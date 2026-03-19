El día que Edward Platt eligió el silencio: la vida brillante y el triste final del inolvidable jefe del “Superagente 86″

Edward Platt

Su último suspiro fue en la casa de Santa Mónica. El 19 de marzo de 1947, Edward Platt tomó la decisión más dolorosa: a los 58 años, el actor que marcó la infancia de millones con su mezcla de solemnidad, ternura y humor en el Superagente 86 eligió despedirse de este mundo sin testigos. Su familia hablaría de un infarto, pero la verdad tardaría más de tres décadas en conocerse.

Aquel día se apagaba un artista mucho más complejo y talentoso de lo que su fama televisiva mostró. Su voz de bajo barítono, su formación musical exquisita, su paso por el teatro, el cine y la televisión, sus búsquedas constantes, sus dudas y su sensibilidad extrema convivieron siempre con un reconocimiento masivo que nunca terminó de sentirse propio.

La noticia de su muerte dolió de manera particular en quienes crecieron viéndolo. Dos generaciones enteras lo recuerdan como el jefe paciente, serio, protector y cómplice del torpe pero encantador Maxwell Smart. Ese personaje inmortal opacó casi todo lo demás, pero no la huella afectiva que dejó el hombre cuyo talento era mayor que la fama que lo limitó.

El Jefe queda encerrado en el cono del silencio (Superagente 86)

Primeros años

Edward Cuthbert Platt nació el 14 de febrero de 1916 en Nueva York, en el seno de una familia que valoraba profundamente la formación cultural. La lectura, la conversación reflexiva y la música formaban parte de la vida cotidiana en el hogar. Eso hizo que ya en la adolescencia sintiera un amor en simultáneo por la literatura y las artes escénicas.

Cuando terminó la escuela secundaria, ingresó en la Universidad de Princeton para estudiar Lenguas Romances. Le interesaba la filología, la poesía y la literatura europea. Su futuro parecía encaminado hacia la docencia o la investigación académica. Entonces, nada hacía pensar que ese joven intelectual se convertiría en actor y, mucho menos, en un rostro emblemático de la televisión mundial.

Su vida cambió dentro del coro universitario, espacio que había elegido como entretenimiento. Pero durante un ensayo, uno de los directores vocales quedó fascinado al escucharlo cantar: la profundidad, el color y la proyección de su voz lo maravillaron. Edward era bajo-barítono natural, una condición privilegiada en la ópera. Ese descubrimiento le hizo entender, por primera vez, que podría tener otro destino. Con apenas veinte años, abandonó Princeton y tomó la decisión que marcaría para siempre su camino: se anotó en la prestigiosa escuela Juilliard para estudiar música.

El joven Platt poseía una combinación inusual: disciplina de acero, oído refinado y una sensibilidad artística que sus maestros destacaban siempre. A fines de la década de 1930, su nombre empezaba a circular en los ambientes musicales de Nueva York como una verdadera promesa.

Su primer trabajo formal llegó cuando era miembro de la orquesta del célebre director Paul Whiteman, conocido como “el rey del jazz sinfónico”. Para el joven, ese puesto significó un inicio profesional importante, pero también un aprendizaje sobre el trabajo escénico y el ritmo exigente de la vida artística.

En la legendaria película Rebelde sin causa (1955), Edward Platt interpretó a Ray Fremick, un inspector de la división juvenil de la policía

La guerra, Broadway y el salto a Hollywood

En 1941, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Platt —como tantos jóvenes de su época— fue convocado. Su formación musical y su educación universitaria hicieron que lo asignaran como operador de radio en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Allí pasó varios años en condiciones difíciles, muy lejos de los escenarios en los que había imaginado su futuro...

La experiencia bélica lo marcó profundamente. Aprendió a convivir con la incertidumbre y la soledad, y regresó a su país con una visión del mundo más dura y realista. Tenía 29 años y un oficio artístico que necesitaba reconstruirse desde cero.

Lo bueno fue que lo que vivió en la guerra no se llevó su voz, que seguía intacta. Pero el mundo del espectáculo había cambiado y la ópera (su sueño inicial) no ofrecía tantas oportunidades. En cambio, Broadway vivía un auge extraordinario. Aunque no lo esperaba, recibió numerosas propuestas para obras musicales y de gran producción. Aunque no era su objetivo original, aceptó: el salario era alto y le permitiría retomar una vida estable.

En 1947 participó en montajes como Los piratas de Penzance, El Mikado y producciones del legendario dúo Richard Rodgers (compositor) y Oscar Hammerstein II (libretista). Su voz grave y su porte imponente lo convertían en un intérprete ideal para personajes de autoridad: nobles, serios o enigmáticos.

Escena de la película western "Backlash" (1956), protagonizada por Richard Widmark (izquierda) y Edward Platt (derecha)

Mientras brillaba en esas producciones dramática conoció al actor puertorriqueño José Ferrer, quien quedó impresionado al descubrir su presencia escénica y su versatilidad. Ferrer fue decisivo en su carrera y se convirtió en su mentor inicial. Lo llevó a Broadway para la obra The Shrike (1952) y luego a su versión en cine.

Esa película fue el puente que lo sacó de los musicales y lo llevó al cine de Hollywood a mediados de los 50, cuando llegó la gloria. Rebelde sin causa, dirigida por Nicholas Ray. Allí compartió elenco con dos figuras inmortalizadas por la mitología de Hollywood: James Dean y Natalie Wood. La película lo puso bajo la mirada de los críticos y del público. Aunque era un actor secundario era sólido, convincente, capaz de aportar profundidad dramática a escenas intensas.

Después de esa aparición, llegaron participaciones en series de enorme popularidad como la serie más aclamada del oeste, Bonanza —donde compartió pantalla con un joven Michael Landon—, y siguieron Perry Mason y La dimensión desconocida. Allí demostró su capacidad camaleónica: podía ser villano, abogado, hombre atormentado o figura paternal. Los productores lo buscaban porque era profesional, preciso y nunca fallaba en un set. Sin embargo, todavía faltaba el giro definitivo en su carrera, el que lo volvería inolvidable.

Capitulo "El Nombre del Jefe" de Superagente 86

“El Jefe”, el personaje que lo hizo eterno

A comienzos de los años 60, un joven e irreverente productor llamado Mel Brooks —junto a Buck Henry— estaba dando forma a un proyecto extraño: una comedia paródica sobre espías, pensada como una respuesta humorística a James Bond y al clima geopolítico de la Guerra Fría.

Brooks sabía que, para que la comedia de Maxwell Smart funcionara, necesitaba un “hombre serio”, alguien que pareciera un verdadero director de la CIA, de modo que el contraste con las torpezas de Max resultara explosivo. Don Adams, quien ya era un comediante conocido, tenía asegurado el papel de Maxwell Smart, pero aún faltaba ese contrapunto: un actor con presencia sólida, capaz de sostener el humor sin exagerarlo. Sin dudarlo, Brooks le acercó el guion a Platt. Él, en cambio, sí dudó: el proyecto le parecía absurdo, casi surrealista, y no terminaba de convencerlo. Sin embargo, había algo atractivo en ese equilibrio entre solemnidad y delirio. Finalmente, después de pensarlo, aceptó.

Así nació el “Jefe”, la figura de autoridad en Superagente 86, estrenada en 1965. La serie fue un fenómeno inmediato. Su humor físico, su crítica desopilante al espionaje y la química entre los personajes —especialmente entre Maxwell Smart y el Jefe— la convirtieron en un éxito mundial.

Platt encontró allí un registro único en su carrera. Fue serio, paternal, exasperado, leal, sensible y dueño de un timing perfecto para remarcar el absurdo. Su rostro, su gesto cansado y su mirada elevada al cielo ante la inoperancia de su agente se volvieron parte central de la serie.

En América Latina —y especialmente en la Argentina— la serie tuvo retransmisiones continuas durante décadas. Para millones de espectadores, la figura del Jefe se volvió parte de la infancia, la adolescencia y la memoria afectiva. Pero, a medida que la fama crecía, su libertad profesional se reducía. Hollywood comenzó a verlo exclusivamente como “el Jefe” y los papeles dramáticos desaparecieron para él. Lo que había sido un premio se transformó en una jaula dorada para el actor.

El mayor deseo de Platt era volver al teatro, a la música, pero los contratos no llegaban. Su rostro ya no pudo volverse ajeno al personaje que lo lanzó definitivamente a la fama. Y, para un actor formado en la rigurosidad de la ópera y Broadway, esa reducción resultaba insoportable.

A comienzos de los años 70 comenzó a sufrir episodios recurrentes de depresión. Su círculo íntimo sabía que se sentía atrapado, sin proyectos y sin la vitalidad artística que lo había guiado toda la vida.

Interpretando a "el jefe", el personaje que lo catapultó a la fama internacional y el mismo que lo encerró en una jaula dorada

El triste final

Edward Platt no logró superar el estado depresivo que lo acompañó durante los últimos años de su vida, relacionado con la inestabilidad laboral, problemas personales y financieros. En 1973, su entorno notó un notable cambio en su estado de ánimo: se mostraba retraído y distante, afectado por la falta de proyectos y el desgaste emocional. Ese mismo año, Platt tuvo su primer intento de suicidio. Fue internado en un hospital luego de una situación que la familia describió públicamente como un accidente doméstico, aunque en privado reconocieron que se trataba de una crisis autoinfligida.

A comienzos de 1974, Platt volvió a intentarlo. En esa ocasión, un familiar logró intervenir y evitar el desenlace. A pesar del acompañamiento médico y del apoyo de sus allegados, el actor no logró superar el cuadro depresivo. El 19 de marzo de 1974, mientras estaba solo en su casa de Santa Mónica, utilizó un arma de fuego y se disparó. Tenía 58 años.

La familia comunicó que la causa de la muerte había sido un infarto. Sus restos fueron cremados y las cenizas esparcidas frente a la costa de California.

Durante 33 años, la verdadera causa permaneció en reserva, pero en 2007, su hijo Jeff decidió contar públicamente lo ocurrido —sin dar detalles— con la intención de honrar la memoria de su padre y dar visibilidad a las dificultades que enfrentó en silencio. Esa revelación le permitió al público comprender la dimensión humana detrás de su figura pública sin que afectara su legado profesional. Todo lo contrario.

Su trayectoria quedó acompañada por gestos de reconocimiento, como el de Don Adams, quien en 1980 dispuso que la familia de Platt recibiera una compensación especial por la película La bomba desnuda, basada en la serie que los unió.