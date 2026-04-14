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Costa Rica registra cuarto caso de chikungunya en 2026 y refuerza vigilancia tras años sin circulación

El nuevo contagio corresponde a una mujer de 52 años con antecedente de viaje a Nicaragua; autoridades insisten en medidas de prevención ante el riesgo de propagación

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El nuevo contagio corresponde a una mujer de 52 años con antecedente de viaje a Nicaragua (Cortesía: MedlinePlus)
El nuevo contagio corresponde a una mujer de 52 años con antecedente de viaje a Nicaragua (Cortesía: MedlinePlus)

Costa Rica confirmó el cuarto caso de chikungunya en lo que va de 2026, en un contexto de reaparición del virus tras casi una década sin circulación activa en el país. Así lo informó el Ministerio de Salud con base en los resultados del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

El caso más reciente corresponde a una mujer costarricense de 52 años, vecina de la provincia de Heredia, quien cuenta con antecedente de viaje reciente a Nicaragua. De acuerdo con la investigación epidemiológica, la paciente ingresó al país durante el período de incubación del virus, por lo que fue clasificada como un caso importado.

Las autoridades detallaron que la mujer no presenta complicaciones de salud y se mantiene bajo seguimiento médico. Este nuevo contagio se suma a otros tres confirmados previamente durante este año: dos detectados en el cantón de Esparza, en la provincia de Puntarenas, y uno más en Carrillo, Guanacaste.

El registro de estos casos marca un cambio en el panorama epidemiológico nacional. Según datos oficiales, Costa Rica no reportaba circulación del virus del chikungunya desde el año 2017, cuando se logró controlar la transmisión local tras varios brotes en años anteriores.

La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa
Costa Rica no registraba casos desde el 2017, ya este año acumula cuatro- crédito VisualesIa

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes, los mismos vectores responsables del dengue y el zika. En la región centroamericana, distintos países han reportado casos en los últimos meses, lo que ha incrementado la vigilancia sanitaria en Costa Rica ante el riesgo de nuevos contagios importados o eventuales transmisiones locales.

Entre los síntomas más frecuentes de la enfermedad destacan la fiebre alta, superior a los 39 grados Celsius, el dolor intenso e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general. En algunos casos, las molestias articulares pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, afectando la calidad de vida de los pacientes.

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional y coordina acciones para el control del mosquito transmisor. Estas medidas incluyen operativos de eliminación de criaderos, inspecciones en comunidades y campañas de información dirigidas a la población.

Primer plano de una mujer de tez negra acostada en la cama, con una mano en la frente y la otra cubriendo su boca por tos. Hay pañuelos usados en la mesa de noche.
Autoridades piden estar alertas a la aparición de síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias reiteraron que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar la propagación del virus. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de protección personal, como el uso de repelente contra mosquitos, vestir ropa de manga larga, utilizar mosquiteros y eliminar recipientes que acumulen agua estancada en viviendas y alrededores.

Además, se instó a las personas a acudir de inmediato a los servicios de salud en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente si han viajado recientemente a zonas donde circula el virus.

El Ministerio de Salud subrayó que continuará informando de manera oportuna sobre la evolución de los casos y reiteró su compromiso con la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores. Asimismo, pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales para evitar la desinformación.

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