El impactante hallazgo de “El hombre de Grauballe”: la momia de 2.400 años que reveló rituales violentos de la Edad de Hierro

El Hombre de Grauballe fue hallado el 26 de abril de 1952 (moesgaardmuseum.dk)

Una vitrina del Museo Moesgaard, en Dinamarca, exhibe el cuerpo de un hombre que parece eternamente dormido. Está conservado por la química natural de una turba, que le dio un tono marrón oscuro y una textura similar al cuero vacuno. Sin información que lo explique, resultaría difícil creer que tiene más de dos mil años. El Hombre de Grauballe tiene definidos sus rasgos faciales, las uñas de sus manos y el pelo, hoy rojizo por efecto del ambiente. Por la posición de sus extremidades, parece estar descansando, pero de cerca se revela la violencia de su muerte: un corte profundo que atraviesa su garganta de lado a lado.

Su hallazgo fue el 26 de abril de 1952, en una ciénaga cercana a la pequeña aldea de Grauballe, en la región de la península de Jutlandia. Fue el trabajador Tage Busk Sørensen quien lo descubrió mientras extraía turba: golpeó con su pala algo que primero confundió con una raíz. Era una cabeza humana. El cuerpo estaba desnudo, con la piel oscurecida y el pelo colorado. Por su estado de conservación llegó a pensar en un primer momento que podía tratarse de una desaparición reciente.

Comunicó el descubrimiento a especialistas locales, que luego lo derivado al equipo del arqueólogo Peter Glob, del museo de Aarhus. Los primeros estudios descartaron una muerte contemporánea: pertenecía a otro período histórico.

Las investigaciones posteriores confirmaron que el hombre vivió hacia el 390 a.C., en plena Edad de Hierro. El análisis de los restos en su estómago mostró que su última comida fue una papilla de cereales, sin restos de carne, ingerida poco antes de morir. Las lesiones en el cuerpo —en especial el corte en la garganta— confirmaron una muerte violenta. La interpretación más extendida entre especialistas es que se trató de un sacrificio.

Tareas de excavación en la turbera de Nebelgaard, Dinamarca, en 1952, durante el hallazgo del Grauballe Man. El registro y la documentación de este cuerpo de la Edad de Hierro aportaron datos clave a la arqueología europea (moesgaardmuseum.dk)

Del pantano al laboratorio

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Museo de Prehistoria de Aarhus en su propio bloque de turba para evitar que el contacto con el aire iniciara un proceso de descomposición rápida. Al conocerse la noticia, la expectativa pública hizo que miles de personas hicieran fila para observar aquel rostro que parecía dormir después de dos mil años. Sin embargo, el primer desafío para los científicos no fue la exhibición, sino determinar si estaban ante una víctima reciente de un crimen local o un vestigio de la antigüedad.

Los primeros análisis realizados en la Universidad de Aarhus permitieron reconstruir el perfil biológico del rebautizado “Hombre de Grauballe”. Mediante unos estudios de rayos X, los investigadores determinaron que tenía alrededor de 30 años al morir. Presentaba signos de una artritis incipiente en la columna y cierta descalcificación, aunque su dentadura estaba completa y con un desgaste acorde a la alimentación de la época. Los datos demostraron que no padecía enfermedades graves antes de su muerte.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la conservación de sus huellas dactilares. Las condiciones químicas del pantano preservaron las crestas de sus dedos con tanta nitidez que pudieron tomárselas como en un análisis forense moderno. Este nivel de detalle, junto con la integridad de uñas, piel y cabello, convirtió al caso en una referencia para el estudio de poblaciones antiguas del norte de Europa.

El nivel de preservación del Hombre de Grauballe es tal que, 2.400 años después, sus rasgos faciales y su expresión se mantienen prácticamente intactos, permitiendo un encuentro cara a cara con la Edad del Hierro (moesgaardmuseum.dk)

El cuerpo también presentaba otras lesiones además del corte en la garganta. Identificaron fracturas en el cráneo y en la tibia. Aunque en un primer momento esas lesiones fueron interpretadas como signos de violencia previa a la muerte, los análisis posteriores indicaron que pudieron haberse producido por la presión acumulada de la turba durante siglos o incluso durante el proceso de hallazgo.

El análisis químico del pelo aportó más precisión a las pruebas. Aunque hoy luce rojizo, su color original habría sido más oscuro. La tonalidad que se ve es resultado de un proceso natural de “curtido” provocado por la acidez del entorno, el mismo que permitió la conservación de los tejidos blandos.

La autopsia del contenido digestivo permitió reconstruir su última comida: una papilla compuesta por múltiples semillas y cereales, sin restos de carne ni vegetales frescos. Este dato sitúa su muerte hacia el final del invierno o comienzos de la primavera, un período asociado a escasez de alimentos. También detectaron restos de cornezuelo, un hongo del centeno que puede tener efectos tóxicos o alucinógenos, aunque su impacto no fue concluyente.

La posición del cuerpo al ser hallado. Con una estatura de 1,70 metros y unos 34 años de edad, el hombre se encontraba en buen estado de salud general al momento de su ejecución alrededor del año 390 a. C. (moesgaardmuseum.dk)

El entorno del hallazgo explica el nivel de conservación. Las turberas de Jutlandia actúan como un sistema natural de preservación: el musgo esfagno libera compuestos que inhiben la actividad bacteriana en un ambiente sin oxígeno. Este proceso, además de mantener la piel con una textura similar al cuero, permitió conservar órganos internos, facilitando los análisis que se practicaron en la universidad sobre su cuerpo.

En ese contexto, el profesor Peter Glob, una autoridad en arqueología danesa, fue el encargado de confirmar que el Hombre de Grauballe pertenecía a la Edad del Hierro y la investigación concluyó que su muerte se interpreta dentro de prácticas rituales.

El cuerpo en su vitrina actual en el Museo Moesgaard (Dinamarca). Conservado mediante un proceso de curtido controlado tras su extracción, hoy es considerado el cuerpo de turbera mejor preservado del mundo (moesgaardmuseum.dk)

El sacrificio ritual

Para las sociedades de alrededor del año 390 a. C., las ciénagas representaban espacios con un fuerte significado simbólico, asociados a lo sagrado. Depositar un cuerpo allí, luego de sacrificarlo (o una muerte violenta), indica un acto que excede lo individual y se inscribe en un sistema de creencias más amplio.

El lugar donde fue hallado el cuerpo no era un depósito accidental, sino un ecosistema con propiedades químicas que los pueblos del norte de Europa probablemente percibían como especiales. Las turberas de la Edad del Hierro cubrían una parte significativa del paisaje regional y funcionaban como “umbrales” de transición: no eran tierra firme ni agua profunda.

En ese medio saturado de musgo esfagno y con ausencia de oxígeno, la descomposición se detiene, permitiendo una preservación excepcional que pudo haber sido interpretada como un tipo de conservación “natural” o incluso ritual.

La química de la turbera preservó la piel y las uñas de tal forma que los científicos lograron obtener sus huellas dactilares, un hito sin precedentes para la arqueología de 1952 (moesgaardmuseum.dk)

La evidencia más sólida del posible carácter ritual de la muerte del Hombre de Grauballe fue lo que hallaron en su estómago: semillas de 70 especies de plantas diferentes, granos y fragmentos de hueso de cerdo, junto con una cucharada de gravilla de cuarzo. Lo llamativo es que había plantas de distintos momentos del ciclo agrícola, desde cultivos de primavera hasta granos de cosecha tardía. Esta combinación sugiere un consumo simbólico asociado a la totalidad del año productivo, lo que refuerza la hipótesis de una ofrenda vinculada a la diosa de la fertilidad.

La identidad del individuo cuyo cuerpo fue depositado desnudo en la turbera poco después de la muerte y sin señales de enterramiento formal, permanece desconocida.