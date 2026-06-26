Historias

38 días de cautiverio, el mar Egeo y un rehén desconocido: la leyenda del secuestro de Julio César por piratas

Sus captores fijaron su valor en 20 talentos de plata, aunque quien sería el hombre más poderoso de Roma les ordenó pedir 50. Una vez libre, armó una flota, los persiguió y cumplió cada una de las amenazas que les había lanzado en su encarcelamiento

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Hombre con armadura en barco de madera. Varios hombres con ropa oscura y rifles lo rodean. El barco navega entre islas rocosas bajo un cielo al atardecer.
El secuestro de Julio César por piratas cilicios en el mar Egeo terminó con una represalia tras 38 días de cautiverio y el pago de un rescate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie en el mar Egeo olvidó el día en que un joven romano convirtió su secuestro en una declaración de guerra. El episodio comenzó cuando los piratas cilicios capturaron a Julio César alrededor del año 75 a. C., sin sospechar que acababan de tomar como rehén a quien sería su peor enemigo. Con solo 25 años, César viajaba hacia Rodas cuando cayó en manos de los corsarios.

Durante 38 días soportó el encierro y la burla, pero al pagar su rescate no huyó ni se resignó: desde Mileto armó una flota improvisada, persiguió a los piratas y, tras capturarlos, recuperó el dinero y ordenó su crucifixión. Así cumplió, uno a uno, los juramentos que les había lanzado en cautiverio, según relata la revista National Geographic.

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Aquel episodio, lejos de tratarse solo de una anécdota, dejó una huella en la política romana y en la percepción de César entre sus contemporáneos. El relato del secuestro circuló en los años posteriores, y su forma de actuar quedó grabada como ejemplo de audacia y carácter. La fama de su respuesta rápida y violenta frente a la humillación influyó en su imagen pública y en la construcción posterior del mito de Julio César.

En el siglo I a. C., la piratería era un problema crónico para Roma en el Mediterráneo oriental. Los piratas cilicios actuaban con libertad por el Egeo y otras rutas marítimas, donde asaltaban barcos, saqueaban costas y capturaban viajeros para pedir rescates o venderlos como esclavos.

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Pintura histórica con Vercingetorix a caballo, Julio César sentado, soldados romanos, armas y una ciudad en llamas al fondo
Julio César fue capturado cerca de Farmakonisi, la antigua Pharmacusa, cuando viajaba hacia Rodas para estudiar oratoria

César cayó cerca de Farmakonisi, identificada en el texto como la antigua Pharmacusa, al suroeste de Mileto. Al parecer, viajaba a Rodas para estudiar oratoria, probablemente con Apolonio Molón, cuando fue apresado por hombres que no entendieron a quién tenían delante.

Los piratas, acostumbrados a tratar con nobles y comerciantes, no habían previsto la reacción de quien más tarde sería uno de los hombres más poderosos de Roma. El desconocimiento de la verdadera posición y potencial del joven contribuyó a que subestimaran las consecuencias de su acción.

Este detalle subraya cómo, en el contexto de la época, el Mediterráneo era un escenario imprevisible donde las jerarquías sociales podían quedar temporalmente invisibilizadas.

El rescate que exigieron los piratas

La exigencia inicial de los secuestradores fue de 20 talentos de plata, pero esa suma le pareció un agravio. Según la tradición transmitida por autores antiguos como el historiador griego Plutarco y recogida por National Geographic, César se echó a reír al oír la cifra y les dijo que pidieran al menos 50 talentos.

Busto de mármol blanco de un hombre calvo con arrugas en la frente y expresión seria, iluminado desde la izquierda sobre fondo negro
Durante el cautiverio, Julio César escribió poemas y discursos, participó en juegos y anunció que regresaría para capturar y crucificar a sus secuestradores

Durante el cautiverio, escribía poemas y discursos, hacía ejercicio, participaba en juegos y conversaba con sus captores, a quienes insultaba como ignorantes y bárbaros si no apreciaban sus textos.

También les exigía silencio cuando quería dormir. A la vez, repetía que, cuando quedara libre, regresaría para capturarlos y crucificarlos, una amenaza que los piratas tomaron como una amenaza.

La persecución y la represalia de César

Una vez reunido el rescate, César recuperó la libertad y reaccionó. Se dirigió a Mileto, reunió embarcaciones y hombres, salió tras los secuestradores, los capturó y recuperó el dinero.

Después llevó a los prisioneros ante la autoridad romana de la provincia de Asia. El episodio también evidenció las tensiones entre las autoridades locales y los intereses personales de los ciudadanos romanos prominentes.

Estatua de mármol de cuerpo entero de un hombre con corona de laurel, túnica, coraza, capa, sandalias, un bastón y un escudo, sobre fondo de pared de piedra
Tras recuperar la libertad, Julio César partió desde Mileto, reunió hombres y embarcaciones, capturó a los piratas y recuperó el dinero del rescate

El gobernador de Asia, al mostrar reticencia para castigar de inmediato a los piratas, reflejaba la corrupción y la falta de coordinación en la administración provincial romana, donde los funcionarios podían anteponer beneficios propios a la justicia.

El gobernador dudó o retrasó la decisión, al parecer tentado por la posibilidad de vender a los piratas como esclavos y obtener beneficio. César no quiso esperar más. Ordenó crucificarlos y ejecutó la represalia que ya les había anunciado en cautiverio, según detalló National Geographic.

El episodio suele leerse como una señal temprana de rasgos que luego marcarían su carrera. A los 25 años ya mostraba ambición, memoria de la ofensa, confianza y determinación para convertir una promesa en un acto de poder. Aspectos que marcaron su gobierno y su legado.

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