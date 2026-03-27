“Prisencolinensinainciusol”, la insólita canción en falso inglés que llevó a Adriano Celentano a la fama mundial

Esta canción creada en 1972, junto a su mujer, Mori, imitaba la fonética del inglés y no decía nada. Así y todo trepó a lo más alto de los rankings europeos

Adriano Celentano, el actor, director y cantante que es toda una leyenda de la cultura italiana, acaba de cumplir 88 años. Durante décadas dominó la taquilla, llenaba las salas de cine con sus comedias románticas, sus canciones y su capacidad de hacer reír. Por más que lleve una vida serena, alejado de las cámaras y los medios, en su villa a kilómetros de Milán junto a Claudia Mori, su esposa desde 1964, sus presentaciones reviven en reels de las redes sociales.

La carrera de Celentano, responsable de introducir el rock and roll en Italia en los años 60, tuvo numerosos éxitos, pero hay uno que aún despierta asombro, una canción con un nombre difícil de recordar, Prisencolinensinainciusol, que llegó a ser un hit internacional y su letra estaba escrita en un inglés falso. Sí, Celentano cantaba sonidos sin significado y el público los coreaba con entusiasmo. Una genialidad. Fue lanzada en 1972 como sencillo y parte del álbum Nostalrock en 1973.

Las primeras estrofas dicen:

Prisencolinensinainciusol

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uis de seim cius men

Op de seim ol uat men in de colobos dai

Trr

Ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh

Y la letra continúa.

Pionero del rock en Italia

El artista nació en Milán el 6 de enero de 1938 en la Vía Gluck, lugar al que le dedicó una canción “Il ragazzo della via Gluck”. Su familia se había instalado en la capital de la moda provenientes de Foggia, una localidad de la región sureña Apulia.

El joven se inició como imitador y cómico, pero pronto debutó como cantante en un festival de rock milanés, que tuvo lugar en el Palazzo del Ghiaccio, un edificio histórico de 1923 que tenía una pista de hielo mantenida mediante sistemas de refrigeración mecánica.

El artista era un ferviente admirador de Elvis Presley y el movimiento del rock naciente, pero también, multifacético como en todo, interpretaba otros géneros como el soul.

Adriano Celentano y Claudia Mori en febrero de 1970

A partir de 1965, empezó a dedicarse al cine, trabajando como director y como actor. Y en 1970 ganó el Festival de San Remo, junto a su esposa, con la canción “Chi non lavora non fa l’amore” (Quien no trabaja no hace el amor) en un contexto de luchas laborales en Italia, durante el llamado ”otoño caliente” de 1969. La letra hablaba de la frustración de un hombre que enfrenta problemas en el hogar, debido a los constantes paros. Su esposa le decía: “quien no trabaja, no hace el amor”. Celentano buscaba reflejar el clima social de la época, pero fue interpretada como una crítica a la lucha obrera.

En 1972 su fama cruzó fronteras, con una canción que no decía absolutamente nada. Para los italianos, que bailaban frenéticamente los nuevos ritmos que llegaban de los países anglosajones, les daba exactamente lo mismo entender o no lo que decían.

Así nació “Prisencolinensinainciusol”, un tema cantado en un falso inglés estadounidense. Ninguna palabra era real. El músico explicó que su intención era mostrar cómo suena el inglés a quienes no lo comprenden. Por otra parte, dejaba en evidencia que el ritmo y musicalidad podían transmitir tanto o más que las palabras.

Prisencolinensinainciusol fue creada en colaboración con Mori. Por esos tiempos, la estrella italiana balbuceaba inglés, no lo dominaba y ese desconocimiento fue el punto de partida. Imitó la sonoridad y el ritmo desde la perspectiva de alguien que no entiende nada. El resultado fue una composición basada en sonidos rítmicos y fonéticos, donde el sentido no estaba en las palabras, sino en la musicalidad.

Celentano improvisó la letra sobre un ritmo repetitivo en un estudio de grabación, sin escribir las palabras previamente. El resultado es un tema que fusiona rock, funk y elementos de la música popular de los años sesenta que sonaban en Italia, acompañado de un estribillo pegadizo que repetía sonidos similares a ‘all right’.

Adriano Celentano cumplió 88 años: en la foto camina junto a su esposa Claudia Mori (Archivo fotográfico 2009-2010. Foto de Mimmo Carriero / ipa-agency.net/IPA/Sipa USA)

Aunque parecen palabras aleatorias, la estructura de la canción y la “letra” quedaron establecidas tras la grabación original. Celentano y sus coristas memorizaban estos sonidos del mismo modo que cualquier letra convencional, aunque no tuvieran significado. De todas maneras, muchos se preguntan si memorizó todo o cada vez que se subía a un escenario ofrecía una nueva versión, manteniendo el estribillo y algunos sonidos identificables.

Cuando fue lanzada la pieza pasó inadvertida. Pero una presentación televisiva impulsó su popularidad en la península y otros países europeos como Francia, Alemania y Bélgica. Incluso alcanzó notoriedad en Estados Unidos, donde décadas más tarde se convirtió en un tema de culto.

Además de convertirse en un hit, la canción ganó el estatus de culto. Fue usada por DJs, remixada por artistas como Benny Benassi, y citada en programas de televisión.

El artista italiano Adriano Celentano interpreta el tema que imita los sonidos de idioma inglés en un concierto multitudinario

La serie Fargo usó la canción Prisencolinensinainciusol en el primer episodio de la tercera temporada “The law of vacant places” y se puede escuchar en la escena en que los personajes Ray Stussy y Nikki Swango llegan a un torneo de bridge.

Hoy en día, es posible escucharla en YouTube y encontrarse con un joven Celentano en TikTok junto a Raffaella Carrá sacudiendo su rubia cabellera, rodeados de bailarines.

Del mismo modo en que lo hizo Celentano, otros exponentes se animaron a cantar en un “idioma propio”. Los canadienses Angine de Poitrine (Angina de pecho en francés), vestidos como extraterrestres a lunares, hacen rock experimental e interpretan canciones en un idioma “de otro planeta”. Habrá que escucharlos.