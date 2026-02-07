Honduras fortalece cooperación militar con EE.UU: jefe de las Fuerzas Armadas confirma viaje a Washington para reunión en el Pentágono

Las Fuerzas Armadas de Honduras apuestan por el intercambio de inteligencia y la capacitación para adaptarse a los retos tecnológicos del momento. (Cortesía)

El general Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, realizará un viaje oficial a Washington D.C. para participar en una reunión multinacional de mandos militares latinoamericanos en el Pentágono.

Este encuentro busca diseñar estrategias frente a amenazas compartidas en la región, escenario que cobra relevancia en un momento de reconfiguración política interna para Honduras, tras la llegada al poder de Nasry “Tito” Asfura.

Valerio Ardón calificó el encuentro en Estados Unidos como una oportunidad para avanzar en la profesionalización y modernización de la fuerza hondureña, en un contexto donde la ciberdelincuencia y la tecnología aplicada al crimen organizado constituyen amenazas crecientes.

De acuerdo con el propio jefe militar, los grupos criminales de la región “están mutando hacia el uso de tecnología avanzada”, lo que exige a las Fuerzas Armadas una mejora constante en equipos, infraestructura y estrategia.

Además, enfatizó la importancia de la disciplina y de la lealtad institucional, reiterando el compromiso de la institución con el respeto a la Constitución y las leyes, independientemente de los cambios en el ámbito político nacional.

Las mesas de trabajo previstas en el Pentágono incluirán temas como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, la migración irregular, los delitos ambientales y la colaboración en ciberseguridad.

La agenda, según detalló Valerio Ardón, contemplará el intercambio de inteligencia y la capacitación conjunta, así como el acceso potencial a tecnología militar de punta, aspectos considerados como indispensables para mantener la eficacia operativa ante amenazas en evolución.

La cumbre militar busca diseñar estrategias comunes ante amenazas como ciberdelincuencia y crimen organizado en América Latina. (redes sociales)

Históricamente, la relación militar entre Honduras y Estados Unidos ha estado marcada por visitas oficiales recíprocas, cooperación en defensa y desarrollo de políticas integradas para combatir el delito organizado transnacional.

Las recientes elecciones, que dieron la victoria a Asfura para el periodo 2026–2030, han impulsado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA), bajo la dirección de Enrique Rodríguez Burchard, a profundizar la agenda de fortalecimiento institucional y cooperación internacional.

Dentro de este marco, la articulación de prioridades estratégicas del país responde a las directrices del nuevo gobierno, con énfasis en la seguridad interna y la preparación frente a amenazas emergentes.

La presencia de autoridades militares latinoamericanas en el encuentro de Washington D.C. busca consolidar un frente común, partiendo del reconocimiento de que los flujos ilícitos y los nuevos modos delictivos desbordan las fronteras.

El intercambio de información y la coordinación de políticas permitirían responder de forma más eficaz y rápida ante la dinámica de las organizaciones criminales. Los expertos destacan la urgencia de crear marcos conjuntos de respuesta en ciberseguridad, una nueva dimensión estratégica en la defensa del continente.

Héctor Benjamín Valerio Ardón destaca la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas de Honduras frente al avance tecnológico del crimen organizado. (cortesía)

La cooperación entre Honduras y Estados Unidos no se limita a la asistencia militar clásica, sino que abarca capacitación, acceso a recursos logísticos especializados y acciones concertadas contra amenazas regionales.

Valerio Ardón ha defendido que la construcción de mecanismos coordinados y eficientes es necesaria para encarar los desafíos presentes; a su vez, analistas consultados remarcan la importancia de equilibrar la colaboración internacional con el fortalecimiento de las instituciones hondureñas y la observancia de los derechos humanos.

En este contexto, la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, se instala como uno de los pilares centrales de la estrategia de seguridad nacional de Honduras en el corto y mediano plazo, apuntando a una mayor estabilidad regional.