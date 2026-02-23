Honduras

Las autoridades de Honduras y la ONU impulsan acciones para cumplir Agenda 2030

El acercamiento bilateral enfatizó la necesidad de priorizar programas orientados al desarrollo sostenible, a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de las instituciones estatales en beneficio de la población

Nuevas acciones conjuntas se presentan
Nuevas acciones conjuntas se presentan como respuesta a retos históricos, con énfasis en el fortalecimiento institucional y proyectos que abren perspectivas de cambio (Foto cortesía Cancillería)

Mireya Agüero, canciller de Honduras, y Alejandro Álvarez, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, sostuvieron una reunión para fortalecer la cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de impulsar proyectos alineados a la Agenda 2030.

La alianza estratégica entre el Estado hondureño y la Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo promover programas generadores de oportunidades y estabilidad, según informaron las autoridades en redes sociales. El encuentro es parte de una relación que inició en 1945, año en el que Honduras se incorporó al organismo internacional.

Durante la conversación, ambas partes resaltaron la importancia de avanzar en metas como reducción de la pobreza, acceso a alimentos y crecimiento sostenible. El desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento institucional se identificaron como áreas prioritarias.

Alejandro Álvarez remarcó el respaldo del Sistema de Naciones Unidas en acciones destinadas al desarrollo, la paz y el bienestar. Mireya Agüero reiteró que el Gobierno hondureño mantendrá la coordinación con el organismo internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reuniones estratégicas recientes exploran maneras
Reuniones estratégicas recientes exploran maneras inéditas de impulsar iniciativas que transforman comunidades y fortalecen instituciones en el país centroamericano (Foto más cortesía Cancillería)

Reactivar arbitraje internacional

Honduras prepara su retorno oficial al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el próximo 6 de marzo en Washington, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros y estimular el flujo de capital internacional al país. Esta decisión, confirmada por la canciller Mireya Agüero, también forma parte de una estrategia diplomática que incluye negociaciones arancelarias avanzadas y un acercamiento significativo con Estados Unidos, a raíz de gestiones directas con el presidente Donald Trump.

La funcionaria detalló que la oficialización del reingreso al CIADI, organismo vinculado al Banco Mundial, tendrá lugar a través de la firma de los documentos pertinentes en la capital estadounidense, que serán inmediatamente depositados en la sede del Banco Mundial. El propósito central es ofrecer a las compañías extranjeras un respaldo sólido en la resolución de disputas, reduciendo la incertidumbre legal y reforzando el atractivo del país como destino de inversiones.

Desde la Cancillería consideran que este paso “apuntala muchísimo el tema de la invitación a la inversión que Honduras está planteando”, abriendo las puertas a mayor confianza para los capitales externos. La presencia dentro del CIADI permite acceder a un mecanismo especializado en la solución de controversias entre Estados y empresas, lo que históricamente se ha considerado un requisito clave para mejorar los indicadores de inversión extranjera directa.

Autoridades dialogaron sobre desafíos compartidos
Autoridades dialogaron sobre desafíos compartidos y futuros posibles de políticas públicas que buscan generar mayor bienestar social e inclusión regional (Foto cortesía Cancillería)

De acuerdo con Agüero, el regreso al CIADI se suma a las gestiones con el Gobierno de Donald Trump, cuyas invitaciones personalizadas evidencian una etapa de cooperación bilateral que busca abordar temas como la seguridad regional, el combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el blindaje de la inversión extranjera. En este contexto, las negociaciones arancelarias atraviesan una tercera fase, con expectativas favorables en el mediano plazo.

Agenda económica y diplomática con Estados Unidos

El interés por fortalecer los vínculos con Estados Unidos responde tanto a factores de política interna como a la creciente competencia por captar inversiones en la región. Las reuniones bilaterales de alto nivel han servido para consensuar prioridades en materia de seguridad y lucha contra el crimen, además de definir acciones conjuntas destinadas a proteger los intereses de empresas estadounidenses y hondureñas.

La canciller subrayó que la cooperación bilateral sigue vigente y constituye un pilar de la agenda diplomática. Asimismo, recalcó que el diálogo sostenido en temas arancelarios deja margen para optimismo, pues el país anticipa resultados concretos en la facilitación del comercio y la apertura de nuevos mercados.

