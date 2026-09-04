El luchador que inspiró a los creadores de Shrek y la enfermedad que transformó su cuerpo: el dramático final del “Ángel francés”

Maurice Tillet exhibe su documento de naturalización en Estados Unidos, con su mentor Karl Pojello observándolo de cerca

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El corazón de Maurice Tillet se detuvo. Doce horas antes, su gran confidente, mentor y entrenador, Karl Pojello, había muerto de cáncer. Al enterarse de la noticia en Chicago, Tillet sufrió un ataque cardíaco fulminante. Pojello no solo había sido su guía en el ring: fue el hombre que permaneció a su lado cuando la acromegalia transformó su fisonomía y quien ayudó a cambiar un destino que parecía condenado al aislamiento.

La historia del hombre al que el mundo aclamaría como “El Ángel Francés” había comenzado muy lejos de los focos estadounidenses. Nacido en la actual Rusia y criado en Francia, Tillet era un joven brillante que estudió Derecho y llegó a dominar catorce idiomas antes de incorporarse a la Armada francesa. Todo cambió alrededor de los 20 años. La transformación de su cuerpo provocó el rechazo de una sociedad poco acostumbrada a convivir con la diferencia y dejó en suspenso el futuro que había imaginado.

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En febrero de 1937, en Singapur, se cruzaron sus caminos. Maurice, ingeniero de la Armada francesa, y Karl, un luchador lituano que se encontraba de gira. Pojello vio en aquel joven algo que otros no habían visto: una fuerza extraordinaria y condiciones para el espectáculo. Lo convenció de subirse al ring y, desde entonces, sellaron una alianza que los llevó de los circuitos europeos a los grandes escenarios de Estados Unidos. Juntos pasaron de la incertidumbre a la fama y, décadas después, cuando la gloria ya era un recuerdo, la muerte tampoco logró separarlos.

Maurice a los 13 años y su traje de marinero

De los Urales a la Francia de entreguerras

Maurice Tillet nació el 23 de octubre de 1903 en los Montes Urales, cuando la región todavía formaba parte del Imperio Ruso. Sus padres eran franceses: su madre era maestra y su padre, ingeniero ferroviario. Cuando Maurice era niño, el padre murió y quedó al cuidado de su madre.

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Durante sus primeros años, su aspecto no tenía nada fuera de lo común. Sus facciones eran tan finas y dulces que su madre lo apodó “El Ángel”, un nombre que décadas más tarde tendría un significado completamente distinto.

En 1917, la Revolución Rusa obligó a madre e hijo a regresar a Francia. Se instalaron en Reims, donde Maurice pasó su adolescencia. Era un joven reservado, interesado por la literatura y con facilidad para los idiomas. En 1922 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Toulouse, mientras también comenzaba a soñar con las tablas: quería dedicarse a la actuación. Soñaba con ser actor...

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Pero alrededor de los 20 años todo empezó a cambiar. Sus manos, pies y cabeza comenzaron a aumentar de tamaño y sus rasgos se volvieron cada vez más pronunciados. Los médicos determinaron que padecía acromegalia, un trastorno hormonal que provoca un crecimiento excesivo de los huesos y transforma progresivamente distintas partes del cuerpo. Frente al espejo, vio cómo su castillo de arena comenzaba a desmoronarse: su apariencia empezó a condicionar su vida y lo alejaba de todo lo que había soñado.

Pese a eso, buscó la manera para que ese cambio físico no definiera por completo su futuro. Ingresó a la Armada francesa y sirvió durante cinco años como ingeniero. Esa experiencia le dio disciplina y lo hizo conocer distintos lugares del mundo. Fue durante uno de esos viajes, en Singapur, donde conoció al hombre que volvería a cambiar el rumbo de su vida.

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Maurice Tilley y su gran amigo, Karl Pojello (Grosby)

El hombre detrás de “El Ángel Francés”

En el puerto de Singapur, Karl Pojello vio en Maurice algo que hasta entonces nadie había sabido aprovechar. El luchador lituano entendió que aquel cuerpo transformado por la acromegalia podía convertirse en una ventaja dentro de un espectáculo en el que la apariencia también era parte de la pelea. Lo convenció de entrenarse y Tillet aceptó. Había encontrado una nueva e inesperada forma de ganarse la vida.

Tras aquel decisivo encuentro, los nuevos amigos no perdieron el tiempo: juntos regresaron a Europa y, hacia 1938, Maurice comenzó a competir profesionalmente en Francia e Inglaterra, donde su imponente fisonomía y su agilidad técnica lo convirtieron rápidamente en una atracción local, “El Ángel Francés”. Pero, no todo fue color de rosas: los tambores de guerra volvieron a alterar drásticamente sus planes.

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En 1939, ante la inminente invasión nazi y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, decidieron abandonar el Viejo Continente. Cruzaron el Atlántico rumbo a Estados Unidos, un territorio donde la lucha libre no solo estaba a salvo del conflicto bélico, sino que tenía una infraestructura y una dimensión de espectáculo muchísimo mayor que cualquier otro espectáculo, acorde para catapultarlo a la inmortalidad.

Al llegar, la carrera de Tillet despegó en Boston de la mano de Paul Bowser, uno de los promotores más influyentes de la época. Bowser entendió que Maurice era mucho más que un atleta poderoso: su aspecto y su presencia podían convertirlo en una gran atracción para el público. Adoptó el nombre con el que Maurice ya era conocido en Europa y recuperó así el apodo que su madre le había dado de niño. El contraste era irresistible: aquel rostro dulce que alguna vez había inspirado el nombre de “El Ángel” ahora acompañaba a una figura imponente que llenaba los estadios.

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Tillet frente a frente con el consagrado campeón Lou Thesz en pleno cuadrilátero, en agosto de 1940

La ironía de su destino estaba completa. El hombre que durante años había sufrido las miradas y los prejuicios por su apariencia empezaba a ser buscado y aclamado precisamente por aquello que lo hacía diferente.

El público respondió de inmediato. Tillet se convirtió en una atracción de taquilla y llegó a mantenerse invicto durante 19 meses. En mayo de 1940 consiguió el campeonato mundial de peso pesado reconocido por la American Wrestling Association y conservó el título hasta 1942. En 1944 volvió a tenerlo brevemente.

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Su popularidad fue tal que pronto aparecieron imitadores: el Ángel Sueco, el Ángel Ruso, el Ángel Checo y otros luchadores que intentaron aprovechar el fenómeno. Tillet había pasado de ser un hombre observado con rechazo a convertirse en alguien por quien el público pagaba para verlo en un estadio. Y había una paradoja detrás de todo aquello: el personaje que los promotores vendían como una criatura temible era, fuera del ring, un hombre culto y reservado, interesado por la literatura y los idiomas.

Maurice Tillet en una sesión de fotos junto a la modelo Dorian Leigh en 1945, inmortalizada por el lente de Irving Penn

Los últimos años y una amistad más allá de la vida

A partir de 1945, la salud de Maurice Tillet comenzó a deteriorarse y sus apariciones en el ring se volvieron cada vez menos frecuentes. La acromegalia seguía afectando su cuerpo y los combates se hicieron más difíciles. Aunque regresaba de manera esporádica a los cuadriláteros, ya no podía sostener el ritmo de sus mejores años. La etapa de mayor gloria había quedado atrás.

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Mientras su carrera se apagaba, su rostro —primero marcado por el prejuicio y después convertido en una de sus principales cartas sobre el ring— empezó a quedar registrado de otra manera. En Chicago, Tillet entabló amistad con el escultor Louis Linck, quien realizó varios bustos de su cabeza y su rostro. Uno de ellos se conserva en el Museo Internacional de Ciencia Quirúrgica.

Maurice Tillet y Karl Pojello fueron enterrados juntos en el Cementerio Nacional de Lituania en Justice, Illinois. En la lápida dice: "Amigos a quienes ni siquiera la muerte pudo separar"

Su última pelea profesional tuvo lugar en Singapur, el 14 de febrero de 1953. Esa noche perdió ante el británico Bert Assirati y se alejó definitivamente de los cuadriláteros. Con ese combate terminó una carrera de más de una década, marcada por títulos, regresos y un cuerpo que ya no respondía como antes.

Durante todo ese tiempo, Karl Pojello siguió a su lado. Desde aquel encuentro en Singapur en 1937, habían compartido entrenamientos, viajes y los años de mayor éxito de Maurice. Cuando Pojello murió de cáncer de pulmón el 4 de septiembre de 1954, Tillet recibió con dolor la noticia. Unas doce horas después, sufrió un ataque cardíaco y murió. Tenía 50 años.

Los dos fueron sepultados juntos en el Cementerio Nacional de Lituania, en Justice, Illinois. Sobre la lápida quedó grabada una frase que resume la historia de ambos: “Amigos a quienes ni siquiera la muerte pudo separar”.

Paralelismo inevitable: Desde el estreno de Shrek, la fisonomía de Maurice Tillet alimenta la teoría de que sirvió de inspiración directa para el diseño del entrañable ogro animado

La leyenda de Shrek

Décadas después de su muerte, el rostro de Maurice Tillet volvió a hacerse conocido por una razón inesperada. Cuando Shrek llegó al cine en 2001, las fotografías del luchador francés comenzaron a compararse con el aspecto del ogro de DreamWorks. El parecido alimentó una teoría que se repetiría durante años: Tillet había servido de inspiración para crear su apariencia.

La comparación es llamativa, pero no hay pruebas documentales que vinculen, en realidad, a Tillet con el diseño del personaje. La película estaba basada en Shrek!, el libro infantil que William Steig publicó en 1990, y ni DreamWorks ni los creadores de la película confirmaron que el luchador hubiera sido un modelo para el ogro.

La historia, sin embargo, logró una vez que su rostro volviera a circular décadas después de su muerte. El hombre que alguna vez convirtió aquello que lo hacía diferente en una carrera extraordinaria terminó asociado a uno de los personajes más famosos de la animación. Y así, mucho después de que se apagaran los aplausos de los estadios, Maurice Tillet volvió a ser recordado por su rostro, pero sobre todo, por su bondad.