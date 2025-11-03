El único sobreviviente del accidente de Air India sufre estrés y no quiere hablar ni con su esposa e hijos: “Quiero estar sólo en mi casa”

El único superviviente del accidente de Air India afirma que ser la única víctima viva es "muy doloroso".

El único superviviente del accidente de Air India de junio dijo en una entrevista con la BBC el domingo que todavía no podía creer que fuera la única víctima viva de la tragedia aérea.

Viswashkumar Ramesh, el único superviviente de las 242 personas a bordo del avión que se estrelló en Ahmedabad, añadió que ahora no habla con nadie y que lo perdió todo en el catastrófico accidente, incluido su hermano Ajay.

“No me gusta hablar con nadie, simplemente me siento solo en mi habitación, sin hablar, igual que mi esposa, mi hijo, no hablo con nadie. Simplemente me gusta estar solo en mi casa”, comentó.

Ramesh estaba sentado cerca de una salida de emergencia del vuelo con destino a Londres el 12 de junio cuando se estrelló en el peor desastre aéreo del mundo en una década.

Esta fotografía proporcionada por el Ministerio del Interior de la India muestra al ministro de la dependencia, Amit Shah, con el sobreviviente del choque del avión de Air India, Viswashkumar Ramesh, de 40 años de edad, en el hospital de Ahmedabad, India. (Ministerio del Interior de la India vía AP)

El único pasajero desafió probabilidades casi imposibles y salió ileso del accidente.

“Todo sucedió ante mis ojos. No sé cómo sobreviví. Por un momento pensé que también iba a morir. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo e intenté desabrocharme el cinturón y escapar por donde pudiera. Fue ante mis ojos que la azafata y otras personas murieron“, dijo.

Ramesh asistió al funeral de su hermano el 18 de junio y cargó su ataúd.

Un informe preliminar de la investigación realizada por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) indicó que el suministro de combustible a los motores del avión se cortó momentos antes del impacto.

Un hombre se prepara para retirar los restos del avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air India (BA.N), que se estrelló durante el despegue en el aeropuerto de Ahmedabad, India, el 14 de junio de 2025. REUTERS/Amit Dave/Foto de archivo

No ofreció ninguna otra conclusión firme ni atribuyó culpas por el desastre.

El mes pasado se supo que el padre de uno de los pilotos había pedido al Tribunal Supremo de la India una investigación independiente, argumentando que la investigación oficial estaba culpando injustamente a la tripulación.

En las entrevistas, Ramesh se mostró reacio a hablar del accidente , diciendo que todavía era “muy doloroso”.

“Tengo flashbacks todo el tiempo. Simplemente me mantengo despierto, duermo tal vez tres o cuatro horas”, dijo a PA.

El padre de Sumeet Sabharwal, piloto fallecido en un accidente aéreo cuando un Boeing 787-8 Dreamliner de Air India se estrelló durante el despegue, reza junto al cuerpo de su hijo en Bombay, India, el 17 de junio de 2025. REUTERS/Hemanshi Kamani

Ramesh declaró a la BBC que sufre dolores en la pierna, el hombro, la rodilla y la espalda, y que no ha podido trabajar ni conducir desde la tragedia.

“Cuando camino, no camino correctamente, despacio, muy despacio, mi esposa me ayuda”, añadió.

Sus asesores informaron a la emisora ​​británica que le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático (TEPT) mientras recibía tratamiento en un hospital de la India, pero que no ha recibido ningún tratamiento médico desde su regreso al Reino Unido.

(con información de Reuters y AFP)