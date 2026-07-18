Historias

La historia de Moncy Shirley, la enfermera que planeó una explosión mortal para cobrar un seguro

La detonación del 10 de noviembre de 2012 arrasó 33 viviendas en Richmond Hill, en Indianápolis, dejó dos muertos y 12 heridos, y derivó en una condena de 50 años por la trama de fraude

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La explosión en Richmond Hill, Indianápolis, destruyó 33 viviendas y dejó dos muertos y 12 heridos la noche del 10 de noviembre de 2012 (Captura de video)
La explosión en Richmond Hill, Indianápolis, destruyó 33 viviendas y dejó dos muertos y 12 heridos la noche del 10 de noviembre de 2012 (Captura de video)

En una calle residencial donde el ruido habitual era el de autos entrando a cocheras y puertas que se cerraban al final del día, una detonación convirtió la rutina en caos en segundos. La noche del 10 de noviembre de 2012, una explosión arrasó una cuadra entera en Richmond Hill, en Indianápolis: dejó víctimas, heridos y un paisaje de casas reducidas a escombros.

Lo que muchos interpretaron al principio como un accidente doméstico quedó expuesto después como el resultado de un plan que, según los fiscales, buscó cobrar el seguro de una vivienda y terminó con la vida de dos vecinos, John “Dion” Longworth y Jennifer Longworth.

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Por su participación en el hecho, Monserrate “Moncy” Shirley cumple una condena de 50 años y permanece recluida en Madison Correctional Facility, en Madison, Indiana, según People. De acuerdo con ese medio, el estallido dejó dos muertos, 12 heridos y 33 viviendas destruidas, y los registros penitenciarios fijan su fecha prevista de salida para el 9 de septiembre de 2036.

Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
Moncy Shirley cumple una condena de 50 años en Madison Correctional Facility y los registros penitenciarios fijan su salida para el 9 de septiembre de 2036 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso volvió al foco público por su aparición en la serie documental Worst Neighbor Ever: el episodio “Midwest Meltdown”, de la segunda temporada, se estrenó en Netflix el 1 de julio, según People.

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Poco después de la explosión, los investigadores cambiaron de hipótesis. Detectaron válvulas de gas retiradas, objetos de valor ausentes y restos de un horno microondas junto a una botella metálica que pudo generar la chispa.

La vida de Shirley antes de la explosión

Shirley nació y creció en Puerto Rico antes de mudarse a Estados Unidos continental, según sus declaraciones judiciales recogidas por People. Tenía 25 años cuando llegó primero a Michigan para estudiar enfermería.

Más tarde se trasladó al vecindario de Richmond Hill, en Indianápolis, con su entonces esposo John Shirley hacia 2004. La pareja vivió allí con su hija Brooke.

La investigación sobre la explosión en Indianápolis cambió de rumbo cuando los peritos detectaron válvulas de gas retiradas, objetos de valor ausentes y un horno microondas vinculado a la chispa (Captura de video)
La investigación sobre la explosión en Indianápolis cambió de rumbo cuando los peritos detectaron válvulas de gas retiradas, objetos de valor ausentes y un horno microondas vinculado a la chispa (Captura de video)

Durante esos años trabajó como enfermera en el hospital de veteranos y después en St. Francis Hospital South y Community Hospital South. El matrimonio se separó y se divorció en 2010, y John dejó la casa mientras Shirley permaneció allí con su hija.

La relación con Mark Leonard y las deudas

Tras el divorcio, amigos y vecinos dijeron que su comportamiento empezó a cambiar. Abby Lewis, amiga y vecina, recordó que tomó distancia cuando la vio más “salvaje”.

Lewis contó que Shirley salía a bares, veía a médicos del hospital y frecuentaba a distintos hombres. En noviembre de 2011 conoció a Mark Leonard en un bar llamado Crazy Street, de acuerdo con su testimonio recogido por People.

Mark Leonard, expareja de Monserrate “Moncy” Shirley, fue condenado por planear la explosión de una vivienda en Indianápolis para cobrar el seguro. Murió en prisión en 2018 (Captura de video)
Mark Leonard, expareja de Monserrate “Moncy” Shirley, fue condenado por planear la explosión de una vivienda en Indianápolis para cobrar el seguro. Murió en prisión en 2018 (Captura de video)

Shirley declaró que Mark, quien presuntamente tenía una empresa de techos, le dijo: “Te voy a enseñar a ganar dinero”. La relación avanzó con rapidez y él pasó la noche en su casa. Un mes después, Mark se mudó con Shirley. La vecina Gloria Olvey dijo que ella se estaba convirtiendo en una “persona distinta”.

Con el paso de los meses, Mark la llevó a casinos y ambos empezaron a apostar y a perder miles de dólares. Para noviembre de 2012 acumulaban $63.000 dólares en deuda de tarjetas de crédito y dos hipotecas adicionales, y en los casinos habían llegado a perder hasta $10.000 dólares de una sola vez, según el medio.

Cómo se ejecutó el plan para destruir la casa

Según el testimonio judicial de Shirley, Mark le propuso en febrero de 2012 incendiar la vivienda para cobrar 300.000 dólares del seguro de la vivienda. Ella declaró que la idea inicial consistía en aumentar primero la cobertura y después provocar un fuego en el garaje.

“Pensé que era una locura, pero seguí adelante con él”, declaró Shirley en el juicio, según una cita recogida por People. Durante los meses siguientes, ella y Mark prepararon el plan e incorporaron al hermano de él, Bob Leonard y a otras dos personas.

Según el testimonio judicial, el plan buscaba incendiar la vivienda para cobrar 300.000 dólares del seguro antes de derivar en la explosión (Captura de video)
Según el testimonio judicial, el plan buscaba incendiar la vivienda para cobrar 300.000 dólares del seguro antes de derivar en la explosión (Captura de video)

La noche del 10 de noviembre de 2012, Shirley y Mark salieron de la casa tras retirar los objetos de valor y se dirigieron a un casino, según los fiscales. Antes de irse, retiraron válvulas para llenar la vivienda de gas natural.

Más tarde, Bob fue a la casa de 8349 Fieldfare Way y colocó una botella metálica dentro del horno microondas. Después activó el temporizador de inicio diferido. Poco después de las 23:00, la casa explotó y el fuego alcanzó a más de dos docenas de viviendas cercanas. Según la fuente, el estallido se extendió por el vecindario de Richmond Hill.

La investigación y las condenas

Abby Lewis recordó la violencia del estallido en declaraciones recogidas por People: “Al principio, pensamos que nos estaban bombardeando. Toda la casa se levantó de los cimientos”. La explosión mató a Dion y Jennifer Longworth, los vecinos de al lado. Además del matrimonio, otras 12 personas resultaron heridas. La destrucción dejó 33 casas arrasadas.

En un primer momento, tanto vecinos como policías creyeron la versión de Shirley y Mark de que había sido un accidente trágico. Esa lectura cambió a los pocos días, cuando los investigadores advirtieron que faltaban válvulas de gas, muebles costosos y aparatos electrónicos.

También hallaron un horno microondas quemado y una botella metálica implosionada. Esos elementos encajaban con la mecánica de la explosión, según People.

El caso volvió al foco público por el episodio “Midwest Meltdown” de la serie documental Worst Neighbor Ever estrenado en Netflix (Captura de video)
El caso volvió al foco público por el episodio “Midwest Meltdown” de la serie documental Worst Neighbor Ever estrenado en Netflix (Captura de video)

El 21 de diciembre de 2012, Shirley y los hermanos Leonard fueron detenidos y acusados de asesinato y conspiración para cometer incendio provocado. Años después, otras dos personas también fueron arrestadas por el caso.

Tres años después de su arresto, Shirley retiró su declaración inicial de inocencia y aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer incendio provocado a cambio de testificar contra los hermanos Leonard.

Mark recibió en agosto de 2015 dos cadenas perpetuas consecutivas más 75 años sin libertad condicional. Murió tres años después en prisión.

Bob Leonard fue condenado a dos cadenas perpetuas sin libertad condicional más 70 años. Shirley sigue bajo custodia en Madison, Indiana, donde cumple la pena impuesta por el caso, de acuerdo con registros penitenciarios citados por People.

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