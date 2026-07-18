Quería ser pintor y terminó cambiando la medicina para siempre: la historia de Luis Pasteur

Luis Pasteur quiso ser pintor en su juventud y esa mirada detallista terminó orientada hacia la química y la física (Smithsonian Institution Librarie)

Luis Pasteur y la medicina se encontraron en un destino improbable, marcado por una infancia lejos de los laboratorios y los grandes centros científicos. Antes de imaginarse rodeado de matraces y microscopios, el joven Pasteur recorría las calles de Arbois con una caja de pasteles de colores.

Su mayor deseo era inmortalizar los rostros de quienes lo rodeaban: padres, vecinos, amigos. Soñaba con convertirse en pintor y veía el mundo con la mirada detallista de quien busca matices y formas únicas en cada expresión.

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Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, una pequeña ciudad enclavada en el Jura francés. Creció en una familia marcada por la disciplina y el esfuerzo: su padre, curtidor de oficio y veterano de las guerras napoleónicas, le transmitió el rigor del trabajo manual y la perseverancia.

La vida diaria transcurría entre talleres y campos, lejos de los ambientes académicos y de la vida intelectual de París. En casa de los Pasteur, el estudio era un lujo, pero la observación paciente de la naturaleza y el entorno era parte de la rutina.

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Luis Pasteur nació en 1822 en Dole y creció en Arbois, lejos de los grandes centros científicos de Francia

Durante la adolescencia, Luis parecía más atraído por el arte que por las ciencias. Dedicaba horas a retratar en pastel los rostros familiares, capturando gestos y detalles que otros pasaban por alto.

Algunos de esos retratos, conservados hasta hoy, hablan de una sensibilidad especial y de una paciencia que, con el tiempo, encontraría un nuevo cauce en la investigación científica.

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Tampoco destacó desde el principio como alumno. Era aplicado, aunque no excepcional, hasta que esa paciencia visual que volcaba en la pintura acabó orientada hacia la química y la física, camino que lo llevó a ingresar en la École Normale Supérieure de París y a doctorarse en 1847.

Los primeros descubrimientos científicos

Su primera aportación no surgió del estudio de los microbios, sino del análisis de los cristales. Al investigar el ácido tartárico y el ácido racémico, detectó que sustancias con la misma composición química podían comportarse de manera distinta ante la luz polarizada.

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Pasteur ingresó en la École Normale Supérieure de París y se doctoró en 1847 tras un desempeño escolar aplicado, aunque no excepcional

La diferencia estaba en la forma de sus cristales, que eran imágenes especulares, como una mano derecha y una izquierda. Ese hallazgo abrió el camino de la estereoquímica, dedicada a estudiar la disposición tridimensional de los átomos en las moléculas.

La fuente subraya que no fue casual que advirtiera esa diferencia. National Geographic vincula ese descubrimiento con su formación visual, su afición infantil al dibujo y una observación minuciosa que le permitió distinguir variaciones pequeñas en formas que parecían idénticas.

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El siguiente giro llegó en Lille, cuando industriales locales le pidieron ayuda para averiguar por qué algunas fermentaciones salían mal. Pasteur examinó las muestras al microscopio y concluyó que en ese proceso intervenían microorganismos vivos: unas levaduras producían alcohol y otras bacterias, al contaminarlo, estropeaban el líquido y lo volvían ácido.

Cómo llegó a la pasteurización

A partir de ahí planteó una idea: si los microbios podían arruinar vino, cerveza o leche, también podían causar enfermedades. De esa línea de trabajo nació la pasteurización, un procedimiento que consiste en calentar líquidos a temperatura controlada para eliminar microorganismos sin alterar en exceso el producto.

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Luis Pasteur abrió el camino de la estereoquímica al demostrar que cristales con la misma composición química podían comportarse distinto ante la luz polarizada

La técnica surgió para proteger el vino y la cerveza, pero acabó cambiando la seguridad alimentaria. Pasteur patentó en 1865 un proceso para conservar el vino por calentamiento moderado.

El paso a las vacunas

Antes de centrarse por completo en la medicina, afrontó otro problema: las enfermedades de los gusanos de seda, que hundían la sericultura francesa. Identificó causas microbianas y diseñó métodos de selección y prevención que ayudaron a recuperar la producción.

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En la década de 1870, pasó al estudio de enfermedades infecciosas animales y humanas. Desarrolló vacunas atenuadas contra el cólera aviar y el ántrax, y en 1881 demostró públicamente la eficacia de esta última en animales de granja, lo que impulsó su fama.

La pasteurización nació de la idea de Pasteur de calentar líquidos a temperatura controlada para eliminar microorganismos sin alterar en exceso el producto

Pasteur murió en 1895, después de sufrir varios ictus, convertido en héroe nacional francés. Según National Geographic, su legado perdura menos en los homenajes que en la vida cotidiana: la leche pasteurizada, las vacunas, la higiene quirúrgica, la microbiología moderna y la idea de que muchos males invisibles tienen causas invisibles, pero identificables.

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