El enigma del Mary Celeste: el barco que apareció a la deriva en el Atlántico con su carga intacta y sin ninguno de sus 10 ocupantes

El bergantín mercante Mary Celeste navega a la deriva en aguas del océano Atlántico tras quedar abandonado sin tripulación en diciembre de 1872 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un barco puede perder su rumbo, quedar en medio de una tormenta o convertirse en una trampa mortal para quienes viajan en él. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es que aparezca navegando en medio del océano, todavía en condiciones de continuar su viaje, con alimentos, agua y una carga valiosa en sus bodegas, pero sin una sola persona a bordo. Ni el capitán ni los marineros. Tampoco la mujer y la pequeña hija que lo acompañaban. Ocurrió con el Mary Celeste, uno de los mayores enigmas de la historia marítima mundial.

El 7 de noviembre de 1872, el bergantín estadounidense zarpó de Nueva York rumbo a Génova, Italia. A bordo viajaban diez personas: el capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa Sarah, la hija de ambos, Sophia, de apenas dos años, y siete navegantes. La travesía debía ser una operación comercial más, con una carga de alcohol industrial que sería entregada en Europa. Sin embargo, ninguno de los pasajeros llegaría a destino.

PUBLICIDAD

Casi un mes después, otro barco divisó una silueta que avanzaba de manera extraña por el Atlántico, cerca de las islas Azores. Sus velas estaban parcialmente desplegadas y su navegación parecía errática. Cuando los marineros consiguieron acercarse y subir, descubrieron que la embarcación estaba desierta. No había señales de una pelea, tampoco un cadáver ni una explicación lógica que permitiera reconstruir lo sucedido.

El bote salvavidas había desaparecido. El diario de navegación se interrumpía nueve días antes del hallazgo. La carga estaba casi intacta y las pertenencias de quienes partieron desde Nueva York seguían allí. Los diez ocupantes, en cambio, se habían esfumado.

PUBLICIDAD

A partir de aquel momento, su historia se convertiría en una obsesión para investigadores, escritores y marinos. Durante más de un siglo se formularon hipótesis de toda clase: piratas, motines, asesinatos, explosiones, intoxicaciones, fenómenos meteorológicos y hasta criaturas desconocidas. Pero ninguna consiguió explicar de manera concluyente qué pasó.

De Amazon a Mary Celeste

La embarcación no nació con el nombre que la haría célebre. Fue construida en 1861 en Nueva Escocia, Canadá, y bautizada Amazon. Era un bergantín de madera de dos mástiles, diseñado para transportar mercaderías a través del océano. Su historia inicial estuvo marcada por una sucesión de contratiempos: problemas durante sus primeros viajes, la muerte de uno de sus capitanes y un accidente en el canal de la Mancha.

PUBLICIDAD

En 1868 fue rebautizada Mary Celeste y pasó por distintos propietarios antes de quedar bajo control de armadores estadounidenses. No era un barco excepcional ni estaba destinado a protagonizar una aventura extraordinaria. Era, simplemente un velero mercante para generar ganancias.

Su capitán para aquella travesía fue Benjamin Spooner Briggs, un marino de 37 años, nacido en Massachusetts, con experiencia y una reputación de hombre responsable. Había trabajado durante años en el comercio marítimo y conocía las dificultades de las rutas que unían América con Europa.

Briggs estaba casado con Sarah y tenían dos hijos. El mayor, Arthur, de siete años, no viajó en aquella oportunidad y quedó bajo el cuidado de familiares para continuar sus estudios. La pequeña Sophia, en cambio, acompañó a sus padres.

PUBLICIDAD

Antes de partir, él participó en la preparación del barco y en la carga de 1.701 barriles de alcohol rumbo a Génova, el principal objetivo comercial del viaje. El 5 de noviembre, la embarcación fue remolcada desde el muelle hasta las proximidades de Staten Island, pero los fuertes vientos en contra obligaron a retrasar la salida. Dos días después, con mejores condiciones, pudo zarpar.

El capitán Benjamin Briggs permanece junto a su familia y su tripulación sobre la cubierta del bergantín Mary Celeste durante su salida del puerto de Nueva York en 1872. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A bordo viajaban, además de la familia Briggs, siete hombres encargados de las tareas marineras. Entre ellos estaban el primer oficial Albert G. Richardson, el segundo, Andrew Gilling y el cocinero y camarero Edward William Head. Los demás eran marineros de origen europeo, algunos de ellos alemanes y escandinavos.

PUBLICIDAD

El encuentro con el barco fantasma

La nave que encontraría al Mary Celeste se llamaba Dei Gratia. Era otro bergantín de bandera británica que también navegaba por el Atlántico. Estaba al mando del capitán David Morehouse y había partido de Nueva York el 15 de noviembre, ocho días después que el barco estadounidense.

El 4 de diciembre de 1872, cuando se encontraba a unas 400 millas al este de las Azores, la tripulación divisó una embarcación que avanzaba de manera irregular. La posición de sus velas y su rumbo despertaron sospechas. No parecía responder a las maniobras habituales de un barco.

Morehouse ordenó aproximarse, pero sus marineros no conseguían ver a nadie en cubierta ni advertían señales de actividad. El capitán decidió enviar un grupo para averiguar qué sucedía. El primer oficial Oliver Deveau, acompañado por otros dos hombres, subió a bordo.

PUBLICIDAD

El nombre pintado en el casco confirmó que se trataba del Mary Celeste. Lo primero que encontraron fue una embarcación sin gobierno, pero no destruida. Algunas velas estaban desplegadas y otras caídas. Había agua acumulada en la parte inferior, aunque no en una cantidad como para pensar que se estaba hundiendo. Una de las bombas estaba desmontada y la brújula presentaba daños. Dos de las escotillas permanecían abiertas y sus tapas se encontraban sobre cubierta.

En el interior, hallaron los objetos personales de los tripulantes y en los camarotes, ropa y también pertenencias. En el espacio destinado al capitán y su familia seguían las cosas de Sarah y de la pequeña Sophia, sin indicios de saqueo ni de que alguien registrara el barco en busca de dinero.

PUBLICIDAD

La carga tampoco desapareció. Los 1.701 barriles de alcohol continuaban en la bodega. Tenían alimentos y agua suficientes como para sobrevivir durante meses. No encontraron cuerpos, manchas que permitieran afirmar que se produjo una matanza ni rastros de un ataque.

Pero sí faltaba algo fundamental: el bote salvavidas. Tampoco estaba el equipo de navegación que habría permitido a los ocupantes continuar con seguridad en una embarcación menor. Todo indicaba que las diez personas abandonaron el Mary Celeste voluntariamente o bajo alguna circunstancia que las obligó a hacerlo. La pregunta era inevitable: ¿por qué alguien dejaría un barco que todavía podía navegar y se internaría en el océano en un bote mucho más vulnerable?

PUBLICIDAD

Una reconstrucción histórica del Mary Celeste ilustra el camarote del capitán abandonado con cartas de navegación e instrumentos intactos en 1872. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de la Dei Gratia tomó el control y fue hacia Gibraltar, donde ambas naves llegaron en diciembre. La noticia se difundió rápidamente y el caso generó una enorme curiosidad. Lo que empezó como una operación de auxilio y salvamento se transformó en una investigación para determinar si detrás de la desaparición hubo un delito.

Investigación sin respuestas

En Gibraltar se abrió una pesquisa judicial para establecer las circunstancias del abandono y resolver la cuestión del salvamento. En aquellos casos, quienes rescataban una embarcación abandonada podían reclamar una recompensa por preservar el barco y su carga. El procedimiento no era, en principio, un juicio penal por la desaparición de los tripulantes.

Sin embargo, el fiscal general Frederick Solly-Flood sospechó que podía haber algo más. La ausencia de los diez ocupantes, la desaparición del bote y ciertas irregularidades le parecieron motivos suficientes para ir a fondo. Una de las posibilidades que se examinó fue que los hombres de la Dei Gratia participaron en algún tipo de maniobra criminal para quedarse con el barco y cobrar el salvamento.

La sospecha no era menor: el capitán Morehouse conocía a Briggs y ambos compartieron el ambiente profesional de la marina mercante. La coincidencia de que la Dei Gratia encontrara precisamente al barco de su colega alimentó las suspicacias. Pero esa relación, por sí sola, no demostraba ninguna participación.

Se inspeccionó el casco, se revisó la carga y se tomaron declaraciones a los marineros que subieron al Mary Celeste. Los peritos no encontraron daños que indicaran una colisión ni señales concluyentes de violencia. Tampoco apareció evidencia que permitiera responsabilizar a Morehouse o a su tripulación por la desaparición.

Después de más de tres meses no se pudo establecer qué pasó. Los rescatistas recibieron finalmente una compensación por el salvamento, pero muy inferior a la suma asegurada: una sexta parte de los 46.000 dólares de la póliza. La decisión dejó la impresión de que las autoridades no quedaron completamente satisfechas, aunque no existieran pruebas para sostener una acusación.

Las teorías: del alcohol a los monstruos marinos

La falta de respuestas convirtió al Mary Celeste en terreno fértil para las especulaciones. Una de las primeras hipótesis apuntó a un motín. Según esa versión, los marineros podrían haberse rebelado contra Briggs, asesinarlo junto con su familia y luego abandonar el barco. Pero no se encontraron pruebas de una pelea que respaldara esa posibilidad. Tampoco había un motivo claro para que los amotinados dejaran una embarcación con una carga valiosa y provisiones.

Nunca se pudo establecer qué sucedió con la embarcación y con el tiempo se volvió una obsesión para investigadores, marinos y escritores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra explicación apuntó a la piratería. Pero los objetos personales seguían a bordo. Si el objetivo era robar, resultaba difícil entender por qué los atacantes dejaron intactos tanto el cargamento como las pertenencias de la familia.

También se habló de una intoxicación o una explosión provocada por los vapores del alcohol. En ese escenario, el capitán habría ordenado subir al bote salvavidas para alejarse temporalmente con la intención de regresar cuando el peligro pasara.

La hipótesis tenía cierta lógica, pero no hay pruebas de que se registrara un incendio ni se encontraron daños compatibles con una detonación. Además, los informes de quienes inspeccionaron la nave no describieron un olor intenso a alcohol ni una situación que confirmara ese peligro.

Una investigación posterior, realizada por la documentalista Anne MacGregor y el oceanógrafo Phil Richardson, propuso una reconstrucción más verosímil. Según ese análisis, una combinación de mal tiempo, problemas con el cronómetro y una bomba posiblemente obstruida pudo provocar una situación de incertidumbre para el capitán.

El Mary Celeste atravesó jornadas de navegación difíciles, y de acuerdo con la última anotación del diario, el 25 de noviembre se encontraba cerca de la isla de Santa María, en las Azores. Pero los investigadores consideraron que Briggs pudo calcular mal su posición y creer que estaba más cerca de tierra. Si además, la bomba no funcionaba correctamente y no podía medir con precisión el agua acumulada en la bodega, el capitán pudo temer que el barco estuviera en riesgo de hundirse.

En esa reconstrucción, Briggs habría ordenado que todos pasaran al bote salvavidas mientras permanecían cerca de tierra, quizá unidos a la embarcación mediante una cuerda. Si la soga se cortó, o el bote quedó separado por el viento y el oleaje, los ocupantes pudieron quedar a la deriva. Es una hipótesis posible, pero no una conclusión demostrada.

Las versiones más extravagantes también encontraron su lugar. Se habló de una tromba marina, de un fenómeno meteorológico repentino y hasta de monstruos marinos capaces de atacar a los ocupantes. Con el paso del tiempo, la imaginación popular fue agregando elementos.

En 1884, el escritor Arthur Conan Doyle, que todavía no había alcanzado la fama mundial por sus relatos de Sherlock Holmes, publicó un cuento titulado J. Habakuk Jephson’s Statement. Aunque se inspiraba en el caso, introducía personajes, situaciones y detalles ficticios. Su relato tuvo una enorme repercusión y contribuyó a instalar la leyenda del barco fantasma en la cultura popular. Muchas versiones posteriores mezclaron esos elementos literarios con los hechos comprobados, hasta hacer cada vez más difícil separar la historia de la ficción.

Un misterio que sobrevivió a sus protagonistas

La vida del Mary Celeste no terminó inmediatamente. Una vez liberado de la investigación, volvió a navegar y pasó por distintos propietarios. Durante más de una década siguió transportando mercaderías, aunque su fama ya quedó asociada para siempre con la desaparición de sus diez ocupantes. En 1885, su último capitán lo hizo encallar deliberadamente en un arrecife de Haití para lograr el cobro fraudulento del seguro. La maniobra fue descubierta y el barco terminó destruido en medio de ese intento de estafa.

De quienes partieron de Nueva York, nunca volvió a saberse nada. Jamás aparecieron los cuerpos de Benjamin Briggs, Sarah, Sophia ni los siete tripulantes. Tampoco se recuperó el bote salvavidas ni surgió un documento capaz de explicar qué ocurrió realmente. Por eso la historia del Mary Celeste sigue siendo tan desconcertante, ya que no ofrece una escena final para sus víctimas.