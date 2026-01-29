Honduras

Expresidenta de Honduras se despide del poder con un mensaje de balance y reivindicación política

La expresidenta Xiomara Castro marcó el cierre de su mandato en Honduras con un mensaje público en la red social X, alejándose de la ceremonia oficial de traspaso de poder y delineando su visión del legado que deja

Mientras la expresidenta evita el traspaso oficial, dirige un mensaje emotivo sobre sus logros y el futuro político del país

Mientras el nuevo presidente, Nasry Asfura, asumía formalmente el cargo, Castro eligió dirigirse de manera directa a su base política para reivindicar los logros de su administración y anticipar la continuidad de su proyecto a pesar del cambio de gobierno.

En las líneas finales de su discurso, la exmandataria señaló el sentido de misión cumplida: “Dejo la Presidencia con la frente en alto”. Así sintetizó la conclusión de su ciclo, destacando los avances alcanzados y fijando una postura desafiante ante la polarización nacional.

Castro cerró su pronunciamiento con la expresión “Misión cumplida”, empleando el gesto como signo de cierre tanto personal como político de una etapa en el país, según la información disponible en su cuenta oficial de la red social X.

La expresidenta utilizó su mensaje para enfatizar el papel de la resistencia popular en la historia reciente de Honduras, así como la importancia central de Libertad y Refundación (Libre), el partido que la llevó al poder tras el golpe de Estado de 2009.

En sus palabras: “Nada de lo conquistado habría sido posible sin la resistencia popular, sin la sangre y el sacrificio de nuestros mártires, y sin la fuerza indomable de nuestro Partido Libre”. Destacó la función de esta organización y de los movimientos sociales en la construcción de un cambio político tras más de una década de confrontación en la nación.

El liderazgo de Xiomara Castro resalta la importancia de la resistencia popular y del partido Libre en la reciente historia hondureña.

A lo largo de su declaración, Castro defendió lo que considera avances clave de su administración en sectores estratégicos: educación, salud, infraestructura, crecimiento económico, generación de empleo, derechos humanos, seguridad ciudadana y protección ambiental. Aseguró que su equipo enfrentó la corrupción y promovió el respeto a la alternabilidad política, reconociendo así los desafíos históricos de Honduras en materia de institucionalidad y concentración de poder.

En su despedida, la dirigente política dirigió un llamado particular a la juventud, invitándola a continuar la defensa de los derechos sociales y a involucrarse en la construcción de un nuevo país: “Gracias, pueblo hondureño, por tu respaldo inquebrantable al proyecto de la Refundación Nacional y por resistir junto a mí estos cuatro años de lucha por la soberanía, la independencia y la justicia social en Honduras”.

A pesar de la relevancia del acto oficial de transmisión de mando, la exjefa de Estado optó por ausentarse, gesto interpretado por analistas como muestra de distancia política respecto a la nueva administración. No realizó menciones directas a Asfura ni al Ejecutivo entrante, centrándose en la defensa de su gestión y en el futuro político de Libre.

Durante su discurso, la expresidenta agradece al pueblo hondureño por apoyar el proyecto de Refundación Nacional y la justicia social.

La salida de Castro representa la conclusión de un liderazgo que la posicionó como la primera mujer presidenta en la historia de Honduras y que deja instalada una discusión pública sobre el alcance de los cambios impulsados bajo su mandato.

Mientras sus simpatizantes sostienen que su gobierno fortaleció la participación popular y registró progresos sociales, la oposición política y sectores civiles ponen en duda los resultados económicos y la concreción de las reformas propuestas.

Los recientes acontecimientos ponen de manifiesto que, aunque Castro ya no ocupa posiciones formales de poder, mantiene una influencia central sobre la dirección de Libre y el debate político del país. Su despedida sella formalmente una etapa, pero mantiene abierto el escenario de disputa y reconfiguración del poder en Honduras.

