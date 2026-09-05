Un bandera blanca, una bayoneta y el final de “Caballo Loco”, el líder que resistió la ocupación de las tierras Lakota

Representación de la Batalla de Little Bighorn realizada por el artista nativo lakota Amos Bad Heart Bull

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“Mis tierras están donde yacen enterrados mis muertos”, dijo alguna vez Caballo Loco, el líder oglala lakota que convirtió la defensa de su territorio en una lucha contra la expansión del Ejército de Estados Unidos. La frase quedó unida para siempre a la resistencia de su pueblo frente a la ocupación de las tierras que había habitado durante generaciones.

Tras años de resistir el avance estadounidense, el guerrero terminó prisionero en Fuerte Robinson, un puesto militar de Nebraska. Había llegado hasta allí con bandera blanca, cuando el hambre, la persecución y la presión militar volvieron cada vez más difícil sostener la resistencia. Pero cuando se dio cuenta de que los soldados pretendían encerrarlo, intentó escapar. En medio del forcejeo, un guardia le hundió una bayoneta. Herido de muerte, cayó en la fortaleza.

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Era el 5 de septiembre de 1877, y su muerte marcó el último capítulo de una resistencia que había comenzado mucho antes. Caballo Loco enfrentó el avance estadounidense sobre las Grandes Llanuras, participó en la Masacre de Fetterman (1866), donde lideró la emboscada que eliminó a un destacamento entero del ejército en Wyoming, y combatió a las tropas de George Armstrong Custer en Little Bighorn (1876), la histórica batalla en Montana donde las tribus unidas aniquilaron al famoso séptimo Regimiento de Caballería. Detrás de esas batallas, había una disputa más profunda: la defensa de un territorio que Estados Unidos había reconocido a los lakota y que, tras el descubrimiento de oro en las Colinas Negras, volvió a quedar bajo la presión de colonos y soldados.

Fotografía atribuida a Caballo Loco en 1877, poco antes de su muerte. Su autenticidad no está confirmada

El guerrero que creció entre las llanuras

No existe un registro que permita saber con exactitud cuándo nació Caballo Loco. Los historiadores sitúan su nacimiento alrededor de 1840, cerca del río Rapid Creek, en la región de las Black Hills, las Colinas Negras, en el actual estado de Dakota del Sur. La ausencia de una fecha precisa no es casual: los lakota no utilizaban el calendario occidental ni llevaban registros escritos de los nacimientos.

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Su verdadero nombre era Tasunka Witko y pertenecía a los oglala (una de las siete tribus nativas conocidas por su feroz resistencia militar), que formaba parte de los lakota (la gran confederación de pueblos siux que habitaba las Grandes Llanuras). Creció en una sociedad organizada alrededor de la familia, los desplazamientos estacionales y la caza de búfalos, en un territorio donde la tierra no se entendía como una propiedad individual, sino como parte de la vida de la comunidad.

Durante su adolescencia realizó la búsqueda de una visión, uno de los rituales espirituales más importantes de la tradición lakota. Pasó varios días solo, sin comida ni agua, rezando y esperando una señal que pudiera orientar su vida. Aquellas experiencias formarían parte de la identidad del guerrero en el que estaba por convertirse.

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Mientras Caballo Loco crecía, también cambiaba el mundo que lo rodeaba. Soldados, colonos y buscadores de oro comenzaron a avanzar sobre las Grandes Llanuras, abriendo caminos, levantando fuertes y alterando los territorios y las rutas tradicionales de los pueblos indígenas. La resistencia no tardaría en convertirse en guerra.

Caballo Loco y su grupo, camino a Camp Sheridan para rendirse ante el general George Crook en la Red Cloud Agency, el 6 de mayo de 1877. Ilustración de Berghavy

La primera gran derrota del Ejército

En la década de 1860, el Ejército estadounidense comenzó a proteger el sendero de Bozeman, una ruta que atravesaba las tierras de los pueblos de las llanuras y conectaba los asentamientos del este con las zonas mineras de Montana. Para los lakota, cada fuerte levantado y cada nuevo camino significaban una nueva amenaza sobre su territorio.

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La resistencia creció y, en diciembre de 1866, logró una de sus mayores victorias. Una fuerza de soldados salió de Fuerte Phil Kearny para perseguir a un pequeño grupo de guerreros. Al frente estaba el capitán William Fetterman, que cayó en una emboscada junto con los 80 hombres que lo acompañaban. Ninguno sobrevivió.

Caballo Loco ya formaba parte de la resistencia y su prestigio comenzó a crecer. No era el jefe de todos los lakota, pero su conocimiento del territorio y su capacidad como guerrero lo convirtieron en una figura cada vez más respetada.

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La presión llevó a Estados Unidos a negociar. En 1868, el Tratado de Fort Laramie reconoció a los lakota un extenso territorio que incluía las Black Hills (Colinas Negras). La paz duró poco. En 1874, el descubrimiento de oro atrajo a miles de buscadores a la región y el gobierno estadounidense comenzó a buscar la manera de quedarse con esas tierras.

Para Caballo Loco y otros grupos que permanecían fuera de las reservas, la defensa del territorio volvía a estar en juego. En 1876, la guerra regresaría a las llanuras.

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Un hombre identificado como “Old Man Crazy Horse”. La imagen forma parte de las históricas vinculadas a los pueblos nativos de las Grandes Llanuras

Rosebud, Little Bighorn y el comienzo del fin

En 1876, el Ejército estadounidense lanzó una nueva campaña para obligar a los grupos indígenas que permanecían fuera de las reservas a regresar a ellas. El primer gran enfrentamiento ocurrió el 17 de junio, junto al río Rosebud, en Montana. Las fuerzas lakota y cheyenne lograron rechazar el ataque del general George Crook y obligaron a sus tropas a retirarse.

Ocho días después, el conflicto alcanzó su momento más conocido; ell 25 de junio, el 7º Regimiento de Caballería avanzó hacia un enorme campamento indígena junto al río Little Bighorn. El teniente coronel George Armstrong Custer decidió atacar antes de que llegara el resto de sus tropas y terminó rodeado.

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La batalla fue una derrota aplastante para el Ejército. Custer y los soldados que avanzaban con él murieron, mientras las fuerzas indígenas rechazaron el ataque. Caballo Loco tuvo un papel decisivo en la resistencia y su prestigio alcanzó entonces uno de sus puntos más altos.

Pero la victoria no detuvo el avance estadounidense. La derrota de Custer provocó una respuesta todavía más dura: llegaron más soldados, aumentó la persecución y quienes permanecían fuera de las reservas comenzaron a quedar cada vez más aislados.

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Durante el invierno, el hambre, el frío y el agotamiento hicieron lo que las armas no habían conseguido. Encontrar alimentos y desplazarse sin ser perseguidos se volvió cada vez más difícil. La guerra dejó de ser una sucesión de batallas y se convirtió, poco a poco, en una lucha por sobrevivir.

A comienzos de 1877, después de años de resistencia, las posibilidades de continuar eran cada vez menores. Para Caballo Loco, la elección ya no era entre vencer o perder, sino entre seguir huyendo o entregar las armas.

Caballo Loco perdura como el símbolo máximo de la resistencia indígena por su rechazo absoluto a firmar tratados o vivir en reservas

La rendición y la muerte en Fuerte Robinson

En mayo de 1877, después de meses de persecución, Caballo Loco llegó a Fuerte Robinson, en Nebraska, junto con cientos de oglala. Se presentó ante los militares con bandera blanca. El hambre, el frío y el agotamiento habían reducido casi por completo las posibilidades de continuar la resistencia, pero entregar las armas no significaba para él renunciar a la tierra que había defendido.

Durante los meses siguientes permaneció bajo custodia. Su prestigio seguía preocupando a los oficiales, que temían que pudiera volver a reunir guerreros. El 5 de septiembre, las autoridades intentaron trasladarlo dentro del fuerte. Lo que ocurrió entonces quedó rodeado de versiones diferentes. Según el relato más difundido, un problema de traducción hizo que no comprendiera que iba a ser encerrado. Cuando intentó resistirse, comenzó un forcejeo y un soldado lo hirió con una bayoneta.

Caballo Loco murió poco después, cerca de la medianoche. Tenía alrededor de 37 años.

Su final resumía la transformación que había sufrido su pueblo en apenas una generación: quienes habían defendido sus territorios terminaron perseguidos, confinados y obligados a aceptar las condiciones impuestas por el gobierno estadounidense.

La historia, sin embargo, no terminó con su muerte. Las Colinas Negras, reconocidas a los lakota por el Tratado de Fort Laramie, quedaron bajo control estadounidense, y la disputa por esas tierras continuó durante generaciones. Caballo Loco quedó como uno de los grandes símbolos de esa lucha: aunque su vida terminó dentro de una fortaleza militar, la defensa del territorio que había encarnado sobrevivió mucho más allá de su muerte.