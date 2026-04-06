Historias

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El regreso de la República Democrática del Congo a una Copa del Mundo remite inevitablemente a su única participación en 1974, cuando expusieron el peso de la política en el fútbol

Guardar
La recordada jugada de los futbolistas de Zaire ante Brasil (YouTube)

La República Democrática del Congo selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Jamaica en el repechaje. El país africano, que en 1974 competía bajo el nombre de Zaire, regresará a la Copa del Mundo más de medio siglo después de su única participación, prolongando su vigencia en la memoria futbolera global por un episodio singularmente recordado.

Su victoria en Guadalajara, México, ante los caribeños lo convirtió en el país número 47 clasificado para la máxima cita. El equipo dirigido por Sébastien Desabre celebró con un gol de Fiston Mayele una gesta que revive la historia de 1974: entonces, el país fue pionero como primer representante del África subsahariana y protagonista de una jugada que marcó un antes y un después en la percepción del fútbol africano.

El trasfondo político que marcó su paso por el Mundial

En la edición de 1974, la selección de Zaire enfrentó contextos de tensión política interna y miradas estigmatizantes desde el exterior. Debutó con una derrota por 2-0 ante Escocia; no obstante, el encuentro decisivo fue el segundo partido, cuando cayeron 9-0 ante Yugoslavia, estableciendo la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales.

Este resultado derivó en amenazas directas por parte del régimen de Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire en ese momento, que alteraron seriamente el ánimo del plantel.

Zaire, actual RD Congo, fue pionero al convertirse en el primer representante del África subsahariana en la Copa del Mundo de 1974 (FIFA)
Zaire, actual RD Congo, fue pionero al convertirse en el primer representante del África subsahariana en la Copa del Mundo de 1974 (FIFA)

En el último partido de la fase de grupos, bajo la presión política y con Brasil como rival, ocurrió el episodio que la prensa internacional interpretó durante años como desconocimiento reglamentario. Con la Verdeamarela ganando 3-0 y restando cinco minutos, el defensor Ilunga Mwepu salió de la barrera antes de la ejecución de un tiro libre y despejó el balón con fuerza, una acción que sorprendió y se difundió mundialmente, usada reiteradamente para reforzar estereotipos sobre el fútbol africano.

La verdadera razón del acto de Mwepu era mucho más compleja. Según manifestó el propio jugador a la BBC, tras la derrota frente a Yugoslavia, los futbolistas permanecieron recluidos en el hotel bajo la advertencia de que no debían regresar si la derrota ante Brasil superaba los cuatro goles de diferencia.

El temor a represalias llevó al plantel a adoptar cualquier medida para evitar un marcador más abultado. Así, el despeje de Mwepu fue una acción desesperada y calculada, no una equivocación reglamentaria. “Tras el partido contra Yugoslavia, los guardias del presidente nos encerraron en el hotel y nos avisaron que si perdíamos por más de 4 goles contra Brasil, que mejor no volviéramos a casa“, detalló el futbolista años después, en declaraciones recogidas por Doble Amarilla.

La repercusión fue inmediata: el tiro libre no derivó en gol, y el equipo logró evitar un resultado más amplio, aunque la eliminación era segura. Zaire cerró su participación con tres derrotas, catorce goles en contra y ninguno a favor.

La histórica jugada de Ilunga Mwepu ante Brasil en 1974 fue una reacción desesperada a amenazas políticas del régimen de Mobutu Sese Seko (Captura/YouTube)
La histórica jugada de Ilunga Mwepu ante Brasil en 1974 fue una reacción desesperada a amenazas políticas del régimen de Mobutu Sese Seko (Captura/YouTube)

Presión política y construcción mediática: la jugada de Ilunga Mwepu

La escena protagonizada por Mwepu expuso el peso de las presiones políticas y la desigualdad cultural que enfrentaron los futbolistas africanos en los años setenta. Mientras las transmisiones internacionales describían el episodio con humor, la realidad del plantel de Zaire era la amenaza directa de uno de los gobiernos más autoritarios del continente africano en el siglo XX. La ausencia de información sobre estas circunstancias contribuyó a la consolidación de estereotipos y prejuicios en la cobertura mediática de la época.

El equipo llegó a Alemania Federal como campeón de la Copa África, con jugadores competitivos como Kazadi Mwamba, Ndaye Mulamba y el propio Mwepu. Sin embargo, la presión política y la desconfianza internacional limitaron su desempeño y marcaron la interpretación pública de sus acciones.

“El recuerdo de 1974 sigue vigente, pero ahora aparece resignificado: ya no como una anécdota de burla, sino como el reflejo de un contexto complejo donde el fútbol convivía con presiones políticas, desigualdades y falta de comprensión cultural”, detalló el sitio Panenka respecto al contexto en el cual abordaron los africanos la cita mundialista.

Durante décadas, la jugada de Mwepu fue tomada como símbolo de desconocimiento táctico, cuando en realidad fue una reacción al riesgo personal. El hecho muestra cómo factores externos pueden incidir de manera determinante en el desarrollo de un evento deportivo.

República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Jamaica, marcando su regreso después de 50 años (REUTERS/Henry Romero)
República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Jamaica, marcando su regreso después de 50 años (REUTERS/Henry Romero)

Reinterpretación de una historia y oportunidad de cambio

La clasificación de la RD Congo al Mundial 2026 abre la puerta para reinterpretar el pasado y modificar la narrativa en torno a aquel equipo. Hoy, el país acude bajo otra denominación, en un escenario distinto, con la misión de honrar el legado de quienes lo precedieron y tomando distancia de los prejuicios históricos.

Para el equipo actual, la cita mundialista es más que un reto deportivo: supone demostrar el salto futbolístico nacional y reconstruir la memoria colectiva acerca de Zaire 1974.

Así, este Mundial será mucho más que una competencia para el conjunto africano: será la posibilidad de cerrar una herida histórica y cambiar la narrativa de una historia que durante décadas fue mal contada. La historia de Mwepu y sus compañeros, ya no vista desde la burla, aparece hoy como símbolo de resistencia ante la adversidad.

Temas Relacionados

República Democrática del CongoMundial 2026AlemaniaBrasilDictaduraZaireNewsroom BUE

Últimas Noticias

Omar Carrasco, colimba y tragedia: castigos violentos, encubrimientos y el adiós forzado al servicio militar obligatorio en Argentina

El 6 de abril de 1994 apareció el cadáver del soldado conscripto al que buscaban después de un mes de su desaparición. El caso que conmocionó a un país y cambió para siempre una institución centenaria. Denuncias, mentiras y una verdad desgarradora revelada en los tribunales

Omar Carrasco, colimba y tragedia: castigos violentos, encubrimientos y el adiós forzado al servicio militar obligatorio en Argentina

Alejandra Forlán: “La vida es un ejercicio constante de adaptación, no se trata de resistir sino de abrazar las oportunidades”

Tenía 17 años cuando un accidente automovilístico cambió su vida para siempre. A los 52, la hermana del ex futbolsita uruguayo Diego Forlán ya lleva 34 sentada en una silla de ruedas y acaba de publicar su primer libro: “Buen día vida”. Su cuerpo, el dolor, la felicidad, sus deseos, sus sueños, sus nuevas “amigas” y la enseñanza de una mujer que aprendió a sobrevivir

Alejandra Forlán: “La vida es un ejercicio constante de adaptación, no se trata de resistir sino de abrazar las oportunidades”

Las misiones de la “más peligrosa de todas las espías aliadas”, la agente con una leve renguera que Klaus Barbie nunca pudo capturar

Nacida en los Estados Unidos el 6 de abril de 1906, Virginia Hall tenía el sueño de ser diplomática, pero un accidente de caza donde perdió una pierna y su condición de mujer se lo impidieron. Rechazada en su país, se convirtió en una de las más legendarias espías británicas detrás de las líneas enemigas y tuvo un papel clave en la preparación del desembarco aliado en Normandía

Las misiones de la “más peligrosa de todas las espías aliadas”, la agente con una leve renguera que Klaus Barbie nunca pudo capturar

La joven bailarina que fue drogada y asesinada por su niñera: un plan macabro, una promesa de dinero fácil y una obsesión mortal

Rachel Barber tenía 15 años cuando fue secuestrada por su antigua cuidadora Caroline Reed Robertson. La desesperada búsqueda de los familiares de la adolescente y la confesión de la atacante

La joven bailarina que fue drogada y asesinada por su niñera: un plan macabro, una promesa de dinero fácil y una obsesión mortal

A más de 30 años del estallido de Nirvana: la historia que convirtió a Kurt Cobain en mito

El impacto de una voz disidente se expandió por fuera de los escenarios, influyendo en expresiones visuales, movimientos sociales y estilos que redefinieron el sentido de pertenencia juvenil en distintas épocas

A más de 30 años del estallido de Nirvana: la historia que convirtió a Kurt Cobain en mito
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo