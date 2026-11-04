Perdió la movilidad de un brazo a los 13 años y décadas después ganó un Grammy: la historia del DJ sudafricano que llevó el afro house al mundo

El músico sudafricano Nkosinathi Maphumulo convirtió una lesión sufrida a los 13 años en parte de una carrera que llevó el afro house desde las cabinas locales hasta los escenarios globales (video gentileza Instragram: @realblackcoffee)

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Nkosinathi Maphumulo, conocido artísticamente como DJ Black Coffee, se convirtió en 2022 en el primer músico africano en ganar un premio Grammy en la categoría Mejor Álbum de Baile/Electrónica. El logro llegó tres décadas después de que un accidente le paralizara el brazo izquierdo a los 13 años y marcó un punto de inflexión para la música africana en los circuitos internacionales.

El galardón correspondió a Subconsciously, sexto disco de estudio del artista, lanzado en febrero de 2021, según el registro oficial de la Recording Academy, el organismo que entrega los premios. En esa categoría compitió contra Major Lazer, Marshmello e Illenium. Hasta entonces, los artistas africanos que obtenían premios Grammy lo hacían casi exclusivamente en la categoría World Music —Música del Mundo—, reservada históricamente para sonidos considerados periféricos por la industria.

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La parálisis no interrumpió su búsqueda musical

Su álbum Subconsciously se impuso en 2022 frente a trabajos de Major Lazer, Marshmello e Illenium, abriendo una puerta inédita para los sonidos del continente en esa categoría (@realblackcoffee)

En la madrugada del 11 de febrero de 1990, Maphumulo salió a las calles de Mthatha, en la provincia sudafricana de Eastern Cape, para celebrar la liberación de Nelson Mandela tras 27 años de prisión. Un taxi irrumpió sin luces en la multitud y lo atropelló. El impacto dañó el plexo braquial izquierdo, la red de nervios que conecta la médula espinal con el hombro y el brazo. Los médicos evaluaron la amputación del miembro, pero la descartaron al detectar señales de vida en el tejido nervioso.

La lesión no detuvo a Maphumulo. Retomó la práctica de manera autodidacta y en 1994 dio sus primeros pasos formales en la industria. El reconocimiento tardó más de una década en llegar. Durante años ocultó el brazo en el bolsillo durante sus presentaciones; recién en 2017 habló abiertamente de la lesión en Real Talk with Anele, programa de entrevistas del canal sudafricano SABC 3.

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A comienzos de los 2000, se acercó al músico Oscar Mdlongwa, conocido como Oskido, uno de los referentes del kwaito —género que fusiona house de ritmo lento con sonidos urbanos africanos— y le entregó sus demos. “Lo conocía y, como muchos otros chicos, me daba sus cintas, pero no me llegaba la música”, reconoció Mdlongwa en declaraciones a la BBC.

Lejos de rendirse, Maphumulo averiguó dónde vivía Oskido, fue hasta su casa y lo instó a escuchar un nuevo proyecto: una reinterpretación de clásicos de artistas sudafricanos. Esa segunda escucha cambió el rumbo de su carrera.

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De los demos rechazados al podio del Grammy

Después de una primera negativa, el productor visitó la casa del referente del kwaito con una nueva propuesta basada en clásicos sudafricanos, una jugada que cambió el rumbo de su trayectoria (Captura de video)

Con el respaldo de Oskido, Black Coffee fundó el sello discográfico Soulistic Music y lanzó en 2005 su álbum debut homónimo. El disco incluía una remezcla de Stimela, clásico de los años 70 del trompetista sudafricano Hugh Masekela. Ese trabajo le abrió las puertas del mercado local y fue el punto de partida de su expansión hacia el exterior.

Maphumulo actuó sin cobrar en Europa, sin contactos establecidos, hasta consolidarse en festivales como Coachella y en las cabinas de Ibiza. Subconsciously reunió a figuras internacionales como Pharrell Williams, David Guetta, Usher y Diplo. Al recoger el Grammy en 2022, subió al escenario acompañado por su hijo mayor, Esona. “Escuchar que había ganado y subir a aceptar el premio todavía se siente increíblemente irreal”, declaró a la BBC.

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Un premio que proyectó al afro house a escala global

Sin contactos establecidos fuera de Sudáfrica, el DJ aceptó presentaciones sin pago para hacerse conocer (@realblackcoffee)

La victoria del DJ coincidió con un momento de expansión del sonido sudafricano. El amapiano —estilo que combina soul, afro house y piano sintetizado— registró un crecimiento del 116% en reproducciones globales en Spotify durante el año previo al galardón, según la revista Rolling Stone.

Por su parte, la cantante Simphiwe Dana interpretó el reconocimiento como una señal colectiva. “Merecíamos un Grammy de esta magnitud y abrirá nuevos mercados para los artistas sudafricanos”, sostuvo en declaraciones al medio británico. Además, el entonces presidente sudafricano Cyril Ramaphosa también felicitó al músico y agradeció su aporte como referente para las nuevas generaciones del continente, según recogió el mismo medio.

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Tras recibir el galardón, Maphumulo se dirigió a jóvenes de contextos vulnerables: “No se trata solo de música, sino de cualquier cosa que quieran lograr. El Grammy es un símbolo de que es posible llegar hasta aquí”, declaró esa noche a la BBC.

Más de dos décadas después, su actividad no se detiene

Además de su agenda en recintos internacionales, Nkosinathi Maphumulo conserva los derechos de su catálogo, participa en empresas tecnológicas y energéticas (@realblackcoffee)

Hoy el músico mantiene una agenda internacional que incluye festivales como Tomorrowland y Coachella, presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York y una residencia en el club Hï Ibiza, por la que cobró hasta USD 300.000 por presentación, según el portal Billionaires Africa.

Su patrimonio estimado asciende a USD 60 millones, según Celebrity Net Worth. Una parte proviene de Soulistic Music, con el que conserva los derechos de su catálogo. Otra, de FlightMode Digital, su brazo de inversiones, la firma de servicios digitales Andela y la empresa de energía solar Rensource, con operaciones en Nigeria.

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En 2020 adquirió el 20% de Gallo Music, el sello discográfico más antiguo de Sudáfrica, que concentra gran parte del archivo histórico de la música del país. En 2026, organizó la segunda edición de su festival, el Black Coffee Weekender, en Ciudad del Cabo, con artistas internacionales.