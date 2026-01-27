¿Quién es el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura?

La gira previa a la asunción de Asfura busca posicionar a Honduras como socio clave de Israel en América Latina.

Nasry Juan Asfura Zablah, conocido como “¡Papi a la orden!”, es un político hondureño de origen palestino que ha construido su trayectoria pública desde la década de 1990, especialmente en la Alcaldía del Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela.

Su perfil se ha forjado a partir de una gestión centrada en la ejecución de obras de infraestructura y servicios urbanos, lo que le permitió consolidar una sólida base de apoyo ciudadano y convertirse en una figura destacada del Partido Nacional.

Asfura logró imponerse en las urnas tras una intensa campaña. Su victoria se consolidó con el respaldo de figuras influyentes, como el expresidente estadounidense Donald Trump, y tras superar ampliamente a sus rivales en las internas partidarias.

Su programa de gobierno, bajo la llamada “Visión 5 Estrellas”, prioriza la reactivación económica, la formalización del empleo y la modernización de servicios, mientras enfrenta el desafío de restaurar la confianza en la democracia hondureña bajo el escrutinio de una sociedad dividida y vigilante.

Principales propuestas de Nasry Asfura

Entre las principales propuestas de Nasry Asfura destaca su plan denominado “Visión 5 Estrellas”, enfocado en reactivar la economía y fomentar el empleo formal. Su programa contempla atraer inversión privada y extranjera mediante reducción de trámites, garantías jurídicas y alianzas público-privadas para impulsar proyectos de infraestructura y turismo, con el objetivo de combatir un nivel de informalidad que supera el 70 % en Honduras.

La propuesta 'Visión 5 Estrellas' de Asfura prioriza la reactivación económica, la formalización del empleo y la modernización de los servicios públicos en Honduras. Foto: Cortesía

En el ámbito social, el presidente electo propone expandir la educación técnica y digital, modernizar hospitales y fortalecer programas de vivienda destinados a familias de bajos ingresos.

También subraya la importancia de la seguridad, comprometiéndose a reforzar la policía, recuperar espacios públicos y aplicar estrategias de prevención comunitaria frente a la violencia.

El tema medioambiental ocupa un lugar relevante en su agenda: Asfura plantea promover energías renovables, eficiencia energética y la protección de bosques y cuencas. En política exterior, busca priorizar los lazos con Estados Unidos, restablecer relaciones con Taiwán y mantener una cooperación cercana con Israel, alejándose de regímenes como el de Venezuela. Según su plataforma, estos vínculos internacionales serían clave para atraer inversiones y facilitar canales de migración laboral legal.