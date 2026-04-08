“La pintura no es para decorar habitaciones”: Pablo Picasso, el artista que convirtió el dolor de la guerra en un óleo eterno

Genio en constante metamorfosis, Picasso desafió las convenciones de su tiempo, convirtiéndose en el símbolo del artista que transforma la realidad y la historia en un lenguaje visual para toda la humanidad

“La pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un arma ofensiva y defensiva contra el enemigo”. La frase de Pablo Picasso, pronunciada en 1937 mientras el mundo temblaba ante el avance del fascismo, sintetiza la potencia de un artista que rechazó la comodidad y eligió el compromiso por sobre la belleza. O, mejor dicho, que convirtió la belleza en un grito, en un golpe directo a la conciencia humana.

Para esa fecha, ya había creado el cubismo junto a Georges Braque, atravesado períodos que parecían vidas completas —azul, rosa, protocubismo— y dejado atrás el academicismo que marcó su infancia prodigiosa. Pero el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica lo transformó de manera definitiva. De ese horror nacería Guernica, una obra que no solo marcaría a España, sino que se convertiría en un símbolo universal contra la guerra.

Ese episodio no solo definió un giro en su trayectoria: también consolidó una forma de entender el arte como intervención. Picasso hizo de la belleza un medio de impacto social y político, convencido de que debía involucrarse en los grandes conflictos de su tiempo.

Creador y destructor a la vez, fundador de movimientos, provocador, obsesivo y contradictorio, fue también de una productividad excepcional: más de dos mil obras se conservan en museos y miles más en colecciones privadas. Su vida fue una exploración constante de nuevas maneras de ver, donde la innovación y la provocación convivieron con la tradición y la técnica. Murió el 8 de abril de 1973, a los 91 años.

Vista del Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid. La obra es una respuesta visceral a la devastación de la guerra, donde la estética cubista y surrealista se fusionan para dar voz a las víctimas civiles y al dolor humano (EFE/ Chema Moya)

Una habilidad precoz

El 25 de octubre de 1881 nació Pablo Picasso, en Málaga, en el seno de una familia burguesa marcada por la presencia del arte. Su padre, José Ruiz Blasco, pintor y profesor de dibujo, reconoció en su hijo una habilidad precoz cuando le enseñó las primeras técnicas: a los ocho años ya realizaba óleos de gran realismo y a los trece dominaba el academicismo.

En 1891 la familia se trasladó a A Coruña, en Galicia, donde continuó su formación. Cuatro años después, la mudanza familiar a Barcelona representó un punto de inflexión en su vida: a los 13 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes (conocida como La Llotja) tras aprobar en un solo día los exámenes previstos para un mes, dejando al jurado asombrado por su destreza técnica. La ciudad lo expuso a cafés, tertulias y talleres modernistas que modelaron su mirada. En el bar Els Quatre Gatos, se rodeó de artistas e intelectuales que lo alejaron del academicismo de su padre y lo conectaron con las vanguardias europeas.

En 1897, a los 15 años, Picasso alternó entre Barcelona y Madrid, donde asistió a la Real Academia de San Fernando y visitó el Museo del Prado para estudiar a los artistas Diego Velázquez, Francisco de Goya y El Greco. Estar desde temprano en contacto con círculos artísticos alimentó su curiosidad y consolidó su carácter independiente. En los años finales del siglo, las influencias de la pintura española clásica se combinaron con la efervescencia de las vanguardias que comenzaban a emerger en Europa.

En esos años de formación artística, la vida de Picasso estuvo atravesada por relaciones intensas que no solo marcaron su vida, sino también el pulso emocional y formal de su obra. Cada vínculo dejó una huella visible en sus transformaciones estéticas, como si su pintura absorbiera, casi de inmediato, las tensiones, los afectos y las rupturas de su vida íntima.

Pablo Picasso (1908). Genio inagotable, Picasso dejó tras de sí un legado de más de 47.000 obras únicas (entre ellas 1.885 pinturas y 1.228 esculturas) que transformaron radicalmente el lenguaje visual de la modernidad (Autor anónimo)

De los años azules y rosas a la revolución cubista

El primer viaje a París en 1900 resultó decisivo. El clima bohemio y la efervescencia artística lo atrajeron de inmediato. El suicidio de su amigo, el poeta y pintor Carlos Casagemas en 1901 lo sumió en una profunda melancolía y dio inicio a su Período Azul, dominado por la marginalidad y la tristeza. Entre 1901 y 1904 pintó figuras alargadas en tonos fríos: mendigos, prostitutas y madres solas poblaron sus lienzos, reflejando una mirada empática sobre la exclusión social. Este ciclo, marcado por un profundo duelo, convirtió el dolor personal en una exploración de la soledad humana a través de lienzos hoy icónicos como El viejo guitarrista ciego o La vida.

En 1904 se instaló en el Bateau-Lavoir de Montmartre, donde comenzó el Período Rosa, caracterizado por arlequines y acróbatas atravesados por una ternura inédita. El color se suavizó, el dibujo ganó protagonismo y la mirada se volvió más luminosa, aunque la inquietud creativa persistía. El intercambio con poetas, pintores y coleccionistas impulsó una transformación constante de su lenguaje. Su interés por el arte africano y primitivo creció, otorgando a sus figuras contornos más duros y escultóricos. La presencia de su compañera Fernande Olivier (ver más detalles en Mujeres y usas) y sus visitas al Museo del Trocadero fueron claves en este giro, donde la calidez del rosa comenzó a ceder ante la fuerza de las máscaras africanas, preparando el terreno para la ruptura total del cubismo, un lenguaje que anticipaba los cambios radicales de las vanguardias del siglo XX.

Las señoritas de Aviñón (1907). Obra cumbre de Pablo Picasso que marcó el nacimiento del cubismo y rompió con la perspectiva tradicional del arte occidental

En 1907, Las señoritas de Aviñón rompió con la perspectiva tradicional y propuso una fragmentación radical de la figura. Esta obra, junto a la colaboración con el artista Georges Braque desde 1908, dio origen al Cubismo, un movimiento decisivo en la historia del arte. El nuevo sistema visual abandonó la ilusión renacentista y presentó múltiples puntos de vista en un mismo plano.

El cubismo analítico descompuso las formas en planos geométricos; el sintético incorporó materiales como papel, cartón y letras, ampliando los límites de la pintura. Entre 1911 y 1914, Picasso alternó ambas fases, incorporó el collage y exploró nuevas texturas. En paralelo, produjo obras realistas, caricaturas, esculturas y experimentos con diversos materiales, evitando cualquier encasillamiento en su obra.

La intensidad de su producción no se detuvo con la Primera Guerra Mundial. Tras ese período, su obra transitó por el Neoclasicismo, con figuras monumentales e influencias grecorromanas. En la década de 1920, el Surrealismo influyó en composiciones de formas distorsionadas y atmósferas oníricas. En los años cuarenta exploró la cerámica en talleres del sur de Francia, donde produjo miles de piezas. La escultura y el grabado también ocuparon un lugar central en su obra tardía, ampliando su repertorio técnico y expresivo.

El viejo guitarrista ciego (1903) es la imagen definitiva del Periodo Azul. La figura encorvada y los tonos azules fríos transmiten esa mezcla de miseria, soledad y espiritualidad que Picasso exploró tras la muerte de su amigo Casagemas

La dimensión política de Picasso se consolidó tras la Guerra Civil Española, cuando el triunfo del franquismo lo llevó a establecerse en Francia y a rechazar cualquier regreso a España mientras Francisco Franco permaneciera en el poder. Según el diario Le Monde, declaró: “Mientras Franco viva, no volveré a España”. Esta decisión reforzó su condición de exiliado y lo convirtió en una figura simbólica de la resistencia cultural. En 1944 se afilió al Partido Comunista Francés, militancia que se reflejó en su producción y en acciones concretas de apoyo a presos republicanos.

En 1937 recibió el encargo de pintar un mural para el pabellón español en la Exposición Internacional de París. La representación del bombardeo de Guernica convirtió ese encargo en un manifiesto visual contra la violencia. Guernica se transformó en una de las obras más contundentes del siglo XX: atacada por sectores afines al fascismo y consagrada como símbolo mundial de denuncia contra las guerras.

Fernande Olivier, Olga Khokhlova y Marie-Thérèse Walter, las musas de Picassso

Mujeres y musas

En 1904, con 22 años y ya instalado en París, inició su relación con Fernande Olivier, que se extendería hasta 1912. Fueron años de pobreza en el Bateau-Lavoir, de convivencia bohemia y trabajo incesante. Su presencia acompaña la transición del Período Rosa hacia las primeras exploraciones que desembocarían en el cubismo: su figura aparece, entre otras, en Las señoritas de Aviñón. La relación terminó desgastada por los celos y la precariedad, en un clima que anticipaba la intensidad conflictiva de sus vínculos posteriores.

En 1917 conoció a Olga Khokhlova, con quien se casó ese mismo año y tuvo a su primer hijo, Paulo. Durante la década siguiente, hasta la ruptura en 1927 —aunque permanecieron legalmente casados hasta la muerte de ella en 1955—, Picasso ingresó en la alta sociedad y su obra giró hacia formas más clásicas y ordenadas. Con el tiempo, la relación se volvió tensa y amarga; esa fractura encontró eco en sus pinturas, donde las figuras comenzaron a deformarse y tensarse.

En 1927 inició una relación con Marie-Thérèse Walter, a quien conoció cuando ella tenía 17 años y él 45. El vínculo, que se prolongó hasta 1935, se mantuvo en secreto durante años mientras seguía casado con Olga. Marie-Thérèse se convirtió en la “musa de las curvas”: inspiró algunas de sus obras más sensuales y luminosas, cercanas al universo surrealista, como El sueño. Con ella tuvo a su hija Maya. La suavidad de las formas y la intensidad del color de ese período dialogan directamente con esa relación.

Dora Maar, Françoise Gilot y Jacqueline Roque

A partir de 1936, en el contexto de la Guerra Civil Española, su vida se entrelazó con la de Dora Maar, con quien mantuvo una relación hasta 1943. Fotógrafa e intelectual vinculada al surrealismo, fue su compañera durante años atravesados por la violencia política. Dora documentó el proceso de creación de Guernica y quedó fijada en su obra bajo la figura de la Mujer que llora, donde el dolor se vuelve forma. La relación terminó cuando Picasso blanqueó su relación con otra mujer, lo que precipitó en ella una profunda crisis.

En 1943 comenzó su vínculo con Françoise Gilot, una joven artista con la que tuvo dos hijos, Claude y Paloma. Durante la década siguiente, hasta 1953, esa relación coincidió con una etapa de mayor luminosidad tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las tensiones persistieron: Gilot fue la única que decidió abandonarlo, cansada de sus infidelidades y del desgaste psicológico. Años más tarde dejaría testimonio de esa experiencia en su libro Vida con Picasso.

La obra más famosa y emblemática de Jacqueline Roque es "Jacqueline con flores" (1954). Es un cuadro que marca el inicio de su etapa con ella. En esta obra, Jacqueline aparece con su característico cuello largo y ojos oscuros, sentada en el suelo con una postura que recuerda a las odaliscas, rodeada de colores vibrantes que reflejan la nueva felicidad del artista

Desde 1953 y hasta su muerte en 1973, su compañera fue Jacqueline Roque, quien se convirtió en su segunda esposa y en una figura central de sus últimos años. Instalados en el sur de Francia, compartieron una etapa de intensa producción: Picasso la retrató de manera obsesiva, en más de cuatrocientas obras. Su figura domina ese período final tanto como su presencia en la vida cotidiana del artista. Tras la muerte de Picasso, en 1986 Jacqueline se quitó la vida, cerrando de manera trágica ese último capítulo.

A lo largo de estas relaciones, la vida privada y la obra de Picasso se entrelazaron de forma inseparable. Cada etapa afectiva encontró una traducción visual: las formas, los colores y las tensiones de sus cuadros fueron también la expresión de esos vínculos.

"La familia de saltimbanquis" (1905) es su obra más ambiciosa del Periodo Rosa: el color se vuelve cálido (tonos tierra y rosados) y el tema cambia a la vida errante de los artistas de circo, quienes para Picasso representaban la libertad y la marginalidad del artista moderno

El legado del artista que desarmó lo conocido para crear una nueva mirada

Además de Guernica, la producción de Picasso incluye obras fundamentales como Las señoritas de Aviñón, La vida, El acróbata azul, La mujer que llora y Mujer sentada junto a una ventana (Marie-Thérèse). Esta última, vendida por más de 100 millones de dólares en 2021 en la casa Christie’s, ejemplifica un impacto económico sin precedentes que confirma cómo su relevancia sigue rompiendo récords en el mercado del arte actual.

Cada pieza refleja un momento clave de su evolución como un “genio en constante metamorfosis”; Picasso fue de los pocos artistas que gozó de fama y riqueza en vida, y su capacidad para reinventarse —desde el cubismo hasta el surrealismo— lo convirtió en el referente absoluto para movimientos posteriores como el expresionismo abstracto y el pop art.

En escultura, destaca Cabeza de toro, realizada a partir de un sillín y un manillar de bicicleta, ejemplo de su capacidad para transformar objetos cotidianos en arte. Las exposiciones en el Grand Palais de París en 1971 y en la Tate Modern de Londres en 2018 consolidaron su proyección internacional. Museos como el Museo Picasso de París, el Museo Picasso de Barcelona y el Museo Picasso Málaga —creado por deseo expreso del artista para que su ciudad natal albergara una colección que mostrara su evolución desde los inicios más clásicos— son hoy instituciones fundamentales para comprender la amplitud de su legado.

La obra "El joven pintor" (1972) fue pintada solo un año antes de morir y representa a un artista con trazos gruesos, rápidos y casi infantiles. Es la prueba de su libertad total al final de su vida, donde ya no le importaba la técnica perfecta, sino la pura expresión vital

En sus últimos años, Picasso habitó un mundo rodeado de arte y de una creatividad que no conoció descanso. La mañana del 8 de abril de 1973, en su casa Notre Dame de Vie en Mougins, Francia, su corazón y sus pulmones se detuvieron. Jacqueline, su última esposa, cumplió su deseo y lo despidió envolviéndolo en una capa española antes de enterrarlo en el jardín del castillo de Vauvenargues. Allí, bajo la tierra de su propio refugio, quedó el hombre que había cambiado para siempre la historia del arte.

Se estima que dejó entre otras cosas, 1885 pinturas, 34.000 ilustraciones, 3222 piezas de cerámica, 7089 dibujos y 1228 esculturas.

Su obra redefinió el papel del artista como testigo e interventor en los grandes procesos históricos. A pesar de su avanzada edad, en su última década produjo una serie de grabados y óleos cargados de una energía casi juvenil y erótica, desafiando la idea del “estilo final” y demostrando que, para él, el arte era la única forma de ganarle la partida al tiempo.

"Autorretrato frente a la muerte" (1972). A los 90 años, Picasso utiliza sus últimos trazos para sostenerle la mirada a la mortalidad. Es una confesión visual de terror y lucidez absoluta