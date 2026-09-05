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Enzo Fernández debutó en el Manchester City, participó en el gol del triunfo y se ganó la ovación de los fanáticos

El mediocampista de la selección argentina se estrenó como titular en la victoria por 1-0 sobre el Coventry City por la Premier League

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Enzo Fernández hizo su debut oficial con el Manchester City en la victoria 1-0 sobre Coventry City por la tercera fecha de la Premier League. Tres días después de que se confirmara su compra por una cifra récord, el mediocampista de la selección argentina se presentó con una gran actuación como titular al participar en el único gol y se retiró bajo una ovación de todo el Etihad Stadium.

Presentado como refuerzo a mitad de semana, Fernández tuvo apenas tres entrenamientos antes de su estreno. Enzo Maresca, entrenador del equipo, optó por dejarlo en el banco de suplentes, pero una molestia física de último momento de Nico O’Reilly cambió los planes: el argentino debutó como titular. Pese a esto, se mostró activo en la circulación de la pelota, atento en cada decisión y dispuesto a conectarse con distintos sectores del ataque.

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El exjugador de Chelsea participó además en la acción del único gol del encuentro. Sobre la banda derecha, Enzo Fernández lanzó un pase filtrado para habilitar a Antoine Semenyo. El extremo llegó a línea de fondo y tiró un centro para que Erling Haaland definiera de cabeza ante el arquero Carl Rushworth.

*La participación de Enzo Fernández en el gol del Manchester City

Enzo se acopló sin dificultades al mediocampo del Manchester City. Elliot Anderson se ubicó como cinco posicional para distribuir la pelota, con el argentino y Rayan Cherki actuando con mayor libertad. El ex volante de River Plate generó grandes jugadas con el francés. Juntos protagonizaron una de las acciones más claras del primer tiempo, cuando el número 10 recibió un pase de Fernández de izquierda al centro, enganchó y sacó un remate de zurda que pegó en el palo izquierdo del arquero.

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Jugando en la posición de número ocho, el internacional argentino Fernández tuvo libertad para moverse y realizar incursiones tardías en el área; tocó el balón seis veces en el área rival, solo Haaland lo logró más, con 11. Fernández podría haber tenido un debut soñado, pero vio cómo le bloqueaban dos disparos”, analizó el portal británico BBC en su crónica del partido, que llevó la firma del periodista Shamoon Hafez.

Otra de las jugadas más importantes del campeón del mundo llegó antes de su salida: tiró una asistencia sin mirar para Erling Haaland en un gol que luego fue anulado por posición adelantada. Finalmente, Enzo Fernández fue reemplazado a los 31 minutos del segundo tiempo bajo una enorme ovación de todo el estadio. En su lugar ingresó Ayyoub Bouaddi, otra de las apuestas del mercado Citizen.

El argentino fue titular en el triunfo 1-0 sobre Coventry City

La llegada del campeón del mundo formó parte de la renovación que proyectó Enzo Maresca para el plantel. El entrenador lo conoce de su etapa final en Chelsea, donde ambos coincidieron y conquistaron el Mundial de Clubes de 2025 antes del reencuentro en Manchester por un traspaso de 146 millones de euros. “Es mucho más fácil cuando se une un jugador con el que ya compartes tiempo, porque saben exactamente lo que quieres. Nos conocemos muy bien, sé lo bueno que es y sé que va a ayudar al equipo a ganar partidos”, explicó el entrenador después del partido, según reprodujo BBC.

A esto, agregó: “La razón por la que Enzo estuvo en el banquillo (inicialmente) fue porque llegó hace solo unos días. Sé lo frustrante que fue para él en las últimas semanas, pero al final jugó algunos minutos y estuvo bastante bien. Nico (O’Reilly) sintió algo en la espalda, nada grave”.

Enzo Fernández completó un sólido debut con el Manchester City (REUTERS/Phil Noble)
Enzo Fernández completó un sólido debut con el Manchester City (REUTERS/Phil Noble)

Antes del comienzo, Haaland lo recibió con un abrazo sobre el campo, en una escena que acompañó la esperanza que había generado su llegada. Esa expectativa no solo alcanzaba a los hinchas: también incluía al entrenador y al plantel, que esperaban su incorporación tras la marcha de Rodri al Barcelona. “Es un ganador y cuando perteneces a un equipo y llega otro jugador ganador, siempre están felices. Puedo prometerles que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores del equipo preguntaban: ‘¿Él va a venir? ¿No viene?’, porque ellos quieren que esté con nosotros. Así que es muy importante que esté con nosotros, y estamos 100 % felices con eso”, confesó Enzo Maresca antes del partido.

La victoria dejó al City con tres triunfos seguidos en la Premier League, con 7 goles a favor y 2 en contra. A falta de que se complete la fecha, el cuadro de Manchester es el único con puntaje ideal.

El próximo partido del equipo será el martes 8 de septiembre, cuando visite a Porto en Portugal por el estreno en la Champions League. Después recibirá el domingo 13 a Manchester United, el equipo de Lisandro Martínez, en un clásico programado para las 12:30 de Argentina.

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