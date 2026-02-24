Las autoridades hondureñas intensifican supervisión en 911 ante hallazgos de irregularidades

La investigación sobre contrataciones irregulares en el Sistema Nacional de Emergencia 911 evidencia falencias en los controles internos de Honduras. (Foto cortesía 911 Honduras)

Las autoridades de Honduras han profundizado la investigación sobre la contratación de personal en el Sistema Nacional de Emergencia Nueve Uno Uno (SNE 911), luego de detectar irregularidades en los registros y la documentación de empleados.

Esta verificación ha cobrado especial urgencia porque un grupo del personal no logró ingresar a las oficinas por carecer de registro válido, lo que evidencia fallos en el control interno y pone en entredicho la integridad de procesos clave para la seguridad nacional, según información difundida a través de un comunicado.

La administración del SNE 911 comunicó que la Comisión Interventora de la institución continuará vigente hasta el 28 de febrero de 2026. Estas normas otorgan a la comisión las facultades necesarias para dirigir y gestionar las relaciones contractuales de la entidad en ese periodo.

Durante el inicio de la gestión actual, el SNE 911 detectó el abandono de funciones por parte de los tres integrantes de la Comisión Interventora anterior, situación que derivó en un vacío administrativo significativo. La consecuencia inmediata fue la precarización de acciones estratégicas y operativas, así como la aparición de expedientes incompletos y documentos irregulares en la Dirección de Talento Humano, lo que impactó la validez legal de los registros internos.

La detección de abandono de funciones por parte de antiguos comisionados dejó un vacío administrativo en el SNE 911, afectando procesos clave. (Foto cortesía 911 Honduras)

La institución informó que se hallaron acuerdos presuntamente suscritos de manera irregular, poniendo en duda la transparencia de varios procesos administrativos.

Estas anomalías impulsaron la puesta en marcha de una revisión exhaustiva y validación legal del personal, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales, la realización de evaluaciones técnicas y la aplicación de pruebas de confianza destinadas a quienes aspiran a formar parte del equipo.

El comunicado oficial subrayó que el SNE 911, por su condición de componente estratégico del sistema de seguridad nacional, debe preservar tanto la seguridad como la integridad institucional.

Por tal motivo, la evaluación y eventual certificación del personal responderán a estándares estrictos y procedimientos rigorosamente definidos.

El organismo reiteró su objetivo de conformar un equipo íntegro, confiable y competente orientado a la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía. Además, remarcó que el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema nacional de respuesta a emergencias es su misión central.

La SIT de Honduras destapó una red de plazas fantasma tras constatar en Tegucigalpa empleados ausentes y registros dudosos en la planilla estatal. Foto cortesía Radio Cadena Voces

Plazas fantasma en la Secretaría de Infraestructura y Transporte

De forma previa, el pasado 11 de febrero, funcionarios hondureños descubrieron una red de plazas “fantasma” en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tras una inspección realizada en Tegucigalpa. Durante esta operación, se constataron casos de empleados en particular ciudadanos venezolanos y cubanos que se encontraban en la nómina oficial sin cumplir tareas efectivas ni residir en el país.

La indagación oficial reveló que la intervención de trabajadores ficticios es consecuencia de una histórica falta de control sobre la nómina, agravada por la tercerización de servicios y contratos con empresas privadas. Esta modalidad obstaculizó la supervisión y permitió que personas ajenas al sistema cobraran salarios estatales.

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, detalló que la pesquisa comenzó con un censo riguroso del personal. Según explicó el funcionario a varios medios hondureños, en el transcurso del relevamiento se identificaron registros de personas en la nómina que no solo no cumplían horario ni funciones, sino que, en algunos casos, ni siquiera vivían en el país. Ehrler citó ejemplos en que los supuestos empleados se presentaban solo para firmar su ingreso, sin realizar ningún trabajo.

El ministro Aníbal Ehrler implementó un censo interno que reveló trabajadores fantasmas cobrando sueldos estatales desde el extranjero. Foto cortesía redes sociales

La situación más grave está representada por los denominados "trabajadores fantasma“, quienes residen fuera de Honduras y tenía salarios estatales.

Frente a estos hallazgos, el ministro anunció el establecimiento de un nuevo sistema de control: desde este mes, el registro diario y presencial de los empleados de la SIT será obligatorio a las 9:00 de la mañana. Solo quienes hayan cumplido con esta formalidad podrán desempeñar sus funciones ese día. El objetivo del protocolo es reforzar la transparencia y la vigilancia interna, de acuerdo con los estándares propuestos por la administración en curso.

La aparición de redes de plazas ficticias y la persistencia de documentos irregulares expone un fenómeno de larga data ligado a la gestión hondureña y la falta de fiscalización en el sector público hondureño.

Las medidas anunciadas por el SNE 911 y la SIT pretenden cortar con la reproducción de estas prácticas, mediante la depuración de plantillas y la validación exhaustiva de la legalidad contractual de cada agente, en particular en áreas consideradas críticas para la seguridad y el funcionamiento del Estado.