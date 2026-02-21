El déficit comercial de Honduras disminuye por incremento en el precio del café

El déficit comercial de Honduras bajó 4,4 % en 2025, influenciado por el alza del precio internacional del café según el Banco Central de Honduras. (Cortesía: Mercados y Finanzas)

El déficit comercial de Honduras se redujo 4.4 % durante 2025, situándose en 8,233.7 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras (BCH). El descenso se atribuye principalmente al aumento del precio internacional del café, uno de los principales productos de exportación del país, de acuerdo con información difundida por EFE.

El BCH informó que las exportaciones hondureñas ascendieron a 12,190.9 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento del 10.4 % respecto a 2024. El organismo destacó que los precios internacionales elevados de productos como el café, el oro, el aceite de palma y los camarones contribuyeron a este avance. El 56.1 % de las exportaciones correspondió a mercancías generales y el restante 43.9 % a bienes transformados.

EFE detalló que las importaciones sumaron 20,424.6 millones de dólares, reflejando un aumento interanual del 3.9 %. Este incremento se explica por mayores compras de suministros industriales, bienes de consumo, alimentos y bebidas. Las mercancías generales representaron el 83.9 % de las compras externas, mientras que el 16.1 % restante fueron insumos para la producción maquiladora.

Las exportaciones hondureñas crecieron 10,4 % en 2025 y alcanzaron los 12.190,9 millones de dólares, impulsadas por productos como café, oro y camarones. (Cortesía: Perfect Dayili Grind)

En cuanto a los principales socios comerciales de Honduras, Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) concentró el 47,2 % de las exportaciones, equivalentes a 5,759.4 millones de dólares, y el 31.9 % de las importaciones, por un monto de 6,513.1 millones. El informe del BCH señala que Centroamérica es el segundo socio en importancia, con un déficit comercial de 1,839 millones de dólares para el país.

Por su parte, el comercio con Europa registró un superávit de 479.2 millones de dólares, impulsado por las ventas de café, mientras que el déficit con Asia se ubicó en 4,413.9 millones, superior en 400.6 millones al de 2024, principalmente por el aumento del 18 % en las compras a China.

El motor del café: causas del alza en el precio internacional

El aumento en el precio del café de Honduras, consolidado como un motor económico clave, responde a diversos factores estructurales. Según el portal Perfect Daily Grind, la reducción en la producción local, asociada a los efectos del cambio climático, las sequías y la incidencia de plagas, ha limitado la oferta nacional. La cosecha 2024-2025, de acuerdo con reportes del sector, se ubicó por debajo de los 10 millones de quintales, lo que marcó una disminución respecto a años anteriores.

El aumento del precio internacional del café, principal producto de exportación en Honduras, fortaleció la balanza comercial en 2025. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

El escenario internacional también contribuyó a la escalada de precios. El crecimiento de la demanda global, especialmente en Asia, elevó la presión sobre el mercado. Además, la especulación en la bolsa internacional acentuó la volatilidad en los precios del grano, según análisis de portales especializados citados por EFE.

La situación de las fincas productoras de café se ha visto agravada por veranos prolongados y lluvias excesivas, que han afectado el rendimiento por manzana. A este contexto se suma la falta de mano de obra para la recolección, lo que reduce la producción efectiva.

Aunque el precio internacional del café mostró una tendencia al alza en 2025, el mercado ha presentado alta volatilidad. Hacia febrero de 2026, se observan tendencias a la baja, vinculadas con previsiones de cosechas récord en otros países productores, según reportes de fuentes consultadas por EFE.

El Banco Central de Honduras subrayó que el comportamiento de productos clave, como el café, junto con la evolución de los mercados internacionales, ha sido determinante para la mejora de la balanza comercial durante 2025.