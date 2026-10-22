Un cóctel de fentanilo, un amante y un seguro de vida millonario: la mujer que mató a su marido y escribió un libro sobre el duelo

Koury y Eric Richins tenían tres hijos

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A las 3:21 de la madrugada del 4 de marzo de 2022, Kouri Richins llamó al 911 para decir que su esposo estaba “frío al tacto”. La operadora le preguntó si respiraba. No respiraba. Los paramédicos llegaron a la casa familiar en Kamas, Utah, y encontraron a Eric Richins, de 39 años, muerto en la cama. Kouri les explicó que le había servido un cóctel de vodka antes de dormir, que ella se había ido al cuarto de uno de sus hijos por una pesadilla y que al volver lo encontró inconsciente. Les dijo también que Eric había tenido problemas con analgésicos en el pasado, un detalle que, en ese momento, orientó la atención hacia una posible sobredosis accidental.

Cuatro años después, el 13 de mayo de 2026, el juez Richard Mrazik sentenció a Kouri Richins a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado de acusación del condado de Summit la había declarado culpable, por unanimidad, de homicidio agravado en primer grado, intento de homicidio agravado, fraude de seguros y falsificación. Las deliberaciones duraron tres horas.

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“Una persona condenada por esos hechos es, sencillamente, demasiado peligrosa para volver a estar en libertad”, dijo Mrazik al pronunciar el fallo.

Kouri y Eric Richins se conocieron en un Home Depot en la primavera de 2009. Para junio de ese año ya vivían juntos

Cómo se construyó un matrimonio en deuda

Kouri y Eric Richins se conocieron en un Home Depot en la primavera de 2009. Para junio de ese año ya vivían juntos. Se casaron en 2013 y tuvieron tres hijos varones. Eric dirigía C Stone Masonry, una empresa de servicios de construcción exitosa. Kouri trabajaba como agente inmobiliaria y compraba propiedades para remodelarlas y revenderlas. Desde afuera, el cuadro era el de una familia próspera en las afueras de una estación de esquí de Park City.

Por dentro, el negocio de Kouri se desmoronaba. Según el testimonio de un contador forense durante el juicio, su empresa de compraventa de viviendas estaba “implosionando”. El día en que Eric murió, Kouri debía más de USD 4,5 millones a más de 20 acreedores distintos y sus cuentas bancarias estaban agotadas. En 2021, según los documentos de la acusación, había falsificado estados financieros de la empresa de su esposo para obtener un préstamo.

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Eric lo sabía, al menos en parte. En 2020 la acusó de “abuso continuo y uso indebido de sus finanzas” y la eliminó como beneficiaria de su póliza de seguro de vida. Transfirió su casa y los intereses de su empresa a un fideicomiso administrado por su hermana, Katie Richins-Benson. En octubre de ese mismo año consultó a un abogado de divorcios.

Kouri había firmado un acuerdo prenupcial que, en caso de divorcio, la dejaba sin los activos principales del matrimonio. Pero si Eric moría, ella tenía derecho a la mitad de C Stone Masonry y a lo que quedara del patrimonio. Lo que Eric no sabía era que, entre 2015 y 2017, Kouri había contratado cuatro pólizas de seguro de vida a su nombre sin su conocimiento, por un total de casi USD 2 millones. Una de ellas, según la acusación, la tramitó con su firma falsificada.

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“Quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejar su dinero”, declaró el fiscal del condado de Summit, Brad Bloodworth, en su alegato de apertura.

El 13 de mayo de 2026, el juez Richard Mrazik sentenció a Kouri Richins a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional (Reuters)

El amante y los mensajes

Robert Josh Grossmann conoció a Kouri cuando respondió a un aviso de trabajo para uno de sus proyectos de remodelación. Se conocieron en Carolina del Sur. En 2020, Grossmann se mudó a Utah y se instaló en una de las casas que Kouri estaba remodelando en Heber City. No había contrato. Ella le daba dinero en efectivo cuando lo necesitaba, le pagó una suma de USD 25.000 después de la muerte de Eric, le compró dos camionetas y le regaló un viaje a la isla de Saint Martin. También le permitió vivir en sus propiedades sin pagar alquiler.

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La relación se volvió romántica alrededor de 2020. Grossmann testificó que estaba enamorado de Kouri y que creía que ella sentía lo mismo. El jurado vio docenas de mensajes de texto en los que ambos hablaban de un futuro juntos, de vivir en la mansión de Midway que Kouri planeaba adquirir, de una granja pequeña, de casarse algún día.

El 15 de febrero de 2022, al día siguiente del Día de San Valentín, Kouri le escribió. “¿Te casarías conmigo si yo estuviera divorciada?“. Grossmann respondió: ”Por supuesto que sí“.

Dos semanas antes de la muerte de Eric, Kouri le había escrito otro mensaje. “Quiero un futuro juntos. Te quiero a ti. Si él pudiera simplemente desaparecer y tú pudieras estar aquí, ¡la vida sería tan perfecta! Te amo."

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Grossmann y Kouri tenían planeado desayunar juntos el 4 de marzo de 2022 para celebrar el cierre de una propiedad. Ella no apareció. Esa tarde le escribió para decirle que Eric había muerto.

“Quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejar su dinero”, declaró el fiscal del condado de Summit (Reuters)

Un mes después de la muerte de Eric, Kouri le escribió a Grossmann que quería que fuera su esposo algún día. Siguieron viéndose varios meses. Él dijo en el juicio que las cosas cambiaron después de que Eric murió. Cuando supo, en 2023, que Kouri había sido arrestada por el asesinato de su esposo, declaró que sintió una culpa abrumadora.

“Nunca, ni por un instante, tuve la menor pista, ni un pensamiento fugaz, de que algo intencional le podría haber pasado a él”, testificó Grossmann.

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El fentanilo, paso a paso

Carmen Lauber limpiaba la casa de los Richins. Testificó que en los primeros meses de 2022 Kouri la llamó para pedirle un favor. “Me preguntó si podía contactar a alguien para conseguir analgésicos para un inversor que ella conocía”, declaró Lauber ante el jurado.

Lauber compró un primer lote de pastillas ilícitas a través de un contacto llamado Robert Crozier, en una estación de servicio. Se los entregó a Kouri poco antes del Día de San Valentín. Días después, Kouri volvió a pedirle más pastillas. Lauber recurrió a otro proveedor que le dijo que podía conseguir fentanilo.

“Le escribí a Kouri y le dije que tenía un amigo que podía conseguirlos, pero que eran pastillas de fentanilo -testificó-. Ella me dijo: ´Está bien, adelante´”.

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Los análisis toxicológicos determinaron que Eric tenía 15 nanogramos de fentanilo por mililitro de sangre

Después de esa segunda entrega, Kouri pidió algo más fuerte todavía. Lauber declaró que le solicitó lo que llamó “la droga de Michael Jackson”, en referencia al propofol. Los registros de datos de teléfonos celulares exhibidos en el juicio mostraron que los dispositivos de Lauber y Crozier estuvieron cerca de la estación de servicio el 11 de febrero y el 26 de febrero de 2022, días anteriores al intento de homicidio y a la muerte de Eric.

El teléfono de Kouri registró su ubicación cerca del punto de intercambio en fechas coincidentes. Cientos de mensajes entre Kouri y Lauber de ese período habían sido eliminados de ambos dispositivos, pero los registros de actividad mostraban que intercambiaban múltiples textos cada uno de los días en que Lauber dijo haber comprado las drogas.

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El 14 de febrero de 2022, Kouri se levantó temprano y fue a buscar el sándwich favorito de Eric a un restaurante. Eric lo comió y horas después sufrió una reacción severa con urticaria generalizada. Según documentos judiciales, le dijo a un amigo que creía que su esposa lo había envenenado. El forense que practicó la autopsia después de su muerte encontró también quetiapina en su organismo, un medicamento que estaba prescrito a nombre de Kouri.

La noche del 3 de marzo de 2022, Kouri preparó dos Moscow Mules para celebrar la compra de la propiedad de Midway, que cerraría al día siguiente. Eric no sabía que ella estaba en deuda por millones, que tenía un amante ni que había contratado seguros de vida a su nombre. Bebieron. Se fueron a dormir. Kouri dijo que se fue al cuarto de su hijo cuando él tuvo una pesadilla. Al volver, Eric estaba frío.

La autopsia, practicada el 5 de marzo por la forense Pamela Sue Ulmer, no encontró signos de enfermedad cardíaca fatal ni otra causa natural de muerte. Los análisis toxicológicos determinaron que Eric tenía 15 nanogramos de fentanilo por mililitro de sangre. Esto significaba cinco veces más que una dosis letal. El fentanilo era de origen ilícito, no farmacéutico.

El 5 de marzo de 2023, exactamente un año y un día después de la muerte de Eric, Kouri Richins publicó Are You With Me?, un libro ilustrado para niños sobre cómo sobrellevar la pérdida de un ser querido

El libro y el arresto

El 5 de marzo de 2023, exactamente un año y un día después de la muerte de Eric, Kouri Richins publicó Are You With Me?, un libro ilustrado para niños sobre cómo sobrellevar la pérdida de un ser querido. Lo dedicó a su esposo. “Mi increíble esposo y un maravilloso padre”, escribió en el inicio del texto.

Kouri apareció en programas de televisión y radio locales para promoverlo. En el programa Good Things Utah dijo que simplemente quería un cuento para leerles a sus hijos por las noches. El detective principal del caso testificó durante el juicio que Kouri había contratado a un escritor fantasma para redactar el libro.

Dos meses después de la publicación, el 8 de mayo de 2023, fue arrestada y acusada formalmente de homicidio agravado. Quedó detenida en la cárcel del condado de Summit sin derecho a fianza.

El registro del historial de búsquedas de su teléfono incluía consultas sobre “cuál es la dosis letal de fentanilo”, “prisiones de lujo para ricos”, “mujeres en prisiones de Utah” y si la policía puede obligar a alguien a hacerse una prueba de detector de mentiras. Los investigadores también encontraron una carta, llamada internamente “Walk the Dog”, en la que Kouri le pedía a su hermano que le dijera a su abogado que Eric tenía antecedentes de comprar drogas en México y que le había pedido a ella que se las consiguiera a través de Lauber.

En los tres meses posteriores a la muerte de Eric, Kouri gastó USD 1,3 millones provenientes de los pagos de los seguros de vida.

El día que Kouri y Eric Richins se casaron

El juicio: 42 testigos, cero de la defensa

El juicio comenzó en febrero de 2026 y se extendió tres semanas. La fiscalía del condado de Summit presentó 42 testigos, entre ellos familiares de Eric, los intermediarios en la compra de las drogas, el amante, una contadora forense y los primeros que llegaron a la casa la noche de la muerte. La cámara corporal del agente Vincent Nguyen mostró a Kouri de pie en el umbral del baño principal, con las manos a los lados de la cabeza, mientras los paramédicos intentaban reanimar a Eric.

La defensa, encabezada por la abogada Wendy Lewis, no llamó a ningún testigo. Kouri tampoco subió al estrado. La estrategia de la defensa se centró en atacar la calidad de la investigación: Lewis la calificó de “descuidada” y “guiada por prejuicios”, argumentó que los investigadores nunca analizaron un frasco de hidrocodona que estaba en la mesita de noche de Eric la noche de su muerte, y señaló que tampoco investigaron un viaje reciente de Eric a México como posible fuente del fentanilo.

El jurado tardó tres horas en decidir. La mujer fue declarada culpable en los cinco cargos.

Las pruebas mostradas en el juicio sobre las búsquedas de Internet de Kouri Richins (Reuters)

La sentencia y las cartas de los hijos

El 13 de mayo de 2026, la sala del tribunal del condado de Summit escuchó las declaraciones de impacto de los tres hijos del matrimonio, de 13, 11 y 9 años, leídas por trabajadores sociales. Los niños describieron miedo ante la posibilidad de volver a ver a su madre, episodios de maltrato psicológico y amenazas.

El hijo del medio escribió que Kouri le había quitado la vida a su padre “solo por codicia” y que había tenido que encargarse de su hermano menor porque ella no los cuidaba. El mayor recordó que ella lo encerraba en su habitación mientras bebía alcohol.

Katie Richins-Benson, hermana de Eric y tutora de los tres niños, se dirigió al tribunal: “Los hijos de Eric no son accesorios para algún retorcido libro infantil sobre el duelo y la pérdida”, sostuvo.

Eugene Richins, padre de Eric, pidió la pena máxima para garantizar la seguridad de sus nietos.

Kouri habló durante aproximadamente 30 minutos. Se dirigió principalmente a sus hijos. Dijo que llevaba más de dos años sin poder contactarlos, que sus llamadas, tarjetas de Navidad y cartas habían sido bloqueadas. Les ofreció consejos sobre el amor y el matrimonio. Negó haber matado a Eric. “Dios no me puso en este mundo para quitarle la vida a alguien. Dios me puso en este mundo para dar vida”, dijo.

El juez Mrazik repasó los hechos probados ante el tribunal antes de pronunciar la pena. “Kouri Richins fue condenada, por unanimidad y más allá de toda duda razonable, de haber intentado asesinar a Eric Richins, su esposo y padre de sus tres hijos. Y luego, tras haber fallado en ese primer intento, pasó los siguientes 17 días sin cambiar de rumbo, sino redobló la apuesta, se preparó para intentarlo de nuevo y finalmente completó el acto mediante la administración de veneno. ¿Para qué? Por dinero. Todo por ganancia económica", sostuvo el magistrado.

En los tres meses que siguieron a la muerte de Eric, Kouri cerró la compra de la propiedad de Midway, la misma que había celebrado con el Moscow Mule la noche anterior. Cerró el 5 de marzo de 2022, el día después de llamar al 911 para alertar que su esposo estaba muerto.