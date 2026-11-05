Historias

Perdió una mano y ambas piernas, recorrió el Pacífico en 90 días y estrenó su documental: “Quería demostrar lo que podemos lograr”

Craig Lees recorrió 7.500 millas náuticas sin escalas desde México hasta Japón a bordo del Sirius II y recaudó más de USD 72 mil para organizaciones de apoyo a veteranos

Un catamarán de casco amarillo amarrado en un puerto con un tripulante con prótesis que alza los brazos sobre la cubierta
La travesía a bordo del catamarán Sirius II cubrió 7.500 millas náuticas sin escalas durante 90 días y concluyó en Hiroshima el 24 de junio (Captura de video)
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Craig Lees, veterano británico y triple amputado, completó el cruce en solitario del océano Pacífico a bordo de su catamarán de 41 pies Sirius II, recorriendo 7.500 millas náuticas sin escalas en 90 días. La expedición comenzó el 25 de marzo de 2025 en Puerto Vallarta, México, y concluyó el 24 de junio en Hiroshima, Japón. Tenía 35 años al momento de zarpar.

Según informó el medio náutico All at Sea, la navegación convierte a Lees en un caso sin precedentes en la historia oceánica en solitario. Durante el recorrido, el catamarán sufrió daños estructurales y el marino rompió su prótesis de brazo, pero ninguno de los dos contratiempos frenó el avance. Lees completó la ruta en el plazo previsto y llegó a Japón sin asistencia externa.

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En 2009, una explosión en Afganistán le costó ambas piernas y la mano izquierda

El origen de esta historia es una tarde de 2009 en Afganistán. Durante su servicio militar, Lees pisó un artefacto explosivo improvisado que le arrancó ambas piernas y la mano izquierda. La detonación también le causó heridas graves en el rostro. Pasó 14 días en coma inducido antes de despertar y comprender la magnitud de lo que había perdido.

Hombre con barba, gorra verde y prótesis en el brazo izquierdo, sentado frente a un fondo gris y apuntando al frente con la mano derecha
El medio náutico All at Sea señaló que el exmilitar británico, de 35 años al zarpar, completó la ruta entre Puerto Vallarta y Hiroshima sin recibir ayuda externa (Captura de video)

La recuperación fue lenta y exigente. Tardó ocho meses en volver a caminar y necesitó cuatro años y medio de rehabilitación en el centro especializado Headley Court, ubicado en el condado de Surrey, Reino Unido. Al concluir ese proceso, retomó una actividad que su padre le enseñó en los viajes familiares a Bridlington: la vela. Esa reconexión con el mar fue el punto de partida de todo lo que vino después y marcó el rumbo de su vida fuera del ejército.

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Lees diseñó un sistema propio de airbags para evitar que el Sirius II se hundiera en alta mar

Antes de zarpar, el navegante desarrolló soluciones específicas para los riesgos que enfrentaría en el Pacífico. La más llamativa fue un sistema de seis airbags de automóvil fijados al casco del Sirius II, concebido para prevenir el hundimiento ante una avería severa en medio del océano. El diseño fue obra del propio Lees, a quien la embarcación y la planificación de la misión le demandaron meses de trabajo previo.

El desafío no era solo físico. De acuerdo con All at Sea, Lees reconoció antes de partir su preocupación por el impacto psicológico de los meses en soledad. El documental que registra la gesta recoge sus reflexiones sobre ese proceso interno, que según sus propias palabras fue tan determinante como el esfuerzo corporal. También aparecen en el film los momentos de paz y espiritualidad que encontró en las semanas más extensas de la navegación.

Un velero amarillo con mástil y defensas en el mar, con una persona de pie en la cubierta bajo un cielo nublado
Durante los tres meses de travesía, el Sirius II sufrió averías estructurales y Lees rompió su brazo artificial (Captura de video)

“Quería mostrar a otras personas con discapacidad lo que podemos lograr, porque no somos incapaces, somos discapacitados. Después de perder las piernas y la mano, la vida no termina. Todavía se puede hacer algo que importe”, declaró Lees en el film.

La campaña solidaria reunió más de £ 55.000 para organizaciones de apoyo a veteranos

Más allá del desafío personal, Lees convirtió la expedición en una iniciativa solidaria. Durante la navegación recaudó más de £ 55.000 (aproximadamente USD 72.270) destinados a Blesma y Turn To Starboard, dos organizaciones que, según describió, lo inspiraron a reemplazar sus “miembros ausentes por piernas marineras”. Ambas instituciones trabajan con militares heridos y veteranos que buscan reintegrarse a través del deporte y la vida activa.

También mencionó que espera que su historia sirva de impulso para otras personas con discapacidad. “Podés navegar tu propio océano”, resumió en el documental, en una frase que condensa el mensaje central de toda la experiencia.

Un hombre con gorra verde y camiseta azul apoya una prótesis de brazo sobre una mesa de madera con un par de prótesis de pierna al fondo
Los fondos, equivalentes a unos USD 72.270, serán destinados a Blesma y Turn To Starboard, entidades que apoyan a militares lesionados y excombatientes (Captura de video)

Como consecuencia de la repercusión de la gesta, el 3 de noviembre se estrenó en YouTube el documental Singlehanded, que registra el viaje desde los preparativos hasta la llegada a Hiroshima. El film ofrece el relato directo de Lees sobre los obstáculos físicos, los momentos de duda y la paz que encontró en el Pacífico. Está disponible de forma gratuita bajo el título Single Handed – Conquering the Pacific.

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