Historias

Quería ser pintor y terminó cambiando la medicina para siempre: la historia de Luis Pasteur

National Geographic repasa cómo un sueño artístico derivó en una mirada científica decisiva, que abrió el camino a la pasteurización, las vacunas y la microbiología moderna que todavía sostienen la salud pública

Guardar
Google icon
Louis Pasteur
Luis Pasteur quiso ser pintor en su juventud y esa mirada detallista terminó orientada hacia la química y la física (Smithsonian Institution Librarie)

Luis Pasteur y la medicina se encontraron en un destino improbable, marcado por una infancia lejos de los laboratorios y los grandes centros científicos. Antes de imaginarse rodeado de matraces y microscopios, el joven Pasteur recorría las calles de Arbois con una caja de pasteles de colores.

Su mayor deseo era inmortalizar los rostros de quienes lo rodeaban: padres, vecinos, amigos. Soñaba con convertirse en pintor y veía el mundo con la mirada detallista de quien busca matices y formas únicas en cada expresión.

PUBLICIDAD

Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, una pequeña ciudad enclavada en el Jura francés. Creció en una familia marcada por la disciplina y el esfuerzo: su padre, curtidor de oficio y veterano de las guerras napoleónicas, le transmitió el rigor del trabajo manual y la perseverancia.

La vida diaria transcurría entre talleres y campos, lejos de los ambientes académicos y de la vida intelectual de París. En casa de los Pasteur, el estudio era un lujo, pero la observación paciente de la naturaleza y el entorno era parte de la rutina.

PUBLICIDAD

Louis Pasteur
Luis Pasteur nació en 1822 en Dole y creció en Arbois, lejos de los grandes centros científicos de Francia

Durante la adolescencia, Luis parecía más atraído por el arte que por las ciencias. Dedicaba horas a retratar en pastel los rostros familiares, capturando gestos y detalles que otros pasaban por alto.

Algunos de esos retratos, conservados hasta hoy, hablan de una sensibilidad especial y de una paciencia que, con el tiempo, encontraría un nuevo cauce en la investigación científica.

Tampoco destacó desde el principio como alumno. Era aplicado, aunque no excepcional, hasta que esa paciencia visual que volcaba en la pintura acabó orientada hacia la química y la física, camino que lo llevó a ingresar en la École Normale Supérieure de París y a doctorarse en 1847.

Los primeros descubrimientos científicos

Su primera aportación no surgió del estudio de los microbios, sino del análisis de los cristales. Al investigar el ácido tartárico y el ácido racémico, detectó que sustancias con la misma composición química podían comportarse de manera distinta ante la luz polarizada.

Louis Pasteur
Pasteur ingresó en la École Normale Supérieure de París y se doctoró en 1847 tras un desempeño escolar aplicado, aunque no excepcional

La diferencia estaba en la forma de sus cristales, que eran imágenes especulares, como una mano derecha y una izquierda. Ese hallazgo abrió el camino de la estereoquímica, dedicada a estudiar la disposición tridimensional de los átomos en las moléculas.

La fuente subraya que no fue casual que advirtiera esa diferencia. National Geographic vincula ese descubrimiento con su formación visual, su afición infantil al dibujo y una observación minuciosa que le permitió distinguir variaciones pequeñas en formas que parecían idénticas.

El siguiente giro llegó en Lille, cuando industriales locales le pidieron ayuda para averiguar por qué algunas fermentaciones salían mal. Pasteur examinó las muestras al microscopio y concluyó que en ese proceso intervenían microorganismos vivos: unas levaduras producían alcohol y otras bacterias, al contaminarlo, estropeaban el líquido y lo volvían ácido.

Cómo llegó a la pasteurización

A partir de ahí planteó una idea: si los microbios podían arruinar vino, cerveza o leche, también podían causar enfermedades. De esa línea de trabajo nació la pasteurización, un procedimiento que consiste en calentar líquidos a temperatura controlada para eliminar microorganismos sin alterar en exceso el producto.

Louis Pasteur
Luis Pasteur abrió el camino de la estereoquímica al demostrar que cristales con la misma composición química podían comportarse distinto ante la luz polarizada

La técnica surgió para proteger el vino y la cerveza, pero acabó cambiando la seguridad alimentaria. Pasteur patentó en 1865 un proceso para conservar el vino por calentamiento moderado.

El paso a las vacunas

Antes de centrarse por completo en la medicina, afrontó otro problema: las enfermedades de los gusanos de seda, que hundían la sericultura francesa. Identificó causas microbianas y diseñó métodos de selección y prevención que ayudaron a recuperar la producción.

En la década de 1870, pasó al estudio de enfermedades infecciosas animales y humanas. Desarrolló vacunas atenuadas contra el cólera aviar y el ántrax, y en 1881 demostró públicamente la eficacia de esta última en animales de granja, lo que impulsó su fama.

Louis Pasteur
La pasteurización nació de la idea de Pasteur de calentar líquidos a temperatura controlada para eliminar microorganismos sin alterar en exceso el producto

Pasteur murió en 1895, después de sufrir varios ictus, convertido en héroe nacional francés. Según National Geographic, su legado perdura menos en los homenajes que en la vida cotidiana: la leche pasteurizada, las vacunas, la higiene quirúrgica, la microbiología moderna y la idea de que muchos males invisibles tienen causas invisibles, pero identificables.

Temas Relacionados

Louis PasteurMicrobiologíaSeguridad AlimentariaVacunasNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Moncy Shirley, la enfermera que planeó una explosión mortal para cobrar un seguro

La detonación del 10 de noviembre de 2012 arrasó 33 viviendas en Richmond Hill, en Indianápolis, dejó dos muertos y 12 heridos, y derivó en una condena de 50 años por la trama de fraude

La historia de Moncy Shirley, la enfermera que planeó una explosión mortal para cobrar un seguro

Una niña de ocho años desaparecida, 17 días de búsqueda y una camioneta blanca: los errores que acorralaron al asesino de Sarah Payne

Un pueblito tranquilo, sin crímenes. Un sospechoso, con antecedentes por abuso de menores vivía cerca sin que nadie lo supiera. La reacción pública terminó empujando una reforma legal clave en Inglaterra y Gales

Una niña de ocho años desaparecida, 17 días de búsqueda y una camioneta blanca: los errores que acorralaron al asesino de Sarah Payne

El fan que mató a una joven actriz en la puerta de su casa porque se sintió traicionado: el crimen que cambió las leyes en EE.UU.

El 18 de julio de 1989, Rebecca Schaeffer de apenas 21 años que había conquistado la televisión con “My Sister Sam” y empezaba a abrirse camino en el cine fue asesinada de un disparo frente a la puerta de su departamento por un admirador obsesionado. El homicidio conmocionó a Estados Unidos, expuso las falencias de la protección a las víctimas de acoso y dio origen a una profunda reforma legislativa que todavía hoy lleva su huella

El fan que mató a una joven actriz en la puerta de su casa porque se sintió traicionado: el crimen que cambió las leyes en EE.UU.

La publicación de “Mi Lucha”, el libro donde Hitler planteó la superioridad de la “raza aria” y anticipó el Holocausto

Los primeros ejemplares, de 400 páginas y tapas duras, llegaron a las librerías alemanas el 18 de julio de 1925. La indiferencia inicial del público y el vertiginoso crecimiento de las ventas cuando el líder nazi llegó al poder y lo llevó a superar a la Biblia

La publicación de “Mi Lucha”, el libro donde Hitler planteó la superioridad de la “raza aria” y anticipó el Holocausto

Historias de personas minimalistas: de la obsesión por comprar alimentada por las redes a una vida sencilla con propósito

Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus y otros referentes cuentan cómo abandonaron la búsqueda de felicidad en las cosas para apostar por una vida con menos consumo, más libertad y un propósito definido, en un mundo donde los algoritmos impulsan nuevas necesidades

Historias de personas minimalistas: de la obsesión por comprar alimentada por las redes a una vida sencilla con propósito

DEPORTES

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Impactante speech de un periodista francés: “Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a Messi y Lautaro”

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

La Corte Suprema endureció las restricciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras incumplir medidas cautelares

Crisis en Bolivia: 15 empresas públicas registran pérdidas de más de USD 500 millones

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial