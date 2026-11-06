La KGB, el brazo secreto de la URSS: el final de la temible maquinaria de espionaje que vigiló al mundo durante la Guerra Fría

La KGB fue creada en 1954 como heredera de los organismos soviéticos de espionaje y policía política. Concentró inteligencia exterior, contraespionaje, seguridad interna, vigilancia fronteriza y protección de dirigentes soviéticos

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Durante décadas, su nombre fue sinónimo de vigilancia, conspiraciones, operaciones clandestinas y miedo. Sus agentes podían seguir a un diplomático en Londres, reclutar a un informante en Berlín, interceptar una conversación en Moscú o participar en la persecución de un opositor en Budapest. En el imaginario de millones de personas, la KGB era una organización omnipresente, capaz de conocer secretos que sus protagonistas ni siquiera imaginaban que habían revelado. Pero en 1991, cuando el sistema político que le había dado origen se desmoronaba, también comenzó a quebrarse aquella maquinaria.

El 6 de noviembre de ese año, en una Unión Soviética que ya no conseguía sostener su autoridad sobre las repúblicas que la integraban, Vadim Bakatin, último presidente de la KGB, pasó a encabezar el nuevo Servicio de Seguridad Interrepublicano. El organismo que durante casi cuatro décadas había concentrado algunas de las tareas más sensibles del Estado soviético estaba en pleno proceso de desmantelamiento. Su desaparición definitiva llegaría semanas después, el 3 de diciembre, cuando Mijaíl Gorbachov firmó la ley que suprimió formalmente el Comité para la Seguridad del Estado.

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No se trataba simplemente de cambiar el nombre de una institución. La crisis que había alcanzado a la Unión Soviética también puso el foco en uno de sus instrumentos más poderosos. La KGB había sido durante años el brazo secreto de un régimen que vigilaba a sus ciudadanos, perseguía a quienes consideraba enemigos y buscaba influir en los acontecimientos de otros países. Ahora, el Estado que la había sostenido estaba a punto de desaparecer.

Para entender el peso de aquel final hay que ir hasta el 13 de marzo de 1954, cuando fue creado el Comité para la Seguridad del Estado, conocido por sus iniciales rusas: KGB, Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti.

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No surgió de la nada ni fue una copia exacta de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, fundada en 1947. La Unión Soviética ya contaba con una extensa tradición de organismos de espionaje y policía política. Desde la revolución bolchevique de 1917, distintas estructuras cumplieron esas funciones: la Cheka, la GPU, la OGPU, la NKVD, y finalmente, el Ministerio de Seguridad del Estado, conocido como MGB. La KGB fue la heredera de ese recorrido y la encargada de reunir bajo una conducción específica buena parte de aquellas responsabilidades.

Su creación estuvo vinculada con la reorganización del aparato de seguridad después de la muerte de Iósif Stalin -revolucionario y dictador que lideró la Unión Soviética-, ocurrida en marzo de 1953, y de la caída de Lavrenti Beria, el poderoso jefe de la policía política que acumuló una enorme influencia durante el régimen estalinista. Beria fue detenido en junio de aquel año y ejecutado en diciembre.

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El nuevo organismo quedó bajo la órbita del Consejo de Ministros y tuvo como primer presidente a Iván Serov, un general con experiencia en los servicios de seguridad. La KGB tenía a su cargo la inteligencia exterior, el contraespionaje, la seguridad interna, la vigilancia de las fronteras, la protección de los principales dirigentes y la lucha contra lo que el régimen definía como actividades antisoviéticas. También desarrollaba tareas de interceptación de comunicaciones, seguimiento de ciudadanos y control de organizaciones consideradas peligrosas para el sistema.

No era, sin embargo, el organismo responsable de toda la inteligencia militar: esa función correspondía principalmente al GRU, el servicio de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. La KGB sí tenía a su cargo la contrainteligencia dentro de las fuerzas armadas y una amplia estructura de seguridad vinculada con el aparato militar.

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Su sede central estaba en la plaza Lubianka, Moscú, un edificio que terminó convertido en una de las imágenes más reconocibles del poder represivo soviético. Allí funcionaban oficinas, centros de interrogatorio y dependencias administrativas. Para los ciudadanos que caían bajo sospecha, el nombre de Lubianka evocaba un destino del que no siempre se regresaba.

Febrero de 1945 y en la conferencia de Yalta, durante la recta final de la Segunda Guerra Mundial, el encuentro entre Winston Churchill, Iósif Stalin y Franklin Roosevelt (Archivo ABC/Keystone/Grosby)

Una red que no conocía fronteras

La actividad de la KGB no se limitaba al territorio soviético. Una de sus principales responsabilidades era obtener información política, económica, científica y militar de otros países, especialmente de las potencias occidentales. Para ello desplegaba agentes, reclutaba fuentes, establecía redes clandestinas y desarrollaba operaciones de influencia.

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La Primera Dirección Principal se ocupaba de la inteligencia exterior. Sus agentes trabajaban en embajadas, organismos internacionales, empresas y centros de investigación, muchas veces bajo identidades diplomáticas o comerciales. El objetivo era conseguir datos estratégicos, anticipar decisiones de gobiernos extranjeros y fortalecer la posición internacional de Moscú.

Durante la Guerra Fría –conflicto geopolítico, ideológico, económico y militar que enfrentó a Estados Unidos y la URSS-, las operaciones de espionaje soviéticas se convirtieron en una de las grandes preocupaciones de los servicios occidentales. La KGB buscaba penetrar instituciones políticas, obtener secretos tecnológicos y militares, y reclutar personas que tuvieran acceso a información reservada sobre los programas nucleares occidentales y decisiones estratégicas de los gobiernos rivales.

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Pero la organización también tenía una función decisiva: impedir que las ideas opositoras se transformaran en movimientos capaces de desafiar al Partido Comunista. Escritores, científicos, intelectuales, religiosos, estudiantes y ciudadanos que cuestionaban el régimen podían quedar bajo vigilancia. Las autoridades controlaban sus comunicaciones, registraban sus domicilios, interceptaban correspondencia y, cuando lo consideraban necesario, los sometían a interrogatorios, detenciones o procesos judiciales.

La censura no era una tarea exclusiva de la KGB, pero el organismo colaboraba en la vigilancia de quienes intentaban difundir publicaciones clandestinas o transmitir información que escapara al control estatal. El llamado samizdat, el sistema informal de reproducción y circulación de textos prohibidos, se convirtió en uno de los blancos de esa persecución.

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En 1967, Yuri Andrópov asumió la conducción de la KGB. Permaneció en el cargo durante quince años y fue uno de los que más contribuyó a consolidar su poder. Bajo su dirección se fortaleció la Quinta Dirección Principal, dedicada especialmente a combatir la disidencia interna. Los opositores podían ser detenidos, enviados a prisión o confinados en hospitales psiquiátricos bajo diagnósticos utilizados como herramientas de represión.

Yuri Andropov fue el presidente de la KGB que más tiempo estuvo en el cargo: 15 años

El guardián de los países satélites

La influencia soviética sobre Europa oriental fue otro de los grandes campos de acción de la KGB. Después de la Segunda Guerra Mundial, Moscú consolidó su dominio sobre varios países de la región, donde se instalaron gobiernos comunistas. Aquellos Estados desarrollaron sus propios organismos de seguridad, pero la relación con los servicios soviéticos fue permanente.

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La cooperación incluía asesoramiento, entrenamiento, intercambio de información y coordinación de operaciones. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado de Alemania Oriental, fue uno de los ejemplos más conocidos de ese sistema. Fundada en 1950, antes incluso de la creación formal de la KGB, surgió bajo la influencia directa de los servicios secretos soviéticos y desarrolló una formidable estructura de vigilancia sobre la población de la República Democrática Alemana.

Dos episodios dejaron en evidencia hasta dónde podía llegar esa intervención. El primero ocurrió en Hungría, en octubre de 1956, cuando una rebelión popular puso en jaque al gobierno comunista y reclamó reformas políticas, libertades y el retiro de las tropas soviéticas. La respuesta de Moscú fue una invasión militar que aplastó el levantamiento. Miles de personas fueron arrestadas y el dirigente reformista Imre Nagy terminó ejecutado en 1958.

Doce años después, en Checoslovaquia, otra experiencia reformista volvió a desafiar el control soviético. La Primavera de Praga, impulsada por Alexander Dubček, buscaba construir un socialismo con mayores libertades políticas y de expresión.

La noche del 20 al 21 de agosto de 1968, tropas de la Unión Soviética y de otros países del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia. La KGB había seguido de cerca el proceso, reunido información y participado en operaciones destinadas a debilitar el movimiento reformista. Después de la ocupación, los servicios soviéticos colaboraron en la restauración del control político y en la persecución de quienes habían apoyado los cambios.

El momento en el que Mehmet Ali Ağca (a la izquierda de la foto) le dispara a Juan Pablo II. La participación directa soviética nunca quedó demostrada ni descartada

Los asesinatos y las operaciones más oscuras

La historia de la KGB también quedó asociada a operaciones clandestinas que trascendieron las fronteras. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del escritor y periodista búlgaro Georgi Markov, ocurrido en Londres el 7 de septiembre de 1978. Markov, un crítico del régimen comunista de Bulgaria que trabajaba para la BBC y Radio Europa Libre, esperaba un colectivo sobre el puente de Waterloo cuando sintió un pinchazo en el muslo. Un hombre que llevaba un paraguas se alejó rápidamente. Tres días después murió en un hospital.

La autopsia permitió descubrir una diminuta esfera metálica alojada en su cuerpo que había sido utilizada para introducir ricina, un veneno extremadamente potente. El caso se convirtió en uno de los asesinatos políticos más célebres de la Guerra Fría y dio origen a la expresión “el paraguas búlgaro”.

Las sospechas apuntaron a los servicios secretos de Bulgaria y a una posible colaboración soviética. La investigación británica nunca consiguió establecer judicialmente la identidad del asesino ni probar de manera concluyente la responsabilidad directa de Moscú. El caso continúa siendo uno de los episodios más inquietantes de la historia de los servicios secretos.

También se vinculó a la KGB con el atentado contra el papa Juan Pablo II, ocurrido el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, cuando el turco Mehmet Ali Ağca disparó contra el Pontífice y lo dejó gravemente herido. La llamada “pista búlgara” llevó a investigar a funcionarios de los servicios de inteligencia de ese país y alimentó la hipótesis de que la operación fue impulsada desde Moscú.

La posibilidad de una intervención soviética fue considerada por organismos de inteligencia occidentales y llegó a generar informes reservados de alto nivel. Pero las conclusiones no fueron uniformes: documentos desclasificados del gobierno estadounidense mostraron que, aun cuando existían sospechas sobre contactos entre Ağca y agentes búlgaros, no había pruebas concluyentes de que la KGB hubiera ordenado el atentado. La participación directa soviética nunca quedó demostrada.

Otro episodio que alimentó teorías sobre operaciones secretas fue la muerte de Dag Hammarskjöld, secretario general de las Naciones Unidas, cuyo avión se estrelló en septiembre de 1961 cuando se dirigía a una reunión en el Congo. La posibilidad de un sabotaje o un ataque externo nunca pudo descartarse por completo. Sin embargo, las investigaciones internacionales no establecieron la responsabilidad de la KGB ni de otro servicio de inteligencia. Décadas después, la ONU continuó reclamando información y revisando documentación para intentar esclarecer lo sucedido.

Las reformas propuestas por Mikhail Gorbachev no fueron bien tomadas por la cúpula de la KGB (AP Photo/Liu Heung Shing, File)

El golpe que precipitó la caída

A fines de la década de 1980, la estructura que sostuvo el poder soviético empezó a mostrar señales de agotamiento. La economía atravesaba una crisis profunda, las repúblicas reclamaban mayor autonomía y las reformas impulsadas por Mijail Gorbachov –presidente de la URSS entre 1990 y 1991-, la perestroika y la glasnost, abrieron espacios de debate que resultaban cada vez más difíciles de controlar.

La KGB tampoco permaneció al margen de esa crisis. Su presidente, Vladímir Kriuchkov, se convirtió en uno de los principales adversarios de las reformas y participó activamente en el intento de golpe de Estado del 19 de agosto de 1991. Junto con otros dirigentes del ala más conservadora del régimen, buscó apartar a Gorbachov del poder, frenar el proceso de apertura y evitar la desintegración de la Unión Soviética.

El golpe fracasó en apenas tres días. La resistencia encabezada por Borís Yeltsin desde Moscú, la falta de respaldo decisivo de las Fuerzas Armadas y la movilización popular terminaron por desarticular la maniobra. Kriuchkov fue detenido y la participación de la cúpula de la KGB en la conspiración dejó al organismo políticamente desacreditado.

Gorbachov designó entonces a Vadim Bakatin, un dirigente que fue ministro del Interior y que asumió la conducción del Servicio de Seguridad Interrepublicano, una de las nuevas estructuras que recibieron parte de las funciones de la antigua KGB. Fue una señal concreta para que el organismo dejara de existir de una vez y para siempre.