Honduras

¿Quién es el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura?

Proyectos para modernizar la nación y fortalecer relaciones con potencias extranjeras marcan la agenda del nuevo líder. Además se ha declarado aliado de Estados Unidos

Guardar
La gira previa a la
La gira previa a la asunción de Asfura busca posicionar a Honduras como socio clave de Israel en América Latina.

Nasry Juan Asfura Zablah, conocido como “¡Papi a la orden!”, es un político hondureño de origen palestino que ha construido su trayectoria pública desde la década de 1990, especialmente en la Alcaldía del Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela.

Su perfil se ha forjado a partir de una gestión centrada en la ejecución de obras de infraestructura y servicios urbanos, lo que le permitió consolidar una sólida base de apoyo ciudadano y convertirse en una figura destacada del Partido Nacional.

Asfura logró imponerse en las urnas tras una intensa campaña. Su victoria se consolidó con el respaldo de figuras influyentes, como el expresidente estadounidense Donald Trump, y tras superar ampliamente a sus rivales en las internas partidarias.

Su programa de gobierno, bajo la llamada “Visión 5 Estrellas”, prioriza la reactivación económica, la formalización del empleo y la modernización de servicios, mientras enfrenta el desafío de restaurar la confianza en la democracia hondureña bajo el escrutinio de una sociedad dividida y vigilante.

Principales propuestas de Nasry Asfura

Entre las principales propuestas de Nasry Asfura destaca su plan denominado “Visión 5 Estrellas”, enfocado en reactivar la economía y fomentar el empleo formal. Su programa contempla atraer inversión privada y extranjera mediante reducción de trámites, garantías jurídicas y alianzas público-privadas para impulsar proyectos de infraestructura y turismo, con el objetivo de combatir un nivel de informalidad que supera el 70 % en Honduras.

La propuesta 'Visión 5 Estrellas'
La propuesta 'Visión 5 Estrellas' de Asfura prioriza la reactivación económica, la formalización del empleo y la modernización de los servicios públicos en Honduras. Foto: Cortesía

En el ámbito social, el presidente electo propone expandir la educación técnica y digital, modernizar hospitales y fortalecer programas de vivienda destinados a familias de bajos ingresos.

También subraya la importancia de la seguridad, comprometiéndose a reforzar la policía, recuperar espacios públicos y aplicar estrategias de prevención comunitaria frente a la violencia.

El tema medioambiental ocupa un lugar relevante en su agenda: Asfura plantea promover energías renovables, eficiencia energética y la protección de bosques y cuencas. En política exterior, busca priorizar los lazos con Estados Unidos, restablecer relaciones con Taiwán y mantener una cooperación cercana con Israel, alejándose de regímenes como el de Venezuela. Según su plataforma, estos vínculos internacionales serían clave para atraer inversiones y facilitar canales de migración laboral legal.

Temas Relacionados

Nasry AsfuraPolíticaTegucigalpaEleccionesPresidente

Últimas Noticias

Inicia ceremonia de toma de posesión Presidencial de Nasry Asfura, en Honduras

En medio de un amplio dispositivo de seguridad se desarrolla la investidura presidencial en Honduras

Inicia ceremonia de toma de

Fiscalía de Panamá solicita la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

El exfuncionario confirmó en sus redes sociales que está fuera del país, específicamente en Guatemala, para juramentarse ante el Parlacen

Fiscalía de Panamá solicita la

¿Cuál es la pena que deberá cumplir Norman Quijano en El Salvador y por qué?

Tras su captura en Estados Unidos y la validación de pruebas por la justicia salvadoreña, el exfuncionario deberá ingresar a prisión por delitos vinculados a negociaciones políticas con estructuras criminales

¿Cuál es la pena que

El Ministerio de Salud Pública alerta sobre aumento de casos de sarampión en Guatemala

Las cifras recientes muestran una mayor incidencia en niñas y niños, por lo que las autoridades sanitarias exhortaron a los tutores a asegurar la inmunización infantil antes del inicio del ciclo escolar

El Ministerio de Salud Pública

La implementación de SILAH fortalece la respuesta nacional ante emergencias en El Salvador

La nueva plataforma informática, diseñada con apoyo internacional, permitirá una gestión más eficiente de los recursos destinados a emergencias y desplazamientos, integrando tecnología para agilizar la distribución de suministros en el territorio salvadoreño

La implementación de SILAH fortalece

TECNO

Aplicaciones para ver películas gratis

Aplicaciones para ver películas gratis y evitar los peligros de Magis TV y XUPER TV

Las siete carreras que serán las mejores pagadas de 2026, según la IA

La palabra que nunca debes decir al recibir una llamada de un número desconocido

Pagar por usar WhatsApp sin publicidad sería obligatorio: la suscripción que pocos imaginaban

“La humanidad debe despertar ante los peligros de la IA”, advierte el CEO de Anthropic

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Elizabeth McGovern se reinventa lejos

Elizabeth McGovern se reinventa lejos de Downton Abbey: “Aunque haya vampiros, sangre y destrucción, esto es mucho más divertido que la vida real”

La familia Beckham reapareció unida en París tras las acusaciones de Brooklyn

Marilyn Manson vuelve a tribunales tras reactivación de la demanda en su contra por agresión sexual

Raye defendió su independencia musical: “No permitiré que se decida mi destino por mí”

Foo Fighters confirmó que lanzará un nuevo disco antes de su gira por Australia

MUNDO

Ascienden a más de 6.100

Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán

La UE manifestó su respaldo al proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Baracoa, la ciudad que mantiene viva la admiración de Cristóbal Colón

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo