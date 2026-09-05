La historia detrás de “Angels”, el clásico de Robbie Williams que nació de un duelo íntimo y redefinió su carrera

Ray Hefferman escribió Angels como homenaje a su hijo nonato y convirtió esa pérdida en el origen de la canción (YouTube: ★VideosRodrigo's Lyrics&Subtitulos★)

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La balada “Angels”, lanzada el 1 de diciembre de 1997 por el británico Robbie Williams, constituye uno de los fenómenos más perdurables de la música pop contemporánea. Sin embargo, detrás del éxito masivo que impulsó la carrera solista del artista tras su abrupta salida del grupo Take That en 1995, existe una trama de disputas autorales, procesos de duelo personal y acuerdos financieros que tardaron casi tres décadas en salir a la luz en su totalidad.

El origen de la composición se remonta a la Navidad de 1996 en Dublín. En aquel momento, el músico e intérprete irlandés Ray Heffernan atravesaba un doloroso proceso de duelo tras el aborto espontáneo que sufrió su pareja.

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Bajo ese impacto emocional, Heffernan escribió la primera versión del tema, titulada originalmente “An Angel Instead”, una pieza acústica en la que buscó canalizar la pérdida del hijo que no llegó a nacer.

Durante esas mismas vacaciones, Heffernan coincidió de manera casual con Robbie Williams en un bar de la capital irlandesa. Tras entablar conversación, el cantante británico aceptó la invitación de alojarse en la vivienda familiar del músico local para ensayar y componer material en conjunto.

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La versión original de “Angels” nació en Irlanda desde la experiencia de un bebé que no llegó a nacer (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)

Durante esa estancia en la capital irlandesa, Heffernan presentó su borrador a Williams. Con la asistencia del representante artístico Louis Walsh, ambos músicos ingresaron a un estudio local para registrar una maqueta preliminar de la canción.

Semanas después, Williams regresó al Reino Unido y el contacto entre ambos se interrumpió. Cuando el artista británico preparaba el lanzamiento de su álbum debut en solitario, Life Thru a Lens, su equipo de gestión legal ofreció a Heffernan un pago inicial de 2.500 libras esterlinas a cambio de la cesión definitiva de los derechos sobre el tema.

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Ante la solicitud del cantautor irlandés de conservar la acreditación como coautor en la ficha del disco, la oferta económica se elevó a 7.500 libras esterlinas, acuerdo que el joven músico firmó con la renuncia implícita a reclamos futuros sobre las regalías de la obra.

Robbie Williams compró los derechos de “Angels” cuando su carrera solista atravesaba un momento de incertidumbre tras su salida de Take That (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)

A pesar del contrato firmado, Williams sostuvo en reiteradas oportunidades que el tema registrado en Dublín era apenas un borrador incompleto. Al instalarse en los estudios de Londres, el vocalista inició su colaboración con el productor y arreglador Guy Chambers, con quien reestructuró la composición.

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Chambers aportó la instrumentación para orquesta de cuerdas y las secuencias de piano, mientras que Williams modificó el estribillo y transformó el sentido lírico. La narrativa pasó de evocar una pérdida perinatal específica a plasmar una reflexión sobre figuras protectoras y seres queridos fallecidos.

De acuerdo con el testimonio de Chambers, la versión definitiva de la melodía y el estribillo se resolvió en una sesión de trabajo de 25 minutos fuera de un café londinense.

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El lanzamiento de “Angels” como cuarto sencillo de Life Thru a Lens el 1 de diciembre de 1997 cambió de manera radical el panorama profesional de Williams. Las primeras tres canciones promocionales del álbum no habían alcanzado el volumen de ventas esperado por la discográfica Chrysalis Records, lo que ponía en riesgo la continuidad del contrato del cantante.

Sin embargo, “Angels” ingresó en las listas de éxitos del Reino Unido y alcanzó la cuarta posición, y se mantuvo entre los temas más difundidos durante más de medio año. Aunque no llegó al primer puesto de las ventas semanales, el sencillo vendió más de 1,8 millones de copias en territorio británico y más de dos millones de unidades en el mercado internacional.

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El impacto de la balada consolidó la imagen de Williams como solista independiente frente a la industria musical europea. En 1999, la obra fue galardonada con el premio Ivor Novello a la mejor canción desde el punto de vista musical y lírico.

Posteriormente, en la edición de los Brit Awards de 2005, el público británico votó a “Angels” como la mejor canción de los últimos 25 años de la música del Reino Unido. En forma paralela, encuestas realizadas por cadenas de radiodifusión en Europa revelaron que el tema se transformó en la pieza musical más solicitada para acompañar ceremonias de funerales y homenajes conmemorativos, por encima de composiciones clásicas del repertorio popular.

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Robbie Williams dijo en 2018 que cantar “Angels” en vivo le resultaba emocionalmente insoportable por su vínculo con el duelo de sus fans (EFE/Luis Tejido)

A lo largo de los años, la ausencia de acreditación oficial para Ray Heffernan en los créditos del disco alimentó constantes debates legales y mediáticos. Mientras Williams calificó las declaraciones del músico irlandés como infundadas y defendió la autoría compartida exclusivamente con Chambers, Heffernan hizo públicos diversos descargos en plataformas digitales y medios internacionales.

El compositor irlandés señaló que aceptó el pago de las 7.500 libras esterlinas bajo el compromiso verbal de recibir crédito en el álbum, un reconocimiento que nunca se formalizó en las ediciones oficiales de la discográfica. A pesar de esa disputa, Heffernan reconoció que el arreglo musical definitivo desarrollado en Londres convirtió la idea inicial en un fenómeno global de masas.

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El peso simbólico acumulado por la canción terminó por generar una reacción compleja en el propio Williams. Durante su gira internacional de 2018, el cantante declaró ante la prensa la dificultad emocional que le significaba interpretar el tema en directo en cada presentación.

Williams explicó que los seguidores se le acercaban al término de los conciertos para mostrarle fotografías de familiares o parejas fallecidas, relatándole que la canción había sonado en sus respectivos sepelios. Pese a considerar en aquel momento la posibilidad de retirar la pieza de sus actuaciones por la carga de tristeza acumulada, el tema permaneció como el cierre habitual de sus espectáculos masivos, lo cual reafirmó su condición de clásico imborrable de la cultura pop del siglo XX.