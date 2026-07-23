Historias

Prestigio, purificación y comercio: cómo el perfume fue mucho más que un artículo de lujo en el Antiguo Egipto

Desde el Papiro Ebers hasta la iconografía de templos y tumbas, los registros históricos muestran una civilización que convirtió las fragancias en instrumento espiritual, médico y de cohesión social, según la National Geographic

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Interior de un templo con cuatro hombres de túnicas blancas. Estatua de piedra sentada. Columnas con relieves. Humo de quemadores, vasijas y botellas sobre altares.
El perfume en el Antiguo Egipto ocupó un lugar central en la salud, la espiritualidad y el prestigio social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfume tuvo un papel en la civilización del Antiguo Egipto, según lo documenta la revista National Geographic. El uso de fragancias trascendía lo meramente estético o personal: era símbolo de prestigio, elemento de culto religioso y recurso en los rituales funerarios.

La cultura egipcia otorgaba a los aromas un significado que iba desde la purificación hasta la comunicación con lo divino, integrando perfumes en casi todos los aspectos de la vida cotidiana y espiritual.

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La elaboración de perfumes en el Antiguo Egipto involucraba técnicas de elaboración. Los artesanos seleccionaban cuidadosamente materias primas como flores de loto, lirios, mirra, canela y resinas exóticas.

Estos ingredientes se mezclaban con aceites portadores, principalmente de oliva o de sésamo, para obtener esencias duraderas. Según National Geographic, los egipcios almacenaban estos productos en frascos de alabastro, fayenza o vidrio, recipientes que también servían como objetos de lujo y que hoy constituyen piezas arqueológicas.

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Manos de perfumista egipcio mezclando ingredientes en recipientes sobre una mesa de piedra. Se observan flores de loto, especias, resinas y aceites.
La elaboración de perfumes en Egipto combinó flores de loto, lirios, mirra, canela y resinas con aceites de oliva o sésamo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso diario de aceites y ungüentos no solo respondía a criterios de higiene y cuidado personal, sino que también delimitaba el estatus social. Hombres y mujeres de todas las clases sociales aplicaban perfumes, aunque las fórmulas más costosas estaban reservadas para los sectores privilegiados. El aroma del cuerpo era considerado un rasgo de distinción, y su ausencia podía interpretarse como signo de descuido o marginación social.

El perfume en los rituales y la religión

La dimensión religiosa del perfume en el Antiguo Egipto aparece reflejada en la iconografía de templos y tumbas. El incienso, la mirra y el kyphi se ofrecían a los dioses como parte de rituales diarios.

Según lo consignado por National Geographic, el acto de ungir estatuas divinas con aceites aromáticos tenía como fin atraer la benevolencia de las deidades y propiciar su protección. El dios Nefertum era considerado el patrón de las fragancias, representando la conexión entre el mundo terrenal y lo sagrado.

Los procesos funerarios también incluían el uso sistemático de perfumes. Durante la momificación, los cuerpos recibían aplicaciones de esencias con el objetivo de purificar y agradar a los dioses.

Dos mujeres en vestimenta egipcia, una con diadema frente a un espejo, la otra con un frasco. Mesa con frascos, joyas de oro, textiles y flores.
En la religión egipcia, el incienso, la mirra y el kyphi se ofrecían a los dioses, y Nefertum era el patrón de las fragancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los egipcios creían que el aroma facilitaba el tránsito al más allá y garantizaba una recepción favorable en el reino de Osiris. Las mezclas aromáticas empleadas en estos rituales eran el resultado de recetas transmitidas por generaciones, algunas de las cuales fueron descifradas gracias a textos y hallazgos arqueológicos.

El comercio y la expansión de las fragancias egipcias

El prestigio de los perfumes egipcios trascendió las fronteras del Nilo. Comerciantes fenicios, griegos y romanos valoraban las esencias producidas en Egipto, lo que estimuló un comercio aromático en todo el Mediterráneo.

Los aromas egipcios gozaron de fama por su calidad y por su asociación con prácticas de lujo y espiritualidad. National Geographic indica que el intercambio de perfumes contribuyó a la difusión de técnicas y materias primas, favoreciendo el desarrollo de la perfumería en otras civilizaciones.

El uso terapéutico y médico del perfume

Dos hombres con túnicas blancas ungen un cuerpo envuelto en vendas sobre una mesa. Humo de incienso, antorchas encendidas, vasijas y jeroglíficos en las paredes.
La momificación en el Antiguo Egipto incluía perfumes y esencias porque el aroma se asociaba con la purificación y el tránsito al más allá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su uso en lo cotidiano y lo ceremonial, el perfume también tenía un rol terapéutico. Los egipcios atribuían a ciertos aceites propiedades curativas para el cuerpo y el espíritu, empleando fragancias en tratamientos de dolencias físicas y como parte de prácticas mágicas.

El olor era percibido como un agente capaz de repeler enfermedades y de atraer fuerzas positivas, lo que consolidó su presencia en contextos médicos y rituales.

La perfumería egipcia se revela en documentos como el Papiro Ebers, uno de los textos médicos más antiguos conocidos, donde figuran fórmulas y usos de aceites aromáticos. Estos registros permiten comprender el grado de especialización alcanzado por los perfumistas egipcios, quienes combinaban conocimientos botánicos, químicos y religiosos en su oficio, concluyó National Geographic.

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