Violencia, religión y la Biblioteca de Alejandría como escuela: el legado de Hipatia, la primera científica de la historia

Su carrera se distinguió por sus comentarios sobre obras clave de la Antigüedad en matemáticas y astronomía, pero fue en la filosofía donde dejó su impacto principal.

Hipatia de Alejandría, reconocida como la primera gran científica y filósofa de la historia, fue asesinada brutalmente en el año 415 en Alejandría. Este hecho, ocurrido en un contexto de conflicto religioso y político, convirtió a Hipatia en un símbolo mundial del pensamiento libre y de la resistencia frente a la opresión, según la revista de divulgación científica National Geographic.

Hipatia está considerada la primera mujer documentada como científica y líder filosófica de la historia. Su legado sobrevivió gracias a sus aportes en matemáticas, astronomía y filosofía, así como por el impacto de su vida y muerte como emblema de la lucha por la libertad intelectual y contra la intolerancia, destacan reportes de la revista de divulgación científica National Geographic.

Nacida alrededor del año 360, creció en Alejandría, una ciudad que aún mantenía su estatus de capital intelectual del mundo antiguo. Bajo la tutela de su padre, Teón —destacado matemático y astrónomo vinculado al Mouseion—, Hipatia recibió una formación excepcional.

Los aportes de Hipatia a las matemáticas, la astronomía y la filosofía consolidaron su legado como líder científica y defensora del racionalismo (Wikipedia)

Desde muy joven, Hipatia demostró aptitudes en matemáticas, astronomía, filosofía y literatura. Educada en la legendaria Biblioteca de Alejandría, se integró en la élite intelectual de una sociedad caracterizada por su diversidad y dedicación al conocimiento, aunque comenzaban a manifestarse conflictos religiosos y políticos como consecuencia del auge del cristianismo.

Su carrera se distinguió por sus comentarios sobre obras clave de la Antigüedad en matemáticas y astronomía, pero fue en la filosofía donde dejó su impacto principal, guiando la escuela neoplatónica de Alejandría.

El neoplatonismo, corriente que combinaba ciencia y espiritualidad y aceptada por cristianos y paganos, permitió que Hipatia reuniera a alumnos de diversas creencias en torno a enseñanzas racionalistas y tolerantes.

El auge del cristianismo en Alejandría generó tensiones que enfrentaron al patriarca Cirilo y al prefecto romano Orestes, marcando el destino de Hipatia (Wikipedia)

Mientras la ciudad era presa de enfrentamientos causados por el choque de creencias entre los cristianos en ascenso y los paganos, Hipatia adoptó una postura neutral y se mantuvo alejada de la magia y los ritos esotéricos asociados a otros neoplatónicos. Esta actitud le aportó prestigio y respeto transversalmente, según explicaciones de la revista de divulgación científica National Geographic.

La decadencia política de Alejandría coincidió con el ascenso de Cirilo, patriarca de la ciudad, decidido a imponer la supremacía cristiana y suprimir toda influencia pagana. Orestes, prefecto del Imperio Romano, defendía una política de tolerancia y buscaba el apoyo de las élites paganas y de sectores no alineados.

El asesinato de Hipatia y su trasfondo político

La intervención de Hipatia como mediadora y figura intelectual la hizo objeto de sospechas y campañas de difamación. Temiendo su influencia, Cirilo impulsó rumores sobre supuestas prácticas de brujería y la acusó de manipular a Orestes para debilitar el poder eclesiástico.

El asesinato de Hipatia en el año 415 reflejó el conflicto religioso y político en la Alejandría de la Antigüedad, según National Geographic en español

La ejecución del asesinato recayó en los parabalani, una milicia laica cristiana que, bajo Cirilo, dejó de ser una organización caritativa para actuar como fuerza armada al servicio del patriarca, según detalla National Geographic.

Hipatia fue arrancada de su carruaje y llevada a una iglesia, donde fue asesinada de forma ritual. Posteriormente, sus restos fueron quemados. Sócrates Escolástico, el historiador eclesiástico, citado por National Geographic, relató: “Como ella mantenía frecuentes entrevistas con Orestes, se difundió calumniosamente entre la población cristiana que era por influencia suya por lo que él no se reconciliaba con Cirilo”.

Aunque existen distintas versiones sobre los detalles, predomina entre los historiadores la idea de que el asesinato de Hipatia respondió principalmente a factores políticos y al interés de Cirilo en eliminar cualquier desafío a su poder. Su muerte simbolizó el triunfo momentáneo de la autoridad religiosa frente a la civil.

La milicia cristiana de los parabalani ejecutó el asesinato de Hipatia, convirtiéndola en una mártir del pensamiento y la ciencia frente a la intolerancia (Wikipedia)

A pesar de este suceso, el neoplatonismo permaneció en Alejandría durante más de un siglo. Tanto cristianos como paganos continuaron coexistiendo y los discípulos de Hipatia perpetuaron su influencia intelectual.

El legado de Hipatia en el pensamiento y la cultura

La historia de Hipatia resurgió, sobre todo durante la Ilustración, como ejemplo de libre pensamiento ante el dogmatismo. Inspiró a autores como Voltaire, quien calificó el asesinato como un “exceso de inhumanidad” motivado por el fanatismo, y a Edward Gibbon, quien la describió como una mujer “en la flor de la belleza y en la madurez de la sabiduría”.

Desde el siglo XVIII, Hipatia ha sido reivindicada como símbolo del feminismo y modelo de la mujer en la ciencia, incrementando su presencia en la literatura, el arte y el cine, desde la novela victoriana de Charles Kingsley hasta la película española Ágora.

El rostro de Hipatia, asociado por algunos críticos al fresco La escuela de Atenas de Rafael, simboliza su presencia entre los grandes pensadores de la historia (Wikipedia)

Su resistencia frente a los mandatos de género en una sociedad patriarcal la mantiene como referente para el feminismo. En términos de National Geographic: “Su resistencia en una sociedad patriarcal la convierte en una heroína feminista hasta nuestros días”.

La memoria de Hipatia ha sobrevivido a los intentos de censura gracias a su perfil de científica y filósofa, además de símbolo de libertad intelectual. Se cree que su rostro, identificado por algunos críticos en el fresco La escuela de Atenas de Rafael, evoca esa perdurabilidad entre los grandes pensadores de la historia.