Historias

Dio a luz sin saber si volvería a ver a su madre, que sufrió un paro cardíaco a pocos metros de la sala de parto

El equipo médico aplicó compresiones, descargas y medicación para recuperar el ritmo de Kathy Patten mientras la familia aguardaba noticias sobre su estado

Dos mujeres posan de pie junto a un árbol de Navidad iluminado y un arreglo de globos decorativos
Stacey Fifer esperaba el nacimiento de su primera hija en medio del tratamiento contra el cáncer de su esposo (YouTube/@People)
Guardar

Kathy Patten estaba en la habitación de parto acompañando a su hija Stacey Fifer cuando sintió un malestar que terminó en un paro cardíaco de casi una hora sin pulso. El episodio ocurrió en 2021 en el Greater Baltimore Medical Center, en Estados Unidos, y la familia lo relató en una entrevista exclusiva con la revista People, publicada el 20 de octubre.

Patten había llegado al hospital para acompañar a su hija en uno de los primeros partos que, tras las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, permitió la presencia de un segundo acompañante en la sala. Fifer esperaba a su primera hija mientras su esposo atravesaba un tratamiento contra el cáncer. “Tener esa luz positiva fue la inspiración que necesitábamos para seguir adelante con coraje y fortaleza”, relató a People.

PUBLICIDAD

El malestar se presentó minutos antes del parto

Dos mujeres en una habitación de hospital; una está recostada en la cama con bata y la otra permanece sentada a su lado
Las normas sanitarias por la COVID-19 permitieron el ingreso de Kathy Patten a la sala de maternidad (YouTube/@People)

Mientras esperaba junto a su hija, Patten sintió un malestar estomacal que la llevó a vomitar y, poco después, una molestia en el brazo. “Creo que estoy teniendo un ataque cardíaco”, le dijo a Fifer antes de pedir que llamaran a un médico. Ella le respondió que no se preocupara y que se concentrara en su propia atención, mientras el personal retiraba a Patten de la habitación.

Minutos más tarde, Patten sufrió un paro cardíaco. El doctor Dov Frankel, quien participó en la reanimación, relató a People que el aviso se convirtió rápidamente en un código azul. “Cada vez que la reanimábamos con una descarga, volvía a la línea plana, lo que exigía más compresiones y, luego, más descargas”, explicó el médico.

PUBLICIDAD

El equipo mantuvo la reanimación durante 45 minutos

Mientras los médicos intentaban reanimar a su madre, Fifer continuaba en trabajo de parto. “Por favor, por favor, por favor, no puedo perder a mi mamá el día en que doy a luz a mi hija”, recordó haberles rogado a los médicos. La angustia alteró su estado y, según contó, el equipo intentó mantenerla calmada para no afectar a la bebé.

Una mujer realiza compresiones torácicas sobre una persona recostada junto a dos acompañantes y un carro médico en una sala
El doctor Frankel encabezó maniobras de reanimación y asistencia ventilatoria durante 45 minutos de código azul (YouTube/@People)

Frankel sospechó entonces que Patten podía tener una embolia pulmonar, es decir, un coágulo alojado en el pulmón, y decidió administrar un medicamento para disolverlo. Ante la consulta de un farmacéutico sobre la dosis a utilizar, el médico respondió: “No lo sé. No me importa. Llenen una jeringa. Empújenla. No se puede matar a quien ya está muerto”. Tras la siguiente descarga eléctrica, el corazón de Patten recuperó su ritmo, después de 45 minutos sin pulso.

Cuatro profesionales con uniformes oscuros atienden a una persona tendida en el suelo en un pasillo mediante material y equipo médico
Una descarga eléctrica aplicada tras la medicación restableció el ritmo cardíaco de la paciente (YouTube/@People)

La paciente pudo sobrevivir sin secuelas neurológicas

Patten fue trasladada con vida a otro centro médico, aunque permaneció inconsciente. Fifer relató que su madre presentó insuficiencia hepática y renal, además de un corazón debilitado, con un pronóstico incierto sobre posibles daños neurológicos.

Según explicó Frankel, el hecho de que Patten ya estuviera internada en el momento del paro permitió aplicar reanimación cardiopulmonar y oxigenación de forma inmediata y continua, lo cual resultó determinante para preservar la función cerebral pese al tiempo prolongado sin pulso.

Dos mujeres vistas desde atrás caminan abrazadas por un sendero con reja junto a una niña, con casas al fondo bajo la luz del sol
Kathy Patten superó complicaciones hepáticas y renales antes del primer contacto con su nieta Alura (YouTube/@People)

Durante la recuperación, el padre de Fifer llamaba para que su esposa pudiera hablarle a Patten por altavoz. “Te amo, no te rindas, tienes una hermosa nieta”, le decía. Un mes después de la emergencia, Patten pudo sostener por primera vez a su nieta, Alora, a quien calificó como su ángel guardián. “Ella me salvó. Es un milagro”, dijo a People.

El diagnóstico inicial resultó ser incorrecto

Tiempo después, los médicos determinaron que Patten no había sufrido una embolia pulmonar, como se sospechó durante la emergencia, sino un infarto causado por la obstrucción de una arteria coronaria, conocido coloquialmente como “ataque widowmaker”.

Según explicó Frankel, el medicamento administrado para disolver un supuesto coágulo en el pulmón terminó por abrir esa obstrucción arterial, lo que permitió la recuperación del ritmo cardíaco. “Fue lo correcto, por la razón equivocada”, señaló el médico.

Fifer también contó que su esposo falleció a causa del cáncer tiempo después del nacimiento de su hija. Al reflexionar sobre la posibilidad de haber perdido a su madre el mismo día en que nació Alora, concluyó: “Dios o el universo la salvó ese día porque sabían que la necesitaba”.

Temas Relacionados

InfartoCPRPartoBienestarCorazónNewsroom BUEEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

18 muertos en 7 estados con el encanto como arma letal: la historia de Paul John Knowles, el “Asesino Casanova”

Su habilidad para seducir a algunas de sus víctimas y su destreza para evadir a la policía lo convirtieron en uno de los criminales más buscados de 1974. Murió baleado durante un traslado policial, sin llegar a enfrentar un juicio

18 muertos en 7 estados con el encanto como arma letal: la historia de Paul John Knowles, el “Asesino Casanova”

Daisy y Violet Hilton, las gemelas siamesas a las que convirtieron en figuras del espectáculo desde la infancia

Exhibidas desde bebés y obligadas a actuar durante años, recorrieron teatros de Europa y Estados Unidos antes de enfrentarse en la Justicia a quienes controlaban sus vidas y sus ingresos

Daisy y Violet Hilton, las gemelas siamesas a las que convirtieron en figuras del espectáculo desde la infancia

La foto acertijo: ¿Quién es este actor que antes de conquistar Hollywood ofreció masajes de pies en un programa de citas y fue rechazado?

A los 25 años, cuando intentaba abrirse camino en Hollywood, aceptó participar en un ciclo televisivo para ganar 250 dólares. Su “fabulosa” propuesta no convenció a la mujer que debía elegirlo. Décadas después, aquel episodio resurgió en redes y sorprendió a quienes ya lo conocían como uno de los actores más atractivos y seductores de Estados Unidos

La foto acertijo: ¿Quién es este actor que antes de conquistar Hollywood ofreció masajes de pies en un programa de citas y fue rechazado?

Del boicot de 381 días a una despedida histórica en el Capitolio: Rosa Parks, la costurera que desafió al racismo en Estados Unidos

Una noche de diciembre de 1955, en un colectivo, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco y cambió el rumbo del movimiento por los derechos civiles en su país. Décadas de lucha, amenazas y reconocimientos la convirtieron en un símbolo. La historia de una mujer que con un gesto simple pero potente puso límite a la segregación racial

Del boicot de 381 días a una despedida histórica en el Capitolio: Rosa Parks, la costurera que desafió al racismo en Estados Unidos

Houdini, el rey de los escapistas: la última función una semana antes de su muerte del hombre que hizo de lo imposible un espectáculo

Durante décadas logró liberarse de esposas, cadenas, cajas cerradas y tanques de agua. Pero aquella noche de octubre, en Detroit, el mago húngaro-estadounidense siguió adelante mientras una grave enfermedad lo aquejaba. Soportó su actuación final con dolores abdominales y una salud muy deteriorada. Su muerte a los 52 años, el día de Halloween, dejó un misterio que todavía acompaña a su leyenda

Houdini, el rey de los escapistas: la última función una semana antes de su muerte del hombre que hizo de lo imposible un espectáculo

DEPORTES

Franco Colapinto largará 21° el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 por una penalización

Franco Colapinto largará 21° el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 por una penalización

San Lorenzo recibe a Newell’s en un duelo directo por el ingreso a los playoffs del Torneo Clausura

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Con Messi de suplente, Inter Miami pierde contra New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS

Preocupación por el estilo de vida del técnico del Bayern Múnich Vincent Komapny tras su colapso que obligó a trasladarlo de urgencia al hospital

TELESHOW

Aitana se despidió de la Argentina con un almuerzo familiar en el barrio de Palermo: las fotos

Aitana se despidió de la Argentina con un almuerzo familiar en el barrio de Palermo: las fotos

Anita Espósito dio detalles del vestido de casamiento de Lali: "No esperen una novia blanca y brillante"

Luisana Lopilato y Michael Bublé disfrutaron del otoño en Canadá y se sumaron a una tradición

Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron el primer viaje de Isidro a Miami: “Recargamos pilas para seguir metiéndole fuerte”

Axel, desde los hits al desayuno en la cama que le lleva a sus hijos: “Papá no es perfecto, se equivoca, sufre y llora”

INFOBAE AMÉRICA

Un socavón en Cerro se llena de agua y amenaza a peatones y conductores tras las lluvias

Un socavón en Cerro se llena de agua y amenaza a peatones y conductores tras las lluvias

El Ministerio de Salud de Guatemala ejecutó solo 26,68% del presupuesto de salud reproductiva hasta septiembre de 2026, según organización civil

Cuña de alta presión provocará lluvias y descenso de temperaturas en varias regiones de Honduras

Sofia Coppola completó el documental del rodaje de ‘María Antonieta’ que su madre no pudo terminar antes de morir

El Niño y la señal del Pacífico que podría ayudar a prever algunos episodios hasta un año antes