Historias

Una española dejó un regalo en la puerta de sus vecinos argentinos después de la final y se volvió viral

El gesto de una mujer de Málaga hacia una influencer argentina se volvió tendencia por mostrar una historia de respeto y buena convivencia entre vecinos

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Después de la final del Mundial entre Argentina y España, una historia compartida en Málaga por la influencer de viajes Micaela Fruchdman mostró cómo la convivencia entre vecinos argentinos y españoles puede estar marcada por el respeto y la amabilidad, incluso tras un resultado adverso.

En un edificio de esa ciudad, un simple intercambio de obsequios y mensajes entre Fruchdman, y su vecina española María Dolores López se viralizó en redes sociales, en contraste con las campañas de hostilidad que circularon en internet.

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El intercambio comenzó cuando la López dejó un vino blanco malagueño en la puerta de Micaela Fruchdman y sus amigos, como gesto de reconocimiento tras la final. La influencer relató en un video para redes sociales: “La vecina nos mandó un mensaje y nos dijo que miremos lo que nos dejó en la puerta”. La bebida estaba junto a una esquela que decía: “‘Os invitamos un vino blanco malagueño a que brindéis por la segunda de España. Messi ha hecho historia. Argentina’“.

Continuamente mostró que, en el pasillo del piso, ambas pusieron las banderas de los respectivos países y un cartel que citaba: “‘La copa está volando, ¿quién se la va a llevar, ustedes o nosotros?’“.

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Según explicó Fruchdman en Infobae en Vivo, la actitud de la vecina levantó los ánimos de los argentinos tras la derrota. Explicó que decidió compartir el video para mostrar que, ante la ola de comentarios negativos en redes sociales, también existen gestos positivos que rara vez son noticia.

La influencer argentina Micaela Fruchdman compartió la historia en redes sociales para mostrar una convivencia entre vecinos basada en el respeto y la amabilidad (Composición fotográfica)
La influencer argentina Micaela Fruchdman compartió la historia en redes sociales para mostrar una convivencia entre vecinos basada en el respeto y la amabilidad (Composición fotográfica)

“Ante toda la ola de hate masivo que hubo en redes sociales, ver este tipo de actitudes por parte de una española, lo quise compartir, quería que fuera noticia. La verdad es que al ver la repercusión que hubo me alegró muchísimo y yo ya me olvidé que perdimos la final del mundo”, afirmó en diálogo con el streaming.

Un gesto sencillo que se volvió viral

La autora del gesto, María Dolores López, calificó su acción como espontánea y sin mayor pretensión. “Fue una cosa muy simple, muy sencilla. No pensé nunca que un gesto tan sencillo podía salir tanto de contexto cuando es lo más normal”, expresó López.

Fruchdman destacó que la iniciativa fue mérito de la vecina: “Ella fue quien empezó con toda esta ida y vuelta, así que yo le quiero dar el mérito a ella porque ella fue quien empezó con la buena onda y nosotros simplemente decidimos seguirle como un poco la corriente".

Seguidamente indicó que el objetivo es “documentar en mis redes sociales, Los viajes de Micaela, porque yo viajo bastante y siempre desde que empecé a viajar me di cuenta que en redes sociales hace más ruido las noticias negativas y que hay mucha gente buena en el mundo y nunca es noticia”.

El impacto de las redes sociales y la convivencia cotidiana

La viralidad de la historia sorprendió a los protagonistas. López comentó que compañeros de trabajo la contactaron por la repercusión en TikTok e Instagram. Además, relató: “Aquí resulta que han salido publicados cosas malas también, pero la verdad es que me están llamando compañeros de trabajo porque se han hecho muy viral, por TikTok”.

Una vecina española de Málaga dejó un vino blanco malagueño en la puerta de sus vecinos argentinos después de la final y el gesto se volvió viral (Captura de video)
Una vecina española de Málaga dejó un vino blanco malagueño en la puerta de sus vecinos argentinos después de la final y el gesto se volvió viral (Captura de video)

El intercambio no se limitó al vino. Fruchdman llevó alfajores argentinos que los hijos de López ya probaron. La rutina del pasillo, con banderas y mensajes, se transformó en un pequeño ritual entre ambas puertas. “Se lo han comido ya los niños. Dicen que están riquísimos”, afirmó López.

Al mismo tiempo, la influencer contó que “antes de la final fuimos a saludar a Lola, porque nosotros lo vimos en el consulado de Boca en Málaga, y antes de la final fuimos a saludar a Lola y a sus hijos y les deseamos suerte y le dijimos que, bueno, que pase lo que pase íbamos a celebrar y que íbamos a estar contentos igual. Y Lola también nos dijo eso”.

Por su parte, López sostuvo que pese a publicaciones negativas, la convivencia es buena y habitual en Málaga. “Dentro de lo que cabe, aunque haya cosas malas, yo me quedo con todo lo bueno. Y lo hemos celebrado bien aquí en nuestro sitio donde nosotros vivimos, en nuestra localidad", concluyó.

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