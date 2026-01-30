República Dominicana, Paraguay y Brasil anuncian cooperación bilateral estratégica con Nasry Asfura tras su investidura

Desde organismos multilaterales hasta gobiernos latinoamericanos se muestran dispuestos a estrechar la cooperación y fortalecer relaciones en busca de crecimiento REUTERS/Fredy Rodriguez

La investidura de Nasry Juan “Tito” Asfura Zablah como presidente de Honduras no solo marcó el inicio de un nuevo ciclo político, sino que de inmediato activó manifestaciones de apoyo y propuestas de cooperación de gobiernos y organismos internacionales. Distintos países latinoamericanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteraron su interés en fortalecer la colaboración política, económica y social con la nueva administración, en busca de fortalecer la estabilidad y el desarrollo regional.

Uno de los gestos más visibles provino del Gobierno de Paraguay, que a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un mensaje en la red social X confirmando su disposición a profundizar el vínculo diplomático con Honduras. La cancillería de este país sudamericano comunicó: “Estamos listos para trabajar en estrecha colaboración definiendo una agenda bilateral en beneficio de nuestros países, en base a los valores compartidos de libertad, democracia y Estado de derecho”. Esta declaración se produjo tras la conversación telefónica que mantuvieron el presidente paraguayo Santiago Peña y el propio Asfura el 25 de diciembre, cuando Peña expresó su deseo de cooperar en “la construcción de un hemisferio más seguro y próspero”, según fuentes oficiales citadas en la misma red social.

El reciente traspaso de mando hondureño se realizó bajo circunstancias internas particulares. El 27 de enero de 2026, Asfura fue investido presidente en una ceremonia austera, celebrada en el hemiciclo del Congreso Nacional de Tegucigalpa. A diferencia de ocasiones previas, la investidura careció de la presencia de mandatarios o jefes de Estado extranjeros, en cumplimiento de políticas de austeridad impulsadas por las autoridades hondureñas. En el plano doméstico, la asunción de Asfura ocurrió tras unas elecciones generales marcadas por una ajustada mayoría y un entorno de tensión política.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, resalta la prioridad de profundizar la cooperación económica y social con el gobierno hondureño entrante. (Cortesía)

En medio de este escenario, el mensaje de Paraguay se integró a una serie de salutaciones oficiales en la región. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, saludó a Asfura mediante un mensaje público difundido en X, en el que expresó su deseo de éxito al frente del Ejecutivo hondureño y la expectativa de que ambos países profundicen la cooperación en desarrollo, bienestar y prosperidad.

El mandatario dominicano insistió en la necesidad de que la cooperación intergubernamental sea un eje central de la relación bilateral durante el mandato de Asfura.

Por su parte, la embajadora de Brasil en Tegucigalpa, Andrea Saldanha da Gama, declaró tras la ceremonia que Brasil aguardaba incrementar la cooperación con Honduras en esta nueva etapa, enfatizando que la colaboración entre ambas naciones representa un vínculo entre Estados. La diplomática precisó que Brasil está en condiciones de aportar apoyo técnico en sectores como energías renovables, construcción civil e infraestructura.

Además, subrayó que la cooperación podría extenderse a la agricultura y la transferencia tecnológica en servicios civiles, así como iniciativas en salud pública, resaltando el potencial de programas conjuntos para combatir enfermedades como el VIH/SIDA.

La embajadora de Brasil en Tegucigalpa anunció la intención de Brasil de ampliar la cooperación con Honduras en áreas como energías renovables, infraestructura y salud pública.(créditos: cortesía)

A nivel multilateral, la ONU reiteró su respaldo al nuevo gobierno. El secretario general, António Guterres, envió una carta a Asfura en la que resaltó el liderazgo hondureño en el fortalecimiento de la cooperación con el organismo y reiteró su apoyo para continuar con alianzas que impulsen el desarrollo sostenible en el país.

En su mensaje, Guterres puntualizó la importancia de la colaboración Honduras-ONU para hacer frente a desafíos globales como la inclusión social, la gobernabilidad democrática y la lucha contra la pobreza

Apenas iniciado su mandato, Asfura delineó como prioridades la reincorporación de Honduras al Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), del que el país se retiró en 2024, y la promoción de políticas orientadas a la generación de empleo, el fortalecimiento institucional y la atracción de inversión extranjera. Estas directrices han sido bien recibidas en las reacciones oficiales e incluso en las plataformas digitales, donde numerosas cancillerías y embajadas han ampliado sus mensajes de respaldo y compromiso de cooperación a través de X.

En este contexto, la integración de Honduras al diálogo diplomático regional y mundial adquiere un perfil renovado. Organizaciones multilaterales y bloques regionales han reconocido la importancia del nuevo mandato hondureño para consolidar la integridad democrática y avanzar en la resolución conjunta de desafíos en seguridad, comercio y cambio climático.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, envió sus mejores deseos de éxito a Asfura en la nueva función, manifestando su esperanza de que ambos gobiernos fortalezcan la amistad y la cooperación. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay resaltó: “El Paraguay felicita a Nasry Asfura por su asunción como presidente electo de Honduras”, y reafirmó el interés en promover una agenda común “en beneficio de nuestros paíse