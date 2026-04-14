Historias

Un beso y un misterio que aún intriga a la historia naval británica: la petición de Nelson que desafía dos siglos de historia

Entre la gloria y la muerte, el vínculo entre el almirante y su capitán revela la complejidad de la vida afectiva a bordo y la riqueza de los lazos en la marina del siglo XIX

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Retrato de busto del almirante Horatio Nelson, mostrando su uniforme naval azul oscuro con charreteras doradas, múltiples medallas y un bicornio ornamentado con joyas
La frase “Bésame, Hardy” de Horatio Nelson en su lecho de muerte sigue generando debate histórico sobre su significado en la cultura naval británica (Wikimedia)

La petición de “Bésame, Hardy” permanece, más de dos siglos después, como uno de los grandes enigmas y símbolos de la historia naval británica. En su lecho de muerte, durante la Batalla de Trafalgar, el almirante Horatio Nelson pronunció estas palabras a su capitán y amigo, Thomas Hardy. Según la revista científica National Geographic, este gesto mantiene hasta hoy un debate abierto sobre su verdadero significado.

La frase “Bésame, Hardy”, pronunciada por Nelson en 1805 a bordo del HMS Victory, ha alimentado discusiones históricas en torno a sus posibles connotaciones afectivas y culturales. Herido mortalmente durante el combate, Nelson pidió a su capitán un beso; su intención exacta no ha podido definirse con certeza, lo que convierte esa petición en un legado interpretativo de la cultura inglesa y de la guerra de la época.

Nelson fue alcanzado por una bala francesa el 21 de octubre de 1805, al dirigir la flota británica cerca de la costa española. El disparo dañó su hombro, costillas y columna. Mientras agonizaba bajo cubierta, pidió insistentemente ver a Hardy. El cirujano del barco, William Beatty, relató que el capitán accedió a la voluntad de Nelson y lo besó primero en la mejilla y después en la frente, ante la inminencia de la muerte.

El significado histórico del pedido de Nelson

Pintura al óleo de Horatio Nelson, figura histórica. Viste uniforme naval, sombrero bicornio, faja roja y señala con la mano derecha. Fondo oscuro
Nelson cayó mortalmente herido durante la Batalla de Trafalgar en 1805 y pidió a su capitán y amigo Thomas Hardy un beso antes de morir (Wikimedia)

El pedido —“Bésame, Hardy”— ha suscitado amplias investigaciones y debates. Aunque es ampliamente recordado como sus últimas palabras, Beatty consignó que Nelson después repitió: “Gracias a Dios, he cumplido con mi deber”. La revista National Geographic apunta que el sentido de la petición ha originado interrogantes: ¿correspondía a un acto de amor, a una amistad profunda o fue el último consuelo entre compañeros ante la muerte?

Existen teorías contemporáneas que sugieren la posibilidad de matices románticos, mientras que otros investigadores argumentan que el gesto representa una demostración de afecto propia de la amistad masculina del periodo.

Instituciones británicas como la Walker Art Gallery de Liverpool, la galería de arte británica, han contextualizado la escena como expresión habitual de intimidad entre hombres en la marina, y la incluyen en colecciones sobre vínculos no convencionales.

Pintura al óleo de una batalla naval nocturna con numerosos barcos de vela envueltos en llamas y denso humo sobre un mar agitado
En la marina británica del siglo 19, los marineros mantuvieron lazos íntimos que no se interpretaban necesariamente como románticos, permitiendo gestos como el beso entre compañeros (Wikimedia)

El historiador Andrew Lambert explicó a la revista National Geographic: “No hay prueba, y la prensa de la época era extraordinariamente chismosa. Si hubiera existido alguna insinuación, lo sabríamos”. Es relevante resaltar que no hay prueba documental de una relación amorosa entre el almirante y el capitán.

Amistad masculina y vida personal en la marina británica del siglo XIX

Seth Stein LeJacq, especialista en historia de la marina británica del siglo XIX, indicó a la publicación: “Existe un rasgo que los historiadores llaman amistad romántica: estos hombres tenían lazos personales muy estrechos”. Las cartas entre oficiales solían emplear un lenguaje afectuoso, poco común para amigos platónicos hoy.

Nelson, nacido en 1758 sin privilegios ni fortuna, ingresó en la marina a los 13 años y, a los 20, comandaba su primera nave. Su carrera estuvo marcada por las guerras napoleónicas. Tras la Batalla del Nilo en 1798, su imagen comenzó a circular en retratos y objetos cotidianos, según reportó la revista National Geographic.

Pintura al óleo de un hombre con uniforme naval oscuro, un sombrero bicorne negro y medallas, mirando hacia la izquierda sobre un fondo oscuro
La vida personal de Nelson fue escandalosa para su época, destacando su relación extramatrimonial con Emma Hamilton y su hija fuera del matrimonio (Wikimedia)

En el plano personal, su vida fue fuente de escándalo. Aunque casado, mantuvo una relación reconocida socialmente con Emma Hamilton, con quien tuvo una hija. El triángulo formado junto al esposo de Emma, sir William Hamilton, protagonizó publicaciones satíricas en la prensa y caricaturas de la época. Incluso agonizante, Nelson encargó a Hardy que cuidara de Emma Hamilton y de su hija.

Contexto de intimidad y afecto en la marina británica

En la marina británica del siglo XIX, la proximidad e intimidad entre hombres era habitual, especialmente ante la ausencia de contacto familiar y el peligro constante.

LeJacq precisó: “La intimidad masculina era una parte enorme de la vida en esa clase y época”. Los marineros escribían cartas, compartían camas y gestos de afecto, sin que implicara escándalo o sospecha alguna.

Grabado en sepia: El Almirante Nelson herido es sostenido por hombres en la cubierta de un barco de guerra, con una batalla naval al fondo
El cirujano William Beatty relató que Hardy cumplió el pedido de Nelson y lo besó en la mejilla y la frente en sus últimos momentos (Wikimedia)

Si bien la ley castigaba oficialmente los actos indecorosos, su aplicación era limitada y la prioridad institucional residía en evitar la deserción para mantener la dotación necesaria ante la amenaza francesa.

Entre los marinos, los lazos abarcaban todo un espectro de afectos y complicidades profesionales. La ambigüedad de la frase de Nelson refleja cómo la cultura naval permitía diferentes grados de relación, susceptibles de múltiples interpretaciones.

Para quienes habitaban el mundo naval a principios del siglo XIX, la petición de un beso podía significar la despedida entre compañeros, amigos o hermanos de armas, sin suponer necesariamente un trasfondo romántico o secreto.

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