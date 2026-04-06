El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

La recordada jugada de los futbolistas de Zaire ante Brasil (YouTube)

La República Democrática del Congo selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Jamaica en el repechaje. El país africano, que en 1974 competía bajo el nombre de Zaire, regresará a la Copa del Mundo más de medio siglo después de su única participación, prolongando su vigencia en la memoria futbolera global por un episodio singularmente recordado.

Su victoria en Guadalajara, México, ante los caribeños lo convirtió en el país número 47 clasificado para la máxima cita. El equipo dirigido por Sébastien Desabre celebró con un gol de Fiston Mayele una gesta que revive la historia de 1974: entonces, el país fue pionero como primer representante del África subsahariana y protagonista de una jugada que marcó un antes y un después en la percepción del fútbol africano.

El trasfondo político que marcó su paso por el Mundial

En la edición de 1974, la selección de Zaire enfrentó contextos de tensión política interna y miradas estigmatizantes desde el exterior. Debutó con una derrota por 2-0 ante Escocia; no obstante, el encuentro decisivo fue el segundo partido, cuando cayeron 9-0 ante Yugoslavia, estableciendo la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales.

Este resultado derivó en amenazas directas por parte del régimen de Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire en ese momento, que alteraron seriamente el ánimo del plantel.

Zaire, actual RD Congo, fue pionero al convertirse en el primer representante del África subsahariana en la Copa del Mundo de 1974 (FIFA)

En el último partido de la fase de grupos, bajo la presión política y con Brasil como rival, ocurrió el episodio que la prensa internacional interpretó durante años como desconocimiento reglamentario. Con la Verdeamarela ganando 3-0 y restando cinco minutos, el defensor Ilunga Mwepu salió de la barrera antes de la ejecución de un tiro libre y despejó el balón con fuerza, una acción que sorprendió y se difundió mundialmente, usada reiteradamente para reforzar estereotipos sobre el fútbol africano.

La verdadera razón del acto de Mwepu era mucho más compleja. Según manifestó el propio jugador a la BBC, tras la derrota frente a Yugoslavia, los futbolistas permanecieron recluidos en el hotel bajo la advertencia de que no debían regresar si la derrota ante Brasil superaba los cuatro goles de diferencia.

El temor a represalias llevó al plantel a adoptar cualquier medida para evitar un marcador más abultado. Así, el despeje de Mwepu fue una acción desesperada y calculada, no una equivocación reglamentaria. “Tras el partido contra Yugoslavia, los guardias del presidente nos encerraron en el hotel y nos avisaron que si perdíamos por más de 4 goles contra Brasil, que mejor no volviéramos a casa“, detalló el futbolista años después, en declaraciones recogidas por Doble Amarilla.

La repercusión fue inmediata: el tiro libre no derivó en gol, y el equipo logró evitar un resultado más amplio, aunque la eliminación era segura. Zaire cerró su participación con tres derrotas, catorce goles en contra y ninguno a favor.

La histórica jugada de Ilunga Mwepu ante Brasil en 1974 fue una reacción desesperada a amenazas políticas del régimen de Mobutu Sese Seko (Captura/YouTube)

Presión política y construcción mediática: la jugada de Ilunga Mwepu

La escena protagonizada por Mwepu expuso el peso de las presiones políticas y la desigualdad cultural que enfrentaron los futbolistas africanos en los años setenta. Mientras las transmisiones internacionales describían el episodio con humor, la realidad del plantel de Zaire era la amenaza directa de uno de los gobiernos más autoritarios del continente africano en el siglo XX. La ausencia de información sobre estas circunstancias contribuyó a la consolidación de estereotipos y prejuicios en la cobertura mediática de la época.

El equipo llegó a Alemania Federal como campeón de la Copa África, con jugadores competitivos como Kazadi Mwamba, Ndaye Mulamba y el propio Mwepu. Sin embargo, la presión política y la desconfianza internacional limitaron su desempeño y marcaron la interpretación pública de sus acciones.

“El recuerdo de 1974 sigue vigente, pero ahora aparece resignificado: ya no como una anécdota de burla, sino como el reflejo de un contexto complejo donde el fútbol convivía con presiones políticas, desigualdades y falta de comprensión cultural”, detalló el sitio Panenka respecto al contexto en el cual abordaron los africanos la cita mundialista.

Durante décadas, la jugada de Mwepu fue tomada como símbolo de desconocimiento táctico, cuando en realidad fue una reacción al riesgo personal. El hecho muestra cómo factores externos pueden incidir de manera determinante en el desarrollo de un evento deportivo.

República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Jamaica, marcando su regreso después de 50 años (REUTERS/Henry Romero)

Reinterpretación de una historia y oportunidad de cambio

La clasificación de la RD Congo al Mundial 2026 abre la puerta para reinterpretar el pasado y modificar la narrativa en torno a aquel equipo. Hoy, el país acude bajo otra denominación, en un escenario distinto, con la misión de honrar el legado de quienes lo precedieron y tomando distancia de los prejuicios históricos.

Para el equipo actual, la cita mundialista es más que un reto deportivo: supone demostrar el salto futbolístico nacional y reconstruir la memoria colectiva acerca de Zaire 1974.

Así, este Mundial será mucho más que una competencia para el conjunto africano: será la posibilidad de cerrar una herida histórica y cambiar la narrativa de una historia que durante décadas fue mal contada. La historia de Mwepu y sus compañeros, ya no vista desde la burla, aparece hoy como símbolo de resistencia ante la adversidad.