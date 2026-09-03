El hombre que mantuvo cautivas más de diez años a tres mujeres, lo atraparon después de un descuido y se declaró culpable de 937 cargos

Ariel Castro secuestró y violó a tres mujeres. Las mantuvo a su disposición durante años. Murió en su celda

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Días antes de morir, Ariel Castro vio cómo las topadoras derribaban la casa de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde había mantenido encerradas a tres mujeres durante una década. Semanas después de escuchar su sentencia, se quitó la vida.

Castro murió el 3 de septiembre de 2013: se ahorcó en su celda de una prisión de Ohio, semanas después de ser condenado a cadena perpetua más 1.000 años de cárcel por secuestrar y violar a Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus en Cleveland. La médica forense Jan Gorniak dictaminó que la causa de su muerte fue un suicidio. Una investigación posterior halló irregularidades graves en la vigilancia de la prisión de Ohio.

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Un informe difundido en octubre de 2013 por el Departamento de Correccionales de Ohio informó que los guardias no completaron correctamente sus rondas de control esa noche. Según revelaron medios periodísticos por entonces, dos oficiales modificaron los registros de cinco rondas de vigilancia nocturnas que debían realizarse cada media hora.

Los responsables quedaron suspendidos sin goce de sueldo mientras avanzaba la investigación interna. El mismo reporte abrió una hipótesis alternativa: la posición del cuerpo, con el pantalón y la ropa interior bajos hasta los tobillos, llevó a considerar la posibilidad de una asfixia autoerótica en lugar de un suicidio planificado. Esa parte del informe no llegó a una conclusión inapelable.

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Durante el cautiverio, Ariel Castro golpeó a Michelle Knight, le provocó abortos forzados y mantuvo a las mujeres encadenadas y aisladas

Castro nació el 10 de julio de 1960 en Yauco, Puerto Rico, hijo de Pedro Castro y Lillian Rodríguez. Sus padres se divorciaron y su madre se mudó con los hijos a Pensilvania antes de instalarse finalmente en Cleveland. De niño, Castro fue abusado sexualmente por un vecino y por un tío. Su madre también lo golpeaba con cinturones y palos.

En la década de 1980 comenzó una relación con Grimilda Figueroa, una vecina de su barrio. La pareja se mudó para convivir en la misma casa en 1992 y el vínculo se volvió violento poco después: Castro le rompió la nariz, las costillas y los brazos a Figueroa.

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Los golpes le provocaron un coágulo cerebral que derivó en un tumor, y en una ocasión la arrojó por una escalera y le fracturó el cráneo. Castro fue arrestado por violencia de género en 1993, pero un gran jurado no llegó a indagarlo. Figueroa se fue de la casa en 1996 con los cuatro hijos de la pareja. En 2005 volvió a denunciarlo por agresiones y logró una orden de restricción. La mujer murió en 2012 por complicaciones derivadas del tumor cerebral.

La separación de Figueroa y la pérdida de contacto con sus hijos coincidieron con el inicio de los secuestros que llevaron a su detención. En agosto de 2002, Castro secuestró a Michelle Knight, de 21 años.

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Entre 2002 y 2004, Ariel Castro secuestró en Cleveland a Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus y las mantuvo cautivas hasta 2013

La policía creyó primero que Knight había abandonado la ciudad y la eliminó de la base de datos del Centro Nacional de Información de Delitos 15 meses después de su desaparición. En realidad, Castro la mantenía atada de manos, pies y cuello en su casa y la había dejado tres días sin comida apenas la secuestró.

En abril de 2003 secuestró a Amanda Berry, un día antes de que la joven cumpliera 17 años. Su madre recibió luego una llamada de un hombre que usaba el teléfono de Amanda: “Tengo a Amanda. Está bien y volverá a casa en un par de días”, según se supo durante la investigación.

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Un año más tarde, el 2 de abril de 2004, Castro secuestró a Gina DeJesus, de 14 años, cuando volvía caminando de la escuela. La joven era amiga de la hija de Castro, Arlene, y las autoridades no emitieron una alerta Amber por su desaparición, algo que su padre reclamó públicamente que se corrigiera.

Las tres mujeres permanecían encerradas en dormitorios con llave, sin ningún contacto con el exterior. Según las crónicas, comían apenas una vez por semana y solo podían bañarse dos veces, como máximo.

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Knight fue golpeada con mancuernas y arrojada contra las paredes en reiteradas ocasiones. Quedó embarazada cinco veces durante su cautiverio y, cada vez, Castro la golpeaba hasta provocarle un aborto. También mató a golpes al perro que la acompañaba después de que el animal lo mordiera en su defensa.

Según relatos de hace trece años, Castro encadenaba a las mujeres a un poste en el sótano o a un calefactor en un dormitorio, y llegó a estrangular con el cable de una aspiradora a una de ellas luego de que intentara escapar.

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La casa de Cleveland, Ohio en la que Ariel Castro sometió a tres mujeres por años. Fue demolida como parte de la sentencia judicial

A diferencia de Knight, cuando Berry quedó embarazada Castro no la obligó a abortar. Sin acceso a control prenatal, Berry entró en trabajo de parto el día de Navidad de 2006 y dio a luz en una pileta inflable que Castro instaló en la casa.

Knight asistió el parto bajo la amenaza de que la mataría si la bebé no sobrevivía. Cuando la recién nacida dejó de respirar, Knight logró reanimarla con respiración boca a boca. Castro crio a la niña, Jocelyn, como si fuera su propia hija y hasta la llevaba de visita a la casa de su propia madre.

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El 6 de mayo de 2013, Castro salió de la casa y olvidó cerrar una de las puertas internas. No era la primera vez que dejaba una puerta abierta: solía hacerlo a propósito para poner a prueba a las mujeres y castigarlas si intentaban escapar.

Berry decidió arriesgarse. Llegó hasta la parte de la casa que había quedado abierta y gritó pidiendo ayuda. Un vecino, Ángel Cordero, la escuchó, pero solo hablaba español y no entendió lo que decía en inglés. Otro vecino, Charles Ramsey, llegó al lugar y entre los dos lograron romper la parte inferior de la puerta mosquitera. Berry salió a rastras con su hija y le contó a Ramsey que había estado secuestrada.

Las cadenas con las que Ariel Castro ataba durante buena parte del día a sus secuestradas

Ramsey llamó a la policía mientras Berry hacía otra llamada al 911 desde la casa de otro vecino: “Ayúdenme, fui secuestrada y estuve desaparecida durante diez años. Y estoy aquí. ¡Soy libre ahora!”, dijo, según revelaron los testigos del hecho.

Cuando la policía entró a la casa, Knight se asomó desde su habitación, corrió hacia uno de los agentes y repitió: “Usted me salvó”. Minutos después encontraron también a DeJesus. A las tres, junto con la hija de Berry, las trasladaron a un hospital cercano. La policía localizó a Castro poco después en un local de McDonald’s y lo detuvo.

El 8 de mayo de 2013, dos días después de la fuga de sus tres cautivas, Castro fue imputado por cuatro cargos de secuestro y tres de violación. Un tribunal fijó una fianza de ocho millones de dólares, a razón de dos millones por cada cargo de secuestro.

El 7 de junio, un gran jurado del condado de Cuyahoga elevó la acusación a 329 cargos, entre ellos 139 de violación, 177 de secuestro y uno de homicidio agravado por haber provocado de forma deliberada la interrupción del embarazo de una de las víctimas. Los hermanos de Castro fueron arrestados junto a él en un primer momento, pero luego quedaron desvinculados de la causa y fueron liberados.

El 12 de julio, la fiscalía amplió otra vez la acusación hasta los 977 cargos, que incluían 512 de secuestro y 446 de violación. Frente a la posibilidad de una condena a muerte, Castro negoció un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de 937 de esos cargos.

Una investigación sobre la muerte de Ariel Castro en una prisión de Ohio detectó fallas graves en la vigilancia antes de que apareciera ahorcado en su celda

A cambio, el fiscal descartó la pena capital y Castro renunció a su derecho de apelar además de aceptar la confiscación de todos sus bienes. El 1 de agosto de 2013, el tribunal ratificó la condena a cadena perpetua ya anticipada y sumó una multa de 100.000 dólares además de ordenar la demolición de la casa donde había mantenido secuestradas a sus víctimas.

En esa misma audiencia, el juez Michael Russo le preguntó a Castro si entendía que jamás saldría de prisión. Castro respondió: “Sí lo entiendo, su señoría. Sabía que me iban a caer con todo el peso de la ley”. Luego tomó la palabra por su cuenta. “Soy adicto a la pornografía, al punto de que me hace impulsivo y no sé lo que hago”, dijo ante el tribunal.

“No soy un monstruo, no soy un depredador. Actué por mis instintos sexuales y nunca les pegué a estas mujeres”, agregó ante los jueces, de acuerdo con la publicación, y sostuvo que el sexo en la casa había sido consentido. Algo difícil de sostener ya que las mujeres estaban secuestradas.

También dijo haber sido abusado de niño y se refirió a Jocelyn, la hija que tuvo con Berry durante el cautiverio: “¿Qué clase de padre fui yo? El mejor. La crie durante seis años, tuvo una vida normal, la llevé a pasear, iba a misa”.

Antes de los secuestros en Cleveland, Ariel Castro fue denunciado por violencia de género por Grimilda Figueroa, madre de sus hijos

Durante esa misma audiencia, las víctimas pudieron hacer sus manifestaciones. Knight tomó la palabra y le dijo a Castro: “Pasé once años en el infierno; ahora su infierno recién empieza. Usted morirá un poco cada día mientras piense en las atrocidades que nos infligió durante once años. Puedo perdonarlo, pero nunca lo olvidaré”.

En 2014 Knight publicó el libro Finding Me, que llegó a la lista de más vendidos del New York Times. Un año después, Berry y DeJesus publicaron juntas Hope: A Memoir of Survival in Cleveland, otro best seller.

En 2017, Berry comenzó a conducir un segmento periodístico en la señal de Cleveland Fox 8, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, algo que continúa en la actualidad. DeJesus fundó ese mismo año una organización sin fines de lucro para acompañar a familias con casos similares.

Un año más tarde, Knight publicó un segundo libro, Life After Darkness: My Journey to Happiness, y creó además una organización de rescate de animales llamada Unleashed Animal Rescue.