Chernobyl, 40 años después: cómo una cadena de errores, decisiones y ocultamiento provocó la peor catástrofe nuclear de la historia

Vista aérea de la desolada ciudad de Prípiat, Ucrania (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, en un rincón industrial del entonces corazón de la Unión Soviética, una explosión partió la noche en dos. No fue un estruendo cualquiera: fue el sonido del núcleo de un reactor nuclear quedando al descubierto, del grafito ardiendo al aire libre, del átomo liberado sin control. En cuestión de segundos, lo invisible —la radiación— comenzó a viajar por el cielo europeo. Nadie lo sabía aún, pero el mundo acababa de entrar en la peor catástrofe nuclear de la historia.

Ese instante, que duró apenas unos segundos, fue el resultado de años de decisiones acumuladas, de advertencias ignoradas y de un sistema que privilegiaba la apariencia de control por sobre la seguridad real. Lo que ocurrió en Chernobyl no fue un accidente repentino en el sentido estricto: fue el desenlace de una serie de condiciones que, combinadas, hacían que el desastre fuera posible mucho antes de que alguien presionara el último botón.

El 26 de abril de 1986, la explosión en la central nuclear de Chernobyl no solo desató el peor desastre tecnológico del siglo XX, sino que también congeló en el tiempo a la ciudad de Pripyat. Explora la historia de la evacuación y el abandono de una ciudad que nunca volvió a ser habitada.

El escenario: una ciudad modelo junto a un gigante energético

La central nuclear de Chernobyl —oficialmente “Vladimir Ilich Lenin”— estaba ubicada en el norte de la actual Ucrania, a unos 120 kilómetros de Kiev. A apenas tres kilómetros se levantaba Prípiat, una ciudad planificada, moderna, símbolo del progreso soviético.

Fundada en 1970, Prípiat era un experimento urbano exitoso: edificios nuevos, escuelas, hospitales, centros culturales y hasta un parque de diversiones que iba a inaugurarse el 1 de mayo de 1986. Vivían allí cerca de 48.000 personas, en su mayoría trabajadores de la planta y sus familias. La región en su conjunto albergaba a cientos de miles de personas. En torno a la central se desarrollaba una intensa actividad industrial y agrícola. Era, en apariencia, un lugar seguro, moderno y en expansión.

La vida cotidiana transcurría con normalidad. Había cines, bibliotecas, gimnasios, cafés. Los jóvenes estudiaban carreras técnicas vinculadas a la energía nuclear, consideradas prestigiosas dentro del sistema soviético. La central no solo proveía empleo: representaba estabilidad, progreso y futuro.

En ese contexto, la confianza en la tecnología era casi absoluta. La energía nuclear era vista como una conquista científica, un símbolo de poder y desarrollo. Nadie en Prípiat imaginaba que esa misma tecnología, presentada como garantía de bienestar, podía transformarse en una amenaza invisible e incontrolable.

Imagen de archivo de la nueva cubierta sobre los restos del reactor nuclear de la Unidad 4, durante la ceremonia de conmemoración de uno de los aniversarios de la explosión de este reactor nuclear en la planta de Chernobyl, el 26 de abril del 2018. EFE/Stepan Franko

La noche del experimento

Lo que desencadenó la tragedia fue un ensayo. Un procedimiento técnico que, en teoría, buscaba mejorar la seguridad del reactor. El objetivo era comprobar si, en caso de un corte eléctrico, las turbinas podían seguir generando suficiente energía residual para alimentar los sistemas de refrigeración hasta que entraran en funcionamiento los generadores de emergencia. Pero la prueba se realizó en condiciones completamente inadecuadas.

Para ejecutarla, los operadores redujeron la potencia del reactor número 4 a niveles peligrosamente bajos. En ese punto, el diseño del reactor RBMK —caracterizado por una alta inestabilidad a baja potencia— se convirtió en una trampa mortal. A partir de allí, una cadena de decisiones erróneas agravó la situación: se desactivaron sistemas de seguridad clave; se retiraron demasiadas barras de control; se operó el reactor fuera de los límites permitidos. El resultado fue un aumento súbito e incontrolable de potencia.

Además, el equipo que llevaba adelante la prueba no estaba completamente preparado para manejar una situación de esa complejidad. Hubo cambios de turno, falta de comunicación y presiones para completar el ensayo que habían sido pospuestos previamente. Todo esto contribuyó a un contexto en el que las decisiones se tomaron bajo tensión y sin una evaluación adecuada del riesgo.

Esta fotografía, tomada el miércoles 5 de abril de 2017, muestra una plaza central en la ciudad desierta de Prípiat, a unos 3 kilómetros de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Dos explosiones consecutivas destruyeron el reactor. La primera, de vapor; la segunda, probablemente causada por hidrógeno. La tapa del reactor —una estructura de más de mil toneladas— fue expulsada. El núcleo quedó expuesto. El grafito, altamente inflamable, empezó a arder al contacto con el aire. Y con ese incendio, la radiación comenzó a escapar sin control. La nube radiactiva se elevó y se dispersó por gran parte de Europa. Se estima que el material liberado fue cientos de veces superior al de la bomba atómica de Hiroshima.

En las horas siguientes, fragmentos del reactor quedaron esparcidos por la zona. Algunos de ellos emitían niveles de radiación tan altos que podían ser mortales en cuestión de minutos. Sin embargo, en ese momento, muchos de los presentes no comprendían la magnitud del peligro.

El silencio soviético y los primeros muertos

En las primeras horas, las autoridades soviéticas minimizaron lo ocurrido. En Prípiat, la vida continuó casi con normalidad durante más de un día. Niños jugaron en parques. Adultos caminaron por las calles. Nadie fue informado del peligro invisible. La evacuación comenzó recién 36 horas después del accidente. Más de 116.000 personas fueron desplazadas en los primeros días.

En esta fotografía tomada el miércoles 5 de abril de 2017, se ven pequeños árboles creciendo en un balcón de la desierta ciudad de Pripyat, a unos 3 kilómetros de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania. Pripyat, que alguna vez albergó a unas 50.000 personas cuyas vidas estaban ligadas a la central (AP Photo/Efrem Lukatsky)

El anuncio oficial llegó tarde y de manera incompleta. Incluso en otras regiones de Europa, los primeros indicios del desastre no provinieron de la Unión Soviética, sino de estaciones de monitoreo en países como Suecia, donde se detectaron niveles anómalos de radiación.

El impacto inmediato fue devastador para quienes estaban en la planta. Dos trabajadores murieron esa misma noche. En las semanas siguientes, al menos 28 bomberos y operarios fallecieron por síndrome de radiación aguda. En total, la ONU reconoce alrededor de 30 muertes directas iniciales. Muchos de los bomberos que acudieron al lugar lo hicieron sin saber que estaban enfrentando un incendio nuclear. Sin trajes adecuados ni información precisa, combatieron las llamas durante horas, expuestos a dosis letales de radiación.

Cronología, el impacto humano y el alcance geográfico del desastre nuclear de Chernobyl (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero alcance humano de Chernobyl se mide en décadas. La radiación afectó a millones de personas. La lluvia radiactiva contaminó suelos, agua y alimentos en Ucrania, Bielorrusia, Rusia y gran parte de Europa. Las consecuencias incluyen: miles de casos de cáncer de tiroides, especialmente en niños; aumento de enfermedades oncológicas; trastornos psicológicos y sociales. Se estima que más de seis mil niños desarrollaron cáncer de tiroides por la exposición. Las cifras de muertes a largo plazo son motivo de debate: organismos internacionales hablan de miles. Algunas ONG elevan la cifra a más de 100.000 fallecidos. Otros estudios sostienen que cientos de miles de personas pudieron haber muerto por enfermedades vinculadas a la radiación.

Más allá de la precisión de las cifras, el impacto social fue profundo. Comunidades enteras fueron desplazadas, perdiendo sus hogares, sus trabajos y su identidad. El trauma psicológico afectó a generaciones, muchas de las cuales crecieron bajo el estigma de haber sido “contaminadas”.

Los “liquidadores”: héroes sin protección

Tras la explosión, la Unión Soviética movilizó a más de 600.000 personas para contener el desastre: bomberos, soldados, ingenieros, mineros. Se los conoció como “liquidadores”. Muchos trabajaron sin equipos adecuados, expuestos a niveles extremos de radiación. Construyeron un sarcófago de hormigón sobre el reactor destruido para contener la contaminación. Miles murieron en los años posteriores.

Cunas y juguetes abandonados y deteriorados se encuentran entre los escombros de una habitación en la zona de exclusión de Chernobyl, testimonio silencioso del desastre nuclear. (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

Entre las tareas más peligrosas estuvo la remoción de escombros altamente radiactivos del techo del reactor. En algunos casos, los robots enviados fallaron debido a la radiación, por lo que los propios trabajadores debieron realizar esas tareas manualmente, con exposiciones de apenas segundos que podían significar una dosis significativa.

La zona de exclusión fue un territorio detenido en el tiempo. Se estableció un área de treinta kilómetros alrededor de la central. Hoy, cuatro décadas después, sigue siendo en gran parte inhabitable. Prípiat es una ciudad fantasma con escuelas abandonadas y hospitales vacíos. La radiación permanece. Algunas estimaciones indican que ciertos sectores no serán habitables por hasta veinte mil años. Con el tiempo, sin presencia humana sostenida, la fauna comenzó a expandirse en la zona. Lobos, alces y otras especies volvieron, generando un fenómeno paradójico: un ecosistema activo en un territorio profundamente contaminado.

Las causas profundas: un sistema que falló

El accidente no fue solo técnico. Fue el resultado de múltiples factores:

Diseño defectuoso del reactor RBMK

Inestable a baja potencia

Falta de estructuras de contención adecuadas

Errores humanos

Operación fuera de protocolo

Desactivación de sistemas de seguridad

Cultura organizacional soviética

Presión por cumplir objetivos

Falta de transparencia

Encubrimiento inicial del accidente

En palabras de los informes posteriores, fue una combinación de “impericia, fallas de diseño y negligencia”. Tras el desastre, se llevaron a cabo procesos judiciales en la Unión Soviética. Varios responsables de la planta fueron juzgados y condenados, entre ellos: el director de la central, el ingeniero jefe y supervisores del turno nocturno. Las condenas incluyeron penas de prisión por negligencia y violación de normas de seguridad. Sin embargo, muchos analistas sostienen que las responsabilidades estructurales del sistema nunca fueron plenamente asumidas.

La ciudad abandonada de Prypiat, cerca de la central nuclear de Chernóbil, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, 22 de abril de 2026 ( REUTERS/Gleb Garanich)

El impacto global fue tremendo. Chernobyl cambió el mundo. Transformó la percepción de la energía nuclear. Impulsó nuevas regulaciones internacionales. Expuso las debilidades del sistema soviético. También contribuyó, según algunos historiadores, al debilitamiento de la Unión Soviética en sus últimos años. Además, marcó un antes y un después en la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear. A partir de entonces, se establecieron protocolos más estrictos, sistemas de alerta temprana y mecanismos de intercambio de información entre países.

Chernobyl hoy: entre la memoria y el peligro

Hoy, el reactor 4 está cubierto por una gigantesca estructura de acero diseñada para contener la radiación. Sin embargo, el peligro no ha desaparecido. La zona sigue siendo un recordatorio vivo de lo ocurrido. Incluso en tiempos recientes, conflictos militares han vuelto a poner a Chernobyl en el centro de la preocupación internacional. El sitio se ha transformado también en un destino de turismo controlado, donde visitantes recorren las ruinas de Prípiat bajo estrictas medidas de seguridad. Esta nueva dimensión plantea interrogantes éticos sobre la memoria, el riesgo y la forma en que las sociedades procesan las tragedias.

Cuarenta años después, Chernobyl no es solo un lugar. Es una advertencia. Porque la tragedia no terminó aquella madrugada. Sigue en el aire que aún no puede respirarse sin riesgo. En los cuerpos de quienes enfermaron décadas después. En los mapas que marcan zonas prohibidas. Y sobre todo, en una certeza incómoda: el desastre no ocurrió porque la tecnología fallara. Ocurrió porque el ser humano creyó que podía controlarlo todo. Y esa ilusión —como el reactor 4— también explotó.

Pero hay algo más que persiste, incluso por encima de la radiación: la memoria. Chernobyl sigue siendo estudiado, analizado y recordado no solo como un accidente, sino como una lección. Una advertencia sobre los límites del control humano, sobre los riesgos de la opacidad y sobre las consecuencias de subestimar aquello que no se ve.

En ese sentido, la verdadera dimensión no se mide solo en víctimas o en territorio contaminado, sino en la marca que dejó en la conciencia global. Una marca que, cuatro décadas después, sigue obligando al mundo a hacerse la misma pregunta: cuánto estamos dispuestos a arriesgar en nombre del progreso.

Voces desde el desastre: testimonios que aún resuenan

A lo largo de los años, sobrevivientes, bomberos, médicos y evacuados han reconstruido con sus relatos lo que los informes técnicos no alcanzan a mostrar: la dimensión humana del desastre. Lyudmila Ignatenko, esposa de uno de los bomberos que acudieron esa madrugada, recordó en distintas entrevistas el momento en que su marido regresó del incendio: “No sabíamos que era radiación. Pensamos que era un incendio común. Él volvió con la cara hinchada, los labios quemados. Le dije que fuera al hospital. Nunca volvió a casa”. Su esposo, Vasily Ignatenko, fue uno de los primeros en llegar al reactor. Sin protección adecuada, combatió las llamas durante horas. Murió semanas después por síndrome de radiación aguda.

Valentyna Ananenko, esposa de Oleksii Ananenko, héroe por su papel en una misión en 1986 bajo el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbyl, visita el Complejo Memorial de los Héroes de Chernobyl el 20 de abril de 2026 ( REUTERS/Alina Smutko)

Un ex operador de la planta, Aleksandr Yuvchenko, sobreviviente de la explosión, describió la escena inicial: “Había fragmentos de grafito por todas partes. Brillaban. Algunos los levantaban sin saber lo que eran. Nadie entendía que eso podía matarnos”. Desde Prípiat, los recuerdos de la evacuación también persisten. Una ex residente, que tenía entonces 10 años, relató: “Nos dijeron que nos íbamos por tres días. Dejamos todo: juguetes, fotos, ropa. Nunca volvimos. Nuestra vida quedó ahí”.

Los médicos que atendieron a los primeros afectados en Moscú también dieron cuenta de la gravedad: “Los pacientes parecían quemados desde adentro. La piel se desprendía, el sistema inmunológico colapsaba. Era algo que no habíamos visto nunca”. Entre los llamados “liquidadores”, muchos recuerdan el trabajo como una misión imposible. Un ingeniero movilizado para retirar escombros del techo del reactor contó años después: “Nos daban 90 segundos. Subíamos, corríamos, tirábamos los restos y bajábamos. Sabíamos que cada segundo contaba. Pero también que alguien tenía que hacerlo”.

La historia que sigue escribiéndose

Chernobyl continúa siendo objeto de estudio en universidades, organismos internacionales y centros de investigación. Cada nuevo análisis aporta matices, revisa cifras y profundiza en las consecuencias. La zona de exclusión, aunque aún contaminada, se ha convertido en un laboratorio a cielo abierto donde científicos estudian los efectos de la radiación en ecosistemas y especies. Algunos hallazgos han sido inesperados: ciertos animales han desarrollado mecanismos de adaptación, mientras que otros muestran daños genéticos persistentes.

En paralelo, el sitio se consolidó como un espacio de memoria. Las visitas guiadas, los documentales y las reconstrucciones históricas mantienen vivo el recuerdo de lo ocurrido, aunque también generan debates sobre los límites entre la memoria y el turismo. Pero quizá el legado más profundo de Chernobyl no sea científico ni político, sino ético. La tragedia dejó al descubierto los riesgos, la negación y la confianza ciega en sistemas que no admiten errores.

Hoy, cuando el mundo sigue dependiendo en parte de la energía nuclear y enfrenta nuevos desafíos tecnológicos, la pregunta que dejó Chernobyl sigue vigente. No es solo qué ocurrió aquella madrugada. Sino qué estamos dispuestos a aprender de ella.