Honduras

Juan Diego Zelaya asume el poder en la capital de Honduras con el compromiso de mejorar el tráfico y el desarrollo de obras

El nuevo edil subrayó que comenzará su mandato sin el habitual período de gracia municipal, adelantando que planea “trabajar ya”, con el objetivo de superar el precedente de Nasry Asfura, a quien calificó como uno de los mejores alcaldes que ha tenido la capital hondureña.

Guardar
El nuevo alcalde de la
El nuevo alcalde de la capital hondureña deja claro que no habrá tiempo de espera y prioriza los retos urgentes que viven los ciudadanos

La asunción de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central en Honduras marca el inicio de una gestión que desafía estándares elevados y promete acción inmediata, según lo declarado por el propio Zelaya durante la ceremonia solemne en el Museo de Identidad Nacional de Tegucigalpa.

Durante su primer discurso, Zelaya reconoció la exigencia del reto político y administrativo que enfrenta. “La vara está alta, muy alta, pero venimos a trabajar para superarla”, afirmó el alcalde ante autoridades electas, líderes empresariales, representantes diplomáticos y figuras del sector político nacional, entre ellos el presidente electo Nasry Asfura, el titular del Congreso Nacional Tomás Zambrano y la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo.

En la etapa final de su intervención, Zelaya insistió en el valor de la unidad más allá de las diferencias partidistas. Resaltó: “Más allá de las diferencias que nos separan, tenemos que enfocarnos en resolver los problemas que nos unen. El tiempo vuela y los problemas no esperan”, e incluyó una cita de la Madre Teresa de Calcuta para ilustrar su ideal de trabajo colectivo: “Yo hago lo que tú no puedes. Tú haces lo que yo no puedo. Juntos haremos grandes cosas”.

Impulsar alianzas con el sector
Impulsar alianzas con el sector privado, las universidades y gremios empresariales apunta a facilitar la inversión y el desarrollo de la economía digital.

El propio Zelaya delineó varios ejes prioritarios para su administración: la seguridad pública, la generación de empleo, la modernización del tráfico vehicular, el acceso al agua potable y la transformación digital del Distrito Central.

Detalló una agenda que contempla una ciudad más iluminada y vigilada, con presencia policial en puntos clave, sistemas de videovigilancia y reforzamiento de la respuesta ante emergencias, además de estrategias preventivas ante desastres naturales.

Zelaya afirmó que la Alcaldía trabajará en conjunto con el sector privado para atraer inversiones y crear empleo. “Vamos a simplificar trámites, a quitar trabas y a apoyar al pequeño, mediano y gran empresario, que son quienes generan progreso en esta ciudad”, puntualizó. Agregó que la agenda incluye alianzas con cámaras empresariales, gremios y universidades para potenciar el talento joven y desarrollar oportunidades en el ámbito de la economía digital.

El tráfico vehicular, uno de los desafíos cotidianos para los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela, ocupa un lugar central en las prioridades del nuevo edil. Zelaya fue enfático: “El caos vial lo sentimos todos los días. Tengo que poner orden”, adelantando la continuación de las obras de infraestructura y el impulso a un sistema de transporte público seguro, eficiente y accesible.

Impulsar alianzas con el sector
Impulsar alianzas con el sector privada es uno de los objetivos claros del ahora edil

En cuanto al abastecimiento de agua potable, el alcalde advirtió que las soluciones solo llegarán con proyectos de largo plazo. “No les prometo agua para hoy, pero sí las obras que traerán agua mañana”, afirmó Zelaya, refiriéndose a la protección de cuencas, saneamiento y construcción de represas en coordinación con las autoridades nacionales.

Durante la ceremonia, Zelaya rindió homenaje a las mujeres hondureñas en el marco de su día, con un mensaje dedicado a figuras femeninas de su entorno familiar y a todas las mujeres “valientes, trabajadoras, jefas de hogar, emprendedoras que nunca se rinden”, provocando una ovación entre los presentes.

La visión de ciudad de Zelaya se orienta hacia una capital viva y moderna. Planteó el relanzamiento del centro histórico y los mercados de Comayagüela como polos culturales, gastronómicos y artísticos. Anunció también la recuperación ambiental del río Choluteca, al que definió como “el corazón de nuestra ciudad”, y defendió la necesidad de devolverle vida y dignidad tras años de descuido.

El relanzamiento del centro histórico,
El relanzamiento del centro histórico, la recuperación ambiental del río Choluteca y la digitalización municipal marcan la visión de ciudad moderna y participativa de la nueva administración.

Marcando el giro a la digitalización, el edil aseguró que el Distrito Central avanzará hacia un modelo de ciudad inteligente, donde los ciudadanos interactúen con la Alcaldía a través de sus teléfonos móviles para reportar problemas y realizar seguimiento a sus soluciones. Zelaya sintetizó este enfoque: “Esta capital tiene que estar en tus manos, en tu celular”.

La jornada del 25 de enero de 2026 no solo consagró el inicio de un nuevo ciclo institucional, sino que estableció el tono de una administración enfocada en la generación de resultados inmediatos y visibles. En palabras del propio alcalde: “Hoy no inicia un gobierno perfecto, inicia un gobierno comprometido. Capitalinos, vamos a estar bien”.

Temas Relacionados

Juan Diego ZelayaCapital de HondurasHonduraspromesastoma de posesiónpartido nacionalaccionesmunicipalidadnuevo mandato

Últimas Noticias

El repunte de accidentes viales en El Salvador deja siete nuevos lesionados en Santa Ana

La emergencia ocurrió cerca del cementerio Santa Isabel y motivó un despliegue de socorristas, reflejando la creciente preocupación por la siniestralidad vial en El Salvador durante enero de 2026

El repunte de accidentes viales

Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron impulsadas por minería y agroindustria

El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo indica que la región mostró avances en ventas externas gracias al desempeño del oro, cobre y café, pese a un entorno internacional marcado por tensiones comerciales

Las exportaciones de América Latina

Solo dos de cada diez salvadoreños ahorran o cotizan para una pensión

Los últimos datos del Banco Central de Reserva evidencian que el 86,4 % de las mujeres y el 91,5 % de los residentes rurales no participan en el sistema de ahorro o cotización previsional en el país

Solo dos de cada diez

El Salvador ofrece renovación de pasaporte en su aeropuerto

El servicio especial para emergencia ha sido la solución para los salvadoreños, permitiéndoles renovar el pasaporte justo antes de abordar un avión hacia su destino soñado

El Salvador ofrece renovación de

La candidata Laura Fernández busca asegurar la presidencia de Costa Rica en primera ronda

Un acto masivo en San José marcó el cierre de actividades proselitistas, mientras la aspirante del Partido Pueblo Soberano se perfila con una intención de voto del 40 %, según los últimos sondeos oficiales

La candidata Laura Fernández busca

TECNO

Top 10 animes para ver

Top 10 animes para ver en maratón este domingo en Crunchyroll

Riesgos detrás de los permisos que solicita Magis TV o XUPER TV al descargar su APK en un dispositivo

Nokia 1100: por qué fue el más vendido de la historia y cuánto costaba

Cada cuánto hay que limpiar los filtros del aire acondicionado para que funcione correctamente

Quiénes son Las guerreras K-pop: todo el análisis del fenómeno global que hoy apunta a un Oscar

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

“El rechazo también impulsa”: Millie

“El rechazo también impulsa”: Millie Bobby Brown habló del final de “Stranger Things” y los nuevos comienzos

El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun-woo: ¿qué pasó con el actor de “True Beauty”?

James Cameron, harto de la balsa de “Titanic”: la explicación definitiva sobre la muerte de Jack Dawson

Victoria Beckham se reunió con las Spice Girls en medio de tensiones familiares

Chris Pratt propone su regreso como Star-Lord y Marvel deja la puerta abierta

MUNDO

La represión en Irán causó

La represión en Irán causó al menos 30.000 muertos en apenas dos días, según funcionarios de salud locales

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

El papa León XIV lamentó los “continuos ataques” de Rusia en Ucrania y pidió intensificar los esfuerzos por la paz

Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

Un estudio revela por qué el pistacho se abre antes de tiempo y amenaza una industria millonaria