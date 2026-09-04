Historias

La leyenda de Steve Irwin, “el cazador de cocodrilos”: el hombre que desafió a los animales más peligrosos y su inesperada muerte

Había convertido el contacto con especies salvajes en un fenómeno televisivo mundial. Pero el 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba en la Gran Barrera de Coral, una raya le atravesó el pecho con su aguijón

Steve Irwin
Steve Irwin nació el 22 de febrero de 1962 en Upper Ferntree Gully, Victoria (Instagram/@robertirwinphotography)
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Durante años, Steve Irwin hizo de la cercanía con el peligro una forma de vida. Se metió en el agua con cocodrilos. Manipuló serpientes venenosas. Se acercó a animales que podían atacarlo en cuestión de segundos y convirtió cada encuentro en una escena televisiva. Frente a las cámaras abría los ojos con entusiasmo y hablaba de los animales como si fueran viejos conocidos.

Su nombre terminó asociado para siempre con una imagen: la de un australiano vestido con camisa y pantalones cortos color caqui, avanzando sin miedo hacia aquello de lo que casi todos los demás seres humanos intentarían mantenerse alejados.

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Pero el 4 de septiembre de 2006, a los 44 años, la muerte lo encontró en el mar. Irwin estaba nadando en aguas poco profundas de Batt Reef, frente a Port Douglas, en Queensland, mientras participaba en la filmación de un documental sobre los animales más peligrosos del océano. Debajo de él había una raya.

En cuestión de segundos, el animal reaccionó. La púa de su cola atravesó el pecho del naturalista y alcanzó el corazón. Así, lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó de la peor manera en cuestión de segundos.

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Steven Irwin
Steve Irwin junto a su esposa y dos de sus hijos (Instagram)

Un niño criado entre animales

La historia de Steve Irwin con la fauna australiana había comenzado mucho antes de que aparecieran las cámaras. Nació el 22 de febrero de 1962 en Upper Ferntree Gully, Victoria. Sus padres, Bob y Lyn, eran amantes de los animales y en 1970 se trasladaron a Beerwah, Queensland, donde abrieron un pequeño parque de reptiles. El niño creció prácticamente dentro de aquel lugar.

A los seis años recibió su primera serpiente venenosa y a los nueve comenzó a acompañar a su padre en la captura de cocodrilos. No se trataba para él de una aventura ocasional: los animales formaban parte de su vida cotidiana y también de su educación. Con el tiempo aprendió a reconocer sus comportamientos, sus movimientos y sus mecanismos de defensa. Esa experiencia sería fundamental para el hombre que años después aparecería en televisión.

En 1991 tomó el control del parque familiar. Lo que había empezado como un pequeño emprendimiento dedicado a reptiles fue creciendo hasta convertirse en el Australia Zoo, uno de los centros de conservación de fauna más conocidos del país.

Pero antes de llegar a la fama mundial, conoció a la mujer que se convertiría en su compañera de vida. Ese año, durante una visita de Terri Raines, una estadounidense que se encontraba de vacaciones en Australia, ambos se conocieron. La relación avanzó rápidamente y se casaron el 4 de junio de 1992 en Oregon. Su luna de miel fue poco convencional: en lugar de limitarse a recorrer paisajes turísticos, Terri acompañó a Steve mientras trabajaba con cocodrilos. Las imágenes registradas durante aquel viaje terminarían dando origen al personaje que cambiaría sus vidas.

Robert Irwin, el hijo de Steve Irwin
(Instagram/@robertirwinphotography)

El nacimiento del “Cazador de Cocodrilos”

The Crocodile Hunter –exitosa serie de documentales de televisión sobre la vida silvestre-comenzó a difundirse y pronto encontró un público enorme. Irwin tenía una combinación difícil de ignorar: conocimiento de los animales, entusiasmo casi desbordante, una enorme capacidad para comunicarse y una disposición permanente a acercarse a especies que provocaban miedo.

Con su camisa caqui, sus clásicos gestos y su célebre grito: “¡Crikey!”, se convirtió en una figura reconocible en todo el mundo. El programa llegó a decenas de países y convirtió a aquel cuidador de animales australiano en una celebridad internacional. Pero el fenómeno no se limitó a la televisión. Irwin utilizó su popularidad para promover la conservación y ampliar el trabajo iniciado por sus padres. El parque pasó a llamarse Australia Zoo en 1998 y, en 2002, junto con Terri, creó Wildlife Warriors, una organización dedicada a la protección de la fauna y sus hábitats.

Su carrera televisiva también se expandió a documentales, películas y especiales dedicados a la vida salvaje. El público lo veía enfrentarse a cocodrilos, perseguir serpientes y acercarse a todo tipo de criaturas. Su imagen era la de un hombre que parecía sentirse completamente cómodo en situaciones que para cualquier otro resultarían aterradoras.

Pero justamente esa forma de trabajar también provocó críticas. Algunos especialistas consideraban que determinadas escenas podían transmitir la idea de que los animales salvajes eran menos imprevisibles de lo que realmente son. Él defendía su método y sostenía que su objetivo era generar respeto por la fauna, no simplemente mostrar situaciones de riesgo. La diferencia entre ambas cosas iba a quedar dramáticamente expuesta años después.

Steven Irwin
En septiembre de 2006, Irwin se encontraba trabajando en la Gran Barrera de Coral (Captura de video)

La filmación que terminó en tragedia

En septiembre de 2006, Irwin se encontraba trabajando en la Gran Barrera de Coral. Participaba en la producción de Ocean’s Deadliest, un documental que buscaba mostrar distintas especies consideradas peligrosas y explicar sus comportamientos. El 4 de septiembre, el equipo estaba filmando en Batt Reef, cerca de Port Douglas.

En un momento de la jornada apareció una raya. Irwin decidió acercarse para registrarla mientras se desplazaba por el fondo marino. Era una situación que, en principio, no parecía particularmente extraordinaria para alguien acostumbrado a trabajar con animales salvajes. Las rayas no suelen perseguir seres humanos para atacarlos. Pero cuando se sienten amenazadas, sin embargo, pueden defenderse utilizando el aguijón que poseen en la cola. Y eso fue lo que sucedió.

Irwin se encontraba detrás del animal cuando la raya reaccionó. En un movimiento rápido, levantó la cola y lanzó el aguijón hacia atrás. El golpe fue en el pecho. El aguijón penetró su tórax y lesionó el corazón. La situación se volvió desesperada casi inmediatamente. El equipo lo sacó del agua y empezó a realizar maniobras de emergencia mientras intentaban trasladarlo para recibir atención médica. Pero la herida era mortal. Steve murió ese mismo día a los 44 años.

La policía australiana investigó el episodio y no encontró evidencias de que hubiera provocado deliberadamente al animal. No había existido una pelea ni una persecución. Fue un encuentro con una criatura salvaje que reaccionó de una manera defensiva y cuyo aguijón alcanzó un órgano vital.

Steve Irwin defendía su método y sostenía que su objetivo era generar respeto por la fauna
Steve Irwin defendía su método y sostenía que su objetivo era generar respeto por la fauna

La versión del tiburón que no pudo comprobarse

Después de la tragedia comenzó a circular una explicación que con el tiempo se transformó casi en una leyenda: la idea de que la raya pudiera haber confundido a Irwin con un tiburón tigre y que por esa razón lo atacó. Pero esa afirmación nunca quedó demostrada.

Lo que sí se conoció fue que había un tiburón tigre en la zona y que Irwin se encontraba detrás de la raya cuando esta realizó el movimiento defensivo. Sin embargo, no existe una conclusión oficial que permita afirmar que el animal lo confundió con un tiburón. La diferencia no es menor. La muerte de Irwin fue suficientemente extraordinaria sin necesidad de agregarle una explicación que nunca pudo comprobarse.

Había además un elemento particularmente inquietante. Una cámara había registrado el episodio. En los días posteriores a la muerte de Irwin, la existencia de esas imágenes generó una enorme curiosidad. Millones de personas querían saber qué había ocurrido exactamente bajo el agua y si el instante de la muerte quedó registrado.

La familia tomó una decisión. Las imágenes no serían difundidas. Terri Irwin dejó claro que el material no debía utilizarse públicamente. El video permaneció fuera de la televisión y tampoco fue convertido en un espectáculo póstumo. La determinación tenía un enorme peso simbólico. Durante años, Steve había vivido delante de las cámaras. Su profesión consistía en mostrar encuentros con animales, incluso aquellos que podían resultar peligrosos. Pero su muerte sería una de las pocas escenas que el mundo no vería.

La familia de Irwin decidió no difundir las imágenes del incidente con la raya que causó su muerte
La familia de Irwin decidió no difundir las imágenes del incidente con la raya que causó su muerte

Australia despide al “Cazador de Cocodrilos”

La noticia provocó una conmoción inmediata. En Australia, Irwin era mucho más que una personalidad televisiva. Había conseguido convertir la defensa de los animales en un fenómeno popular y utilizó su fama para impulsar proyectos de conservación. En el resto del mundo, millones de espectadores lo conocían por su manera inconfundible de hablar, por sus expresiones de entusiasmo y por aquella costumbre de acercarse a criaturas que casi todos preferirían observar desde una distancia considerable.

Terri quedó al frente de una familia con dos hijos, Robert y Bindi, que tenían dos y ocho años cuando murió su padre. Con el paso del tiempo, ambos continuaron vinculados al Australia Zoo y al trabajo de conservación que había sido una parte esencial de la vida de Steve. La familia decidió que el mejor homenaje no consistía en convertir su muerte en una leyenda, sino en mantener en funcionamiento aquello por lo que había trabajado.

Australia Zoo continuó funcionando y Wildlife Warriors desarrollando proyectos vinculados con la conservación y el rescate de animales. Sus hijos, Bindi y Robert crecieron bajo la mirada del público, pero también dentro del mundo que había definido a su padre, un hombre que había hecho del riesgo su profesión y que, sin embargo, encontró la muerte de forma inesperada, después de dedicar su vida a enseñar que la naturaleza debía ser respetada porque podía ser imprevisible.

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