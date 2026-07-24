Historias

De pista de bombarderos a templo del automovilismo: así nació Silverstone como la cuna de la Fórmula 1

El aeródromo triangular de la Real Fuerza Aérea británica recorrió un camino de apenas siete años desde el entrenamiento de pilotos hasta convertirse en el escenario del campeonato mundial de la máxima categoría

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Fotografía aérea en blanco y negro de un circuito de carreras con pistas, edificios, gradas, zonas de estacionamiento llenas de vehículos y campos
Silverstone pasó de aeródromo militar de la RAF a circuito oficial y sede del primer Gran Premio puntuable del Mundial de Fórmula 1 (Silverstone)

Silverstone pasó de aeródromo militar a sede del primer Gran Premio puntuable del Mundial de Fórmula 1 tras su construcción por la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en 1943, su reutilización informal después de la Segunda Guerra Mundial y su posterior conversión en circuito oficial, según TAG Heuer Magazine y RacingArchives.org.

Silverstone nació como la base RAF Silverstone, construida en 1943 para entrenar a pilotos de bombarderos Vickers Wellington, según TAG Heuer Magazine. Después de la guerra, el lugar quedó desmantelado y en desuso hasta que empezó a usarse de manera informal para carreras y, más tarde, el Royal Automobile Club (RAC) obtuvo su arrendamiento para organizar pruebas oficiales.

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Según TAG Heuer Magazine, la base tenía tres pistas con disposición triangular, un diseño pensado para facilitar despegues y aterrizajes según la dirección del viento. Esa configuración permitió después trazar un recorrido con las pistas y la carretera perimetral.

El mismo medio sitúa ese giro en Maurice Geoghegan, vecino del pueblo de Silverstone, después de comprar un deportivo Frazer-Nash. Al buscar un lugar para probar el coche, descubrió que el aeródromo permitía cerrar un circuito.

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Coche de carrera número 7 con piloto en pista. Un oficial ondea bandera a cuadros. Carteles publicitarios y graderías al fondo
Alfa Romeo dominó el Gran Premio de Silverstone de 1950 con Juan Manuel Fangio, Nino Farina, Luigi Fagioli y Reg Parnell como pilotos del modelo 158 (Silverstone)

La prueba informal desembocó en una carrera improvisada en septiembre de 1947 con 12 pilotos, de acuerdo con TAG Heuer Magazine. La competencia quedó asociada al nombre de “Mutton Grand Prix” después de que Geoghegan chocara con una oveja.

De aeródromo militar a circuito oficial

El paso a sede organizada llegó cuando el Royal Automobile Club (RAC) buscaba una pista para una ronda inglesa del nuevo Gran Premio de Fórmula Uno, según TAG Heuer Magazine. Tras conocer aquella carrera improvisada, responsables del club inspeccionaron el lugar y solicitaron al Ministerio del Aire su arrendamiento.

Silverstone acogió su primera carrera oficial el 2 de octubre de 1948, la “Royal Automobile Club International Grand Prix”, según TAG Heuer Magazine. La pista era todavía rudimentaria y estaba delimitada por pacas de heno.

Tras esa prueba, el circuito cambió su trazado para reducir el riesgo en la zona de cruce, añade TAG Heuer Magazine. El ajuste consistió en sumar un carril a la pista perimetral.

Silverstone y el primer Gran Premio del Mundial

Fotografía en blanco y negro de tres personas con vestimenta formal y sombreros, paradas detrás de una baranda metálica
El Gran Premio de Gran Bretaña de 1950 en Silverstone fue la primera carrera puntuable del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 y contó con la presencia del rey Jorge VI (Silverstone)

El 13 de mayo de 1950, Silverstone recibió el Gran Premio de Gran Bretaña, que también llevaba el título de Grand Prix d’Europe, según RacingArchives.org. Esa fuente lo identifica como la primera carrera puntuable para el Campeonato del Mundo de la era moderna de la Fórmula 1, mientras TAG Heuer Magazine lo presenta como el primer Gran Premio de Fórmula Uno oficial.

La carrera contó con la presencia del rey Jorge VI, y TAG Heuer Magazine señala que fue la única vez que un monarca asistió a esa prueba. Según RacingArchives.org, el soberano saludó a los pilotos antes de la salida y la familia real siguió la competencia desde una pequeña tribuna privada elevada.

Alfa Romeo era el equipo de referencia en 1950 con su modelo 158, una evolución de un diseño anterior a la guerra, de acuerdo con RacingArchives.org. Sus cuatro autos estaban asignados a Juan Manuel Fangio, Giuseppe “Nino” Farina, Luigi Fagioli y el británico Reg Parnell.

La disputa por la punta se centró entre Fangio, Farina y Fagioli, según el sitio especializado. RacingArchives.org precisa que Fangio golpeó una paca de paja y después sufrió una avería de motor, una secuencia que dejó el camino abierto a Farina.

Farina ganó la prueba y luego conquistó el campeonato de 1950, según RacingArchives.org. Reg Parnell terminó tercero y su coche llegó al final con la parrilla delantera dañada tras chocar con una liebre durante la carrera.

La evolución de un circuito histórico

Ilustración en sepia de coches de carreras clásicos, pilotos y mecánicos en un pit lane, con carteles que nombran a Fangio, Farina y Fagioli, y banderas.
La pista británica albergó el 13 de mayo de 1950 el Gran Premio de Gran Bretaña, señalado por RacingArchives.org como la primera cita del campeonato moderno, con presencia del rey Jorge VI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde aquel Gran Premio de 1950, todas las carreras anuales, salvo 16, se disputaron en Silverstone, según TAG Heuer Magazine. El mismo medio indica que el Gran Premio de Gran Bretaña alternó entre Silverstone y Brands Hatch entre 1963 y 1986 antes de regresar en exclusiva a su sede original.

El circuito conservó en líneas generales su diseño durante décadas, aunque la configuración cambió de forma más profunda en los años 90, según TAG Heuer Magazine. Ese rediseño respondió al refuerzo de la seguridad tras las muertes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger.

Las modificaciones siguieron a comienzos de los años 2000 y en 2010 volvió a alterarse la configuración del trazado, además de añadirse nuevos boxes, de acuerdo con TAG Heuer Magazine. El resultado fue un circuito más técnico y menos peligroso que en sus etapas anteriores.

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