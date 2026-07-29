Historias
Agregar Infobae enGoogle

El portero de discoteca que tiene una teoría propia sobre Dios y la muerte: la triste vida del hombre más inteligente del mundo

Para los 12 años, Christopher Michael Langan había agotado todo lo que su escuela pública podía enseñarle y continuó los estudios por su cuenta. Pese a que en el examen de admisión universitaria SAT sacó una puntuación perfecta, no pudo solventar una carrera

Hombre de mediana edad con bigote, camisa gris con bolsillos, gesticula con puño cerrado y brazo extendido. Fondo gris neutro
Christopher Michael Langan nació el 25 de marzo de 1952 en una familia sin dinero
Guardar

El hombre que dice saber qué pasa después de la muerte tiene un coeficiente intelectual de entre 190 y 210, vive en un rancho de Missouri y se gana la vida cuidando caballos. No da clases en ninguna universidad. No dirige ningún laboratorio. Nunca terminó la carrera.

Christopher Michael Langan nació el 25 de marzo de 1952 en una familia sin dinero. A los seis meses ya hablaba. A los tres, leía. A los 12, había agotado todo lo que su escuela pública podía enseñarle y empezó a estudiar por su cuenta matemáticas avanzadas, física, filosofía, latín y griego. Aprendía idiomas hojeando libros de texto. En el examen de admisión universitaria SAT sacó la puntuación perfecta, aunque se quedó dormido a mitad de la prueba.

PUBLICIDAD

Hoy, con 73 años, es posiblemente la persona viva con el coeficiente intelectual más alto del planeta.

Christopher Langan y su teoría matemática sobre la muerte y Dios

La inteligencia no protegió a Langan de la violencia. El novio de su madre, Jack, lo golpeaba a él y a sus dos hermanastros con regularidad, aunque Jack siempre lo negó. “Vivir con él era como diez años de instrucción militar -recordó Langan-. Solo que en la instrucción militar no te pegan todos los días con un cinturón de guarnición, y en la instrucción militar no vives en la pobreza más absoluta”.

PUBLICIDAD

Hombre de mediana edad con cabello oscuro y bigote, camisa azul abierta, gesticula con la mano izquierda, sentado frente a un ordenador y un teclado en un interior
“Hasta hoy no he conocido a nadie que haya sufrido en su infancia una pobreza como la de mi familia”, dijo Langan

Langan vivía con un solo juego de prendas que él y sus hermanos lavaban en la bañera, desnudos, porque no tenían nada más que ponerse mientras esperaban que se secara.

“Hasta hoy no he conocido a nadie que haya sufrido en su infancia una pobreza como la de mi familia”, dijo. A los 14 años, cuando Jack intentó atacarlo, Langan lo enfrentó. Jack no volvió.

Por qué el hombre más inteligente del mundo no tiene título universitario

Langan intentó ir a la universidad dos veces. Las dos veces fracasó, aunque no por falta de capacidad.

En el Reed College de Portland, su madre no firmó el formulario para renovar su beca. Sin financiación, tuvo que abandonar. Después fue a la Universidad Estatal de Montana, pero se quedó sin coche y no podía llegar a clases. Chocó también con un profesor de matemáticas al que consideraba su inferior intelectual. “Ahí estaba yo, pagando de mi bolsillo para tomar clases de gente que era obviamente menos inteligente que yo - dijo en una entrevista con la revista Esquire-. Podría literalmente enseñarles más de lo que ellos me podían enseñar a mí”.

Abandonó y no volvió. Desde entonces llama a los académicos “acadummies”, un juego de palabras en inglés entre “académico” y “tonto”.

El escritor Malcolm Gladwell usó la historia de Langan en su libro Fuera de serie para contrastarla con la de Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan, quien tenía un nivel intelectual comparable al de Langan pero sí supo navegar las estructuras del poder académico.

Hombre y mujer sentados en un columpio de jardín, tomados de la mano. Él usa camisa clara, jeans y botas; ella, blusa sin mangas y shorts. Fondo de árboles y césped
Christopher Langan y su esposa Gina

La diferencia, según Gladwell, no estaba en el CI sino en la inteligencia práctica. La capacidad de moverse en el mundo social, de negociar, de pedir lo que uno necesita. Langan, según el psicólogo, nunca la desarrolló.

De vaquero a portero: la vida paralela de un genio sin credenciales

Sin título, Langan derivó hacia el trabajo físico. Fue vaquero, obrero de la construcción, bombero forestal, entrenador personal y, durante 25 años, portero en un bar de Long Island. Cuando le preguntan si puede leer las intenciones de la gente, responde que sí, pero aclara que eso no tiene nada que ver con su coeficiente intelectual. “Se debe a haber trabajado en un garito durante 25 años”, explica.

A los 40 años ganaba USD 6.000 al año. “Por un lado eres un tipo normal -describió Chris-. Haces tu trabajo, intercambias cortesías. Por el otro, llegas a casa y empiezas a hacer ecuaciones en tu cabeza. Te retiras a tu propio mundo y lo haces funcionar lo mejor que puedes”.

Langan mide 1,82 metros y pesa 124 kilogramos. Es un levantador de pesas aficionado. Su apariencia no sugiere al teórico que dice haber resuelto los misterios del universo.

Un hombre con bigote y gafas, vistiendo camisa a cuadros y chaqueta oscura, sentado en una silla de madera oscura frente a un fondo blanco
En sus horas libres, durante décadas, Langan desarrolló lo que llama el Modelo Teórico-Cognitivo del Universo, conocido por sus siglas en inglés CTMU

La teoría del todo que nadie en la academia quiere leer

En sus horas libres, durante décadas, Langan desarrolló lo que llama el Modelo Teórico-Cognitivo del Universo, conocido por sus siglas en inglés CTMU (Cognitive-Theoretic Model of the Universe). Lo describe como una rama de la “metafísica matemática” que va más allá de la física convencional.

La premisa central del CTMU es que la realidad es un lenguaje que se autoprocesa y se autoconfigura. El universo, en este modelo, no es un conjunto de objetos materiales sino un sistema de información que se genera y sostiene a sí mismo, de manera similar a como un programa de computadora ejecuta sus propias instrucciones.

“Incluye la física y las ciencias naturales, pero también va a un nivel superior”, explicó Langan. “Un nivel en el que puedes hablar de la totalidad de la ciencia”.

El problema, según el propio Langan, es que sin credenciales académicas nadie lo toma en serio. Langan atribuye ese rechazo no a la calidad de su teoría sino a los “guardianes elitistas de la Torre de Marfil”.

Un hombre de cabello castaño y bigote, con una camisa gris oscuro, mira hacia la derecha sobre un fondo gris liso
El problema, según el propio Langan, es que sin credenciales académicas nadie lo toma en serio

Lo que las matemáticas dicen, según Langan, sobre Dios y el alma

Una de las afirmaciones más controvertidas del CTMU es que permite demostrar matemáticamente la existencia de Dios, el alma y una vida después de la muerte.

Langan no habla de un Dios personal sentado en un trono celestial. Su definición es más abstracta. “Dios es la identidad de ciertas cosas que vemos a nuestro alrededor, en lugar de un ser que vive en el cielo”. En su modelo, Dios sería un principio intrínseco en la estructura misma del universo, deducible matemáticamente a partir de la lógica del CTMU.

El alma, en este marco, sería la entidad que persiste más allá del cuerpo físico. Y la muerte, una transición, no un final.

Qué ocurre después de morir, según el teorema de Langan

En el podcast Theories of Everything, conducido por Curt Jaimungal, Langan desarrolló con detalle su visión de la muerte. Para Langan, morir no es desaparecer. Es terminar la relación con un cuerpo físico particular.

“Esa es la terminación de tu relación con tu cuerpo físico particular que tienes en este momento presente -explicó-. Cuando te retractas de esta realidad, regresas al origen de la realidad. Se te puede proporcionar un organismo sustituto, otro tipo de organismo terminal que te permite continuar existiendo”.

En esa nueva dimensión, según Langan, los recuerdos de la vida anterior se vuelven irrelevantes, aunque técnicamente recuperables. “Tus recuerdos siempre se pueden recuperar, pero normalmente no hay razón para hacerlo. ¿Por qué aferrarse a recuerdos de un mundo en el que ya no estás instanciado?”

Un hombre y un niño posan de pie junto a un coche clásico estacionado sobre el césped delante de una casa de un piso
Chris Langan en su infancia en una foto con su abuelo

El estado que describe se parece a una meditación profunda. El individuo existe, pero sin anclaje en ninguna realidad física concreta. “Ahora básicamente estás meditando y viendo cómo todo cambia. Sin embargo, existes de esa manera ahora mismo”, dijo.

La imagen que usa para ilustrarlo es la de una supercomputadora. Al morir, uno entraría en un sistema donde todas las vidas posibles coexisten de forma simultánea. Langan llama a ese estado el “dominio metasimultáneo”.

“Todas esas reencarnaciones son metasimultáneas. Hay un sentido en el que todas ocurren a la vez en el dominio no terminal”.

La muerte, en su esquema, no es lineal ni definitiva. Es un cambio de sintaxis dentro del lenguaje que es el universo.

El Guinness, la Mega Foundation y las teorías de la conspiración

Langan figuró durante un tiempo en el Libro Guinness de los Récords como una de las personas con mayor CI del mundo, bajo el seudónimo Eric Hart. La sección fue eliminada posteriormente.

En 1999, Langan y su esposa, Gina, fundaron la Mega Foundation, una organización sin fines de lucro destinada a personas con CI muy elevados para que puedan compartir ideas fuera del ámbito académico. Hoy viven en un rancho en Mercer, Missouri.

Hombre con gafas y bigote sonríe junto a una mujer con diadema; ambos de frente en un interior con puerta oscura
En 1999, Langan y su esposa, Gina, fundaron la Mega Foundation, una organización sin fines de lucro destinada a personas con CI muy elevados

Pero junto a las teorías sobre el universo, Langan también ha difundido posiciones que van desde el negacionismo del atentado del 11 de septiembre de 2001 hasta la teoría del reemplazo de la población blanca. The Baffler documentó esas posiciones a partir de las publicaciones de Langan en el grupo de Facebook que administra sobre el CTMU.

Malcolm Gladwell la usó en Fuera de serie precisamente para demostrar que el CI no es suficiente. Oppenheimer, con una inteligencia comparable, negoció con sus superiores en Princeton cuando lo acusaron de envenenar a un tutor, salió sin cargos y terminó dirigiendo el proyecto científico más ambicioso del siglo XX. Langan, ante obstáculos similares, se retiró porque nadie le había enseñado a moverse en el mundo de otra manera.

Langan lo sabe. Y también sabe que no va a cambiar de postura. “A este día no tengo ningún respeto por los académicos”, declaró.

A veces se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera sido ordinario. “No es que lo cambiaría. Solo me lo pregunto a veces”, sostiene Chris mientras en su cerebro se cruzan decenas de ecuaciones.

Temas Relacionados

Chris LanganEl hombre más inteligente del mundo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La tristeza durará para siempre”: el disparo en el trigo y los dos días de agonía de Vincent van Gogh junto a su hermano

El pintor neerlandés falleció a los 37 años tras dos días de agonía por una herida de bala en el pecho. Murió en la penuria, sosteniendo la mano de su hermano Theo, sin sospechar que su obra se convertiría en una de las más valiosas de la historia del arte mundial

“La tristeza durará para siempre”: el disparo en el trigo y los dos días de agonía de Vincent van Gogh junto a su hermano

A 45 años de la boda de Carlos y Diana: un vestido secreto, una revelación devastadora y 750 millones de personas frente a la TV

La ceremonia en la Catedral de San Pablo reunió a 3.500 invitados y fue seguida por multitudes en las calles de Londres. El millonario costo del festejo, los extravagantes regalos que recibieron los novios y la historia de un matrimonio que terminaría en infidelidades, separación y tragedia

A 45 años de la boda de Carlos y Diana: un vestido secreto, una revelación devastadora y 750 millones de personas frente a la TV

De boxeador callejero a último rey del hampa de Los Ángeles: el final de Mickey Cohen, el mafioso que parecía tener siete vidas

Fue vendedor ambulante, boxeador, pistolero y socio del gánster Bugsy Siegel, a quien sucedió al frente de buena parte del hampa de Los Ángeles. Sobrevivió a atentados con explosivos, emboscadas y tiroteos mientras construía una organización criminal que convivió con las estrellas de Hollywood. Murió el 29 de julio de 1976, a los 62 años

De boxeador callejero a último rey del hampa de Los Ángeles: el final de Mickey Cohen, el mafioso que parecía tener siete vidas

Papillon, el preso polígamo que nadó entre tiburones y se hizo rico gracias a las audaces fugas que nadie sabe si fueron suyas

En 1969, Henri Charrière publicó “Papillon”, la novela que remitía a su apodo y que contaba su vida entre prisiones de máxima seguridad de las que había logrado escapar. Décadas después, su verdad fue cuestionada

Papillon, el preso polígamo que nadó entre tiburones y se hizo rico gracias a las audaces fugas que nadie sabe si fueron suyas

Quién es Archie Goodburn, el nadador escocés con tres tumores cerebrales que llegó a una final de los Juegos de la Commonwealth

Con 25 años compitió en Glasgow pese a un diagnóstico de cáncer cerebral inoperable y terminó séptimo en los 50 metros pecho, un logro que lo llevó a las lágrimas y que usó para pedir más investigación sobre la enfermedad

Quién es Archie Goodburn, el nadador escocés con tres tumores cerebrales que llegó a una final de los Juegos de la Commonwealth

DEPORTES

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

El posteo de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un yate que encendió las redes tras su salida de River Plate

TELESHOW

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

Gustavo Garzón recordó la insólita táctica que usó para encontrar a su hijo después de que se extraviara en el parque

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

Sofía Gonet se mostró a cara lavada y reveló cómo es su rutina para empezar el día: “Piensan que soy vaga”

INFOBAE AMÉRICA

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Francia ordenó la evacuación de otras 4.000 personas por los incendios forestales en medio de una nueva ola de calor

Santiago Peña se reunió con Felipe VI para abordar los desafíos globales y la cooperación de cara a la Cumbre Iberoamericana

Benjamin Netanyahu afirmó que comparte con Donald Trump un “compromiso común” para impedir que Irán obtenga armas nucleares

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán