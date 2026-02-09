La policía hondureña incauta 18,000 dólares y detiene a conductor guatemalteco en frontera con El Salvador (Cortesía: Periódico El Caribe)

La incautación de 18,000 USD en efectivo en un punto fronterizo de Honduras reveló nuevas acciones de control contra posibles redes de lavado de activos en la región. La Policía Nacional hondureña subrayó que el arresto del conductor guatemalteco representa “un golpe significativo” para las actividades financieras ilícitas, en el marco de la estrategia Comunidades Seguras.

El operativo ocurrió durante una inspección de rutina en el paso de El Poy, en el departamento de Ocotepeque, mientras agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, apoyados por la unidad antidrogas, revisaban vehículos provenientes de países vecinos.

El hombre, de 37 años, conducía una rastra que ingresaba desde El Salvador. Durante la inspección minuciosa, los agentes encontraron el dinero oculto bajo el asiento del conductor, distribuido en novecientos billetes de 20 USD dentro de una bolsa.

Ante la consulta de los funcionarios sobre la procedencia del efectivo, el conductor reconoció que no tenía documentación que justificara su origen lícito. Esto activó los protocolos de detención inmediatos y la aplicación de procedimientos establecidos por la ley hondureña.

Además del dinero, los agentes decomisaron el camión utilizado y dos teléfonos móviles, todo ello como parte de las medidas para desarticular posibles redes delictivas. El detenido fue entregado a las autoridades judiciales, quienes iniciarán el proceso legal correspondiente.

En Honduras, la legislación permite transportar hasta 10,000 USD sin declarar, siempre que se demuestre la procedencia legítima de los fondos. El delito de lavado de activos puede acarrear penas de hasta trece años de prisión.

Las autoridades insisten en que el refuerzo de los controles fronterizos pretende frenar el flujo de capitales ilícitos que alimentan a organizaciones criminales en la región.

La detención de un ciudadano salvadoreño en el paso fronterizo de Agua Caliente, en Honduras, derivó en la apertura de una investigación judicial por presunto lavado de dinero. Las autoridades localizaron USD 12.941 en efectivo, divididos en diferentes monedas y denominaciones, cuyo origen el detenido no pudo justificar.

En un hecho similar, un ciudadano salvadoreño fue detenido el domingo por autoridades hondureñas en el punto fronterizo de Agua Caliente, departamento de Ocotepeque, tras encontrarle $12,941 en efectivo cuyo origen no pudo justificar.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) participaron en el operativo, realizado durante un control regular en la frontera.

El efectivo decomisado en este operativo se hallaba distribuido en diferentes denominaciones y varias monedas extranjeras.

En el operativo participaron equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas. La coordinación permitió el decomiso inmediato del dinero y la remisión del sospechoso, de 48 años, ante la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado.

El flujo de recursos sin justificación legal encendió las alarmas en las autoridades hondureñas, que desde hace años han intensificado la vigilancia en sus fronteras. El país enfrenta un desafío persistente por el aumento de operaciones financieras vinculadas a narcotráfico, extorsión y otras actividades de redes delictivas transnacionales.

La Policía Nacional indicó que estos controles buscan “frenar la circulación de dinero de origen desconocido”, una estrategia que busca fortalecer la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero.