El accidente que mató a una rubia explosiva de Hollywood: una nube de insecticida y el hecho fortuito que salvó a sus hijos

Jayne Mansfield, que competía con Marylin Monroe, murió a los 34 años

El accidente fatal ocurrió a las 2:25 de la madrugada del 29 de junio de 1967. El Buick Electra 1966 en el que viajaba la bella actriz Jayne Mansfield chocó contra la parte trasera de un camión semirremolque en la Ruta 90, a unos 48 kilómetros de Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. El impacto fue tan violento que el motor del auto se incrustó en el asiento delantero. Los tres adultos que iban adelante murieron en el acto.

Mansfield había actuado esa noche en el Gus Stevens Supper Club de Biloxi, Misisipi. Al terminar el show, partió hacia Nueva Orleans, donde tenía programada una entrevista televisiva para la mañana siguiente.

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En el asiento delantero viajaban, además de ella, su novio y abogado Sam Brody, de 40 años, y el chofer Ronnie Harrison, de 20, empleado del boliche. En el asiento trasero dormían tres de sus cinco hijos: Mariska, de tres años, y sus hermanos Mickey Jr. y Zoltán, de ocho y seis años respectivamente.

El accidente de Jayne Mansfield impulsó una reforma de seguridad vial en Estados Unidos y dio nombre a la barra Mansfield en los semirremolques (@HBO)

Zoltán recordó la escena en el documental My Mom Jayne/Mi madre Jayne, estrenado en 2025: “Muchas veces pienso por qué no se quedó en el asiento de atrás con nosotros”. Según su relato, Mansfield había estado discutiendo con Brody y decidió pasar al frente mientras los chicos dormían. “La recuerdo consolándome, diciéndome que iba a estar bien. Veinte minutos después, media hora, la escuché gritar muy fuerte, y eso fue todo”.

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El semirremolque había frenado porque delante suyo una máquina rociaba insecticida para eliminar mosquitos. La nube blanca y espesa que generaba el aparato tapó por completo las luces traseras del camión. Harrison no lo vio hasta que fue demasiado tarde.

El Buick se deslizó por debajo del trailer. La parte superior del auto quedó cercenada por el chasis del camión. Los tres adultos del asiento delantero murieron de forma instantánea. También murió la perra chihuahua de Mansfield. Los tres chicos del asiento trasero sobrevivieron con heridas leves.

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La nube de insecticida que dejó una máquina para eliminar mosquitos ocultó las luces del camión y explicó por qué el chofer donde viajaba Jayne Mansfield no vio el semirremolque a tiempo (@HBO)

Mariska no fue rescatada de inmediato. Según reveló el documental, la nena había sufrido un golpe en la cabeza y quedó atrapada debajo del asiento del acompañante. El personal de emergencias la pasó por alto cuando sacó a sus hermanos de entre los fierros. Fue Zoltán quien, ya alejados del lugar del accidente, notó que su hermana no estaba y dio la voz de alarma. La fueron a buscar de inmediato.

Las fotos del accidente que circularon en los días siguientes alimentaron una versión que persiste hasta hoy: que Mansfield había sido decapitada en el choque. La imagen que más contribuyó al rumor fue la de su peluca, que había salido despedida del auto y en algunas tomas parecía ser su cabeza.

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El informe policial señaló que “la parte superior del cráneo de esta mujer de raza blanca estaba separada”. El certificado de defunción confirmó un cráneo aplastado y una separación parcial del mismo, una lesión más cercana a un arrancamiento del cuero cabelludo que a una decapitación total.

Mariska Hargitay, hija de Jayne Mansfield, el día que presentó su documental llamado "Mi madre Jayne" en el festival de Cannes en 2025 (REUTERS)

El director de la funeraria, Jim Roberts, fue terminante décadas después. “Su cabeza estaba tan unida al cuerpo como la mía”, declaró a The New York Times, diario estadounidense, en mayo de 1997.

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Otro rumor atribuyó la muerte a una maldición del fundador de la Iglesia de Satán, Anton LaVey, con quien Mansfield había tenido un vínculo, y quien supuestamente había lanzado un maleficio sobre Brody. Ese relato, como es lógico, nunca fue corroborado.

Mansfield nació como Vera Jayne Palmer el 19 de abril de 1933 en Bryn Mawr, Pensilvania, hija única de un abogado y músico y de una ex maestra. A los tres años presenció la muerte de su padre: sufrió un infarto al volante mientras ella iba en el auto. Más tarde rememoraría: “Algo se fue de mi vida... Mis primeros recuerdos son los mejores. Siempre trato de recordar los buenos momentos cuando papá estaba vivo”.

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Su madre volvió a casarse en 1939 con un ingeniero de ventas llamado Harry Peers, y la familia se mudó a Dallas. Jayne adoptó el apellido Peers y creció en un barrio de clase media alta. Fue una alumna destacada, aprendió cuatro idiomas, y estudió canto, danza y violín. De adolescente tocaba el violín en la entrada de su casa para los que pasaban por la vereda.

(@HBO)

A los 16 años conoció en una fiesta de Navidad a Paul Mansfield, de 20. Se casaron en secreto en enero de 1950, meses antes de que ella terminara el secundario. Ese mismo año nació su primera hija, Jayne Marie.

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Lejos de quedarse en casa, algo bastante común por entonces, Mansfield siguió estudiando. Cursó en la Southern Methodist University y en la Universidad de Texas en Austin, donde se especializó en teatro y actuó en obras locales, incluyendo una producción de Muerte de un viajante, de Arthur Miller. En 1954, convenció a su marido de mudarse a Los Ángeles.

Los primeros años en Hollywood fueron duros. Tuvo audiciones fallidas en la Paramount y en la Warner Bros., y tuvo que vender caramelos en un cine para sobrevivir. En una sesión de fotos para General Electric, el fotógrafo la sacó del encuadre porque resultaba “demasiado sexy” para el público de mediados de la década de 1950.

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La noche de su muerte Jayne Mansfield regresaba de actuar en el Gus Stevens Supper Club de Biloxi y viajaba a Nueva Orleans para una entrevista televisiva (@HBO)

Mansfield se tiñó el pelo de rubio platinado por sugerencia de un director de casting y convirtió el rosa en su marca personal: manejaba un auto rosa, usaba ropa rosa y terminó comprando una mansión en Hollywood que todos llamaron “el Palacio Rosa”, con una pileta en forma de corazón.

Su despegue llegó con la obra de Broadway Will Success Spoil Rock Hunter?, que se extendió por 444 funciones y la llevó a la tapa de la revista Life a los 22 años. La adaptación cinematográfica de 1957 fue un éxito. Ese mismo año protagonizó Kiss Them for Me junto a Cary Grant.

Marilyn Monroe no ocultaba su fastidio. “Todo lo que hace es imitarme”, se quejó Monroe, “pero sus imitaciones son un insulto para ella y para mí. Desearía tener algún recurso legal para demandarla”. Mansfield no solo no se achicó ante la rivalidad sino que, según se contó, sedujo al presidente John F. Kennedy precisamente por el vínculo que este tenía con Monroe.

La carrera de Jayne Mansfield despegó con Broadway y Hollywood, pero entró en declive tras que aparecieran sus fotos en Playboy en 1963 (@HBO)

En nueve meses, entre septiembre de 1956 y mayo de 1957, Mansfield apareció en unas 2.500 fotos de diarios. Posó para Playboy en varias ocasiones durante los años 50 y se convirtió en un fenómeno de la prensa que superaba con creces su presencia en las pantallas.

En 1963 protagonizó Promises! Promises!, la primera película de una actriz estadounidense de alto nivel con desnudos. Varias ciudades de Estados Unidos prohibieron el film. Las fotos que acompañaron el estreno en Playboy terminaron de hundir su reputación en la industria. Fue el principio del fin de su carrera cinematográfica.

En 1958, días después de que se firmara su divorcio de Paul Mansfield, se casó con el fisicoculturista y actor Mickey Hargitay, ganador del título de Míster Universo en 1955 y ex integrante del elenco de bailarines de Mae West. Juntos tuvieron tres hijos: Mickey Jr., Zoltán y Mariska.

El rumor de que Jayne Mansfield fue decapitada en el accidente surgió por las fotos del choque, pero el informe forense y la funeraria lo descartaron (@HBO)

En 2025, Mariska reveló públicamente que su padre biológico no era Mickey Hargitay sino el cantante Nelson Sardelli, con quien Mansfield tuvo un affaire en 1963 mientras actuaba en un club de Atlanta. Según la revista Vanity Fair, Mansfield supo en ese momento que estaba en una encrucijada y eligió volver con Hargitay. “Sabía que Mickey me iba a amar para siempre y que iba a amar a esa criatura”, le dijo Mariska a esa revista. La actriz contó que se enteró de la verdad sobre su padre biológico a los 25 años.

Tras separarse de Hargitay en 1963, Mansfield se casó al año siguiente con el director Matt Cimber, con quien tuvo a su quinto hijo, Antonio. Se divorciaron en 1966. Después inició una relación con Sam Brody, su abogado en la disputa por la custodia de sus hijos con Cimber, descripta como tormentosa y con episodios de violencia. Brody moriría junto a ella en el accidente.

El funeral de Mansfield se realizó el 3 de julio de 1967 en Pen Argyl, Pensilvania. Fue enterrada en la misma parcela familiar que su madre en el cementerio Fairview. Aunque la familia pidió privacidad, cerca de mil personas se congregaron en el pequeño pueblo del valle del Lehigh para presenciar el sepelio, lo que generó, según los diarios de la época, un “ambiente de circo”.

Jayne Mansfield murió el 29 de junio de 1967 cuando el Buick Electra 1966 en el que viajaba chocó contra un semirremolque en la Ruta 90 de Louisiana

Mickey Hargitay dijo ese día: “Quisiera que el mundo entero la recordara como yo la recuerdo. Era una mujer extraordinaria y una gran madre. Lamento de verdad que nadie haya conocido a la verdadera Jayne”.

El accidente que le costó la vida tuvo una consecuencia directa en la seguridad vial. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos ordenó que todos los semirremolques incorporaran una barra de acero en la parte trasera para impedir que los autos se deslizaran por debajo. Esa barra lleva su nombre: la barra Mansfield.

En el auto viajaban la actriz, Sam Brody, Ronnie Harrison y tres hijos de Jayne Mansfield. Los niños que estaban en el asiento trasero sobrevivieron con heridas leves (@HBO)

Mariska Hargitay, que se convirtió en actriz y ganó fama por su papel de Olivia Benson en la serie Law & Order: Special Victims Unit, lleva en la cabeza una cicatriz del accidente. En 2025 estrenó en el Festival de Cannes el documental My Mom Jayne/Mi madre Jayne, con el que ganó el premio a Mejor Primer Documental en los Critics’ Choice Documentary Awards.

Jayne Mansfield murió hace 59 años. La bella mujer que había dejado una huella en Hollywood tenía tan solo 34 años.