Honduras

Finanzas alerta que demandas y embargos que alcanzan casi los 4 mil millones de lempiras golpean la caja única del Estado

Esta presión pone en riesgo programas sociales, la inversión pública y la provisión de servicios esenciales. Todo sucede en un escenario donde la deuda flotante bordea los 24 mil millones de lempiras y limita la capacidad estatal de cumplir con sus compromisos centrales.

Guardar
Embargos judiciales desvían más de
Embargos judiciales desvían más de 3,900 millones de lempiras de la caja única del Estado de Honduras en 2026. (Redes sociales)

Las finanzas públicas de Honduras atraviesan una situación crítica por el impacto acumulado de embargos y demandas judiciales que, en las primeras semanas de 2026, han desviado 3 mil 903 millones de lempiras de la caja única del Estado, según reveló Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas.

La Secretaría de Salud suma la mayor carga con 7 mil 418 millones de lempiras embargados, una cifra que evidencia la gravedad del conflicto judicial en el sector sanitario. En la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, los embargos ascienden a 1 mil 712 millones de lempiras.

Otras instituciones atraviesan problemáticas similares: la Procuraduría General de la República reporta más de 1 mil millones de lempiras en embargos; la Secretaría de Desarrollo Social, más de 1 mil 010 millones; el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), 46 millones; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 36 millones; la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), 1 mil 655 millones; y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), 923 millones. Además, diferentes alcaldías arrastran 206 millones de lempiras en demandas y embargos acumulados.

La deuda flotante de Honduras
La deuda flotante de Honduras alcanza los 24 mil millones de lempiras y limita el cumplimiento de compromisos estatales esenciales. (Foto: SESAL)

Hernández Hércules calculó el daño de los 3 mil 903 millones de lempiras desviados en el inicio del año: con ese monto se habría podido duplicar en un 175 % la compra de medicamentos de la Secretaría de Salud, abastecer de textos escolares al sistema público durante seis años o financiar más de 240 kilómetros de carreteras. El funcionario matizó que esos recursos habrían permitido construir una autopista desde La Barca, por El Progreso y Tela, hasta Jutiapa, conectando regiones estratégicas para el desarrollo de la costa atlántica.

Estos números muestran cómo los embargos judiciales afectan tanto las cuentas estatales como los servicios y la infraestructura que impactan la vida de los hondureños.

Al exponer el mecanismo detrás del aumento de embargos, el ministro denunció presuntas irregularidades en el Poder Judicial, especialmente en la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hernández Hércules aseguró que algunos jueces saltan los procedimientos formales con la Tesorería General de la República y actúan directamente sobre la cuenta estatal en el Banco Central de Honduras. Este proceder, según el ministro, garantiza una ejecución inmediata para los demandantes, limitando la maniobra del Ejecutivo y comprometiendo la transparencia.

El titular de Finanzas planteó la posibilidad de colusión entre personal judicial y defensores privados para ejecutar embargos que dañan el erario, e informó que ya se han pedido investigaciones a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República para aclarar la situación.

El ciclo de sentencias y
El ciclo de sentencias y embargos judiciales reduce la liquidez estatal y afecta la inversión en infraestructura, salud y educación. (Foto: Cortesía)

A los fondos embargados, que, según Hernández Hércules, “ya no podrán recuperarse para las arcas públicas”, se suma la persistencia de una deuda flotante de 24 mil millones de lempiras. Este compromiso corresponde a obligaciones reconocidas y pendientes de pago, que detonan nuevos litigios cuando los acreedores acuden a tribunales, generando un ciclo constante de sentencias y embargos. Analistas advierten que la combinación de estos factores dificulta la posibilidad del Estado de invertir en infraestructura, salud y educación, deteriorando la confianza de inversionistas y organismos internacionales.

Hernández Hércules solicitó al Congreso Nacional que apruebe la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. Esta propuesta busca proteger la caja única del Estado y establecer frenos para que los embargos judiciales no se ejecuten directamente sobre los fondos centrales. La ley obligaría a programar el pago de sentencias según el presupuesto y proteger la liquidez administrada por el Banco Central.

El trámite parlamentario ocurre mientras el país enfrenta desafíos estructurales: estimular el crecimiento, reducir la pobreza y optimizar el gasto público, presionado todo por la urgencia de restaurar la gobernabilidad financiera.

Temas Relacionados

Hondurasfinanzascaja unicaestadodemandasembargosmillonesdeuda flotanteSEFINministroemilio Herculesinstitucionesservicios escenciales

Últimas Noticias

Costa Rica pierde USD 252 millones al año por extracción ilegal de oro en Crucitas, según Presidencia

Según el Gobierno, el dinero perdido por minería ilegal podría financiar cientos de miles de becas, miles de bonos de vivienda o nuevas delegaciones policiales

Costa Rica pierde USD 252

El Comité Olímpico de El Salvador impulsa capacitación para dirigentes deportivos frente a Los Ángeles 2028

La iniciativa, respaldada por Solidaridad Olímpica, busca reforzar habilidades directivas de más de 35 federaciones mediante un curso que aborda desde la gestión estratégica hasta la ruta hacia los próximos Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico de El

Decenas de incendios en un solo día dejan viviendas y comercios dañados y preocupación entre habitantes en El Salvador

Más de una decena de incidentes generan alarma en diferentes sectores mientras equipos especiales actúan en zonas residenciales y comercios de varias localidades afectadas por el fuego

Decenas de incendios en un

Asociaciones de aerolíneas rechazan cobro propuesto a pasajeros extranjeros en Guatemala

Un grupo de organismos señaló que la iniciativa de gravar con un dólar a cada extranjero que llegue al país podría encarecer los boletos de avión y afectar la economía nacional, según un comunicado conjunto

Asociaciones de aerolíneas rechazan cobro

El programa Google Launchpad for Women amplía acceso a entrenamiento en tecnología

La edición regional de Google Launchpad facilitará certificaciones en tecnologías cloud para mujeres guatemaltecas

El programa Google Launchpad for

TECNO

Top 12 de líderes de

Top 12 de líderes de tecnología en educación: cómo se está usando la innovación en Colombia

¿Instalaste Magis TV?: descubre los permisos que solicita y los riesgos para tu privacidad

Xbox tiene nueva líder global: Asha Sharma, una mujer que garantiza juegos con ‘alma’ y menos IA

Steam sorprende con 8 títulos gratuitos para sumar a tu biblioteca hoy mismo

El móvil te quita el sueño: descubre lo que dicen los estudios sobre dormir con el teléfono cerca

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Project Runway’,

La estrella de ‘Project Runway’, Tim Gunn, revela la razón por la que ha mantenido el celibato durante 43 años

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

MUNDO

Liberaron bajo fianza al ex

Liberaron bajo fianza al ex embajador británico en EEUU, Peter Mandelson: permanecerá bajo investigación por conducta indebida

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

Ucrania afirma que recuperó 400 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país

Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos