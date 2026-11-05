La física india que convirtió la defensa de las semillas en una lucha por la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos

Vandana Shiva en un campo de cultivos tradicionales, el corazón de su lucha por la soberanía alimentaria (Eye Films / courtesy Everett Collection)

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Cuando Vandana Shiva regresó a los bosques del Himalaya en 1977, encontró que el paisaje de su infancia había desaparecido. El bosque que conocía había sido talado y el arroyo que nacía allí apenas conservaba un hilo de agua. Mientras estudiaba un doctorado en Física en Canadá, durante cada receso volvía a India para sumarse al movimiento Chipko, integrado por comunidades que se enfrentaban a la tala abrazándose a los árboles para impedir que los derribaran. “El bosque no es solamente belleza y paz: también es vida, sustento y conocimiento”, decía.

Aunque tenía formación científica, su campo de batalla estuvo lejos de los laboratorios. Vandana hizo de la defensa de los bosques, las semillas y la biodiversidad una causa de vida que la enfrentó con algunas de las mayores corporaciones del negocio agroalimentario, entre ellas Monsanto. Desde India, denunció la concentración del mercado de semillas, cuestionó los efectos de la agricultura industrial y defendió el derecho de los campesinos a conservar e intercambiar sus propias variedades.

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Nacida el 5 de noviembre de 1952 en Dehradun, una zona en las colinas del Himalaya, unió ciencia, activismo y feminismo. Fundó Navdanya, impulsó bancos comunitarios de semillas y se convirtió en una de las voces internacionales del ecofeminismo.

Mujeres de la comunidad indígena Dongria Kondh de las colinas de Niyamgiri (en el estado de Odisha) reunidas durante un festival e intercambio tradicional de semillas nativas

De la física cuántica a la defensa de los bosques

Desde joven, a Vandana Shiva le gustaba la ciencia. Estudió Física en la Universidad de Punjab, donde se graduó en 1972. Después viajó a Canadá para continuar su formación y obtuvo una maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Guelph y, en 1979, un doctorado en la Universidad de Western Ontario. Su investigación se concentró en los fundamentos de la teoría cuántica, particularmente en el problema de las variables ocultas y la no localidad.

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En 1977, durante una visita a su región natal, encontró un paisaje muy distinto al que recordaba, en el que había crecido. La tala comercial transformó los bosques y afectó directamente a las comunidades que dependían de ellos para vivir. Consternada y buscando una solución ante el caos, se acercó al movimiento Chipko, un grupo de resistencia no violenta en la que habitantes de las aldeas, especialmente mujeres, se abrazaban a los árboles para impedir que fueran talados. Una de sus protagonistas más conocidas fue Gaura Devi, quien encabezó una acción emblemática en 1974. En esas mujeres, Shiva encontró una forma distinta de comprender la relación entre las personas y la naturaleza: el bosque no era solamente madera para vender, sino agua, alimento, combustible y sustento.

Aquella experiencia marcó un punto bisagra en su vida y llevó su formación científica hacia los problemas ambientales y sociales de su país. Así, comenzó a investigar las consecuencias de las decisiones económicas y tecnológicas sobre los territorios y las comunidades rurales. En 1982 creó la Fundación de Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la Ecología, en Dehradun, una institución dedicada a estudiar la relación entre ciencia, tecnología, políticas públicas y recursos naturales.

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De esa manera, su trabajo tomó rumbo: investigar quién controla los recursos naturales, cómo se utilizan y qué consecuencias tiene ese control para las comunidades que dependen de ellos. La defensa del ambiente dejó de ser para ella una preocupación aislada y se convirtió en el eje de una actividad que combinó investigación, participación social y denuncia.

Vandana Shiva abrazada a un árbol, un gesto simbólico heredado del histórico movimiento ecofeminista Chipko

Navdanya y la batalla por recuperar las semillas

A fines de la década de 1980, Vandana concentró buena parte de su trabajo en un problema que consideraba central para el futuro de la agricultura: la pérdida de diversidad de semillas y la creciente dependencia de los campesinos respecto de las grandes empresas proveedoras de insumos agrícolas. Su crítica apuntaba a un modelo que desplazaba las variedades locales, imponía cultivos uniformes y reducía la autonomía de quienes trabajaban la tierra.

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En 1987 comenzó a organizar un movimiento de conservación de semillas que en 1991 tomó el nombre de Navdanya. La iniciativa, cuyo nombre significa “nueve semillas”, se convirtió en uno de los proyectos más importantes de su trabajo. Tenía el objetivo era recuperar, conservar y multiplicar variedades tradicionales de cultivos indios. Para eso, promovió la creación de bancos comunitarios de semillas y redes de agricultores que compartían e intercambiaban variedades adaptadas a las condiciones de cada región.

Esa propuesta recuperaba una práctica ancestral que las comunidades campesinas transmitieron durante generaciones. ¿De qué trataba? Tan solo de guardar una parte de la cosecha para volver a sembrarla. Frente a un sistema agrícola cada vez más dependiente de semillas comerciales, fertilizantes y pesticidas, Shiva defendió el derecho de los productores a conservar sus propias semillas y decidir qué cultivar. Para ella, esa posibilidad no solo protegía la biodiversidad, sino que también representaba una forma de independencia económica y cultural.

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Su cuestionamiento también alcanzó a la Revolución Verde, el proceso de modernización agrícola que transformó la producción de alimentos en India desde la década de 1960. La incorporación de semillas de alto rendimiento, fertilizantes químicos, pesticidas y sistemas de riego aumentó la producción de determinados cultivos, pero Shiva denunció sus consecuencias ambientales y sociales. Señaló especialmente la dependencia de insumos industriales, el deterioro de los suelos y la pérdida de variedades tradicionales. Frente a ese modelo, defendió una agricultura basada en la diversidad biológica, los conocimientos campesinos y el cuidado de los recursos naturales.

Su trabajo convirtió a las semillas en el centro de una discusión que trascendió los campos de cultivo y puso en debate el derecho de los pueblos a conservarlas, intercambiarlas y utilizarlas frente al avance de las empresas sobre un recurso esencial para la alimentación. Para Shiva, defender las semillas también significaba defender la autonomía de las comunidades.

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Shiva durante una conferencia internacional, consolidada como una de las voces globales del ecofeminismo

El enfrentamiento con las corporaciones

La defensa de las semillas llevó a Shiva a enfrentarse con algunas de las empresas más poderosas del negocio agroquímico. Una de sus principales críticas apuntó a Monsanto, la multinacional estadounidense que desarrolló semillas genéticamente modificadas y comercializó productos agrícolas asociados a ellas. Vandana denunció que la concentración del mercado de semillas amenazaba la biodiversidad y aumentaba la dependencia económica de los pequeños productores.

Uno de los conflictos que marcó esa disputa fue el avance del algodón Bt en India, una variedad genéticamente modificada para resistir determinadas plagas. En esa luchan, cuestionó su expansión y advirtió sobre los costos de las semillas, la dependencia de insumos y el endeudamiento de los agricultores. También vinculó el avance de estos cultivos con una transformación más amplia del sistema agrícola, en la que las decisiones de producción quedaban cada vez más condicionadas por los intereses de las compañías proveedoras de tecnología.

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Su activismo también se extendió a la defensa de los conocimientos tradicionales y los recursos biológicos. Junto con investigadores de la Fundación de Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la Ecología, participó en campañas contra la apropiación comercial de recursos naturales y saberes ancestrales. Entre los casos más conocidos estuvieron las disputas por las patentes relacionadas con el neem, un árbol utilizado durante siglos en India por sus propiedades medicinales y pesticidas, y el arroz basmati, una variedad tradicional de gran importancia cultural y económica.

Para Shiva, estos conflictos tenían un mismo origen: la posibilidad de que las empresas transformaran recursos compartidos y conocimientos transmitidos entre generaciones en propiedad comercial. Por eso utilizó el concepto de biopiratería para denunciar la apropiación de la biodiversidad y de los saberes de las comunidades. Su trabajo contribuyó a instalar esta discusión en los debates internacionales sobre propiedad intelectual, comercio y conservación de los recursos naturales.

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Su enfrentamiento con Monsanto y sus críticas al modelo agroindustrial también la convirtieron en una figura controvertida. Algunos científicos y especialistas cuestionaron sus interpretaciones sobre los cultivos transgénicos y los efectos de la agricultura moderna, y señalaron que sus afirmaciones no siempre reflejaban el consenso científico. Shiva, por su parte, sostuvo que el debate no debía limitarse a la productividad de los cultivos, sino incluir sus consecuencias sociales, ambientales y económicas. Su confrontación con las grandes corporaciones terminó por darle proyección internacional a una causa que comenzó con la defensa de las semillas.

Vandana Shiva junto a la documentalista Marie-Monique Robin durante su visita a Buenos Aires, en 2016 (FINCA)

El ecofeminismo y una lucha que trascendió las fronteras

La defensa de la naturaleza también llevó a Vandana a desarrollar una mirada propia sobre la relación entre la explotación ambiental y la desigualdad de género. Se convirtió en una de las principales referentes del ecofeminismo, una corriente que vincula la subordinación de las mujeres con la explotación de los recursos naturales. Su planteo parte de una realidad que observó durante años en las comunidades rurales de India: las mujeres cumplen un papel fundamental en la producción de alimentos, la selección de semillas y la conservación de los bosques, pero sus conocimientos y su trabajo suelen quedar fuera de las decisiones económicas y políticas.

En 1988 publicó Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India (Sobrevivir: Mujeres, ecología y supervivencia en la India), una de sus obras fundamentales, en la que examinó el vínculo entre las mujeres, la naturaleza y la supervivencia de las comunidades. Más adelante profundizó esas ideas en Monocultivos de la mente (1993), donde cuestionó la imposición de modelos agrícolas uniformes sobre territorios caracterizados por su diversidad biológica y cultural. También escribió Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento y Cosecha robada: el secuestro del suministro mundial de alimentos, dos libros en los que denunció la concentración del sistema alimentario y la apropiación comercial de los recursos naturales.

Su pensamiento encontró reconocimiento internacional. En 1993 recibió el Premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo, por su trabajo en defensa de las mujeres y la ecología. En 2010 obtuvo el Premio de la Paz de Sídney, que distinguió su compromiso con la justicia social, los derechos de las mujeres y las comunidades agrícolas. En 2012 recibió el Gran Premio Fukuoka, en Japón, por sus aportes al pensamiento ambiental y a la defensa de la dignidad de la vida.

A través de Navdanya, continuó impulsando la conservación de semillas, la agricultura ecológica y la protección de la biodiversidad. Su propuesta de democracia de la Tierra defiende una sociedad basada en el respeto por todas las formas de vida, la distribución justa de los recursos y la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios. Para ella, la lucha por la soberanía alimentaria no se limita a producir alimentos, sino que también implica proteger los conocimientos, las tradiciones y la libertad de quienes trabajan la tierra.

Esa convicción atraviesa toda su trayectoria y explica por qué convirtió algo tan pequeño como una semilla en el símbolo de una lucha mundial. En sus palabras: “Salvar la semilla es nuestro deber; compartir la semilla es nuestra cultura. Las semillas son nuestra madre. ¡Guardar las semillas es un acto político!“. A sus 74 años, continúa liderando la fundación Navdanya en la India, escribiendo libros, participando en foros internacionales de soberanía alimentaria y dictando conferencias y seminarios por todo el mundo sobre agroecología, biodiversidad y ecofeminismo. Su voz y su lucha continúan.