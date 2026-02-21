Honduras

El déficit comercial de Honduras disminuye por incremento en el precio del café

La reducción de la brecha en la balanza de bienes hondureña fue informada por el banco central, que atribuyó la mejora al encarecimiento internacional del grano y al buen desempeño de otras exportaciones de materias primas

Guardar
El déficit comercial de Honduras
El déficit comercial de Honduras bajó 4,4 % en 2025, influenciado por el alza del precio internacional del café según el Banco Central de Honduras. (Cortesía: Mercados y Finanzas)

El déficit comercial de Honduras se redujo 4.4 % durante 2025, situándose en 8,233.7 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras (BCH). El descenso se atribuye principalmente al aumento del precio internacional del café, uno de los principales productos de exportación del país, de acuerdo con información difundida por EFE.

El BCH informó que las exportaciones hondureñas ascendieron a 12,190.9 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento del 10.4 % respecto a 2024. El organismo destacó que los precios internacionales elevados de productos como el café, el oro, el aceite de palma y los camarones contribuyeron a este avance. El 56.1 % de las exportaciones correspondió a mercancías generales y el restante 43.9 % a bienes transformados.

EFE detalló que las importaciones sumaron 20,424.6 millones de dólares, reflejando un aumento interanual del 3.9 %. Este incremento se explica por mayores compras de suministros industriales, bienes de consumo, alimentos y bebidas. Las mercancías generales representaron el 83.9 % de las compras externas, mientras que el 16.1 % restante fueron insumos para la producción maquiladora.

Las exportaciones hondureñas crecieron 10,4
Las exportaciones hondureñas crecieron 10,4 % en 2025 y alcanzaron los 12.190,9 millones de dólares, impulsadas por productos como café, oro y camarones. (Cortesía: Perfect Dayili Grind)

En cuanto a los principales socios comerciales de Honduras, Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) concentró el 47,2 % de las exportaciones, equivalentes a 5,759.4 millones de dólares, y el 31.9 % de las importaciones, por un monto de 6,513.1 millones. El informe del BCH señala que Centroamérica es el segundo socio en importancia, con un déficit comercial de 1,839 millones de dólares para el país.

Por su parte, el comercio con Europa registró un superávit de 479.2 millones de dólares, impulsado por las ventas de café, mientras que el déficit con Asia se ubicó en 4,413.9 millones, superior en 400.6 millones al de 2024, principalmente por el aumento del 18 % en las compras a China.

El motor del café: causas del alza en el precio internacional

El aumento en el precio del café de Honduras, consolidado como un motor económico clave, responde a diversos factores estructurales. Según el portal Perfect Daily Grind, la reducción en la producción local, asociada a los efectos del cambio climático, las sequías y la incidencia de plagas, ha limitado la oferta nacional. La cosecha 2024-2025, de acuerdo con reportes del sector, se ubicó por debajo de los 10 millones de quintales, lo que marcó una disminución respecto a años anteriores.

El aumento del precio internacional
El aumento del precio internacional del café, principal producto de exportación en Honduras, fortaleció la balanza comercial en 2025. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

El escenario internacional también contribuyó a la escalada de precios. El crecimiento de la demanda global, especialmente en Asia, elevó la presión sobre el mercado. Además, la especulación en la bolsa internacional acentuó la volatilidad en los precios del grano, según análisis de portales especializados citados por EFE.

La situación de las fincas productoras de café se ha visto agravada por veranos prolongados y lluvias excesivas, que han afectado el rendimiento por manzana. A este contexto se suma la falta de mano de obra para la recolección, lo que reduce la producción efectiva.

Aunque el precio internacional del café mostró una tendencia al alza en 2025, el mercado ha presentado alta volatilidad. Hacia febrero de 2026, se observan tendencias a la baja, vinculadas con previsiones de cosechas récord en otros países productores, según reportes de fuentes consultadas por EFE.

El Banco Central de Honduras subrayó que el comportamiento de productos clave, como el café, junto con la evolución de los mercados internacionales, ha sido determinante para la mejora de la balanza comercial durante 2025.

Temas Relacionados

Banco Central de HondurasHondurasNorteaméricaPerfect Daily GrindDéficit ComercialPrecio Internacional del Café

Últimas Noticias

¿Cómo nació el Ironman? El triatlón que se realizará mañana en El Salvador

La expansión de la competencia a nuevos territorios ilustra el alcance de una marca que transforma ciudades y estimula reflexiones sobre identidad, inclusión atlética e innovación en estrategias de desarrollo.

¿Cómo nació el Ironman? El

De la represión al exilio: 8 de cada 100 nicaragüenses abandonaron el país para irse a EE. UU., según la CBP

El flujo migratorio hacia territorio estadounidense supera al de países vecinos, impulsado por crisis políticas y búsqueda de oportunidades laborales, según estadísticas oficiales recientes

De la represión al exilio:

Arqueología panameña avanza con nueva temporada en la necrópolis de El Caño

El sitio, considerado uno de los cementerios prehispánicos más importantes de Centroamérica, continúa revelando evidencia clave.

Arqueología panameña avanza con nueva

Prohíben reunión de “therians” en el centro de Honduras y abren debate sobre uso del espacio público

Esta prohibición anticipa un debate más amplio sobre el uso de espacios públicos, la diversidad juvenil y el impacto de tendencias nacidas en redes sociales que rápidamente se trasladan al escenario local.

Prohíben reunión de “therians” en

Fuerte golpe al narcotráfico en Guatemala: hallan 111 kilos de cocaína en allanamiento en Retalhuleu

La PNC localizó un cargamento valorado en varios millones de quetzales, tras una denuncia efectuada en la madrugada. Esta acción forma parte de los esfuerzos contra el narcotráfico en distintas zonas del país.

Fuerte golpe al narcotráfico en

TECNO

Epic Games Store ofrece Residual

Epic Games Store ofrece Residual gratis: guía para tener el juego de supervivencia en dispositivos móviles

WhatsApp con el modo Año Nuevo Chino: qué es y cómo activarlo

WhatsApp se convierte en el canal de ventas de la Copa Mundial 2026

Un sistema automático logra predecir partos prematuros tan rápido como un equipo humano

Qué significa bZ4X en el mundo de la tecnología de autos eléctricos

ENTRETENIMIENTO

Murió Eric Dane: el conmovedor

Murió Eric Dane: el conmovedor adiós de Chyler Leigh, la actriz de Lexie en ‘Grey’s Anatomy’

La transformación de Lord Voldemort: el enigma detrás de su aspecto sin nariz

Janell Shirtcliff, última novia de Eric Dane, reaparece con un emotivo tributo tras la muerte del actor

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

MUNDO

EEUU desplegó la mayor fuerza

EEUU desplegó la mayor fuerza militar en Medio Oriente en más de dos décadas mientras crece la tensión con Irán

La Cruz Roja advirtió que la guerra en Ucrania causa “un intolerable sufrimiento” a millones de personas

Israel abatió a ocho terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el este de Líbano

Un helicóptero interviene y frena el ataque de un tiburón blanco de 4,5 metros contra dos buceadores en Australia

Los restaurantes de Estados Unidos redefinen el concepto tradicional de buffet