Historias

Violencia, religión y la Biblioteca de Alejandría como escuela: el legado de Hipatia, la primera científica de la historia

Marcada por un entorno de enfrentamientos ideológicos y transformaciones culturales, se convirtió en referente intelectual y símbolo de la defensa del pensamiento racional frente a las imposiciones del poder y la intolerancia

Guardar
Su carrera se distinguió por sus comentarios sobre obras clave de la Antigüedad en matemáticas y astronomía, pero fue en la filosofía donde dejó su impacto principal.

Hipatia de Alejandría, reconocida como la primera gran científica y filósofa de la historia, fue asesinada brutalmente en el año 415 en Alejandría. Este hecho, ocurrido en un contexto de conflicto religioso y político, convirtió a Hipatia en un símbolo mundial del pensamiento libre y de la resistencia frente a la opresión, según la revista de divulgación científica National Geographic.

Hipatia está considerada la primera mujer documentada como científica y líder filosófica de la historia. Su legado sobrevivió gracias a sus aportes en matemáticas, astronomía y filosofía, así como por el impacto de su vida y muerte como emblema de la lucha por la libertad intelectual y contra la intolerancia, destacan reportes de la revista de divulgación científica National Geographic.

Nacida alrededor del año 360, creció en Alejandría, una ciudad que aún mantenía su estatus de capital intelectual del mundo antiguo. Bajo la tutela de su padre, Teón —destacado matemático y astrónomo vinculado al Mouseion—, Hipatia recibió una formación excepcional.

Escultura de mármol blanco de una mujer desnuda atada por las muñecas y los tobillos a un poste vertical, con la palabra 'HYPATIA' grabada en la parte superior
Los aportes de Hipatia a las matemáticas, la astronomía y la filosofía consolidaron su legado como líder científica y defensora del racionalismo (Wikipedia)

Desde muy joven, Hipatia demostró aptitudes en matemáticas, astronomía, filosofía y literatura. Educada en la legendaria Biblioteca de Alejandría, se integró en la élite intelectual de una sociedad caracterizada por su diversidad y dedicación al conocimiento, aunque comenzaban a manifestarse conflictos religiosos y políticos como consecuencia del auge del cristianismo.

Su carrera se distinguió por sus comentarios sobre obras clave de la Antigüedad en matemáticas y astronomía, pero fue en la filosofía donde dejó su impacto principal, guiando la escuela neoplatónica de Alejandría.

El neoplatonismo, corriente que combinaba ciencia y espiritualidad y aceptada por cristianos y paganos, permitió que Hipatia reuniera a alumnos de diversas creencias en torno a enseñanzas racionalistas y tolerantes.

Retrato en sepia de una mujer de cabello largo y oscuro, con una blusa clara y collares, sosteniendo objetos finos en su mano, mirando al costado
El auge del cristianismo en Alejandría generó tensiones que enfrentaron al patriarca Cirilo y al prefecto romano Orestes, marcando el destino de Hipatia (Wikipedia)

Mientras la ciudad era presa de enfrentamientos causados por el choque de creencias entre los cristianos en ascenso y los paganos, Hipatia adoptó una postura neutral y se mantuvo alejada de la magia y los ritos esotéricos asociados a otros neoplatónicos. Esta actitud le aportó prestigio y respeto transversalmente, según explicaciones de la revista de divulgación científica National Geographic.

La decadencia política de Alejandría coincidió con el ascenso de Cirilo, patriarca de la ciudad, decidido a imponer la supremacía cristiana y suprimir toda influencia pagana. Orestes, prefecto del Imperio Romano, defendía una política de tolerancia y buscaba el apoyo de las élites paganas y de sectores no alineados.

El asesinato de Hipatia y su trasfondo político

La intervención de Hipatia como mediadora y figura intelectual la hizo objeto de sospechas y campañas de difamación. Temiendo su influencia, Cirilo impulsó rumores sobre supuestas prácticas de brujería y la acusó de manipular a Orestes para debilitar el poder eclesiástico.

El asesinato de Hipatia en el año 415 reflejó el conflicto religioso y político en la Alejandría de la Antigüedad, según National Geographic en español
El asesinato de Hipatia en el año 415 reflejó el conflicto religioso y político en la Alejandría de la Antigüedad, según National Geographic en español

La ejecución del asesinato recayó en los parabalani, una milicia laica cristiana que, bajo Cirilo, dejó de ser una organización caritativa para actuar como fuerza armada al servicio del patriarca, según detalla National Geographic.

Hipatia fue arrancada de su carruaje y llevada a una iglesia, donde fue asesinada de forma ritual. Posteriormente, sus restos fueron quemados. Sócrates Escolástico, el historiador eclesiástico, citado por National Geographic, relató: “Como ella mantenía frecuentes entrevistas con Orestes, se difundió calumniosamente entre la población cristiana que era por influencia suya por lo que él no se reconciliaba con Cirilo”.

Aunque existen distintas versiones sobre los detalles, predomina entre los historiadores la idea de que el asesinato de Hipatia respondió principalmente a factores políticos y al interés de Cirilo en eliminar cualquier desafío a su poder. Su muerte simbolizó el triunfo momentáneo de la autoridad religiosa frente a la civil.

Pintura clásica de una mujer de cabello largo rojizo, de pie y semidesnuda, apoyada en un pilar con el brazo izquierdo alzado en un interior con mosaicos
La milicia cristiana de los parabalani ejecutó el asesinato de Hipatia, convirtiéndola en una mártir del pensamiento y la ciencia frente a la intolerancia (Wikipedia)

A pesar de este suceso, el neoplatonismo permaneció en Alejandría durante más de un siglo. Tanto cristianos como paganos continuaron coexistiendo y los discípulos de Hipatia perpetuaron su influencia intelectual.

El legado de Hipatia en el pensamiento y la cultura

La historia de Hipatia resurgió, sobre todo durante la Ilustración, como ejemplo de libre pensamiento ante el dogmatismo. Inspiró a autores como Voltaire, quien calificó el asesinato como un “exceso de inhumanidad” motivado por el fanatismo, y a Edward Gibbon, quien la describió como una mujer “en la flor de la belleza y en la madurez de la sabiduría”.

Desde el siglo XVIII, Hipatia ha sido reivindicada como símbolo del feminismo y modelo de la mujer en la ciencia, incrementando su presencia en la literatura, el arte y el cine, desde la novela victoriana de Charles Kingsley hasta la película española Ágora.

Grabado en blanco y negro de una mujer joven, vista de perfil, con el cabello rizado recogido en un moño alto y una diadema fina
El rostro de Hipatia, asociado por algunos críticos al fresco La escuela de Atenas de Rafael, simboliza su presencia entre los grandes pensadores de la historia (Wikipedia)

Su resistencia frente a los mandatos de género en una sociedad patriarcal la mantiene como referente para el feminismo. En términos de National Geographic: “Su resistencia en una sociedad patriarcal la convierte en una heroína feminista hasta nuestros días”.

La memoria de Hipatia ha sobrevivido a los intentos de censura gracias a su perfil de científica y filósofa, además de símbolo de libertad intelectual. Se cree que su rostro, identificado por algunos críticos en el fresco La escuela de Atenas de Rafael, evoca esa perdurabilidad entre los grandes pensadores de la historia.

Temas Relacionados

Hipatia de AlejandríaAlejandríaNeoplatonismoCirilo de AlejandríaLibertad IntelectualRol de la Mujer en CienciaNewsroom BUEMagazinesPodcast IA

Últimas Noticias

Crónica de una ruptura: el día que Paul McCartney anunció el lanzamiento de su álbum debut como solista y los Beatles se separaron

Hace 56 años la banda de los cuatro de Liverpool dejaba los escenarios. Una crisis de conducción más los celos entre las celebridades empujaron la decisión irreversible. Entre acusaciones y silencios forzados, una lucha interna selló el destino de una de las bandas más míticas de la historia

Crónica de una ruptura: el día que Paul McCartney anunció el lanzamiento de su álbum debut como solista y los Beatles se separaron

El día que Argentina fue escenario del mayor acto del nazismo en América Latina: 20.000 fanáticos enardecidos en el Luna Park

El sábado 10 de abril de 1938, con la aprobación del gobierno conservador de Roberto Ortiz, una multitud se congregó en el estadio de Tito Lectoure para celebrar la anexión de Austria al Reich

El día que Argentina fue escenario del mayor acto del nazismo en América Latina: 20.000 fanáticos enardecidos en el Luna Park

De símbolo del Renacimiento italiano a tragedia en el Atlántico: el Andrea Doria y la noche que cambió la historia naval

Desde su lanzamiento hasta el fatídico choque con el MS Stockholm, este buque unió un esplendor náutico con el drama humano más profundo tras su inesperado destino en 1956

De símbolo del Renacimiento italiano a tragedia en el Atlántico: el Andrea Doria y la noche que cambió la historia naval

Arqueólogos, tesoros hundidos y La Venganza de la Reina Ana: la historia de Barbanegra, el pirata más temido del Atlántico

El rescate de objetos en aguas de Carolina del Norte revela detalles inéditos sobre la rutina, la disciplina y el enfrentamiento constante que marcaban la vida de los corsarios más temidos en el siglo XVIII

Arqueólogos, tesoros hundidos y La Venganza de la Reina Ana: la historia de Barbanegra, el pirata más temido del Atlántico

La joven médica que desapareció en plena selva africana: ropa interior colgada de un árbol y un ADN misterioso

Sophia Koetsier estaba de viaje con un grupo de amigas en Uganda. A más de 10 años del incidente, sigue el misterio sobre su paradero. La familia cree que fue víctima de un ataque sexual

La joven médica que desapareció en plena selva africana: ropa interior colgada de un árbol y un ADN misterioso
DEPORTES
Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

Una Ferrari de F1 que manejó Carlos Reutemann será subastada en una millonaria cifra

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en Inter y preocupa a Lionel Scaloni previo a la Copa del Mundo

La resonante frase de Alejandro Garnacho en torno a su futuro en la selección argentina

Guido Andreozzi volvió a ganarle el duelo a Horacio Zeballos y avanzó a semis del Masters 1000 de Montecarlo

TELESHOW
La historia de superación de Samuel Florez: la música como refugio para sanar y el sueño de conocer a Abel Pintos

La historia de superación de Samuel Florez: la música como refugio para sanar y el sueño de conocer a Abel Pintos

Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte luego de su frase contra Nicole Neumann: “Es conocida por quilombera”

La pregunta sin filtro de Moria Casán a los hijos de Alberto Olmedo y Jorge Porcel: “¿Ustedes viven del apellido?"

Gerardo Romano contó cómo convive con el Parkinson: “Tuve miedo de morirme y el teatro me salvó”

Martín Fierro de la Moda 2026: quiénes son los nominados y cómo será la gala que celebra el diseño argentino

INFOBAE AMÉRICA

Empresas salvadoreñas del sector textil participan en la Feria de Telas Funcionales en Portland, Oregón

Empresas salvadoreñas del sector textil participan en la Feria de Telas Funcionales en Portland, Oregón

Una montaña rusa de Disney World reabre este mes tras más de un año sin operar: qué cambia y cuándo

Trump advirtió a Irán sobre qué pasará si las negociaciones fracasan: “Estamos cargando los barcos con la mejor munición”

Advierten sobre riesgos de enfermedades debido a las copiosas lluvias en República Dominicana

Cambio climático: expertos sugieren que mantener el suelo cubierto y sumar árboles son medidas claves para la agricultura