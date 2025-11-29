Los siete accidentes aéreos que cambiaron la historia de la aviación mundial

Siete accidentes aéreos marcaron un antes y un después en la historia de la aviación mundial y la seguridad aérea (EFE)

La aviación comercial se ha consolidado como el medio de transporte más seguro y eficiente a nivel mundial, permitiendo que millones de personas crucen continentes en cuestión de horas. Esta preferencia global se explica por la rapidez y la fiabilidad que ofrecen los vuelos, factores que han transformado la movilidad y la conectividad entre ciudades distantes.

Sin embargo, la historia de la aviación también está marcada por tragedias que han dejado una huella profunda en la industria y en la memoria colectiva. A pesar de los altos estándares de seguridad aérea, los accidentes aéreos han sido detonantes de cambios fundamentales en los protocolos y regulaciones del sector.

Errores humanos, fallos técnicos, condiciones meteorológicas adversas y problemas de comunicación han estado detrás de los peores desastres, cada uno de los cuales ha impulsado mejoras sustanciales en la seguridad. A continuación, se repasan siete de los accidentes más graves que han cambiado para siempre la historia de la aviación.

7 accidentes aéreos marcaron un antes y un después en la historia de la aviación (AP)

¿Cuáles son los peores 7 accidentes en la historia de la aviación?

Detrás de cada gran accidente aéreo hay historias de decisiones críticas, vidas cambiadas y lecciones que han transformado la industria. Estos episodios, aunque excepcionales, evidencian la complejidad y los riesgos inherentes a la operación de aeronaves, incluso en un entorno donde la seguridad es la máxima prioridad.

1- Los vuelos 1736 de Pan Am y 4805 de KLM (España, 1977)

El 27 de marzo de 1977, el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, fue escenario del accidente más letal de la aviación. Dos aviones, el vuelo 1736 de Pan Am y el vuelo 4805 de KLM, se preparaban para despegar tras haber sido desviados por una amenaza de bomba en Gran Canaria. Una densa niebla, la ausencia de radar terrestre y una confusión en las comunicaciones provocaron que el avión de KLM, comandado por Jacob van Zanten, iniciara el despegue mientras el de Pan Am aún rodaba por la pista.

El capitán de la aerolínea estadounidense advirtió la inminente colisión con un grito desesperado: “¡Ahí está, mírenlo! ¡Maldita sea, ahí viene!”, mientras su primer oficial instaba a la evacuación. El impacto resultó devastador: 583 personas murieron, incluyendo a todos los ocupantes del avión de KLM. Entre los supervivientes del vuelo de Pan Am, Joani Feathers describió la explosión como "una bomba atómica“ en declaraciones con Daytona Beach News-Journal. Este accidente, considerado evitable, evidenció la necesidad de mejorar la comunicación y la tecnología de control en tierra.

El accidente de Tenerife en 1977, con 583 víctimas, fue el más mortal de la historia (National Geographic, recreación del accidente)

2- Vuelo 123 de Japan Air Lines (Japón, 1985)

El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Japan Air Lines sufrió el accidente más mortífero en el que participó un solo avión. La aeronave, que despegó desde Tokio, tenía como destino Osaka, transportando a numerosos pasajeros que regresaban para el festival de Obon. Poco después del despegue, una descompresión explosiva causada por una reparación defectuosa del mamparo trasero provocó la pérdida de control.

El piloto, Masami Takahama, logró mantener el avión en el aire durante 45 minutos antes de que se estrellara contra el monte Takamagahara. El difícil acceso al lugar retrasó las labores de rescate 14 horas, y solo cuatro personas sobrevivieron de las 524 a bordo. La azafata fuera de servicio Yumi Ochiai relató a Los Angeles Times: “Asientos, almohadones y otros objetos a mi alrededor volaron por los aires. Los asientos cayeron sobre mí y no podía moverme. Me dolía tanto el estómago que sentía que se me iba a romper en pedazos”. Este siniestro subrayó la importancia de las inspecciones rigurosas y las reparaciones certificadas en las aeronaves.

El vuelo 123 de Japan Air Lines en 1985 dejó 520 muertos tras una falla mecánica en el avión (REUTERS/Masaharu Hatano)

3- Los vuelos 763 de Saudi Arabian y 1907 de Kazakhstan Airlines (India, 1996)

El 12 de noviembre de 1996, una colisión entre ambos vuelos, cerca de la aldea de Charkhi Dadri, en India, se convirtió en la tragedia más grave causada por el choque de dos aviones en el aire. El avión saudí acababa de despegar de Nueva Delhi, mientras el kazajo se aproximaba para aterrizar. Una mala interpretación de las instrucciones del control de tráfico aéreo llevó al piloto kazajo a descender a una altitud incorrecta, lo que provocó un impacto a más de 480 kilómetros por hora.

Ambos aviones se precipitaron a tierra y, aunque algunos lugareños hallaron supervivientes entre los restos, todos fallecieron antes de la llegada de los equipos de rescate. En total, murieron 349 personas: 312 en el vuelo saudí y 37 en el kazajo. La investigación concluyó que el error del piloto fue el factor determinante, lo que impulsó la implementación de sistemas de alerta de proximidad en cabina.

En el accidente de Charkhi Dadri, dos aeronaves colisionaron en el aire y produjeron uno de los peores siniestros en la historia de la aviación

4- Vuelo 981 de Turkish Airlines (Francia, 1974)

El 3 de marzo de 1974, el vuelo operado por Turkish Airlines se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de París-Orly. A bordo viajaban 346 personas, quienes perdieron la vida tras la explosión de la puerta trasera de carga, que provocó una descompresión explosiva y la pérdida de control de la aeronave.

En diálogo con New York Times, un controlador de Le Bourget observó: “Noté que su ángulo de vuelo no era normal”. Inicialmente, se sospechó de un atentado, pero la investigación reveló que la causa fue un fallo estructural en la puerta de carga. Este accidente llevó a rediseñar los sistemas de cierre de puertas en los aviones comerciales.

Una falla mecánica ocasionó la muerte de 346 personas en Francia (AP)

5- Vuelo 191 de American Airlines (Estados Unidos, 1979)

El 25 de mayo de 1979, el vuelo 191 de la aerolínea estadounidense sufrió el accidente aéreo más impactante en la historia de Estados Unidos. Poco después de despegar del aeropuerto O’Hare de Chicago, la aeronave perdió el motor y el pilón del ala izquierda, lo que provocó que se precipitara y se estrellara en las inmediaciones del aeropuerto de Ravenswood. La explosión generó una bola de fuego tan intensa que los bomberos no pudieron acercarse durante casi una hora.

Murieron 273 personas, incluidas dos en tierra. El agente de policía, Dan Cirignani, describió la escena ante Chicago Tribune: “Parecía carbón negro. La masacre fue una de las cosas más horribles que jamás hayas visto”. La investigación determinó que el accidente fue consecuencia de procedimientos inadecuados de mantenimiento por parte de la aerolínea.

273 personas murieron a minutos del despegue del aeropuerto de O´Hare de Chicago (Wikipedia)

6- Vuelo 587 de American Airlines (Estados Unidos, 2001)

En un panorama de terror y miedo provocado por el atentado a las Torres Gemelas, un accidente el 12 de noviembre de 2001 sembró nuevamente el terror en la ciudad de Nueva York. El avión, que había despegado del aeropuerto John F. Kennedy con destino a República Dominicana, cayó sobre el barrio de Belle Harbor, en Queens, causando la muerte de 260 personas y cinco en tierra.

En un principio pensaron que Estados Unidos estaba nuevamente bajo ataque, pero la investigación reveló que el primer oficial, Sten Molin, reaccionó de forma excesiva ante la turbulencia de estela de otro avión, aplicando fuerzas indebidas al timón y provocando la ruptura del estabilizador vertical. Entre las víctimas se encontraba Hilda Yolanda Mayol, quien había sobrevivido al 11-S y viajaba con su familia para recuperarse del trauma.

Apenas unas semanas después del 11S, otro avión se estrelló en Nueva York (AP)

7- Vuelo 171 de Air India (India, 2025)

Se trata del siniestro aéreo más reciente. El 12 de junio de 2025, el servicio operado por Air India que se dirigía a Londres, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad. A bordo viajaban 241 personas, y el siniestro también causó la muerte de 19 personas en tierra al impactar contra una institución educativa. Solo un pasajero, Vishwash Kumar Ramesh, sobrevivió, mientras que su hermano falleció en el accidente.

El siniestro del vuelo 171 de Air India en 2025, con 260 víctimas, se debió a la interrupción del suministro de combustible a los motores (Fuerza de Seguridad Industrial Central / REUTERS)

Ramesh expresó: “Lo perdí todo: mi felicidad. Dios me dio la vida, pero me quitó toda mi felicidad y la de mi familia”. Las investigaciones determinaron que los interruptores de control de combustible pasaron de “funcionamiento” a “corte”, interrumpiendo el suministro a los motores. Las grabaciones de cabina muestran que los pilotos detectaron el problema, pero no lograron evitar la tragedia.

Estos episodios, aunque excepcionales en la vasta historia de la aviación, han impulsado avances decisivos en la seguridad aérea y recuerdan que, pese a la magnitud de estas tragedias, volar sigue siendo la forma más confiable de viajar largas distancias.