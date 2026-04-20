Historias

La historia detrás del primer contrato de arrendamiento agrícola que pone en jaque los mitos sobre la antigüedad

Un acuerdo formal encontrado en Amos, con normas precisas y sanciones, desafía las ideas sobre la evolución legal y administrativa en civilizaciones antiguas y conecta pasado y presente en la gestión de cultivos

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El contrato de arrendamiento agrícola hallado en Amos desmonta mitos sobre la evolución legal en la Antigua Grecia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de un contrato de arrendamiento agrícola, analizado recientemente, llamó la atención de especialistas por su sorprendente similitud con acuerdos actuales. Este documento revela el nivel de detalle legal y técnico alcanzado, y señala que los mecanismos de control en el alquiler de tierras ya estaban establecidos, según detalla National Geographic.

En la antigua Grecia sí existía el alquiler. Ejemplo de ello es este contrato hallado en Amos, que detalla en una inscripción sobre piedra cómo el arrendatario debía pagar una renta anual y seguir instrucciones sobre el tipo y modo de cultivo, bajo la amenaza de sanciones. El texto evidencia que estos acuerdos eran formales, con obligaciones claras, reguladas por autoridades y supervisadas como asuntos de interés colectivo.

La inscripción, elaborada entre los siglos III y II a. C., fue hallada en la actual región de Caria, al suroeste de Turquía. Grabado sobre una estela de piedra caliza, el documento se exhibe en el Museo Arqueológico de Fethiye, tras ser recuperado en la isla de Şövalye.

De acuerdo con el análisis de National Geographic, este contrato corresponde a la ciudad de Amos, que en ese período mantenía lazos estrechos con Rodas y presentaba una administración compleja.

Condiciones del arrendamiento en Amos

Composición dividida: un agricultor griego antiguo en viñedo con estela de uvas a la izquierda; un agricultor moderno en viñedo actual a la derecha.
El documento inscripto en piedra revela normas precisas para el alquiler de tierras y especifica multas por incumplimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato destaca tanto por su antigüedad como por sus especificaciones técnicas. El investigador universitario Fatih Onur señala que el arrendatario debía pagar una renta anual de 100 dracmas y plantar 800 vides y 40 higueras por cada período acordado. Se trataba de obligaciones legales, respaldadas por sanciones ante el incumplimiento.

La tablilla especificaba incluso la profundidad exacta para la plantación de estos cultivos, utilizando la unidad ‘m’ (metro), lo que demuestra el modo en que se regulaba la actividad agrícola en Amos. Estas normas exigían la adopción de determinadas técnicas en el cultivo, y reflejaban que el conocimiento agronómico estaba avanzado para la época.

Además de detallar las tareas de plantación, el contrato fijaba penalizaciones y reglas de compensación, constituyéndose en un instrumento jurídico. Así, protegía los derechos del propietario y establecía responsabilidades para el arrendatario, bajo la supervisión de las autoridades locales.

Un hombre de la antigua Grecia, barbudo, señala una tablilla de piedra sostenida por un joven, en un paisaje rural con viñedos y campos cultivados.
El arrendatario debía pagar una renta anual de 100 dracmas y plantar cultivos bajo estrictas instrucciones técnicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El templo de Apolo Samnaios, centro religioso y administrativo en Amos, cumplía un papel relevante en la gestión de estas tierras. A menudo, el propio templo o el Estado eran los titulares de las parcelas arrendadas, y el arrendamiento formaba parte del interés colectivo de la ciudad.

National Geographic resalta que la administración de los terrenos agrícolas era parte de la vida pública. Los contratos de arrendamiento funcionaban como mecanismos para asegurar la productividad agrícola, más allá de simples acuerdos privados: “Su gestión eficiente era un asunto de interés colectivo”, subraya la publicación.

La conexión de Amos con la isla-Estado de Rodas facilitó la adopción y el desarrollo de un marco jurídico elaborado. En épocas de prosperidad, estos contratos buscaban garantizar la producción agrícola y el sostenimiento religioso y social de la ciudad.

Conservación y hallazgo moderno de la estela

Vista aérea de un templo griego clásico sobre una colina rocosa. Debajo, vastos campos agrícolas rectangulares con personas trabajando la tierra al atardecer.
La reutilización de la estela como lastre por navegantes en la Edad Media contribuyó a su preservación hasta su hallazgo en Şövalye (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia material de la tablilla aporta detalles particulares. Tras cumplir su función pública durante siglos en el santuario, la estela fue retirada en la Edad Media, posiblemente para ser utilizada como lastre en embarcaciones, una hipótesis propuesta por arqueólogos que se basan en hallazgos similares en la región y patrones de reutilización de piedra por navegantes.

Este uso favoreció su preservación. Años después, la piedra fue localizada en la isla de Şövalye y trasladada, en época moderna, al Museo Arqueológico de Fethiye, donde fue estudiada y catalogada por especialistas y permanece expuesta como uno de los testimonios más representativos sobre la vida legal y agrícola de la Antigua Grecia.

A medida que las excavaciones avanzan en Amos y se descubren nuevos fragmentos, el conocimiento sobre la ciudad se amplía. El hallazgo del contrato confirma que aquellas comunidades también contaron con marcos legales avanzados para regular actividades esenciales.

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