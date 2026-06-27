La noche en que nació Queen: un aviso con el nombre equivocado, el ingreso de Mercury y la discusión por la falta de teatralidad

Queen. John Deacon, Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor. Todo comenzó en junio de 1970

El 27 de junio de 1970, un sábado por la noche en la ciudad de Truro, en el extremo suroeste de Inglaterra, un joven de 22 años subió por primera vez a un escenario como cantante de una banda de rock. Se llamaba Freddie Bulsara. Antes de que terminara esa noche, adoptó otra identidad artística que sería famosa mundialmente.

El lugar era el City Hall de Truro, en el condado de Cornwall. El evento, un acto de caridad para la Cruz Roja Británica. El público, escaso. Las luces, apenas dos. Y la banda que tocó esa noche se llamaba Queen.

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La fecha la había conseguido Win Taylor, la madre del baterista Roger Taylor, que vivía en Truro y tenía vínculos con la organización benéfica. Los avisos que publicó en The West Briton, diario local, anunciaban el show bajo el nombre de Smile, el grupo anterior de Roger y del guitarrista Brian May. El cambio de nombre había llegado demasiado tarde para modificar la publicidad. Se anunció a Smiles pero tocó Queen.

El bajista de esa noche era Mike Grose, músico de Truro que frecuentaba los conciertos de Smile en el club local PJ’s y conocía bien a los integrantes. Grose solo tocaría en los primeros conciertos de la banda antes de alejarse.

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Tras la salida de Tim Staffell de Smile en 1970, Brian May y Roger Taylor aceptaron a Freddie como cantante y adoptaron el nombre Queen por propuesta suya. En la foto un concierto del año del debut

En la preparación para el debut, Freddie se alojó en la casa de las hermanas Johnstone, amigas del grupo en Truro. Sue Johnstone recordó años después una escena: Freddie estaba parado de cabeza contra la pared del cuarto del altillo, con el pelo largo, y usaba las tenazas de calefacción de la familia para rizar su cabello. Su padre, al principio desconcertado, terminó haciéndose amigo de él cuando Freddie y sus compañeros cavaron el jardín, lo llenaron de flores y arreglaron el césped.

El set arrancó con “Stone Cold Crazy”, una pieza de construcción casi speed metal que la banda no grabaría oficialmente hasta su tercer álbum, Sheer Heart Attack. Roger Taylor confirmó que también tocaron “Son and Daughter” esa noche. El resto del repertorio combinó canciones propias —algunas que luego aparecerían en los dos primeros discos— con covers de rock and roll: Elvis, Little Richard y temas de Led Zeppelin, según recordó el propio Grose.

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Brian May aclaró en 1998 la historia de “Stone Cold Crazy”: “Es la misma versión, aunque hubo un intento muy temprano de Freddie con su grupo anterior, con un riff diferente y a un tempo más lento”.

Grose fue directo sobre el nivel de esa primera noche. “Tratamos de ocultar los errores, pero para ser brutalmente sincero, éramos toscos”, dijo después de décadas de aquel primer concierto.

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La banda cobró 50 libras por la presentación de Truro, un show con poco público. En la foto: Queen en el New Theatre de Oxford, Reino Unido, en noviembre de 1974

La banda cobró 50 libras por el concierto. Roger Taylor recordó la cifra con precisión: “Nos pagaron cincuenta libras entre todos, lo que parecía una fortuna. ¡Pensamos que éramos ricos!”. Y en otra ocasión agregó que el público no había sido numeroso.

Sobre la actuación de Freddie esa noche, Taylor dijo: “Sonaba un poco como una oveja muy poderosa”. No tenía aún la técnica que desarrollaría con los años, pero algo en su presencia era imposible de ignorar.

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Sue Johnstone lo vio de otra manera: “Freddie subía al escenario y se pavoneaba como si lo hubiera hecho toda la vida. No se limitaba a cantar, actuaba desde el primer momento. Me encantaba la voz de Tim, pero no era lo mismo que Freddie como performer”.

Phil Whitfeld, que estaba en el público esa noche y había visto a Smile varias veces en PJ’s, recordó: “Smile definitivamente tenía algo, pero ese show con Freddie era un juego completamente distinto”.

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Freddie Mercury y Bian May durante un concierto de Queen en 1985. Queen abrió su primer show en 1970 con “Stone Cold Crazy”, una canción que recién sería grabada en el tercer álbum, Sheer Heart Attack (REUTERS)

“Fue la primera vez que cantó con nosotros. Pero parecía que había nacido sobre un escenario”, agregó Taylor.

Farrokh Bulsara nació en África, en Zanzíbar (actual Tanzania), de ascendencia india parsi. Estudió diseño de moda durante un año en el Ealing Art College de Londres antes de pasarse a arte gráfico y diseño. Fue ahí donde conoció a Tim Staffell, bajista y cantante de Smile, y a través de él se convirtió en seguidor del grupo.

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Le pidió a May que lo dejara sumarse como cantante, pero el guitarrista se negó: Staffell ocupaba ese lugar. Mientras tanto, Freddie atendía un puesto en el mercado de Kensington junto a Roger Taylor y seguía yendo a cada concierto de Smile que podía.

Una compañera de estudios, Audrey Maiden, contó que a los 20 años Freddie completaba cada formulario que le daban escribiendo “músico” en el campo de profesión. “No importa si todavía no es verdad, muy pronto lo será”, decía el cantante.

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Después del debut en Truro, Queen tocó en Londres, cambió de bajistas hasta la llegada de John Deacon en 1971 (REUTERS)

Smile se había formado en 1968 cuando May colocó un aviso en el pizarrón de anuncios del Imperial College buscando un baterista “al estilo de Mitch Mitchell o Ginger Baker”. Roger Taylor, entonces estudiante de Odontología, se presentó y consiguió el puesto.

El grupo llegó a tocar en el Royal Albert Hall en 1969, junto a Free y los Bonzo Dog Doo-Dah Band. Grabaron seis temas originales en estudio y editaron un single en Estados Unidos titulado “Earth” que no tuvo repercusión.

En la primavera de 1970, Tim Staffell abandonó Smile. Sus intereses en el soul y el R&B chocaban con el sonido hard rock del grupo y estaba agotado por la falta de éxito. Se fue a formar Humpy Bong con el exbaterista de los Bee Gees, Colin Petersen.

Con Staffell afuera, May y Taylor no tardaron en aceptar a Freddie como cantante. Él propuso el nombre: “Queen”. Roger Taylor creyó al principio que era una broma: la connotación gay era demasiado evidente para la época. Pero Freddie expuso sus argumentos. Freddie dijo que era “un nombre relacionado con la realeza, es universal, contundente, musical, inmediato y, principalmente, suena espléndido”. Los convenció.

El primer show de Queen fue anunciado en la prensa local bajo el nombre Smile porque el cambio de nombre de la banda llegó tarde para modificar la publicidad

La madre de Roger, Win Taylor, recordó a Freddie explicando el nombre en la casa familiar de Truro: “Solo seguía diciendo lo majestuoso que sonaba”. Su amiga Sue Johnstone lo recordó de otra manera: “Pensamos que era graciosísimo porque él siempre era tan amanerado. Nos reímos y pensamos de inmediato en la connotación gay, pero él trataba de hacerlo más aceptable convenciéndonos de que era ´regio’”.

El cambio de nombre artístico llegó al mismo tiempo. Freddie se inspiró en una línea de “My Fairy King”, canción que él mismo había compuesto: “Mother Mercury, look what they’ve done to me”. A partir de ese momento, Farrokh Bulsara pasó a ser Freddie Mercury. Y fue precisamente después del concierto de Truro que comenzó a usar ese apellido artístico en público.

Roger Taylor no llegó al primer concierto de Queen sin experiencia. Desde los 15 años tocaba en The Reaction, banda con la que recorrió cientos de fechas en Cornwall y Devon entre 1965 y 1968. Ganaron el Cornwall Rock and Rhythm Championship en 1966 y se convirtieron en uno de los grupos del circuito musical de la región.

Taylor recordó esa etapa: “Tocamos en todos lados, desde el Blue Lagoon en Newquay hasta el St Just Town Hall y lugares en Hayle”, según Cornwall Live, medio local. En el verano de 1967, poco después de sacar el registro de conductor, Roger iba al volante de la camioneta cuando tuvieron un accidente que lo lanzó a través del parabrisas. Salió relativamente ileso, pero uno de sus amigos pasó un año internado.

The Reaction se disolvió cuando Roger se mudó a Londres en 1968. Casi de inmediato, su amigo Les Brown vio el aviso que Brian May había dejado en el Imperial College buscando baterista. Así nació Smile.

Queen en 1973. Freddie Mercury ya cuestionaba la puesta en escena de Smile antes de sumarse y llevó a Queen una idea de teatralidad y de vínculo con el público desde el primer show

Freddie no solo era un admirador de Smile. Era también un crítico. Brian May recordó que Freddie les decía sin rodeos que su propuesta escénica estaba mal planteada: “Esto es realmente bueno, es genial cómo son conscientes de construir atmósferas y bajarlas. Pero no se visten bien, no se dirigen al público correctamente. Siempre hay oportunidad de conectar”, le dijo la estrella.

Esa visión de la teatralidad y el contacto con el público sería la marca de Queen desde el primer show en Truro. Sue Johnstone lo confirmó: Freddie no improvisó su debut. Llegó preparado, con el pelo rizado, después de hacer yoga en el altillo, listo para subir a un escenario y no pasar inadvertido.

El guitarrista Brian May ya tenía definido su sonido antes del primer concierto de Queen. Después de ver a Rory Gallagher tocar con Taste en el Marquee Club de Londres a fines de la década de 1960, May lo fue a buscar al backstage y le preguntó cómo lograba su tono. Gallagher le explicó que usaba un potenciador de agudos —un Dallas Rangemaster— conectado a un amplificador Vox AC30.

May adoptó ese mismo esquema desde el comienzo. A eso sumó otro elemento distintivo: tocaba con una moneda de seis peniques en lugar de una púa, otro componente de uno de los sonidos de guitarra más reconocibles del rock.

La guitarra que usó esa noche del debut y en todos los shows que siguieron, era la que él mismo había construido junto a su padre en 1963. La llamaban la Red Special.

Farrokh Bulsara adoptó el apellido Mercury después del concierto de Truro, inspirado en una línea de “My Fairy King”, y pasó a presentarse en público como Freddie Mercury (EFE)

Luego de aquel primer concierto del que se cumplen 56 años, las cosas cambiaron para los músicos: “Fue un torbellino de actividad. A partir de entonces, nuestras vidas eran 98% Queen y 2% cosas normales”, según dijo Taylor.

La banda tuvo su primer show en Londres el 18 de julio de 1970. Mike Grose se alejó después de las primeras fechas y fue reemplazado por Barry Mitchell, que estuvo en los siguientes once conciertos. En febrero de 1971 llegó John Deacon al bajo, y la formación clásica quedó completa.

El 2 de julio de 1971, Queen tocó por primera vez con esa alineación definitiva —Mercury, May, Taylor y Deacon— en un colegio universitario de Surrey. Tardaron más de dos años en conseguir acuerdo con una discográfica. Brian May lo resumió así: “Nos costó mucho hacernos un lugar. Más de dos años para conseguir un contrato. Había muchos grupos peleándola como nosotros. Fue duro, pero teníamos confianza y todas esas vicisitudes nos hicieron más fuertes como grupo”.

En 1973, el sello discográfico EMI Records contrató a Queen. Ese mismo año salió el primer álbum, con el nombre de la banda como título. La tapa mostraba a Freddie Mercury iluminado en escena, los brazos levantados, el micrófono de pie en una mano. La historia había comenzado.