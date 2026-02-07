Honduras

Comienza la reunión bilateral entre Donald Trump y Nasry Asfura, con la economía y migración en la agenda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario hondureño, Nasry “Tito” Asfura, abren un diálogo en Mar-a-Lago, donde abordan temas clave como aranceles, inversión extranjera y migración

El diálogo bilateral en Mar-a-Lago
El diálogo bilateral en Mar-a-Lago representa un acto diplomático inédito para el gobierno de Nasry Asfura y un hito en su estrategia internacional.

La reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, comenzó hoy a las 3:40 de la tarde, hora de Washington, en la residencia privada de Mar-a-Lago, Florida.

El encuentro se desarrolla en un escenario de alta expectativa para los sectores político, empresarial y diplomático de Honduras, ante la posibilidad de acuerdos en áreas sensibles para la economía y la relación bilateral.

La agenda incluye temas como aranceles, atracción de inversión extranjera y migración. Estos puntos concentran el interés de diversos actores nacionales, que observan con atención la posibilidad de mejorar el acceso de productos hondureños al mercado estadounidense y avanzar en la cooperación migratoria.

La convocatoria de ambos mandatarios ha generado una amplia cobertura mediática y seguimiento en distintos sectores de Honduras. Afuera de la residencia de Donald Trump, un grupo de hondureños se ha congregado con banderas del país, a la espera de novedades sobre el desarrollo de la reunión.

Instantes antes de ingresar a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, el presidente Nasry “Tito” Asfura expresó optimismo ante el inicio del encuentro bilateral.

“Hoy es un buen día para Honduras. En el nombre de Dios y con Él. Hoy va a salir todo bien. ¡Honduras, vamos a estar bien!”, declaró Asfura a través de sus redes sociales. Sus palabras reflejan confianza sobre los resultados de la reunión y buscan transmitir tranquilidad a la población hondureña.

Esta es información en desarrollo...

