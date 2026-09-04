Yuridia revive a Juan Gabriel y a Selene Quintanilla con emotivo homenaje en su primer concierto en el Estadio GNP

Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

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Con lleno total, Yuridia hizo historia en el Estadio GNP Seguros con un concierto que representó un sueño cumplido para la intérprete y, al mismo tiempo, uno de los puntos más altos en sus 21 años de carrera, además de un tributo a la música regional mexicana.

La presentación del jueves 3 fue un lleno total en el recinto y marcó el arranque oficial de Las Cartas Sobre La Mesa Tour. El show comenzó a las 21:30 horas, con una cuenta regresiva en pantallas que generó gritos de emoción entre el público.

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Videos de la cantante sentada frente a una mesa esotérica, leyendo tarot, antecedieron su entrada triunfal entre bailarines, animaciones de caballos y fuegos artificiales, al ritmo de “Tu pasado y tú”. En esas proyecciones, más tarde, apareció un guiño de Lolita Cortés, quien fue jurado de Yuridia durante su paso por La Academia.

Josi Cuen hace su gran aparición sorpresa (Selene Miranda/Infobae México)

Ambiente y clima en el Estadio GNP

Las nubes que durante la tarde humedecieron a la Ciudad de México se abrieron como un telón antes del inicio del concierto, lo que dejó una noche completamente despejada para que la intérprete ejecutara su primer GNP sin ningún contratiempo climático. (Selene Miranda/Infobae México)

La euforia fue absoluta desde el arranque. Sombreros vaqueros tapizaron las gradas y el piso del Estadio GNP Seguros durante toda la noche, en sintonía con la estética del repertorio regional que dominó buena parte del show.

Las nubes que durante la tarde humedecieron a la Ciudad de México se abrieron como un telón antes del inicio del concierto, lo que dejó una noche completamente despejada para que la intérprete ejecutara su primer GNP sin ningún contratiempo climático.

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A lo largo de la presentación, Yuridia fue pasando por diversos cambios de vestuario, que acompañaron el amplio repertorio de géneros musicales y los tributos que fue desplegando en cada bloque de canciones.

El antecedente inmediato de este logro se remonta a abril de 2025, cuando la cantante llenó La Plaza de Toros México, con capacidad para más de 40 mil personas (Selene Miranda/Infobae México)

Un hito para las solistas mexicanas

El recinto, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, nunca había sido Sold Out (Agotado) por una sola solista mexicana antes de arrancar con esta gira (Selene Miranda/Infobae México)

La gira que Yuridia inauguró en el Estadio GNP Seguros contempla 19 fechas por México y cerrará el 5 de diciembre en Guadalajara. El recinto, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, nunca había sido Sold Out (Agotado) por una sola solista mexicana antes de arrancar con esta gira, ya su primera fecha fue la antesala de una gira que promete ser un éxtio contundente.

El antecedente inmediato de este logro se remonta a abril de 2025, cuando la cantante llenó La Plaza de Toros México, con capacidad para más de 40 mil personas, en formato 360. Aquella también fue una marca histórica, ya que ninguna otra mujer lo había conseguido antes en ese formato.

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Yuridia Gaxiola Flores, de 39 años, nació en Sonora y vivió parte de su infancia en Estados Unidos. Se dio a conocer en 2005 en el reality La Academia, donde quedó en segundo lugar. Su carrera arrancó con éxitos pop como “Ángel”, “Te equivocaste” y “Amigos no por favor”, antes de incursionar en el regional mexicano con los álbumes Pa’ Luego Es Tarde (2022) y Sin Llorar (2025), ambos bajo la producción de Edén Muñoz. Ya prepara un tercer disco para 2027.

Entre sus colaboraciones recientes destacan “Qué agonía” junto a Ángela Aguilar, que entró al top 10 de la lista Latin Airplay, y “Un bendito día” con Alejandro Fernández, que alcanzó el número uno en el chart Regional Mexican Airplay.

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Interacción con el público y momentos emotivos

En un momento de la noche, Yuridia se mostró conmovida al notar la presencia de público extranjero entre las gradas. “¿Acaso es un sueño o si estoy realmente en el Estadio GNP con ustedes cantando para México e invitados de otros países, alcanzo a ver unas banderas” (Selene Miranda/Infobae México)

Durante el show, la cantante mantuvo un diálogo constante con los asistentes. “¡Que se oiga Ciudad de México!”, exclamó mientras interpretaba “Mi eterno amor secreto”, tras lo cual llegaron su reciente sencillo “Brujería” y “Para que seas feliz”.

En un momento de la noche, Yuridia se mostró conmovida al notar la presencia de público extranjero entre las gradas. “¿Acaso es un sueño o si estoy realmente en el Estadio GNP con ustedes cantando para México e invitados de otros países, alcanzo a ver unas banderas”, dijo, dirigiéndose a los asistentes que mostraban banderas de Colombia o Venezuela según mencionó la intérprete por los colores de estas.

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La artista también bromeó con el público y pidió tequila entre canción y canción. “Estoy intentando con todo mi ser no llorar, hay que cantar, pasarla bien, si lloro paramos, pero si me pasan unos tequilas... móchense”, expresó la sonorense.

Antes de interpretar “Déjame volver contigo”, advirtió al público: “Vamos a cantar canciones que tiene mucho que no canto, si se acuerdan de ellas me acompañan y dicen más menos así”. Más adelante, dedicó “Lo siento mi amor” a sus amigas y brindó antes de cantar “Que se vaya”.

El momento de “La Chona” y el recuerdo de “La Academia”

Durante “Como yo nadie te ha amado”, las luces iluminaron a los asistentes, que cantaron la melodía al unísono con la artista. (Selene Miranda/Infobae México)

El primer cambio de vestuario llegó con “Ángel”, uno de sus primeros éxitos, acompañada por un coro de góspel. La canción, cover original de Robbie Williams, no fue el único tema ajeno de la noche: también interpretó “Maldita primavera” de Yuri, un coro que hizo retumbar el estadio entero.

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Durante “Como yo nadie te ha amado”, las luces iluminaron a los asistentes, que cantaron la melodía al unísono con la artista. Esa sinergia se mantuvo en “Ya te olvidé”, uno de los momentos de despecho más emotivos de la velada. “¡Ya te olvidé, perro!”, gritó Yuridia entre los versos del tema.

Con un nuevo cambio de vestuario y frases como “Ahora sí necesito un tequila, por favor” y “Arriba Hermosillo, Sonora, señores”, la cantante se resistió a que la noche llegara a su fin. “Yo no quería que acabara esto porque no quería que se acabara, ven cómo funciona el cerebro de uno cuando está pedo”, bromeó.

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“Se va a acabar mi primer GNP y no puede suceder, algo hay que hacer, alguien que se suba a bailar conmigo la Chona”, agregó, en el momento previo a su colaboración con Edith Márquez. Sobre esa misma canción, recordó un episodio de su paso por La Academia: “Una semana más en la Academia y esta rola me iban a poner”, dijo sobre “La Chona”.

Momento en que pasó al frente para interpretar icónicos temas de Selena Quintanilla

Invitados especiales: Edith Márquez y Josi Cuen

Tras ese momento, dio la bienvenida a Edith Márquez. “Icónica como siempre”, la elogió, y Márquez le respondió: “Eres un orgullo para todos los mexicanos”. Ambas fundieron sus voces en “Mírame”.

Después interpretaron “Costumbres”, tema de Juan Gabriel, que Yuridia dedicó a su madre, presente esa noche entre el público.

Bromeando sobre “ir al Oxxo”, bajó del escenario y subió a un vehículo con placas que decían “La Patrona” para trasladarse al escenario central mientras cantaba “Besos y copas”. Ahí interpretó “No me queda más”, cover de Selena.

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“Vamos a cantar canciones a todo dar, esta es de una amiga llamada Selena, en paz descanse”, dijo antes del tema. Tras regresar al escenario principal con “Por salud mental” y “Basta ya”, recibió a Josi Cuen para interpretar juntos “Ya es muy tarde”. Antes de la canción, Yuridia preguntó a sus músicos: “A mí se me antoja cantar una canción que no me sale, ¿en qué tono está?”, y agregó: “Me aferré a cantarla”.

Cuen apareció por sorpresa y la animó: “Cántale mi Yuridia”, lo que provocó gritos entre el público. El cantante felicitó a Yuridia, quien pidió al público un aplauso para su “primo de Sinaloa” antes de continuar con lo que ella misma catalogó como “música de borrachos”.

Cierre del show con mariachis y fuego

El clímax del concierto llegó entre cambios de vestuario, mariachis y fuego en el escenario, con temas como “Amigos no”, “No son horas” y “Qué agonía”. Tras una falsa despedida cargada de agradecimientos, la noche cerró finalmente con “Sin llorar”.

La jornada se definió como un jubileo total: un repaso a 21 años de carrera y un homenaje a los grandes éxitos del regional mexicano, la balada pop y la trayectoria personal de la cantante.

El concierto representó la apertura de una nueva etapa profesional en un ascenso que continúa sin señales de detenerse.

Setlist del concierto en el Estadio GNP Seguros

1. Tu pasado y tú

2. Mi eterno amor secreto

3. Brujería

4. Para que seas feliz

5. Déjame volver contigo

6. Lo siento mi amor

7. Que se vaya

8. Ángel (cover de Robbie Williams)

9. Maldita primavera (cover)

10. Como yo nadie te ha amado

11. Ya te olvidé

12. La Chona (cover de Los Tucanes de Tijuana con pequeña broma)

13. Mírame (con Edith Márquez)

14. Costumbres (tema de Juan Gabriel, con Edith Márquez)

15. Besos y copas

16. No me queda más (cover de Selena)

17. Por salud mental

18. Basta ya

19. Ya es muy tarde (con Josi Cuen)

20. Amigos no

21. No son horas

22. Qué agonía

23. Sin llorar