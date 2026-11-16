La verdadera historia del “carnicero de Plainfield”, el asesino en serie y profanador de tumbas que inspiró a Alfred Hitchcock

Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, hijo de George P. Gein, alcohólico, y Augusta T. Lehrk, ama de casa ultra religiosa y temerosa de Dios

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Nadie podía imaginar que Ed Gein, ese buen muchacho de vida sufrida, era un asesino en serie consumado cuando cometió el crimen por el cual lo atraparon en Plainfield, Wisconsin, su lugar en el mundo desde siempre, donde había nacido, fue criado y había enterrado a su amada madre. La sorpresa llegó de manera truculenta la mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, cuando un cliente entró a la ferretería del pueblo para comprar una pala. No encontró a su dueña, Bernice Worden, pero se topó con un copioso charco de sangre y un reguero rojo que revelaba que un cuerpo – tal vez el de la buena de Bernice – había sido arrastrado por el suelo que la buena señora siempre mantenía inmaculado.

Plainfield era un pueblo chico, de modo que la policía no demoró en llegar a la escena del crimen. Los dos agentes que entraron al local vieron el charco y el rastro de sangre y buscaron infructuosamente a Bernice. Después uno de ellos fue hasta la caja, porque lo primero que se hace en esos casos es comprobar si se trataba de un robo, pero el dinero estaba. Y junto a la caja había un libro de contabilidad. Allí Bernice había anotado su última venta y el nombre del comprador: “anticongelante” y al lado “Ed Gein”, decía.

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Por supuesto, eso no significaba que Ed, el inofensivo solitario al que todos conocían, tuviera que ver con el charco de sangre, los rastros y la desaparición de Bernice, pero podía ser un testigo, tal vez había visto algo. Había que hablar con él. Así que, mientras los dos policías se quedaban en la ferretería para proteger de los curiosos la escena del crimen, el sheriff y otro agente fueron a su granja, en las afueras del pueblo.

Nadie respondió cuando el sheriff golpeó la puerta y tampoco estaba la camioneta de Ed. El policía, casi por instinto, probó mover el picaporte y la puerta se abrió. Un poco enceguecido por la luz exterior, entró en la casa sin ver muy bien el interior. Había dado dos o tres pasos cuando sintió que algo le rozaba el hombro y se sobresaltó. Se dio vuelta y entonces quedó paralizado de terror: del techo colgaba el cuerpo decapitado de una mujer con un enorme y profundo agujero negro en el pecho, desde donde goteaba sangre que se hacía charco sobre el piso. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Alguien lo habían rajado desde el pecho hasta la base del abdomen, y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado y limpiado.

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Al cadáver le faltaba la cabeza, de modo que el sheriff no pudo identificar de manera fehaciente a la ferretera Bernice, pero no hacía falta, la muerta y decapitada no podía ser otra que la buena mujer. Vinieron otros policías y revisaron toda la casa. Había restos humanos por todas partes. Contaron diez calaveras usadas como tazones y ceniceros, lámparas, cinturones y fundas de sillones hechos con piel humana, y también los órganos de Bernice guardados en la heladera, más precisamente en el congelador, para conservarlos.

Monstruo.-The Ed Gein

Era evidente que el sheriff y sus hombres no se habían topado con la madriguera de un simple criminal, sino con el santuario de un asesino en serie. Les costaba creer que Ed Gein fuera capaz de montar semejante escena con restos humanos, pero la evidencia no dejaba dudas. De pronto, el hombrecito solitario e insignificante al que todos conocían en Plainfield se les reveló como un monstruoso criminal que, además, hacía souvenirs con los restos de sus víctimas.

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Una vida sufrida

Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, hijo de George P. Gein, alcohólico, y Augusta T. Lehrk, ama de casa ultra religiosa y temerosa de Dios. Augusta creía que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres, y obligaba a sus hijos a leer el Antiguo Testamento de una manera obsesiva. En 1940 murió su padre, y Ed Gein se acercó aún más a su madre en una relación que a los ojos de algunos parecía algo enfermiza, aunque otros pensaban que se trataba de un apego natural.

Las desgracias parecían ensañarse con la familia Gein. En 1944 hubo un incendio en la granja familiar y Henry, el hermano de Ed, también murió. La autopsia reveló que el cuerpo de Henry presentaba signos de haber sido golpeado, pero la causa oficial de la muerte fue la asfixia derivada del fuego y el humo. Ed se quedó solo con su madre, que poco después del incendio sufrió una apoplejía que la dejó casi paralizada. El buen hijo la cuidó con devoción hasta el día de su muerte, el 29 de septiembre de 1945.

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Ed se quedó solo en la granja y se ganaba la vida haciendo todo tipo de trabajos para los vecinos. Era eficiente y, aunque lo consideraban un poco raro, todos confiaban en ese hombrecito de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules que cumplía con todo lo que le encargaban.

La policía lo encontró y lo detuvo horas después de haber hallado el cadáver colgante en su casa

Asesino y profanador

La policía lo encontró y lo detuvo horas después de haber hallado el cadáver colgante en su casa. No opuso resistencia y esa misma tarde confesó sin presiones todos sus crímenes. Parecía aliviado al poder hablar. Dijo que a Bernice Worden la había matado con un disparo de su winchester calibre 22 y que luego la había arrastrado hasta su camioneta para llevársela a su casa, donde con su piel pensaba hacer más lámparas, fundas y cinturones. También dijo dónde tenía guardada la cabeza de la pobre mujer.

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Puesto a confesar, Ed ya no se detuvo. Contó que también había matado a otra mujer de Plainfield a la que todos creían desaparecida desde 1954. Para los vecinos del pueblo, Mary Hogan, la encargada de la taberna del pueblo, se había ido de un día para el otro sin dejar siquiera una nota. Se la buscó por un tiempo, pero no había nada que hiciera pensar en un crimen y la mujer era libre de irse cuando quisiera y sin avisar. Relató que la había secuestrado y la había matado porque era la mujer que más le gustaba de todo el pueblo. Contó que le dio a su cuerpo el mismo tratamiento que pensaba darle al de Bernice y que utilizó su piel para las fundas de los sillones de la sala de su casa.

Gein relataba el crimen con tranquilidad, de manera casi desapasionada hasta que uno de los policías le hizo una pregunta que lo sacó de quicio. Casi a los gritos respondió que no, que no la había violado, cómo se les ocurría que podía hacer semejante cosa… él no era ningún violador, gritó escandalizado. Y tampoco se había comido ninguna parte de las mujeres, qué se creían… él no era ningún caníbal, aclaró también.

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Después de confesar y relatar con lujo de detalles esos dos crímenes, Ed se detuvo. Pero los restos encontrados en la casa revelaban la existencia de más víctimas. Le preguntaron entonces a cuántas personas había matado. A ninguna más, se plantó. No le creyeron. Cómo podía ser entonces que en su casa hubiera tantos huesos, calaveras y una cantidad de piel humana que superaba ampliamente la extensión de los cuerpos de dos personas, insistieron los policías y Ed respondió de inmediato: conseguía los huesos y la piel profanando tumbas de muertos recientes en el cementerio, que para eso leía todos los días los avisos fúnebres del diario local.

Los policías le creyeron de inmediato, porque esa confesión les permitía aclarar otros delitos inquietantes. Desde hacía más de diez años en el Cementerio de Plainfield las tumbas venían siendo violadas con llamativa regularidad, en los plazos que, como les explicó el propio Ed, coincidían con el momento en que se le acababan la piel y los huesos del cadáver anterior para confeccionar sus fetiches. Porque los locos siempre dicen la verdad, y a Ed Gein – “El Carnicero de Plainfield”, como lo llamaron en los medios desde el día siguiente de su confesión – estaba loco. O por lo menos eso fue lo que dictaminó la Justicia, que sin llevarlo a juicio lo declaró “enfermo mental” y lo internó en un psiquiátrico, donde murió olvidado en 1984, a los 78 años.

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Una imagen del interior de la casa de Ed Gein (Documental “The Real Leatherface”)

En su historia psiquiátrica, los médicos que lo atendieron dejaron constancia de que, desconectado del mundo exterior, en el taller de labores del hospital siguió dedicado a fabricar sus artesanías, aunque debió conformarse con utilizar telas en lugar de piel humana para hacer sus lámparas y sus mantas.

De asesino a personaje

Ed Gein nunca supo que mientras pasaba los días medicado en su habitación-celda hubo quienes lo inmortalizaron convirtiéndolo en personaje de novelas y películas de éxito. Lo utilizaron, una y otra vez, para construir criminales de ficción a los que les pusieron otros nombres, cambiaron algunas circunstancias y modificaron en parte sus crímenes.

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El primero en quedar seducido por su historia fue Robert Bloch, quien se inspiró en el caso para escribir contrarreloj su novela Psycho, que no llegó a ser un éxito entre el público porque Alfred Hitchcock mandó a comprar todos los ejemplares para que nadie conociera la historia en la que basaría la más célebre de sus películas. Así logró un éxito en el que nadie creía con su película Psicosis, donde es posible reconocer la sombra de Gein en el personaje que encarna Anthony Perkins, aunque quien quedó grabada a fuego en la memoria del público fue Janeth Leigh en su famosa escena de la ducha.

La relación entre Augusta T. Lehrk, una madre sobreprotectora, estricta y castradora, y su hijo Ed, que se vestía con ropa de mujer y buscaba en sus víctimas el recuerdo de su progenitora, influyó también de manera notable a otros personajes del cine, como el asesino Buffalo Bill, encarnado por Ted Levine, en El silencio de los inocentes.

En 1974, Tobe Hopper estrenó otra película que lo evoca, La Matanza de Texas y en las entrevistas relató que la principal inspiración para construir la historia de Leatherface y su familia de caníbales fue la del “Carnicero de Plainfield”. La última “ficción basada en hechos reales” sobre sus crímenes es la miniserie Monstruo: la historia de Ed Gein, estrenada el año pasado por la plataforma Netflix, cuya trama toma como punto de partida los asesinatos que cometió, pero incorpora alucinaciones y teorías no comprobadas para dar cuenta de sus motivaciones.