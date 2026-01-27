Unión Europea anuncia cooperación inmediata y créditos históricos para Honduras tras investidura de Nasry Asfura

La Unión Europea destina entre 369 y 500 millones de euros para proyectos de transmisión eléctrica e infraestructura en Honduras.

La asunción de Nasry Asfura como presidente de Honduras ha desencadenado un notable respaldo internacional, anticipando una etapa caracterizada por una agenda de cooperación en materia de comercio, desarrollo e institucionalidad.

Diversos actores globales han reiterado su disposición a colaborar con el nuevo gobierno, configurando un escenario que, según la información consignada por los propios representantes internacionales, se perfila determinante para la proyección política y económica de Honduras y su integración regional.

El apoyo de la Unión Europea se plasma en operaciones de financiamiento que, de concretarse, se convertirían en las primeras líneas de crédito suscritas con el país en más de una década, según detalló el embajador europeo en Tegucigalpa, Gonzalo Fournier.

El bloque proyecta entre 369 y 500 millones de euros para proyectos de transmisión eléctrica e infraestructura, junto a 60 millones de euros destinados a finanzas sostenibles y otros 6 millones de euros para fortalecer el sector empresarial.

Fournier destacó que este respaldo financiero tendría, además, un peso político por tratarse del segundo mayor desembolso europeo en América Central después de Panamá.

En el plano comercial, Fournier indicó que el café hondureño ocupa un lugar central en el mercado europeo, con el 68 % de las exportaciones de café destinándose a la Unión Europea y beneficiando a más de 120 mil familias productoras.

El embajador celebró que el sector haya cumplido el reglamento comunitario de deforestación cero, lo que habilita la exportación con certificación ambiental. “Queremos que no solo sea café, sino otros productos con valor agregado.

Honduras tiene potencial en grasas animales y vegetales, así como en el sector textil, pero el interés es ampliar la oferta”, manifestó el diplomático europeo, quien aseguró que la diversificación exportadora cuenta con apoyo comunitario.

El representante europeo informó, además, que la Dirección General de Comercio de la Unión Europea visitará Honduras entre el 2 y 4 de febrero, y confirmó la realización del Foro de Inversiones Unión Europea–América Central en Panamá, evento en el que se prevé la intervención del ministro hondureño encargado del área comercial.

El 21 % de la inversión extranjera directa en Honduras proviene de empresas europeas, puntualizó Fournier, señalando el compromiso del bloque con la presidencia pro tempore hondureña del Sistema de la Integración Centroamericana (SIECA), sobre todo en proyectos de integración aduanera y facilitación del comercio regional.

Estados Unidos respalda el liderazgo de Asfura y destaca la cooperación bilateral en seguridad, economía e institucionalidad democrática.

“Inició de un nuevo capitulo”

Estados Unidos también marcó presencia en la ceremonia de investidura a través de su encargada de negocios en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, quien aseveró en las plataformas oficiales de la embajada que la llegada de Asfura representa “el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Honduras, con oportunidades para avanzar juntos en prioridades compartidas en materia de seguridad, cooperación económica y el fortalecimiento de los lazos entre nuestras naciones”.

Desde el Poder Legislativo estadounidense, la congresista republicana María Elvira Salazar enfatizó: “Hoy Honduras inicia una nueva etapa con la toma de posesión de su nuevo presidente, Nasry ‘Tito’ Asfura, un momento decisivo para el país y para todo nuestro hemisferio”. Añadió que confía en que el liderazgo de Asfura fortalecerá la alianza binacional y promoverá valores democráticos en la región.

Naciones Unidas expresó su compromiso de trabajar con la administración de Nasry Asfura en favor del desarrollo y el bienestar del pueblo hondureño.

El respaldo multilateral sumó la voz del coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, quien publicó: “Felicitaciones, señor presidente Asfura. Un honor haberle acompañado en nombre de Naciones Unidas en este día de su toma de posesión, reafirmando nuestro compromiso de trabajar con su Gobierno en apoyo a sus prioridades por el desarrollo de Honduras y el bienestar de su población”.

La toma de posesión de Nasry Asfura contó con el fuerte aval de organismos multilaterales, gobiernos aliados y líderes políticos internacionales, quienes expresaron explícitamente su intención de impulsar la cooperación en inversión, seguridad, institucionalidad y diversificación productiva desde el inicio de este nuevo mandato.