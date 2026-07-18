El fan que mató a una joven actriz en la puerta de su casa porque se sintió traicionado: el crimen que cambió las leyes en EE.UU.

A los 21 años, la actriz Rebecca Schaeffer fue asesinada de un tiro en la puerta de su casa Los Ángeles el 19 de julio de 1989 por Robert Bardo, un admirador obsesionado (AP)

A las diez menos cuarto de la mañana del 18 de julio de 1989, la joven actriz Rebecca Schaeffer abrió la puerta de su departamento en West Hollywood convencida de que del otro lado había un mensajero o algún visitante ocasional. Pero delante de ella estaba Robert John Bardo, un hombre de 19 años que había recorrido cientos de kilómetros con un único objetivo: matarla.

Le disparó un tiro en el pecho con un revólver Magnum calibre .357. Rebeca cayó gravemente herida sobre la entrada. Los vecinos llamaron desesperados a los servicios de emergencia. La ambulancia llegó para trasladarla de inmediato al Cedars-Sinai Medical Center, uno de los hospitales más prestigiosos de Los Ángeles, donde los médicos intentaron salvarle la vida durante casi una hora. Fue inútil. La actriz murió poco antes del mediodía. Tenía apenas 21 años.

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La noticia recorrió los Estados Unidos con una velocidad inusitada. No solo porque Schaeffer era una figura en ascenso dentro de Hollywood, sino porque el crimen dejaba al descubierto una realidad inquietante: un desconocido había conseguido su dirección particular sin mayores dificultades y viajado hasta su casa para ejecutar un plan obsesivo que nadie pudo detectar a tiempo.

Momento crucial

Con los años, aquel asesinato sería considerado un punto de inflexión. No solo destruyó una prometedora carrera artística. También cambió la legislación estadounidense sobre el acoso, la protección de datos personales y la seguridad de las celebridades. Pero para entender por qué su muerte tuvo semejante impacto es necesario retroceder varios años, hasta la infancia de una joven que jamás imaginó que la fama terminaría convirtiéndose en una condena.

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Rebecca Lucile Schaeffer nació el 6 de noviembre de 1967 en Eugene, estado de Oregón, en el seno de una familia judía dedicada al ámbito de la psicología y la educación. Su padre, Benson Schaeffer, era psicólogo infantil, mientras que su madre, Danna, escribía y enseñaba. Cuando Rebecca era todavía pequeña, la familia se trasladó a Portland, donde creció junto a su hermana menor.

Desde muy chica mostró una personalidad extrovertida. Le gustaba actuar en obras escolares, participar en actividades artísticas y posar frente a las cámaras. Sus profesores destacaban que tenía facilidad para comunicarse y una madurez poco habitual para su edad. A los catorce años ya comenzó a trabajar como modelo. Su belleza natural llamó rápidamente la atención de las agencias publicitarias. Poco después decidió mudarse a Nueva York para desarrollar una carrera profesional mientras terminaba sus estudios secundarios mediante un sistema especial que le permitía continuar trabajando.

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La adaptación no fue sencilla. Durante los primeros meses vivió sola en una ciudad inmensa, asistió a incontables castings y aceptó pequeños trabajos de modelaje que apenas alcanzaban para cubrir los gastos. Sin embargo, Rebecca transmitía una determinación poco común. Sabía que quería actuar. El modelaje era solamente un medio para llegar a ese objetivo.

Robert John Bardo decidió asesinar a Rebecca Schaeffer después de que esta participara en una escena de sexo (Créditos: California Department of Corrections and Rehabilitation)

Las primeras oportunidades le llegaron a mediados de los años ochenta con pequeñas participaciones en comerciales y series televisivas. También apareció en algunas producciones diurnas, hasta que obtuvo un papel secundario en la telenovela One Life to Live. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con los ritmos de grabación y demostrar que tenía condiciones para interpretar personajes con naturalidad.

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Pero su gran oportunidad apareció en 1986. Los productores de la nueva comedia My Sister Sam buscaban una actriz joven que interpretara a Patti Russell, una adolescente que se muda a San Francisco para vivir con su hermana mayor, interpretada por la ya consagrada Pam Dawber, conocida mundialmente por Mork & Mindy junto a Robin Williams.

Rebecca consiguió el papel y su vida cambió por completo. La serie fue bien recibida por la crítica y obtuvo una importante audiencia durante su primera temporada. El personaje de Patti, dulce, inteligente y espontáneo, conectó rápidamente con el público adolescente. Así, Schaeffer comenzó a aparecer en revistas, programas de televisión y campañas publicitarias. Por primera vez conocía el verdadero significado de la fama.

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Peligrosa obsesión

Sin embargo, ese éxito también tenía un costado oscuro. Como ocurría con muchas figuras juveniles antes de la era de Internet, cientos de admiradores comenzaron a escribirle cartas todos los días. La mayoría eran mensajes afectuosos. Pero algunos empezaban a mostrar un tono preocupante. Entre esas personas se encontraba Robert John Bardo.

Su obsesión no había comenzado con Rebecca Schaeffer. Desde la adolescencia mostraba un patrón de conducta alarmante. Nacido el 2 de enero de 1970 en Tucson, Arizona, era el menor de siete hermanos de una familia marcada por los problemas económicos y un ambiente familiar conflictivo. Durante su infancia fue descrito como un chico retraído, con escasas habilidades sociales y una creciente dificultad para distinguir entre la fantasía y la realidad. Sus compañeros de escuela lo recordaban como un joven aislado, mientras que distintos especialistas que más tarde analizarían su historia señalaron que presentaba un deterioro progresivo de su salud mental y una fijación obsesiva con figuras famosas.

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Antes de conocer a Rebecca Schaeffer ya había desarrollado una peligrosa fascinación por otras celebridades. Una de ellas fue la conductora infantil Samantha Smith, la niña estadounidense que se había convertido en un símbolo de la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que murió en un accidente aéreo en 1985. También llegó a enviar cartas a distintas actrices y cantantes. En algunos casos, los destinatarios se preocuparon lo suficiente como para dar intervención a la policía o reforzar su seguridad.

Cuando comenzó a ver My Sister Sam, Bardo quedó cautivado por Rebecca. Al principio era la admiración habitual de un fanático. Le escribía cartas, coleccionaba fotografías y seguía todas las noticias relacionadas con la actriz. Rebecca respondió una de esas cartas con una fotografía autografiada, un gesto frecuente entre los artistas de la época y que buscaba agradecer el apoyo de sus seguidores.

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Señales oscuras

Para Bardo, sin embargo, aquel autógrafo significó algo completamente distinto. Lo interpretó como una señal de cercanía personal. Comenzó a convencerse de que existía un vínculo especial entre ambos. Con el tiempo, la obsesión se intensificó. En 1987 viajó por primera vez a Los Ángeles con la intención de conocerla. Consiguió llegar hasta los estudios de Warner Bros., donde se grababa la serie, pero el personal de seguridad le impidió el ingreso. El tema es que Rebecca nunca llegó a enterarse de ese episodio y no pudo prevenirse.

Bardo creyó que tenía un vínculo cercano con la actriz

Lejos de abandonar la idea, Bardo siguió alimentando su fijación. El punto de quiebre llegó cuando vio una escena de la película Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, en la que Schaeffer aparecía en una secuencia de contenido sexual. Aquella actuación, que para la joven actriz representaba un intento por desprenderse de la imagen inocente construida en televisión y acceder a papeles más maduros, fue interpretada por Bardo como una “traición”. Según declararía después, sintió que Rebecca había “dejado de ser pura” y que merecía un castigo.

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Entonces, en su cabeza la idea del asesinato comenzó a tomar forma. Para concretarla necesitaba un dato fundamental: saber dónde vivía. En 1989, obtener esa información era mucho más sencillo de lo que sería años después. Bardo contrató a un detective privado, que por una suma relativamente modesta le consiguió la dirección del departamento de Rebecca a través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), donde figuraban los datos vinculados a la licencia de conducir de la actriz. Aquella facilidad para acceder a información personal sería uno de los aspectos más cuestionados después del crimen.

Con la dirección en su poder, compró un revólver Magnum calibre .357 y emprendió viaje desde Arizona hasta Los Ángeles. El 18 de julio llegó al edificio donde vivía Schaeffer. Llevaba consigo el arma, un ejemplar del libro The Catcher in the Rye (El guardián entre el centeno), novela que también había sido encontrada en poder de Mark David Chapman tras el asesinato de John Lennon, y una fotografía autografiada de la actriz. Tocó el timbre. Y Rebecca abrió la puerta.

En un primer momento le mostró la fotografía para que volviera a firmarla. Ella lo atendió con cortesía, pero al advertir que se trataba de un admirador insistente le pidió que se retirara. Bardo obedeció y salió del edificio. Durante unos minutos caminó por el barrio. Regresó pocos minutos después y volvió a tocar la puerta. Rebecca creyó que se trataba nuevamente del mismo muchacho, quizá con alguna consulta más. Apenas abrió, Bardo levantó el arma y disparó una única vez. La bala atravesó su pecho y lesionó gravemente órganos vitales.

Mientras la actriz se desplomaba, el asesino huyó caminando con sorprendente calma. Fue detenido al día siguiente en Tucson, luego de que confesara el crimen a su hermano y éste alertara a las autoridades. Durante los interrogatorios, Bardo admitió haber disparado y explicó que se había sentido traicionado por la actriz. Sus declaraciones reforzaron la hipótesis de que actuó impulsado por una obsesión delirante construida durante años.

En la portada de la revista People tras el asesinato

En el banquillo

El proceso judicial comenzó en 1990. La defensa intentó demostrar que padecía una enfermedad mental severa y que no podía comprender plenamente la gravedad de sus actos. La fiscalía sostuvo lo contrario: que había planificado cuidadosamente el asesinato, adquirido un arma, obtenido la dirección de la víctima, viajado hasta su domicilio y ejecutado el crimen con total conciencia. El jurado coincidió con esta última interpretación. Y fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Más de tres décadas después continúa preso en una cárcel del estado de California y nunca recuperó la libertad. Su caso pasó a integrar la larga lista de asesinos de celebridades, junto con los responsables de las muertes de John Lennon, Gianni Versace y Christina Grimmie, aunque el impacto del crimen de Rebecca Schaeffer fue diferente por una razón fundamental: modificó la legislación.

La indignación pública fue inmediata. ¿Cómo era posible que cualquier persona pudiera obtener con tanta facilidad la dirección particular de una actriz? La respuesta obligó a revisar el sistema. California aprobó poco después una de las primeras leyes modernas destinadas a combatir el stalking, término que comenzó a utilizarse para describir el acoso persistente y amenazante contra una persona. La nueva legislación convirtió ese comportamiento en un delito específico y proporcionó herramientas judiciales para intervenir antes de que las amenazas escalaran hacia hechos de violencia.

En paralelo, el Departamento de Vehículos Motorizados restringió drásticamente el acceso público a los domicilios particulares registrados en las licencias de conducir. Otros estados adoptaron medidas similares y años después, el Congreso de Estados Unidos avanzó con normas federales destinadas a reforzar la privacidad de los datos personales contenidos en esos registros.

El caso también modificó las prácticas de la industria del entretenimiento. Estudios cinematográficos, cadenas de televisión y representantes artísticos comenzaron a prestar mucha más atención a la seguridad de actores y actrices, especialmente de aquellos que recibían correspondencia insistente o eran objeto de comportamientos obsesivos por parte de algunos admiradores. Lo que antes muchas veces era interpretado como una simple excentricidad de un fan pasó a considerarse un posible factor de riesgo.

Robert Bardo, acusado de asesinar a la actriz Rebecca Schaeffer, comparecía ante el tribunal de Los Ángeles el viernes 11 de agosto de 1989. (AP Photo)

Con el paso del tiempo, Rebecca Schaeffer dejó de ser recordada únicamente por la promesa artística que representaba. Su nombre quedó asociado a una transformación mucho más amplia. Su familia impulsó campañas de concientización sobre el acoso y colaboró activamente para que la tragedia sirviera de punto de partida para cambios concretos. Su madre y su padre repitieron durante años una misma idea: si las nuevas leyes lograban salvar una sola vida, el esfuerzo habría valido la pena.

Cada vez que una víctima de acoso obtiene una orden de protección y un tribunal interviene antes de que una amenaza se convierta en violencia, sumado a que a partir de lo ocurrido la información personal de un ciudadano permanece resguardada por normas de privacidad más estrictas, hay una parte de esa historia que remite inevitablemente a la mañana del 18 de julio de 1989.

Rebecca Schaeffer soñaba con ser una gran actriz de cine. El destino le impidió cumplir ese objetivo. Pero su muerte obligó a Estados Unidos a reconocer un peligro que hasta entonces había sido subestimado: que una obsesión alimentada en silencio podía convertirse en un crimen anunciado. Desde entonces, su nombre dejó de pertenecer únicamente a la historia de Hollywood para convertirse en un símbolo de la lucha contra el acoso y la violencia obsesiva, un legado tan doloroso como eterno.