El único sobreviviente de la tragedia de Air India exige respuestas tras un año del accidente: “Vivo con profundas secuelas psicológicas”

Vishwash Kumar Ramesh, británico, afirma que no hay conclusiones definitivas sobre el siniestro ocurrido en Ahmedabad y pide transparencia a las autoridades

El 12 de junio de 2025, un avión de Air India se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad (India), provocando la muerte de 260 personas y dejando solo un superviviente: Vishwash Kumar Ramesh. El Boeing 787-8 Dreamliner, que debía volar hacia Londres, impactó contra una facultad de medicina. Entre las víctimas fatales, 241 eran ocupantes del avión —incluidos 169 ciudadanos indios y 52 británicos— y las otras 19 personas fallecidas se encontraban en tierra, dentro o cerca del edificio alcanzado por la aeronave. El siniestro dejó además 67 personas con heridas de gravedad.

Según informó el periódico británico The Guardian, la magnitud de la tragedia y el hecho de que Ramesh, de nacionalidad británica, fuera el único superviviente mantuvieron este caso en el centro de la atención pública. Ramesh, quien perdió a su hermano en el accidente, calificó su propia supervivencia como un “milagro”, aunque subrayó que, un año después, las consecuencias no se han limitado solo al momento del impacto.

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“Vivo con profundas secuelas psicológicas, la pérdida de mi hermano y las constantes preguntas sin respuesta sobre cómo y por qué ocurrió esto”, declaró a la agencia de noticias británica Press Association, en declaraciones recogidas y ampliadas por The Guardian.

Demanda de respuestas y situación económica

El ministro de aviación civil de la India había dicho el mes pasado que el documento estaría prácticamente listo para el aniversario, pero los afectados sostienen que persisten interrogantes sobre lo ocurrido tras el despegue (Photo by / AFP)

Ramesh reclamó “honestidad, transparencia y respuestas” a las autoridades y a la aerolínea. El proceso de investigación aún no arrojó conclusiones definitivas, lo que ha generado malestar entre los afectados. Según informó el periódico británico, el mes pasado el ministro de aviación civil de la India aseguró que el informe estaría prácticamente terminado para el aniversario del accidente.

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Además, 33 días después del siniestro, las autoridades publicaron un informe preliminar que señalaba que ambos interruptores de combustible del avión habían pasado a posición de “corte” justo después del despegue, interrumpiendo el suministro a los motores. No obstante, las causas detrás de este fallo siguen sin esclarecerse y los familiares de las víctimas insisten en la necesidad de una explicación completa.

El representante del único sobreviviente, Sanjiv Patel, explicó que el Ramesh recibió 21.500 libras esterlinas (USD 28.734,21) por parte de Air India para el sustento de su familia, conformada por su esposa y su hijo de cinco años. Sin embargo, la cifra resulta insuficiente frente a las dificultades económicas y psicológicas que enfrenta.

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Patel agregó que, debido al impacto del accidente, Ramesh no pudo reincorporarse al trabajo en condiciones normales y que su familia sobrevive con menos de 1.000 libras mensuales (USD 1.336,55). Además, el representante señaló la ausencia de contacto o apoyo personalizado por parte del gobierno británico hacia las víctimas y sus allegados.

Acciones legales y el pedido de claridad

La compañía afirmó que trabaja para ofrecer asistencia a Vishwash Kumar Ramesh y a su entorno, pero admitió que las conversaciones continúan sin resolverse por completo - REUTERS/Adnan Abidi/File Photo

En paralelo a la espera de los resultados oficiales, el sobreviviente de la tragedia, inició acciones legales por la vía civil. De acuerdo con el bufete Hudgell Solicitors, que representa a varias familias, existen demandas civiles en evaluación contra diferentes responsables potenciales. El abogado británico Paul McClorry y portavoz del despacho, indicó que esperan los resultados de las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el accidente y determinar si pudo haberse evitado.

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Por su parte, Air India confirmó a The Guardian que mantiene contacto con Ramesh y que el Grupo Tata participa de las negociaciones. La aerolínea aseguró estar trabajando para ofrecer el apoyo necesario al superviviente y su entorno, aunque las conversaciones con la familia continúan sin resolverse por completo.

A pesar de la magnitud del desastre y del número de víctimas británicas e indias, las familias denuncian una falta de comunicación directa tanto por parte de la aerolínea como del gobierno del Reino Unido.

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La principal demanda de Ramesh y de los familiares de las víctimas se centra en obtener transparencia y respuestas oficiales sobre las causas del accidente. Según expresó el propio superviviente, “más que nada, la gente necesita honestidad, transparencia y respuestas. Nada cambiará lo sucedido, pero las familias merecen claridad”.